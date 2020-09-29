Россия: минимальную зарплату и прожиточный минимум недооценят по-новому?

Минтруд предложил изменить систему расчета прожиточного минимума (ПМ), «отвязав» его от стоимости потребительской корзины. Правительство одобрило законопроект. Его должны внести в Думу после обсуждения с профсоюзами и работодателями.

Идея прозвучала одновременно с новыми «социальными» заявлениями Владимира Путина. Встречаясь с сенаторами, президент назвал снижение бедности «одной из наших ключевых задач» и анонсировал увеличение выплат малоимущим.

Некоторые СМИ поспешили назвать реформу одним из самых значимых изменений в системе соцподдержки и серьезным ответом на запрос на социальную справедливость. Однако опрошенные эксперты сомневаются, что отказ от потребкорзины сделает помощь бедным более действенной.

Что предлагает министерство

Потребительской корзиной называют минимальный набор продуктов питания, промтоваров и услуг, необходимых для выживания человека. Прожиточный минимум является ее денежным эквивалентом.

Прожиточный минимум никогда не отражал реальные минимальный потребности, будучи «некоторым компромиссом между оценкой базовых потребностей населения и бюджетными возможностями государства».

Сегодня ПМ в среднем по России составляет 11,4 тыс. рублей на душу (12,3 тыс. для трудоспособных, 9,4 тыс. для пенсионеров и 11,4 тыс. для детей). Для сравнения, год назад россияне называли «достойным» доход не менее 50 тыс. рублей в месяц (а москвичи и петербуржцы – около 100 тыс.).

В разных регионах прожиточный минимум – разный. В нескольких субъектах РФ с высокой стоимостью жизни он выше, а в большинстве – ниже федерального уровня. Например, в Адыгее, Башкирии, Дагестане ПМ едва превышает 9 тыс. рублей.

Федеральному прожиточному минимуму соответствует минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Норму об этом недавно закрепили в Конституции.

Показатель используют при распределении социальных выплат, детских пособий, доплат к пенсии и так далее. Он также служит официальной чертой бедности, отделяющей «средний класс» от неимущих.

Минтруд предлагает отказаться от натуральных критериев при расчете ПМ, сделав мерилом медианный среднедушевой доход россиян за предыдущий год, то есть сумму, выше и ниже которой получает по 50% населения. Если инициативу одобрят, бедными будут считать людей с доходами менее 44,2% медианного.

Медианный душевой доход за 2019 год, по версии Росстата, составлял 26,3 тыс. рублей в месяц. Таким образом, обновленный прожиточный минимум будет лишь на 200 рублей выше нынешнего: 11,6 тыс. рублей.

МРОТ составит 42% от медианной зарплаты за прошлый год (она чуть выше медианного среднедушевого дохода).

В 2019-м половина трудящихся зарабатывала больше, а другая – меньше 34,3 тыс. рублей в месяц, сообщал Росстат. Однако в Минтруда предпочитают данные Пенсионного фонда, по которым медианная зарплата россиян составляла лишь 30,4 тыс.

Таким образом, МРОТ, вычисленный по новой методике, прибавит всего 600 рублей по сравнению с действующим.

Правительство обещает пересматривать соотношение ПМ и МРОТ к медианным доходам не реже, чем раз в пять лет (и только в сторону увеличения). Регионам, где ПМ ниже федерального, предписано постепенно подтягивать черту бедности к общероссийскому стандарту.

Что выпало из корзины

Состав потребительской корзины часто критикуют, сравнивая со скудным пайком немецких военнопленных в годы Второй мировой.

Ученые из ФИЦ питания и биотехнологии рекомендовали увеличить общий вес ее пищевой части с нынешних 808 кг в год на одного взрослого до 980 кг для мужчин и 837 для женщин.

По мнению диетологов, модельный рацион бедных необходимо разнообразить за счет фруктов, овощей, мяса, рыбы, яиц, молока (одновременно сократив в нем долю хлеба и картофеля).

Вопросы экспертов вызывает и способ расчета прожиточного минимума.

«Когда считают продуктовую корзину, берут за основу минимальные цены. Но продуктовая корзина в «Пятерочке», «Перекрестке», «Ашане» (крупные торговые сети) всегда дороже. Логично брать средние, а не минимальные цены», – говорит экономист Алексей Гаскаров, координатор экспертного центра Конфедерации труда России (КТР).

Какие промтовары и услуги входят в непродовольственную часть корзины, в законе не прописано. Ее стоимость приравнена к стоимости продуктового списка. По мнению специалистов, эта сумма не покрывает реальных расходов беднейших россиян (например, на сотовую связь, интернет, услуги ЖКХ, кредиты).

Разные группы экспертов предлагают разные подходы к пересмотру прожиточного минимума на основе потребкорзины.

Так, по мнению коллектива ученых Российской академии наук, «социально приемлемая» корзина должна быть примерно втрое дороже нынешней, что составляет 28-34 тыс. рублей в месяц (то есть фактически соответствует медианной зарплате).

Профсоюзы выступают за менее радикальные изменения.

«Мы не согласны с параметрами потребительской корзины: 50% – продукты, еще 25% – услуги, еще 25% – одежда и прочее. В структуре расходов среднестатистического россиянина продукты составляют где-то треть. Доля прочих расходов [соответственно] возрастает… Чтобы человек, получающий МРОТ, просто не умер с голоду и мог прилично выглядеть, нужно [не менее] 15,3 тыс. рублей (против нынешних 11-ти)», – считает Гаскаров.

При этом сам метод определения уровня бедности исходя из физиологических потребностей эксперт считает разумным.

Бедность абсолютная и относительная

Относительная черта бедности, увязанная с медианным доходом, присутствует в статистике и социальном законодательстве многих стран. Так, ОЭСР считает бедными домохозяйства с доходом на 50% ниже медианного.

В Великобритании, Германии, Финляндии, Франции, граница между бедными и не-бедными проходит на уровне 60% медианного дохода.

Однако отказываться от абсолютных (основанных на потребкорзине) оценок бедности в пользу относительных при расчете прожиточного минимума нельзя, уверен Алексей Гаскаров.

«ПМ – это наша, общества, уверенность в том, что никто не умрет от голода… Медианная зарплата зависит от социального расслоения. Она может быть довольно высокой, и тогда прожиточный минимум будет выше, чем необходимо (для выживания); или низкой, и тогда он будет меньше, чем необходимо», – объясняет экономист.

Медианная зарплата в России ближе к уровню жизни социальных низов, чем к достатку, характерному для среднего класса. Ее покупательная способность падает. Согласно исследованию ВШЭ, в 2020-м россияне со средним доходом могут позволить себе меньше хлеба, говядины, рыбы, молока, сливочного масла, чая и других продуктов, чем десять лет назад.

Эксперты недоумевают, откуда взялись пропорции, фигурирующие в проекте Минтруда: 44,2% и 42% медианных доходов и зарплаты.

«Когда высчитывают относительную черту бедности, всегда берут не меньше 50%, а то и 60-70% [медианных доходов]. Я не видел ни одного исследования, в котором бедность была бы на уровне 40% медианной зарплаты», – констатирует политолог, доцент СЗИУ РАНХиГС Илья Матвеев.

Если бы правительство посчитало долю «относительно бедных» в соответствии с методикой ОЭСР, то в этой категории оказался бы каждый пятый россиянин (20% населения), что вдвое больше сегодняшней официальной оценки. Но предлагаемые властями заниженные пропорции не позволят ухудшить статистику.

По мнению собеседника, для целей социальной политики важны показатели как абсолютной, так и относительной бедности. Первый демонстрирует, какое число людей находится в ситуации острой нужды, второй – размеры социальной группы «бедные». Однако при назначении социальных пособий лучше опираться на более надежные цифры, отражающие абсолютную бедность.

«Медианный среднедушевой доход – условная величина. Непонятно, как его высчитывать, если у нас есть [огромный] неформальный сектор; если половина населения получает зарплаты в конверте или продает что-то, и налоги не платит», – отмечает политолог.

Согласно Росстату, на теневую экономику приходится до 13% ВВП и 21% трудящихся. Неофициальные оценки выше (до трети всего занятого населения).

Медианная зарплата в регионах с высокой долей теневой занятости занижена, считает Матвеев. Например, в Кабардино-Балкарии и Ингушетии она не превышает 20 тыс. рублей в месяц. Соответственно, МРОТ, высчитанный по новой методике, там будет даже ниже нынешнего, базирующегося на потребкорзине: 8,4 тыс. рублей против 10-11 тыс.

Оба эксперта сходятся во мнении, что отказываться от «натуральных» критериев оценки бедности в России преждевременно.

«Если потребительская корзина плохо работает, потому что занижена, расширьте ее, сделайте более адекватной! Технически в этом нет никакой проблемы», – убежден Матвеев.

«Скорее всего, они (Минтруд) хотят упростить методику расчета [ПМ], чтобы не [надо было] отслеживать цены; не было споров о том, что должно входить в корзину, а что – нет», – предполагает Гаскаров.

В более благополучных странах граница между богатыми и бедными может быть относительной, так как доходы населения там выше, и люди, получающие вполовину ниже среднего, не рискуют умереть с голоду. Однако российская действительность такова, что исходить нужно из физиологического минимума, просто честно его рассчитывая, делает вывод экономист Конфедерации труда РФ.