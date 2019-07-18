Россия: муниципальные выборы превратились в поле большой политической борьбы

Президент РФ Владимир Путин голосует на прошлых муниципальных выборах в Москве в 2017 году. (Фото: kremlin.ru)

Хотя полномочия муниципальных советов Москвы и Санкт-Петербурга сводятся к благоустройству дворов и организации праздников, а их члены даже не получают зарплаты, выборы стали полем политической борьбы. Муниципальные избиркомы, по сообщениям, ухищряются, чтобы не дать независимым кандидатам зарегистрироваться для участия в муниципальных выборах.

Эксперты считают местное самоуправление наименее влиятельной частью российской политической системы. Однако многие верят, что с его помощью можно добиться перемен на более высоком уровне. Кроме того, хотя бюджеты муниципалитетов невелики, они нередко становятся источником незаконного обогащения депутатов.

Бессильное самоуправление

По Конституции, органы самоуправления (муниципалитеты) автономны от государства и занимаются вопросами местного значения. Разные самоуправляемые территории обладают разным статусом и правами. Городские и сельские поселения, например, ведают ЖКХ, общественным транспортом и градостроительством.

Однако в городах федерального значения — Москве и Петербурге, где муниципалитеты избираются жителями микрорайонов, их влияние сведено к минимуму. Они курируют благоустройство и озеленение дворов (но не улиц и площадей), вывоз мусора, вопросы опеки и попечительства, организацию местных праздников и патриотическое воспитание населения.

Единственный политический инструмент, доверенный муниципальным депутатам — так называемый муниципальный фильтр, через который просеивают кандидатов в градоначальники. Претенденты на должность мэра Москвы или губернатора Петербурга должны заручиться подписями 10% депутатов как минимум в трех четвертях муниципальных образований. По мнению критиков, это позволяет блокировать неугодные кандидатуры. Законопроект, ограничивающий применение фильтра, внесен в Госдуму, но выборы 2019 года проходят по старым правилам.

Явка на муниципальные выборы обычно невысока. В 2017 году на них голосовало чуть более 12% москвичей (для сравнения, на последних выборах депутатов Госдумы в 2016 году явка оказалась рекордно низкой и составила 35,2%). Невысокой — 25,7% — была и активность петербуржцев в 2014 году, когда выбирали одновременно муниципальных депутатов и губернатора.

По мнению директора Института реформирования общественных финансов Владимира Климанова, непопулярность местных выборов в сравнении с общенациональными отличает Россию от многих стран, где наблюдается обратная ситуация.

Скромная роль органов самоуправления в РФ связана со скудостью ресурсов, которыми они располагают, говорит эксперт. Доходы муниципальных образований, как правило, складываются из сбора налогов на землю и другое имущество.

В городах федерального значения муниципальная казна пополняется за счет платежей малого бизнеса, использующего льготные системы налогообложения, некоторых видов штрафов и части НДФЛ. Поскольку отчисления малого бизнеса не позволяют содержать муниципальный бюджет, его дефицит восполняют безвозмездные трансферты из городского бюджета, доля которых в доходной части бюджета, например в Москве, достигает 34,2%.

Кому нужны муниципальные выборы

В последнее время местные выборы в Москве и Петербурге привлекают все больше внимания. В сентябре 2017-го «Единая Россия» не смогла собрать большинство голосов во многих округах Москвы, а в некоторых не получила ни одного места.

Хотя число мандатов, завоеванных оппозицией, даже сократилось по сравнению с 2012 годом, непарламентские партии и самовыдвиженцы увеличили свое представительство и заявили о победе. Во многом этому способствовал так называемый «политический Uber» — интернет-сервис, автоматизирующий подготовку кандидатов к регистрации и упрощающий ведение кампании.

В Петербурге, где муниципальные выборы пройдут 8 сентября, одновременно с губернаторскими, действуют два конкурирующих оппозиционных агрегатора — проект «Объединенные демократы» и штаб партии «Яблоко», созданные бывшими соратниками по московскому «политическому Uber’у» — Дмитрием Гудковым и Максимом Кацем. Потенциальных депутатов мобилизуют сторонники Алексея Навального и «Партии Роста», а также оппозиционные партии городских заксобраний.

«Муниципальные выборы — последнее место, где еще сохраняется политическая конкуренция, — объясняет мотивы участия один из лидеров «Объединенных демократов» Андрей Пивоваров. — Выборы президентские, думские, в Законодательное собрание [Петербурга] проходят по заранее написанным сценариям. В них задействованы огромные бюджеты и админресурс. На муниципальном уровне больше шансов заручиться поддержкой хотя бы двух сотен избирателей и говорить с властями с более выгодных позиций».

Несистемные политики рассматривают муниципалитеты как политический трамплин. Многие из тех, кто прошел в муниципальные депутаты на столичных выборах, пробовали баллотироваться в Мосгордуму, но получили отказ в регистрации.

Кроме того, местная активность позволяет разбить пропагандистский тезис о том, что оппозиция только критикует, но ничего не делает, считает Пивоваров.

В петербургских муниципальных выборах 2014 года участвовали 3,8 тыс. зарегистрированных кандидатов, из которых 1,5 тыс. — от «Единой России», 1,3 тыс. — от оппозиционных партий, и 810 самовыдвиженцев.

«Пять лет назад у "Яблока" было около 200 кандидатов, а сейчас — более 600. В прошлых выборах участвовали мы, эсеры [«Справедливая Россия»], коммунисты [КПРФ] и небольшое число других. Сегодня команд значительно больше», — отмечает депутат Заксобрания Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский.

Большинство идущих на муниципальные выборы не являются политактивистами. Это те, кто недоволен неухоженными дворами, нерегулярным вывозом мусора или нелегальной торговлей у метро.

«Муниципалитеты сильно отличаются друг от друга. Если перейти границу [муниципальных округов] "Георгиевский" и "Балканский" [во Фрунзенском районе Петербурга], мы увидим резкую разницу, например, в глубине и количестве ям на дорогах. В этом году "Георгиевский" выделил копейки на благоустройство, и гораздо больше — на праздники и мероприятия», — отмечает Владимир Волохонский, создатель проекта «Новости Купчино» [Купчино — народное название Фрунзенского района] и бывший член демократического движения «Солидарность». По его словам, многие граждане хотят иметь возможность влиять на жизнь в своем районе.

Вишневский считает, выборы отражают растущую политизацию общества после пенсионной реформы и повышения с начала 2019 года налога на добавленную стоимость. В 2018 году «Единая Россия» потерпела поражение на выборах в региональные заксобрания, а голосование «за любого, кроме единороссов» вновь стало популярным лозунгом.

Почему местные выборы воспринимаются властью как угроза

Муниципалитеты являются самой закрытой властью в городе, считает Владимир Волохонский. Как правило, муниципальными депутатами становятся служащие бюджетных учреждений, спортсмены и бизнесмены средней руки, нередко связанные с муниципальными контрактами.

«Большинство из них — просто статисты, голосующие [так], как сказал глава муниципалитета. Между выборами в администрациях муниципальных образований вы часто не застанете никого. Главы — ставленники "тусовок" из власти, контролирующих данную территорию», — полагает Волохонский.

Андрей Пивоваров также уверен, что петербургские муниципальные образования негласно контролируют влиятельные депутаты Заксобрания и Госдумы. По данным СМИ, целый ряд постов в муниципальных образованиях и органах исполнительной власти Петроградского района занимают родственники спикера Заксобрания города Вячеслава Макарова. Контроль над Центральным районом приписывают вице-спикеру Сергею Соловьеву, а Купчино, как следует из официальных сообщений, покровительствует зампред Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов.

По сообщениям, в июне 2019 года петербургские ИКМО (избирательные комиссии муниципальных округов) скрывали от потенциальных кандидатов даты начала процедуры регистрации, а когда регистрация началась, доступ в кабинеты чиновников преградили многочасовые «фейковые» очереди для намеренного затягивания процесса приема документов.

В некоторых округах дело дошло до драк, в других — двери администраций оказались заперты. Многие кандидаты, сумевшие сдать документы, получили отказ по формальным, как они считают, основаниям. Оппозиция обвиняет сотрудников комиссий в подлоге, требуя отмены предстоящих выборов и роспуска ИКМО в 20-ти (из 111) муниципальных образованиях. Горизбирком, контролирующий ИКМО, признал небольшую часть нарушений.

«Эти выборы на порядок превосходят предыдущие по уровню беспредела. Тогда тоже было много отказов в регистрации оппозиционным кандидатам, но их количество было меньше», — говорит Борис Вишневский. Такое ожесточенное сопротивление кажется странным, учитывая незначительность полномочий самоуправления.

По мнению Владимира Волохонского, сегодня в муниципалитетах Петербурга разворачивается двоякая борьба. «Во-первых, это борьба за контроль над любыми будущими выборами. Муниципалитеты частично формируют участковые избирательные комиссии [занимающиеся подсчетом или подтасовкой голосов]. Они же "окормляют" бабушек и дедушек [активно голосующих на выборах], например, организуя для них бесплатные экскурсии. Во-вторых, хотя бюджеты муниципалитетов невелики — порядка 100 млн рублей в год, из них тоже можно воровать», — считает он.

Траты муниципальных средств на проведение фиктивных праздников не раз приводили к уголовным делам. Местных депутатов подозревают в коррупции при заключении муниципальных контрактов.

Вишневский объясняет поведение ИКМО страхом «Единой России» проиграть выборы на фоне снижения популярности партии и отмены процедуры досрочного голосования (которая позволяет людям голосовать за несколько дней до выборов, а также удаленно).

По мнению политика, на исход выборов 2014 года повлияло широкое применение досрочного голосования, когда лояльный электорат организованно привозили на избирательные участки до официальной даты выборов, а их результаты, по данным наблюдателей, фальсифицировали.

По мнению Андрея Пивоварова, относительно чистыми выборами 2017 года москвичи обязаны политической воле мэра Москвы Сергея Собянина, заботящегося о собственном имидже. В отличие от него, и.о. губернатора Петербурга Александр Беглов плохо контролирует членов Заксобрания, заинтересованных в победе своих ставленников.

«Посмотрим, как поведет себя городская избирательная комиссия и ЦИК [Центризбирком России], будут ли восстановлены те, кто был снят по незаконным основаниям», — подытожил Борис Вишневский.