Россия: насколько вероятно возвращение уехавших айтишников?

Российская власть любит поговорить о цифровизации экономики и важности развития отечественного IT (в том числе, в противовес западным технологиям). Однако необходимым условием для этого всегда был доступ российских айтишников к мировому опыту и технологиям. Международные компании задавали тон в подготовке специалистов высокого уровня, что не является особенностью только российского IT-рынка.

Война в Украине, спровоцировавшая экономические санкции и бойкот России иностранными инвесторами, привела к его стремительному сжатию: к началу сентября потребность в IT-специалистах сократилась на 25%, и это притом, что в число вакансий в госсекторе значительно увеличилось.

Громких успехов в импортозамещении программного обеспечения до сих пор не заметно. Эксперты объясняют это отсутствием экосистемы продуктов, незрелостью заказчиков и высокой фрагментированностью российского ПО, предназначенного для узких сегментов экономики.

Ещё критичнее ситуация в производстве полупроводников и другого «железа», без чего невозможно появление ПО уровня Amazon и Google (потому что крупные продукты представляют собой программно-аппаратные комплексы).

Таким образом, индустрия отечественных IT-продуктов пока непригодна для формирования «цифрового суверенитета» (о котором мечтают власти). Локальные успехи, если и появляются, то никак не отражаются на всей сфере.

В итоге, отток айтишников из страны достиг катастрофических масштабов, а предпосылок к скорому возвращению эмигрантов на родину не просматривается.

Особенности новой волны миграции

Сколько айтишников покинуло страну в 2022 году, доподлинно неизвестно. Однако речь может идти о десятках процентов специалистов. Согласно сентябрьскому опросу компании Ventra, ещё до мобилизации уехать из РФ планировали (или уже сделали это) почти треть профессионалов. Мобилизация, хаотический ход которой испугал даже тех, кто имеет право на бронь, лишь подстегнула процесс.

Миграция востребованных IT-специалистов из России в другие страны не является новостью, однако она никогда не была настолько массовой. Некоторые эксперты надеются, что массовый исход дефицитных кадров – временное явление, объясняющееся паникой. В обратимость процесса, кажется, верят и власти, по данным издания «Верстка» продумывающие способы привлечения айтишников обратно в страну.

Однако отличительной особенностью нынешней волны миграции является не только рекордное число уехавших профессионалов, но и массовое бегство самих IT-компаний. Причем уходят в первую очередь самые передовые международные фирмы, задававшие тренды российского IT.

С февраля 2022 года многие участники рынка стали релоцировать свои команды за пределы России. Например, одна из крупнейших аутсорсинговых компаний в мире, EPAM, закрыла 11 офисов по всей стране с общей численностью работников около 6 тыс. человек и расширила сеть офисов в странах СНГ, куда активно перевозит сотрудников из РФ. Обычно компании стараются создать релокантам максимально комфортные условия для переезда, что является ещё одним стимулом покинуть страну.

Если миграция специалистов, по крайней мере теоретически, может быть обращена вспять, то уход корпоративного сектора имеет стратегическое значение для IT-рынка и формирует долгосрочные тенденции.

Что побуждает айтишников уезжать

Офисы релоцировавшихся компаний могут стать точками притяжения для россиян, мечтающих о карьерном росте на международном рынке. По словам эксперта по подбору IT-персонала в международные компании, пожелавшего сохранить анонимность, основное переживание профессионалов во время собеседований – страх потерять доступ к мировому опыту. Молодому специалисту необходимо около трех лет опыта в международной компании, чтобы его резюме стало интересно для ведущих участников рынка. Наряду со страхом перед мобилизацией, а также общей неопределенностью будущего страны, боязнь остаться вдалеке от современных трендов и технологий стала одной из основных движущих сил для людей, решившихся на переезд.

Попытка сохранить доступ к международному рынку – важный, но не единственный мотив эмиграции. По словам Петра Дондукова, востребованного разработчика ПО и оппозиционера, вынужденного переехать в США ещё в 2021 году, количество перебравшихся в Америку российских IT-специалистов этом году значительно выросло. Произошло это по нескольким причинам.

«Большинство моих знакомых уже уехало или [находятся] в процессе [переезда]... Некоторые не согласны с политикой государства, некоторые идут вслед за работой, так как много компаний поспешило уйти из РФ. При этом, если раньше в основном приезжали по рабочим визам, то после 24 февраля в чатах по иммиграции я постоянно натыкаюсь на сообщения о поиске работы от айтишников, приехавших в США через запрос убежища», – говорит собеседник Eurasianet.org.

Уезжают не только специалисты – «уезжает» инфраструктура

До 2022 года хорошие специалисты в России часто набирались опыта в международных компаниях. Благодаря постоянному появлению новых зарубежных IT-компаний, во многих городах – от Калининграда до Владивостока – возникли локальные IT-сообщества, где происходил активный обмен знаниями с мировыми экспертами. Благодаря этому создавалась качественная экспертиза в российском IT-секторе, которая отразилась и на создании отечественного ПО, а также стала востребованной во всём мире. Так, по данным сервиса HackerRank, предлагающего сложные задачи по программированию, российские разработчики занимают второе место в мире в общем рейтинге, и первое – в решении алгоритмических задач.

С уходом международных фирм формировать такую экспертизу станет гораздо сложнее, считают эксперты и сами разработчики. Показательным примером разрушения налаженной системы по обмену знаниями служит новосибирское IT-сообщество. В 2019 году крупнейшую IT-конференцию в Сибири посетило почти 3 тыс. человек, а в качестве экспертов выступали ведущие разработчики из Google, Amazon, Microsoft. Качество локальных новосибирских IT-продуктов также достигло мирового уровня. Например, в 2016 году Google поглотил новосибирский стартап, значительно ускоривший разработку голосовых технологий компании. Также в регионе развивали свои центры разработки такие мировые бренды как IBM, JetBrains, Parallels, ClearScale и многие другие. На сегодняшний день эти компании закрыли офисы в Новосибирске, а многие предложили сотрудникам переезд за границу.

Предложением воспользовались многие. В частности, по словам представителя компании-разработчика промышленного ПО, пожелавшего сохранить анонимность, в новый офис компании в Черногории переехало около 50% персонала из Новосибирска.

Вероятность возвращения

Для многих айтишников отъезд за рубеж прошел относительно безболезненно благодаря высоким доходам, хорошему знанию английского и благоприятным условиям, созданным работодателями.

«Для меня переезд был несложен. Это случилось еще до мобилизации, и потом приехала семья. Я сейчас общаюсь с комьюнити, с которым общался и раньше из-за удалённой работы», – отмечает Максим Балуев, технический директор американского стартапа AMAI, недавно переехавший в Турцию.

Кроме того, российское IT-сообщество за границей активно помогает новым экспатам. Один из крупнейших пабликов по релокации в Telegram уже насчитывает около 73 тыс. участников, хотя в феврале их было не больше 5 тыс. Стали массово появляться профильные сообщества по поиску работы для тех, кто переехал: одно из крупнейших, Remocate, также насчитывает 73.4 тыс. человек.

У российской «IT-диаспоры» за рубежом неплохие перспективы. В частности, россияне и прочие русскоговорящие IT-специалисты очень хорошо представлены в крупнейших технологических хабах мира. При этом, как отмечает Пётр Дондуков, говорить о глобальном российском сообществе айтишников пока рано.

«Наши люди не торопятся создавать диаспоры… Но есть некоторые локальные группы и люди, стремящиеся к объединению. Например, я знаю человека, состоящего в сообществе айтишников "Mesto", основанном Андреем Дороничевым, менеджером Google. Идеи этого сообщества мне импонируют, жаль что у них пока нет локации в США», – говорит он.

Пока неясно, образует ли сообщество российских специалистов за рубежом достаточно прочные внутренние связи, чтобы запустить новые конкурентоспособные проекты, не связанные с РФ ничем, кроме происхождения участников. Однако удар, нанесенный российской IT-инфраструктуре, и неясность перспектив нормализации экономической и политической жизни в стране делают возвращение IT-специалистов на родину крайне проблематичным.