Россия: насколько академические управленцы богаче преподавателей

В среднем преподаватели получают треть от зарплат ректоров и проректоров. (Фотобанк Moscow-Live, CC BY-NC-SA 2.0, flickr.com/photos/moscow-live/21915434623)

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В России доходы управленцев всегда значительно отличаются от доходов тех, кто ниже по должности. Особенно заметен этот разрыв в частных компаниях, где часто перераспределяют доходы внутри организации в пользу высшего управленческого звена.

Университеты в корне отличаются от коммерческих фирм. Существует ли и здесь заметный разрыв в зарплатах на разных должностях? Какова динамика за последние несколько лет?

Мы нашли открытые данные о зарплатах ректоров, проректоров, преподавателей и научных сотрудников в 200 университетах, подотчетных Минобрнауки. На этой основе мы рассчитали разрыв в зарплатах между высшими управленцами и рядовыми преподавателями/научными сотрудниками.

Топ вузов с самыми высокими зарплатами

Согласно абсолютным значениям средних зарплат, ректоры предсказуемо зарабатывают значительно больше, чем проректоры и тем более профессорско-преподавательский состав (ППС) и научные сотрудники.

Самые высокие ректорские зарплаты – в исследовательских университетах. Из топ-20 университетов с самыми высокими зарплатами ректоров 12 вузов имеют статус НИУ или участвовали в программе «5-100».

Подробнее о программе «5-100» – в материале Виктории Пардини «Разделенный университет»: зачем российским вузам иностранные ученые?»

На 2021 год в топ-5 вузов с самыми высокими зарплатами ректоров входили:

ИТМО (раньше Ленинградский институт точной механики и оптики) – 1,195,437 руб./месяц,

Российский университет дружбы народов ( РУДН) – 1,035,795 руб.,

Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина – 1,031,483 руб.,

Российский технологический университет – 971,615 руб.,

Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого – 935,593 руб.

При этом, конечно, во многих вузах ректоры получают намного меньше. В 2021 году наименьшая зарплата составила 144,798 руб. в Восточно-Сибирском госуниверситете технологий и управления. Половина ректоров получает не больше 341 тыс. рублей.

Проректорские зарплаты обычно высоки там, где большие зарплаты у ректора – корреляция на уровне 0,87. Кроме того, преподаватели и научные сотрудники также получают больше в вузах, где управленцы имеют высокие зарплаты. Корреляция между средними зарплатами ППС и зарплатой ректора составляет 0,78, для научных сотрудников – 0,56.

Другими словами, зарплаты в абсолютных цифрах указывают на общее благополучие университетов. Ресурсов достаточно для того, чтобы высокие зарплаты получали как преподаватели, так и управленцы.

Следующие университеты попали в топ-20 высоких зарплат по всем категориям сотрудников:

Российский технологический университет,

Московский авиационный институт,

Университет науки и технологий МИСИС (прежде Московский институт стали и сплавов),

ИТМО,

Московский энергетический институт (МЭИ),

РУДН.

Чьи зарплаты росли заметнее

Динамика за четыре года показывает рост зарплат всех категорий сотрудников.

Если сравнивать 2018 и 2021 годы, самый большой прирост заметен в зарплатах ППС и научных сотрудников.

Ректорские зарплаты выросли на 20%,

проректорские – на 31%,

научных сотрудников – на 47%,

ППС – на 51%.

Такой заметный рост преподавательских зарплат частично связан с президентскими указами о необходимости увеличить зарплату вузовским работникам. На практике это зачастую означало скорее увеличение нагрузки в рамках одной ставки, чем реальный рост доходов ППС. Кроме того, на средние цифры сильно влияют случаи с высокими цифрами (выбросы ) – даже несколько профессоров с очень высокими зарплатами могут сильно завысить значение всей категории.

Если рост зарплат преподавателей и научных зарплат за последние годы замедлился, рост административных зарплат продолжился. Зарплаты ППС выросли за 2021 год на 1,8%, тогда как ректорские зарплаты в среднем увеличились на 13%.

Мы посчитали разрыв в среднемесячных зарплатах между администраторами и ППС/научными работниками в % для каждого из годов наблюдений (2018-2021). Разрыв можно трактовать следующим образом: какой % в данном вузе составляет средняя зарплата ППС или научных работников от средней зарплаты высших администраторов (ректоров и проректоров).

На рисунке №2 видно, что в 2018 году зарплата ППС составляла 29,2% от зарплаты ректоров и проректоров, а зарплата научных сотрудников – 36,8% (в среднем по выборке). Вплоть до 2020 года существовал тренд на снижение разрыва.

Однако в 2021-м разрыв увеличился. Если в 2020 году средняя зарплата ППС составила 37,2% от средней зарплаты администраторов, то в 2021-м – уже 34,8%. Средняя зарплата научных сотрудников снизилась с 47,8% до 42,1%.

В каких университетах меньше разрыв в зарплатах?

Мы ожидали, что разрыв будет менее заметен в вузах, ориентированных на науку (например, НИУ или у бывших участников проекта 5-100). В таких университетах существует система мотивации, позволяющая сотрудникам с высокими результатами увеличивать доходы за счет публикаций в престижных журналах. За них начисляются бонусы и надбавки.

В действительности, в вузах, ориентированных на исследования, всегда разрыв больше – в отношении как зарплат ППС, так и научных сотрудников. Так, в 2021 году зарплата ППС в исследовательских вузах в среднем составила 28,1% от средней зарплаты высших администраторов, а в не ориентированных на исследованиях вузах – 36,2%. Результат сохраняется даже учитывая специализацию вуза и экономическое положение региона.

Вероятно, такой результат связан с тем, что министерство назначает очень высокие зарплаты ректорам исследовательских вузов, субъективно высоко оценивая значимость вуза и сложность управления.

В свою очередь, проректоры также могут иметь довольно высокие зарплаты, т.к. в соответствии с приказом министерства их уровень доходов должен быть на 10-30% ниже дохода руководителя учреждения. Иными словами, если ректор вуза получает высокую зарплату, то и проректоры будут зарабатывать много.

При этом надбавки за научные достижения не позволяют всем преподавателям и научным сотрудникам иметь достаточно высокие зарплаты, чтобы разрыв был менее заметен.

Публикации, если и будут снижать разрыв в зарплатах, то в университетах, для которых исследовательские задачи не так важны. На общей выборке эффект наблюдается для таких переменных, как число статей в журналах, индексируемых в Scopus и Web of Science. Чем больше таких статей публикуется в вузах, тем меньше разрыв в зарплатах. Кажется, что система эффективных контрактов работает – но не для научно-исследовательских вузов.

Роль ректора в сокращении разрыва в зарплатах

Может ли министерство принимать во внимание пожелания ректора, назначая ему размер жалования?

Вполне вероятно, привлечь ректора-варяга сложнее, чем человека, который работал в стенах вуза годами. Поэтому зарплата такого варяга может быть выше, чем у «внутренних» ректоров. Тогда при внешнем ректоре разрыв в зарплатах в вузе может быть больше.

Аналогично, если ректор избирается – и знает, что ему предстоит и переизбраться, – и ему важно доверие работников и учащихся, такой ректор скорее будет склонен учитывать интересы рядовых сотрудников вуза, в том числе их зарплатные ожидания.

Тогда как назначенный ректор менее зависим от коллектива вуза. Поэтому можно ожидать, что в таких вузах разрыв в зарплатах будет больше.

Однако имеющиеся данные этого не обнаруживают.

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Зарплаты ректоров российских вузов сильно различаются в зависимости от университета и региона.

За последние четыре года росли зарплаты всех категорий сотрудников. Заметнее всего выросли средние зарплаты преподавателей, однако их рост за последний год замедлился.

В университетах заметен разрыв в доходах между высшими университетскими управленцами и основными сотрудниками. В среднем преподаватели получают треть от зарплат ректоров и проректоров.

При этом тенденция на сокращение разрыва перестала быть заметной в 2021 году. В противоположность всем ожиданиям, именно в исследовательских университетах разрыв в зарплатах наиболее заметен.