Россия: население забирает деньги из банков

В последние месяцы в стране наблюдается отток из финансовых учреждений вкладов и других сбережений граждан. Специалисты связывают это с обсуждением «дедолларизации» экономики и нестабильной макроэкономической обстановкой.

Внутри оттока сбережений видны разные тенденции. Часть вкладов перетекла в наличный вид, зачастую в валюту, и оказалась в банковской ячейке или в сейфе на работе. Часть — мигрировала в банки с иностранным капиталом, так как они более «дружественны» к валюте. Часть была направлены на финансирование расходов, считают экономисты.

В целом доля доходов населения, которые оно направляет на сбережения, упала до минимума за 15 лет. А доля доходов, направляемых на покупку товаров и услуг, достигла максимума за 14 лет.

Граждане забирают деньги

Сокращение рублевых вкладов физлиц в российских банках началось в августе, следует из данных ЦБ. С тех пор их общий объем сокращался трижды — в августе (– 87,4 млрд), сентябре (–179,7 млрд) и ноябре (– 40,4 млрд). Единственный рост за этот период был в октябре (148,5 млрд), но несмотря на это по итогам ноября в банках оставалось вкладов на сумму 21 трлн 365 млрд рублей, что почти на 160 млрд меньше, чем в начале августа (21 трлн 524 млрд).

Отток рублевых вкладов наблюдался в том числе в крупнейших кредитных организациях. В Сбербанке отток всех средств физлиц (включая депозиты) произошел в сентябре (–206,7 млрд) и ноябре (–39,3 млрд), следует из его отчетности по РСБУ. Однако в другие месяцы банку удалось привлечь деньги граждан, в результате чего с августа по ноябрь они немного выросли на 24,3 млрд до 12,4 трлн. В Сбербанке объяснили отток в августе и ноябре «особенностями бухгалтерского учета», сообщив, что в действительности был приток.

В ВТБ наблюдался отток в ноябре (–88,1 млрд), однако по итогам августа-ноября банк также смог увеличить объемы депозитов (на 53,5 млрд до 3,6 трлн), следует из информации на сайте «Банки.ру», который автоматически загружает и обрабатывает сведения из оборотных ведомостей, публикуемых на сайте Центробанка.

В Газпромбанке сообщили Eurasianet.org, что в октябре наблюдали «незначительный» отток депозитов граждан (–39,2 млрд), который был вызван «движением валютных курсов». В ноябре и декабре банк наблюдает приток, сообщили там.

В одном из крупных банков, где произошел отток в октябре и ноябре, попросив не ссылаться на него, сообщили, что население забирало деньги в связи с «беспрецедентным» повышением ставок в Сбербанке, которыми он, вероятно, пытался остановить собственный отток. Сбербанк действительно в сентябре почти вдвое повысил ставки по долларовым вкладам, а в октябре увеличил их по рублевым. Тем же самым, кстати, занимался ВТБ, хотя ключевая ставка ЦБ, от которой зависят ставки по вкладам, выросла незначительно.

Валютные вклады в августе-ноябре формально выросли на 256,8 млрд до 5,9 трлн. Однако следует иметь в виду, что пересчет в рубли валютных накоплений производится по курсу ЦБ, а он за этот период довольно сильно поднялся. Это значит, что в реальности валютные вклады могли упасть, тем более что СМИ писали об их оттоке.

Население взволновала «дедолларизация»

Центробанк объяснял отток вкладов граждан в августе-сентябре обсуждаемой в СМИ «дедолларизации» экономики, обсуждениями валютного курса, а также низкими ставками, писали «Ведомости».

В июле глава ВТБ Андрей Костин предложил президенту РФ Владимиру Путину перевести международные расчеты (проводимые преимущественно в долларах) в рубли. В сентябре в интервью газете «Известия» Костин уточнил, что речь идет об экспортно-импортных операциях, которые, помимо рубля, можно было бы проводить в евро или юанях. Наконец, в октябре Костин заявил, что «никто доллар в России не будет запрещать, ограничивать» (цитата по «Интерфаксу»), вновь повысив интерес к этой теме.

В одном из крупнейших банков на условиях анонимности рассказали Eurasianet.org, что в результате обсуждения «дедолларизации» многие клиенты снимали со счетов госбанков рублевые и валютные накопления и перекладывали их в банки с иностранным капиталом (во многих случаях — в ячейки). Данный факт частично подтверждал зампред ЦБ Василий Поздышев, с оговоркой, что деньги не перетекали из госбанков в частные. «То, что мы наблюдали, — это снятие валютных вкладов и, по сути дела, заполнение ячеек», — говорил он.

Связь-банк сталкивался в последние месяцы с подобными случаями, когда деньги со счетов перекладывали в ячейки, и связано это было с публикациями в СМИ о возможном отказе от долларов, сообщили Eurasianet.org в банке. Однако это были единичные случаи, и явление не носило массовый характер, отмечают в банке.

В некоторых частных банках, принадлежащих иностранцам, растут валютные вклады на фоне сокращения рублевых депозитов. В Росбанке с августа наблюдается рост валютных накоплений, что связано, в основном, с «негативными макроэкономическими ожиданиями», сказала Eurasianet.org заместитель директора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина. Учитывая принадлежность банка к международной группе (которая базируется во Франции), клиенты не видят риска хранения денег в валюте, отметила она.

Eurasianet.org также известны примеры, когда люди отказывались от рублевых вкладов, чтобы купить валюту и хранить ее самостоятельно. Житель Петербурга Алексей в конце ноября забрал из банка «Россия» свои 2 млн рублей, купил на них евро и положил в сейф на работе. «Валюта в нашей стране по-настоящему еще никогда не падала, — объясняет он причины своего решения. — За месяц евро выросло на 3,5 рубля, благодаря чему мои два миллиона приросли почти на 100 тыс. рублей. Но я делаю это не для того, чтобы заработать, а чтобы не потерять деньги в реальном выражении».

У населения заканчиваются деньги

Сокращаются не только вклады, но и все виды сбережений населения. По предварительным данным Росстата, с сентября по ноябрь общий объем всех видов накоплений граждан в рублях (вклады, наличные деньги на руках и ценные бумаги) сократился на 104 млрд до 32,3 трлн рублей.

Причины этого явления могут быть вызваны не только макроэкономикой и политикой, но и тем, что у населения в принципе заканчиваются деньги. По итогам января-августа 2018 года доля доходов, которые граждане направляли на сбережения, составила 4,2%, что является минимальным показателем за последние 15 лет, говорится в октябрьском мониторинге РАНХиГС. В 2010 году, по Росстату, она составляла 14,8%, в 2015-м — 14,3%.

Доля доходов, направленных на оплату товаров и услуг, в январе-сентябре составила 78,2%, что является максимумом с 2004 года, говорится в мониторинге. При этом в сентябре на фоне падения реальных доходов граждан увеличилась выручка розничной торговли (в сопоставимых ценах на 2,2%), и это «может свидетельствовать о том, что для повышения уровня своего потребления население использовало сбережения и кредитные средства», считают в РАНХиГС.