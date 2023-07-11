Россия: население беднеет уже десять лет

Выступая на ПМЭФ, Владимир Путин сообщил, что реальные доходы россиян перешли к росту. Глава Минэкономразвития Максим Решетников обещает в нынешнем году невиданный для российской экономики рост реальных доходов в 4%. Ранее Росстат отчитался о том, что за прошлый кризисный год граждане потеряли «всего» 1% реальных доходов.

Однако даже по данным Росстата, многократно уличенного в манипуляциях и искажениях, реальные располагаемые доходы населения с 2013 года накопленным итогом упали примерно на 7,5%.

При этом независимый анализ экономических показателей указывает на более глубокое падение. Например, по экспертной оценке, сокращение доходов в 2022 году составило не заявленный Росстатом 1%, а порядка 10-11%. Более того, по мнению экспертов, в обозримой перспективе доходы вряд ли вернутся реальному росту.

Противоречивые данные

Реальные располагаемые доходы россиян начали падать в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и впервые столкнулась с международными санкциями. С тех пор, по данным Росстата, показатели были либо отрицательными, либо колебались в районе нуля. О существенном, трехпроцентном, росте доходов Росстат впервые отчитался в 2021-м, на излете пандемии COVID-19 и незадолго до начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако критически настроенные экономисты полагают, что это произошло по причине «предвыборных» выплат социально уязвимым группам населения.

При этом достоверность данных, публикуемых Росстатом, вызывает серьезные сомнения. Прошлогоднее падение в 1% и оптимистичные прогнозы властей на текущий год противоречат косвенным экономическим показателям, свидетельствующем о том, что стремительно беднеющие граждане всё туже затягивает пояса.

Так, в прошлом году, на фоне санкций и ухода с российского рынка большинства западных компаний, обрушились продажи по многим категориям товаров, в том числе электроники и бытовой техники (на 15%), автомобилей (на 59%), а также продуктов питания. Последние, как сообщают «Известия», упали на 5%, однако эксперты считают, что россияне стали экономить на еде сильнее, отдавая предпочтение более дешевым продуктам. Да и двадцатипроцентный рост краж в российских магазинах произошел явно не от хорошей жизни.

Спад потребления власти объясняют уходом западных брендов, но и здесь не все так просто. Если доходы граждан почти не упали, но сократилось потребление, то, согласно экономической логике, должны вырасти сбережения. Однако, по данным ЦБ, объем вкладов населения в российских банках сократился на 30% в иностранной валюте и на 24% в рублях. Эксперты связывают это, в том числе, с возросшими расходами.

«Стоит обратить внимание на такую цифру, как оборот розничной торговли. Она хорошо показывает взаимосвязь [макроэкономических процессов] с жизнью простых людей. Оборот розничной торговли в прошлом году сократился на 6,7%, а за первый квартал 2023 года — еще на 1,6%. Спад по отношению к первому кварталу 2022 года составил 7,3%. И это при том, что большая часть первого квартала год назад была еще до военных действий», – говорит экономист и политик Сергей Жаворонков.

О плачевном состоянии реальных доходов косвенно говорит и обвальное (на 20% в первом квартале 2023 года) падение сбора налогов на доходы физических лиц. Главная причина – падение доходов.

«Сильно сократился спектр зарплат, в результате чего больше всего пострадал средний класс. Это и есть потерянный НДФЛ», – объясняет приглашенный преподаватель Университета штата Пенсильвания Татьяна Михайлова.

К тому же многие «белые воротнички» были вынуждены уехать из России по политическим или экономическим причинам. Многие высокооплачиваемые сотрудники после переезда продолжают работать на российские компании в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Такие работники должны самостоятельно платить налоги в конце года (по обычному трудовому договору НДФЛ за сотрудника в России платит работодатель), поэтому их данные еще не отразились в актуальной статистике. Это частично объяснило бы обвал, но оценить реальное количество таких профессионалов сложно, полагает собеседник Eurasianet.org.

Зарплаты выросли, а доходы – нет

В то время, как номинальные зарплаты, согласно Росстату, растут – на целых 12,4% (до 63 тыс. рублей в месяц, между январем 2022 и 2023 годов), реальные, то есть скорректированные с учетом инфляцию, доходы населения как минимум стагнируют. По оценкам экспертов, в 2023-м россияне беднее, чем в предкризисном 2013-м.

Рост номинальных зарплат объясняется, прежде всего, дефицитом рабочих рук, вызванным массовой эмиграцией и мобилизацией, а также возросшими военными расходами. Чтобы сохранить или привлечь новый персонал, предприятия вынуждены повышать зарплату. Согласно опросам Центробанка, 82% предприятий сделали это в 2022 году и еще 73% планировали увеличить затраты в нынешнем. Больше всего зарплаты выросли в областях, связанных с производством электроники (что, вероятно, объясняется попытками импортозамещения), у военных и госслужащих, а также в трубопроводной отрасли, на железных дорогах и в обрабатывающей промышленности. Также СМИ писали о кратном росте зарплат на военных заводах.

Номинальный рост доходов поддерживают и социальные выплаты, на которые в четвертом квартале прошлого года государство выделило 4,7 трлн рублей, что на 13% больше, чем в предыдущем. Речь идёт, в том числе, о различных выплатах военным и членам их семей, которые, по оценкам Bloomberg Economics, за год составили около 1,1 трлн рублей. Кроме того, семьям с низкими доходами с прошлого года платят новые пособия на детей с восьми до шестнадцати лет.

Раздача денег бедным разгоняет инфляцию, но всё же становится допингом для переживающей тяжелые времена экономики.

«Что происходит, когда мы искусственно увеличиваем доходы бедных людей? Чаще всего эти люди в долгах – поэтому первым делом они тратят полученные средства на потребление, а не на сбережения. В этом смысле раздача денег малоимущим помогает стимулировать экономику», – говорит Михайлова.

Решает она и политические задачи. Выплаты военным (значительную часть которых вербуют среди малоимущих и безработных в глубинке) и прочим обездоленным обеспечивают лояльность основного путинского электората – бедных и бюджетников.

Впрочем, мятеж Пригожина, кажется, вызвавший симпатии среди солдат, рядовых силовиков и многих обывателей, ставит под вопрос эффективность этой традиционной для российских властей патерналистской политики. Риторика о социальной справедливости и борьбе с олигархами, которые эксплуатирует лидер наемников, очевидно, находит обширный спрос.

В то время как правительство «поддерживает» бедных (одновременно превращая их в пушечное мясо), средний класс фактически брошен на произвол судьбы: его доходы едва ли выросли за прошлый год (прирост составил менее одного процента, то есть он – в пределах статистической погрешности), а доля среднего класса в населении сильно сократилась и, в лучшем случае, составляет 10%, говорит экономист Евгений Гонтмахер.

Где лукавит Росстат?

Чтобы оценить уровень реальных доходов населения, Росстат делит номинальный размер зарплат на индекс потребительских цен – основной показатель уровня инфляции. В итоге получается процент, демонстрирующий изменение реальных доходов по отношению к предыдущему периоду.

К методике и способам подсчета есть много претензий. Еще в 2018 году тогдашний министр финансов Антон Силуанов назвал качество расчетов Росстата по реальным доходам населения «ужасным». По его словам, ведомство до сих пор собирает информацию о ценах вручную и использует ограниченный круг источников.

В 2021-м недовольство выразил уже глава Минэкономразвития Максим Решетников. Чиновника возмутило то, что официальные цифры контрастируют с наблюдениями людей, что провоцирует «большую дискуссию».

Экономист Сергей Жаворонков считает, что в публикуемых Росстатом данных есть элемент манипуляции.

«Росстат не впервые использует такие приемы, как бесконечный пересчет данных прошлых лет (в 2015 году, на пике прошлого кризиса, годовые данные пересматривались пять раз!). Пересчет, который чаще всего происходит по прошлогодним данным, но бывает и за несколько лет, означает, что уменьшается падение доходов за тот период [...]. Цифры доходов могут отчасти искажаться и естественно, так как крупные доходы богатых усредняются с низкими доходами большинства населения. Поэтому большинство на самом деле получает меньше, чем средняя зарплата. Например, в Москве средняя зарплата по итогам первого квартала 2023 г. превысила 140 тысяч рублей. Надо ли говорить о том, что подавляющей части москвичей о таких зарплатах остается только мечтать?», – говорит собеседник Eurasianet.org.

Показатель реальных доходов завязан на инфляции, которую Путин недавно оценил как историческую низкую – +2,9% к июню прошлого года. При этом в первом полугодии 2022-го цены, по официальной оценке, выросли на 11,4%, что является многолетним рекордом. Таким образом, если сравнивать нынешние цены с довоенными, картина оказывается совсем не благостной.

В конце апреля Центробанк оценивал наблюдаемую населением годовую инфляцию (методика расчета основана на опросах) в 14,9%. А Росстат, анализируя динамику цен на товары, входящие в потребительскую корзину, в 2022 году сообщал об инфляции в 11,9%.

​​«Из-за международного торгового эмбарго и санкций структура цен изменилась неравномерно. В зависимости от категорий товара цены выросли по-разному. Люди реагируют на изменение потребительской корзины — они начинают меньше покупать то, что подорожало сильно, и больше – то, что подорожало несильно. Отсюда и такая разница между наблюдаемой инфляцией и той, которую показывают цифры [Росстата]», – поясняет Татьяна Михайлова.

Большое исследование онлайн-цен показало, что данные Росстата тяготеют в сторону занижения и все меньше сходятся с реальностью.

Если бы ведомство более точно подходило к оценке инфляции в стране, картина реальных располагаемых доходов была бы совсем другой. По оценке агентства Nielsen, изучающего ритейл, рост цен на товары повседневного спроса за прошлый год составил 21%.

«Полагаю, что реальные доходы упали как раз на дельту между номинальной инфляцией и реальной, то есть где-то на 10-11%», – считает Жаворонков.

Что касается оптимистичных прогнозов властей на рост доходов, то Михайлова видит в этом методологическую ошибку.

«Вся наука о прогнозировании строится на примере циклических кризисов, где за спадом всегда следует рост. Базируется это на том, что причина кризиса временна и уходит со временем, как это произошло с ковидом. В нашем случае, причины не собираются никуда уходить, а будут только накапливаться. Поэтому все прогнозы о том, что сейчас будет спад, а потом восстановление, делаются по аналогии с предыдущими кризисами — интеллектуально инерционные», – считает Михайлова.

По мнению собеседницы Eurasianet.org, коренная причина многолетней стагнации реальных доходов россиян, перемежающейся с острыми спадами – в усиливающемся отставании России от мировой экономики.

«Даже в самом позитивном варианте развития событий в политическом плане, мы все равно находимся в яме экономического отставания… Нас изолируют от мировой экономики. Все, что происходит… – это признак деградации… Это проблема на десятилетия вперед», – подчеркивает учёная.