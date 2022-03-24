Россия: могут ли санкции заставить олигархов оказать давление на Путина?

Мэтью Х. Мюррей – адъюнкт-профессор Школы международных отношений и Института Гарримана Колумбийского университета, который предоставляет офис для редакции Eurasianet.org. В администрации Обамы он занимал пост заместителя помощника министра торговли по делам Европы, Ближнего Востока и Африки.

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По мере вступления в силу всеобъемлющих экономических санкций Запада против России основная часть населения страны – люди, которые не могли повлиять на принятие Владимиром Путиным решения о вторжении в Украину, – начинают ощущать на себе их разрушительное действие. Но цель Запада состоит не в том, чтобы наказать в целом бесправных граждан. Скорее, необходимо применить широкий и глубокий подход к санкциям, чтобы прижать российских олигархов – людей, которые, возможно, способны достучаться до Путина.

Среднестатистические россияне ежедневно просыпаются в новых экономических реалиях, в числе которых резкое падение курса рубля, неуклонное сокращение личных сбережений, растущая инфляция, потеря работы и появление пустых полок в магазинах. При этом власти обладают небольшим арсеналом мер по оживлению обрушивающейся экономики страны. У них отсутствует доступ к достаточным объемам валютных резервов или возможности обеспечить новое финансирование, и им все сложнее получать доходы от экспорта энергоносителей. Иностранные инвесторы спешно покидают страну.

США и Европейский Союз предупреждали Путина о высокой цене, которую придется заплатить в случае нападения на Украину. Он проигнорировал эти предупреждения и не был готов к тому, что Запад отреагировал быстро и единодушно, наложив на Россию беспрецедентные санкции. Просчет Путина поставил под угрозу экономическое будущее России.

Сам Путин застрахован от экономических потрясений, вызванных его собственными опрометчивыми решениями. Именно поэтому США и ЕС вводят санкции против российских политических и финансово-промышленных олигархов. Это самый эффективный способ оказать давление на Путина с целью прекращения войны.

Путин правит Россией посредством выстроенной иерархии различных групп влияния, обычно называемой «вертикалью власти». В рамках этой системы Путин управляет различными группами влияния в спецслужбах и других государственных учреждениях, государственных предприятиях и частном секторе. Эти элементы в совокупности образуют олигархию, действующую не только вне закона, но, по сути, способную злоупотребить законом для защиты своей власти и достижения собственных целей.

Нынешняя система оказывает удушающее воздействие – такое же, какое в свое время имел советский коммунизм, который внезапно пал в 1991 году. В конечном счете, путинская вертикаль власти, как и советская система, не является нерушимой. Нахождение самого Путина на вершине пирамиды власти отчасти зависит от верности олигархов, составляющих основу этой структуры.

Теперь же, когда российская армия не оправдала изначальных надежд Кремля на быструю победу в Украине, в путинской вертикали власти появляются трещины. Оказавшиеся под санкциями российские олигархи, включая председателя правления Альфа-банка Михаила Фридмана и основателя РУСАЛа Олега Дерипаску, публично выступили против войны. Совет директоров «Лукойла», второй по объёмам нефтедобычи компании в России, призвал к прекращению войны. Роман Абрамович, соучредитель нефтяной компании «Сибнефть» и бывший губернатор Чукотки, согласился выполнить поступившую из Украины просьбу оказать содействие в переговорах об окончании войны.

Запад также расширяет и ужесточает санкции против олигархов, которые предположительно имеют информацию о личных финансах Путина, включая председателя совета директоров банка «Россия» Юрия Ковальчука, акционера нефтегазовой компании «Новатэк» Геннадия Тимченко и строительного магната Аркадия Ротенберга, объявившего себя владельцем дворца в стиле версаль стоимостью 1 миллиард долларов, который по слухам был построен на побережье Черного моря для Путина. С учетом растущего санкционного давления на них, а также проверки со стороны иностранных правоохранительных органов, приписываемая им осведомленность о местонахождении личных активов Путина может стать рычагом давления.

Трещины в фундаменте российской властной вертикали должны шириться и множиться, чтобы заставить Путина прекратить войну. В частности, наиболее приближенные к Путину олигархи должны почувствовать еще большее давление.

В современной России может показаться невероятным, что олигархи способны обнаружить политическую волю к действию. Но первые трещины в путинской системе уже появились. Существует вероятность того, что все больше олигархов присоединятся к выступлениям против войны, и что они могут объединиться в мощную коалицию, способную заставить Путина положить конец вторжению в Украину.

Ставки уже выше некуда. Если существует хоть малейший шанс положить конец этой войне при помощи западных санкций, их необходимо продолжать вводить и соблюдать их режим до тех пор, пока российские войска находятся на территории Украины.