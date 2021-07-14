Россия: миллионы новых фрилансеров и полурабов

Пандемия и экономический кризис в России меняют условия труда как для традиционно офисных специальностей, так и рабочих профессий. На фоне растущей безработицы эксперты отмечают две новые тенденции: взрывной рост рынка фриланса и расцвет работных домов, где люди содержатся практически в рабских условиях.

По разным оценкам, по фрилансу в России работает от 10 до 14 млн человек, рынок их услуг достиг $41 млрд и будет расти на 20% в год. Это связано с желанием компаний сэкономить и стремлением работников к свободному труду и гибкому графику. С другой стороны, отток мигрантов в 2020 году спровоцировал острую нехватку рабочих: в России растет количество работных домов, где люди привлекаются к тяжелому физическому труду за жилье и еду.

Требования меняются, люди не хотят перемен

В июне 2021 года безработица в России выросла до 6,3%, озвучил предварительные официальные оценки первый вице-премьер Андрей Белоусов. В мае, по данным Росстата, безработица находилась на уровне 4,9%.

Дело не только в том, что компании сокращают персонал. В начале года увольнять сотрудников планировали 36% компаний, писали «Известия» со ссылкой на исследование hh.ru. При этом 45% «оптимизировали» штат еще в 2020 году. Рынок труда стремительно меняется — как настроения соискателей, так и требования работодателей.

«Работа есть, ее достаточно легко найти, если зарплатные ожидания не очень высокие и есть готовность много и тяжело работать. Например, в магазине, рабочим, в такси или курьером, — говорит Элина Куэста, управляющий партнер сервиса рекомендательного рекрутмента iRecommend.Work. — Проблема другая. Есть большой дефицит кадров в одних областях — "линейный" низкооплачиваемый персонал, ИТ-специалисты, менеджеры по продажам, и огромный профицит в других — весь топ-менеджмент, офисные специалисты с зарплатой 150-200 тыс. и выше».

Дело не только в зарплате, но и в требуемых компетенциях, отмечает Куэста. Работники не соответствуют новым реалиям рынка и не понимают, что нет смысла продолжать искать работу там, где спрос на профессию снижается.

Сложно найти работу топ-менеджерам и профессионалам с зарплатными ожиданиями выше 150 тыс. рублей, людям 40+ (первый рубеж дискриминации), а особенно 50+ (практически нереально устроиться на новую работу). «Сильный профицит финансистов, а также юристов, бухгалтеров, кадровиков, оффлайн-маркетологов», — говорит Куэста.

Свобода — сотрудникам, гибкость — работодателю

Компании, сокращая расходы на персонал, стали больше привлекать специалистов на время и под конкретные задачи. 32% работодателей работают с фрилансерами, из них 9% — постоянно, показал опрос исследовательского центра портала SuperJob.ru. По данным биржи фриланс-услуг Kwork, в 2020 году количество зарегистрированных фрилансеров выросло на 128%, заказчиков — на 93%. Чаще всего сторонним специалистам отдают задачи в области ИТ и маркетинга — разработка решений, дизайн, подготовка текстов и презентаций. Растет доля более дорогостоящих заказов, отмечают в Kwork. Два года назад 63% заказчиков выбирали исполнителей по минимальной цене, сейчас — 60% компаний покупают более дорогие услуги. Средний заработок фрилансеров вырос на 20% в 2020 году.

С другой стороны, резко сократились реальные располагаемые доходы населения: по данным Росстата, на 3,5% в 2020 году и более чем на 10% накопленным итогом за 8 лет. Это заставляет людей искать подработку.

«Часто сотрудников не сокращали, но переводили на частичную занятость со снижением зарплаты, выводили людей в вынужденный простой. Таким образом, реальный доход за 2020 год снизился у большого числа работающих», — говорит Элина Куэста из iRecommend.Work.

По данным исследования Rambler&Co, 14% россиян работают по фрилансу (10,5 млн человек, если посчитать от количества трудоспособного населения). Для половины из них это основной источник заработка, для остальных — подработка. 63% фрилансеров зарабатывают от 5 тыс. до 30 тыс. рублей; 21% опрошенных оценивает свой доход от таких заказов от 30 до 100 тыс. рублей; 16% получает больше.

По оценкам PwC, за последние три года количество фрилансеров в России увеличилось втрое: с 5 млн в 2017 году до 14 млн в 2020-м. В прошлом году объем рынка фриланса в России составил $41 млрд. Ежегодно он будет расти на 20% в год, прогнозируют аналитики PwC. Наиболее востребованными в долгосрочной перспективе будут услуги в сфере дизайна и мультимедиа, ИТ, финансов и HR, создания контента и переводов. В 2021 году рынок может достигнуть $49,2 млрд долларов, а в 2025 году – $102,2 млрд. Однако даже при таком росте это всего 1,1% мирового рынка фриланса.

Рабство или возможность выжить?

В 2020 году количество трудовых мигрантов сократилось с 11 млн до 6 млн человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ. В январе-мае 2021 года на миграционный учет поставлено 3,89 млн иностранцев, за аналогичный период прошлого года — 4,55 млн, а за пять месяцев допандемийного 2019 года — 6,8 млн.

Вырос спрос на рабочие специальности: по данным компании HeadHunter, в июне 2021 года количество вакансий для синих воротничков увеличилось на 9% по сравнению с маем.

Нехватка трудовых мигрантов привела к расцвету так называемых «работных домов». Это нелегальные организации, которые предоставляют жилье, питание и мизерную оплату (200-300 рублей в день) мужчинам, оказавшимся в «непростой жизненной ситуации». Это люди без жилья и постоянной работы, часто — вышедшие из мест заключения. Их нанимают, как правило, на неквалифицированный тяжелый физический труд.

Корреспондент Eurasianet.org поговорила с двумя рабочими и их «хозяином» в Петербурге. Один из работников недавно освободился из тюрьмы, сидел за кражу. Жить негде, близких людей нет. Второй оказался жертвой знакомого, который угрозами заставил переоформить квартиру на него. Так молодой человек и его родители оказались без жилья и средств к существованию, он поступил в работный дом. Вместе с этими рабочими в двухкомнатной квартире на окраине Петербурга живет еще 15 человек. Работники получают в среднем 200 рублей за восьмичасовой рабочий день, остальное забирает «хозяин». Работают 6 дней в неделю, один выходной. Он обеспечивает жильем, а также продуктами на всю квартиру (самыми простыми), дает пачку сигарет в день.

Организатор работного дома рассказал, что по приблизительным оценкам в Петербурге порядка 3 тыс. работных домов, в Москве — 8 тыс. Разнорабочих предоставляют для частных лиц и организаций, например, строительных, по 1300-2000 рублей в сутки. Таким образом, один рабочий, если он трудится 25 дней в месяц, приносит ежемесячный доход от 32,5 тыс. до 50 тыс. рублей. В масштабах страны оборот этого теневого бизнеса может исчисляться миллиардами рублей.

По мнению Сергея Пескова, председателя общественного движения «Труд», спрос на рабочую силу вырос, так как количество мигрантов стало меньше, а потребность в рабочей силе восстановилась. Доходы людей, особенно в провинции, сильно упали. «Люди из регионов вынуждены выезжать в мегаполисы на заработки, даже на условиях неформальной занятости и с плохими социально-бытовыми условиями», — говорит Песков.

В России работают «десятки тысяч аутсорсинговых компаний, которые обеспечивают своих заказчиков “рабским трудом”», — добавляет Песков. Он приводит данные Общественного движения «Труд» и Финансового университета при правительстве РФ: в российской экономике так трудятся до 18 млн работников, включая трудовых мигрантов. Эксперт считает, что работные дома необходимы, но в них нужно соблюдать санитарные нормы. «В той форме, в которой они сегодня существуют это, конечно же, рабство», — считает он.