Россия: насколько жизнеспособна госпрограмма развития электротранспорта?

В России приняли концепцию развития электротранспорта. Она должна стимулировать производство и продажи электромобилей. Для этого планируют развивать инфраструктуру (зарядные станции), давать льготы производителям и покупателям машин. Заявленная цель — улучшить ситуацию с экологией за счет снижения объемов выхлопов от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Однако основным загрязнителем атмосферы в России является как раз электроэнергетика: при производстве электричества выбрасывается намного больший объем вредных газов, т.к. она вырабатывается в значительной степени за счет сжигания газа, угля и мазута. Данный факт сводит экологический эффект госпрограммы практически к нулю.

Кроме того, по словам экспертов, электротранспорт вряд ли будет востребован в России в ближайшее время: здесь слишком большие пространства, которые сложно преодолеть на электротяге, и низкий доход у населения, не готового переплачивать за экологичный автомобиль.

Каждый десятый автомобиль — на электричестве

Концепция развития производства и использования электрического транспорта принята правительством РФ в августе 2021 года. Она предусматривает, что к 2024 году в России выпустят не менее 25 тыс. электромобилей и откроют для них 9,4 тыс. зарядных станций. Второй этап программы предполагает, что в период 2025–2030 годов выпуск электротранспорта должен достичь 10% от общего объема производства транспортных средств, а зарядных станций для них будет уже 72 тыс. Также к 2030 году должны быть открыты 1 тыс. водородных заправок.

В 2020 году в России произвели 1 млн 430 тыс. машин (10% — это 143 тыс. авто), действует более 30 тыс. автозаправочных станций (АЗС). Планы правительства по развитию электротранспорта выглядят достаточно амбициозными.

Для достижения заявленных целей обещают помогать с финансированием производства электротранспорта и строительства инфраструктуры. Для покупателей планируют ввести льготы при покупке в кредит (скидки до 25% в рамках государственной программы), а для владельцев — бесплатный проезд по платным дорогам, бесплатные парковки, разрешение движения по выделенным полосам для общественного транспорта, временную отмену транспортного налога в отдельных регионах и т.д.

Зачем в России электрокары?

Необходимость развития электротранспорта объясняют борьбой за снижение вредных выбросов в атмосферу. Наземный транспорт выбрасывает в атмосферу пятую часть углекислого газа. Однако основными загрязнителями являются сельское хозяйство и энергетика (25-30% от всех выбросов).

Эксперты ООН по изменению климата (МГЭИК) выпустили доклад об изменении климата на Земле, предупредив, что уже к 2040-му году в результате глобального потепления на планете возможны необратимые изменения, которые могут привести к катастрофе. Транспорт, промышленность и энергетика ежегодно выбрасывают в атмосферу около 40 млрд тонн углекислого газа. Переход на электротранспорт для снижения выбросов оправдан в случае экологичного производства гидро-, ветро- и солнечной энергии.

Ученые из Аргоннской национальной лаборатории в Чикаго выяснили, что если электричество производится на ТЭС (сжигая газ, уголь, мазут), как в России, то электромобиль станет «экологичнее» машины с бензиновым двигателем лишь проехав 126 тыс. км. В случае добычи электроэнергии «зелеными» способами, электрокар станет экологичнее уже на пробеге в 13 тыс. километров, сообщает ИА REGNUM. Значит, использование электромобилей без перехода на «зеленую» энергетику в значительной степени лишено смысла.

Сейчас в России работает 846 крупных электростанций общей мощностью более 250 ГВт. Две трети этой мощности производят теплоэлектростанции (164,6 ГВт ), сжигая газ, уголь, мазут, торф, то есть способами, которые вредят экологии и способствуют вредным выбросам в атмосферу.

На втором месте по объемам производства электричества в России находится гидроэнергетика, на которую приходится пятая часть всей производимой в России электроэнергии (51,7 ГВт). На третьем месте — атомные станции с общей мощностью около 30 ГВт.

Таким образом, в России пока не достаточно развито производство «зеленой электроэнергии». В отличие, например, от Норвегии, где этот показатель равен 98,8% (гидро- и ветроэнергетика). В этой стране более половины всех автомобилей — электрические, а к 2025 году там намерены вовсе отказаться от продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В сентябре 2021 года в Норвегии доля продаж новых электроавтомобилей составила 77,5% (13 941 шт.) от общего числа проданных новых авто.

Михаил Якимов, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, считает, что при оценке экологической безопасности электродвигателей стоит учитывать эволюцию двигателей внутреннего сгорания. «Сегодня они уже имеют впечатляюще хорошие характеристики по получению энергии с грамма топлива и по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу. Если бы в России был широко распространён транспорт, соответствующий стандартам Евро-5, то для нас его замена электротранспортом только лишь из соображений экологической безопасности была бы не столь актуальной», — сказал эксперт корреспонденту Eurasianet.org.

Спрос под сомнением

Россияне одобряют перспективу перехода на электрокары, но 55% не могут себе позволить их купить, показывают опросы. Электромобили сейчас минимум вдвое дороже, чем авто с двигателем внутреннего сгорания.

Сейчас в России цена Nissan Leaf II — самого «дешевого» нового электроавтомобиля, продающегося официально, составляет 42 тыс. евро или почти 4 млн рублей. За эти деньги можно купить автомобиль бизнес-класса или хороший внедорожник. По данным последних исследований, средняя стоимость продаваемого в России нового автомобиля в сентябре 2021 года составила 996 651 рублей, а подержанного — 747,7 тысячи рублей. Выбор россиян очевиден, тем более, учитывая снижение реальных располагаемых доходов в последние годы, рост бедности, разгон инфляции и прочие экономические проблемы.

Николай Баранов, генеральный директор клубного автосервиса «Детали», считает, что для успешного продвижения идеи перехода на электромобили важно, чтобы цена бюджетного электроавтомобиля была на уровне аналогичного с традиционным бензиновым двигателем. «Электромобиль должен не уступать по динамике разгона и должен иметь запас хода не менее 400 км. У потребителя будет выбор не из-за цены, а из своих предпочтений и взглядов. А если электроавтомобиль будет более динамичным чем бензиновый собрат, то привлечет большое количество молодежи», — сказал Баранов корреспонденту Eurasianet.org.

Более оптимистичен Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto. Он считает, что оптимальная стоимость электроавтомобиля с учетом средней цены новой иномарки — около 2 млн рублей. По его мнению, эффективной мерой могла бы стать корректировка требований программ господдержки при покупке авто. Сейчас электромобиль попадает в перечень авто, которые можно приобрести как «Первый» и «Семейный» автомобиль (такие категории указаны в госпрограммах), но условие о локализации производства в России приобретаемых транспортных средств не дает воспользоваться льготой.

Согласно концепции правительства РФ разница между стоимостью электромобиля среднего класса и бензинового аналога в России составляет примерно 750 тыс. рублей . «Эксплуатация электротранспортного средства уже может быть более выгодной, чем использование автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, если электромобиль будет проезжать не менее 45 тыс. километров ежегодно в течение не менее 5 лет», — говорится в документе. Однако средний ежегодный пробег российского частного автомобиля — всего 10,5 тыс км в год, а значит выгода от использования электромобиля не очевидна.

Эксперты, опрошенные Eurasianet.org, говорят, что для российского частного потребителя главным будет не только стоимость электромобиля, но и наличие зарядных станций. Сейчас они есть в Москве, Петербурге и ряде крупных городов, но их явно недостаточно. Президент «Ситроникс» Николай Пожидаев в интервью Ъ сказал, что в России всего 450 зарядных станций.

Электрокары — явление редкое

Давид Бабаян, менеджер по работе с ключевыми клиентами сервиса «Авито Авто», говорит о постепенном росте покупательского интереса к транспортным средствам на электродвигателе. По статистике сервиса, продажи новых электромобилей в России в 2020 году выросли на 95% по сравнению с 2019 годом, на вторичном рынке — на 119%. «За II квартал 2021 года продажи электрокаров с пробегом в стране выросли на 55% по сравнению с I кварталом 2021 года и на 223% по сравнению со II кварталом прошлого года», — сообщил Eurasianet.org Давид Бабаян.

Однако, несмотря на позитивную динамику, речь идет о незначительных объемах продаж. По данным Ассоциации Европейского бизнеса, в первом полугодии 2021 года в России продано 870 749 новых легковых автомобилей, из которых всего 552 электромобиля.

Сейчас в России, по данным агентства «Автостат», насчитывается 45 млн 168,9 тыс. легковых автомобилей, 14,8% которых зарегистрировано в Москве и Московской области. По данным агентства, на середину 2021 года в автопарке России насчитывалось всего 12 290 легковых автомобилей на электротяге (менее 0,03% от общего количества). Большая часть из них зарегистрирована в Приморском крае. Это объясняют близостью Японии, откуда привозят подержанные электроавтомобили Nissan Leaf с «правым» рулем (в «правостронней» России они разрешены). На втором месте находится Иркутская область и лишь на третьем — Москва.

Планы есть, но туманные

Правительство России в своей концепции развития электрического транспорта предусматривает создание в стране собственного производства электрокаров. Замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов сообщил в интервью РИА Новости, что в России электрокары начнут выпускать в ближайшие 2-3 года.

«Я думаю, что быстрее всех на рынок выйдет проект из Липецка ("Моторинвест" – прим. ред.). За ним по пятам будет бежать Zetta (при условии привлечения дополнительных инвестиций в проект). Потом, я думаю, будет "Кама". И все это в ближайшие два-три года», — сказал он.

Существует несколько проектов российских электромобилей.

Предприятие «Моторинвест» из Липецка, на которое делают ставку власти, представляется достаточно загадочным. Зарегистрировано в 2011 году, 100% уставного капитала принадлежит оффшорной фирме. О нем известно, что до 2019 года там собирали китайские автомобили — сначала Great Wall, потом Changan. Затем производство было законсервировано. Весной 2021 года Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве. Пока никому из СМИ не удалось связаться с представителями предприятия, у него даже нет официального сайта. Но замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов в интервью РИА Новости сообщил, что «Моторинвест» уже построил завод электромобилей полного цикла.

КАМА-1 заявлен как российская разработка производителя грузовиков КАМАЗ. Ранее его обещали начать продавать уже летом 2021 года по цене около 1,5 млн рублей, но эти планы не осуществились. Сейчас в «КамАЗ» говорят о начале производства в 2024-2025 годах, рассчитывая на заключение специальных инвестиционных контрактов (СПИК) с правительством РФ.

Ульяновский автозавод показал электрическую версию «УАЗ Хантер», которую первоначально сделал чешский автодилер марки для продажи на территории Евросоюза. Теперь в УАЗе говорят о планах выпускать такое авто и для российских покупателей. Правда, это совсем не соответствует имиджу этого внедорожника, который позиционируют как авто для сельской местности, куда вряд ли скоро доберется электрическая инфраструктура.

Также существует проект электрокара Zetta из Тольятти, который обещают запустить в производство уже в конце 2021 года. Этот проект получил бюджетное финансирование при помощи Минпромторга РФ. Заявлено, что Zetta будут продавать по цене от 500 тыс. до 1,2 млн рублей.

Группа ГАЗ презентовала электрическую версию популярного микроавтобуса GAZelle E-NN, по цене порядка 6 млн рублей, что вдвое выше чем такой же с двигателем внутреннего сгорания.

Калининградская компания «Автотор», которая занимается сборкой автомобилей разных марок, также планирует выпускать электрокары, заключив с правительством РФ новый специальный инвестиционный контракт, сообщил Александр Морозов. Эта компания обещает создать в Калининградской области семь новых автозаводов, в том числе и по производству тяговых аккумуляторов. Их в России сейчас не производят, это является главной проблемой отечественного «электрокаростроения». Пока тяговые аккумуляторы покупают в Китае.

Масштаб страны — еще одна палка в колеса электромобилям

По мнению экспертов, именно эксплуатационные характеристики аккумуляторов мешают развитию электротранспорта. «Даже несмотря на переход к более совершенным типам батарей запас хода электромобилей остается критичным для больших стран, в том числе, для России, где населённые пункты могут быть сильно друг от друга удалены», — говорит Михаил Якимов.

Все заявленные проекты по производству электромобилей и развитие инфраструктуры для них рассчитаны на государственное софинансирование. Это вызывает сомнение у экспертов: если проекты не интересны с точки зрения бизнеса, то они вряд ли будут реализованы.

Например, Андрей Ольховский, генеральный директор ГК ABTODOM, высказал мнение, что развитие инфраструктуры для электрокаров исключительно за счет государства ставит под сомнение успешный исход данного проекта.

Получается, что развитие электротранспорта в России не приведет к серьезному улучшению экологической обстановки, цели правительства — слишком амбициозны, анонсируемые проекты — малоинтересны с точки зрения бизнеса. Кроме того, электромобили существенно дороже бензиновых аналогов, поэтому вряд ли будут пользоваться высоким спросом.