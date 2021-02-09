Россия: насколько реалистична госпрограмма по развитию Арктики?

Вопросы развития Арктики в последнее десятилетие часто поднимаются на самом высоком уровне власти. В 2020 году этой теме уделялось особенное внимание: принята стратегия развития арктической зоны России, а также ряд документов, которые должны обеспечить ускорение экономического развития, улучшения качества жизни населения и приток частных инвестиций.

Однако эксперты не разделяют оптимизма властей: добывать нефть в шельфовой зоне, скорее всего, будет нерентабельно; Северный морской путь вряд ли составит значительную конкуренцию Суэцкому каналу как основному маршруту из Европы в Азию; строительство сети центров обработки данных в арктической зоне, необходимых для развития высокотехнологичных предприятий, не такая выгодная затея, как кажется на первый взгляд. Отток населения продолжится несмотря ни на что, прогнозируют ученые.

Зачем развивать Арктику?

Арктическая зона России занимает 31% территории страны. Она представлена Мурманской областью, Архангельским и Красноярскими краями, Ненецким АО, Чукотским и Ямало-Ненецким АО, республиками Карелия, Коми, Саха (Якутия).

Для развития Арктических территорий в 2020 году правительством РФ принят ряд документов. Главный из них – «Стратегия развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года» – подписан президентом в октябре. Цели стратегии – увеличить в 1,5 раза вклад регионов Арктики в экономику РФ, создать там 200 тыс. новых рабочих мест, увеличить продолжительность и качество жизни, снизить миграцию. Для решения этих задач нужно привлекать в арктические регионы частные инвестиции, считают чиновники. Государство со своей стороны готово обеспечить налоговые льготы и выделять средства на развитие инженерной и социальной инфраструктуры.

Интерес властей России к Арктике вызван добычей там 80% горючего природного газа и 17% нефти и газового конденсата (такие данные содержатся в стратегии). Континентальный шельф называется стратегическим резервом минерально-сырьевой базы РФ. Для экономики России торговля природными ресурсами играет ключевую роль.

Экономическая обстановка и мировые цены на нефть обесценивают этот «стратегический запас». Как сказал директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов журналу «Профиль», при текущих ценах на энергоресурсы и слабых перспективах их увеличения в ближайшие годы, разработка арктических нефтяных месторождений наверняка будет убыточной. А вот проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) могут стать перспективными. Для сжижения газа нужно обеспечивать низкие температуры, в Арктике на это не нужно тратить дополнительных ресурсов. Спрос на мировом рынке на СПГ растет. В стратегии указано, что производство сжиженного газа должно увеличиться с 8,6 млн тонн в 2018 году до 43 млн тонн уже в 2024-ом и до 91 млн тонн к 2035 году.

Кроме сырьевой базы в Арктике располагаются военные стратегические объекты. Власти России считают возможным «рост конфликтного потенциала в Арктике», что требует повышения боевой готовности войск и воинских формирований, а также обеспечение «современными образцами вооружения, военной и специальной техники, адаптированными к арктическим условиям». Планируется провести реновацию населенных пунктов Мурманской области, где базируются военные суда. Власти обещают отремонтировать школы, дома культуры, детские сады, улучшить жилищные условия военнослужащих.

Глобальное потепление открывает и новые возможности для развития Арктики. В частности, меньше замерзает Северный морской путь (СМП) – самый короткий маршрут из Европы в Азию и потенциальная альтернатива Суэцкому каналу. Стратегия ставит целью увеличить грузоперевозки по нему с 31,5 млн тонн в 2019 году до 130 млн тонн к 2035-му. Но даже в 15-летней перспективе масштабы СМП меркнут с востребованностью Южного пути. Для сравнения: грузооборот Суэцкого канала в 2018-2019 финансовом году составил 1,2 млрд тонн.

От частных инвесторов ждут 10 рублей на один бюджетный рубль

Для реализации стратегии разработана госпрограмма «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» на 2021-2024 годы. В правительстве ожидают, что она позволит привлечь в экономику Арктики 490 млрд рублей частных инвестиций, благодаря которым создадут 28,5 тысяч рабочих мест. На создание инженерной и социальной инфраструктуры из госбюджета выделят 19,5 млрд рублей.

«В Арктике, когда человек строит новое предприятие, как правило, ничего рядом нет – ни дорог, ни линий электропередачи, ни водоснабжения. Иногда требуется строительство портовых сооружений», – сказал «Российской газете» вице-премьер Юрий Трутнев. При этом, по его словам, расходы государства составят не более одного бюджетного рубля на десять рублей частных инвестиций.

Система преференций для инвесторов изложена в законе «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации». К основным льготам для инвесторов относят снижение или отмену ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на новых морских месторождениях в северных морях, а также в «нефтяной провинции» в Восточной Арктике, при добыче газа в Архангельской области, Коми, Якутии, Красноярском крае, Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах. Для новых предприятий, не связанных с добычей полезных ископаемых, запланировано снижение до нуля налога на прибыль.

По данным Юрия Трутнева на конец декабря 2020 года, за четыре месяца работы системы преференций чиновники получили 260 заявок на реализацию инвестпроектов на сумму более 750 млрд рублей (без учета крупных проектов «Новатэка», «Роснефти» и «Норникеля»), а 43 инвестора, готовых вложить в арктические проекты 428,5 млрд рублей и создать 9,7 тыс. рабочих мест, уже получили господдержку. По словам чиновника, основная часть проектов связана с углеводородами, а также обслуживанием населения, малым и средним бизнесом.

Цифровизация Арктики

Обеспечить условия для развития инвестпроектов и улучшить качество жизни людей планируется за счет цифровизации арктических регионов. Об этом говорили на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ в ноябре 2020 года.

Уровень цифровизации Крайнего Севера в РФ остается невысоким, отмечает Элла Гимельберг, управляющий партнер консалтингового бюро «Прагматик». «Отдельные компании, такие как "Норильский никель", прокладывают собственные оптоволоконные каналы связи с "большой землей", при этом для населения интернет крайне дорогой и медленный, что не позволяет иметь полноценную коммуникацию с внешним миром», – сказала она корреспонденту Eurasianet.org. Это накладывает отпечаток на местный бизнес и инвестиционный климат в целом, считает Элла Гимельберг. Современные производства практически все связаны с передачей данных, датчиками, IoT и другими современными технологиями, для работы которых нужны качественные каналы связи.

Строительство такого канала предусмотрено проектом Arctic Connect, который свяжет волоконно-оптической линией связи Европу и Азию. Его реализуют «Мегафон» и финская компания Cinia Oy. Как заявили инициаторы проекта, канал, проложенный по дну Северного ледовитого океана, должен обеспечить самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки.

Стратегия развития Арктики обещает обеспечить высокоскоростным интернетом 100% населенных пунктов (в 2019 году – 80%) и перевести оказание государственных услуг в цифровой вид. Для развития бизнеса предполагается создание сети опорных центров обработки данных (ЦОДов). Они необходимы для строительства высокотехнологичных предприятий. На заседании совета первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сказал, что крупнейшие мировые компании размещают свои дата-центры в северных широтах. По его мнению, роль мирового лидера на этом рынке может занять российская Арктика: для этого есть и природные условия, и экономические. Например, эксплуатация ЦОДа в арктической зоне дешевле на 40% за счет того, что не нужно охлаждать объекты. В теплых странах на эти цели тратятся большие объемы энергии.

Петр Вашкевич, главный инженер ИТ-компании КРОК, не согласен с тем, что ЦОДы в Арктике – это мировой тренд. Арктика не предназначена для жизнедеятельности и работы машин и механизмов, включая ЦОДы, объяснил он Eurasianet.org. «Российская Арктика – абсолютно экстремальная территория, пригодная только для определенных проектов. Потребность в дата-центрах там минимальна. Да, сейчас идет строительство оптической линии по Северному морскому пути. Вероятно, на этом кабеле будут созданы технологические ЦОДы, но сделано это будет только по необходимости. Для масштабного строительства ЦОД в Арктике слишком много “но”: мешают экстремальные природные условия, сложности с обеспечением энергией и топливом, отсутствие производительных телекоммуникаций и профессиональных кадров, желающих жить в условиях Крайнего Севера», – говорит Вашкевич.

По его словам, расходы на обеспечение ЦОДов энергией, топливом и связью на несколько порядков превышают даже самый смелый расчет по экономии расходов на охлаждение. «У нас был проект по строительству центра обработки данных в Апатитах. Там проблемы с низкими температурами мы решили за счет размещения ЦОДа по схеме “здание в здании”. Это позволило обеспечить корректную работу систем охлаждения. Поскольку места там все-таки обжитые, с логистикой тоже справились. Но проблемы со стройматериалами и местными квалифицированными кадрами при строительстве все равно возникали», – рассказал Вашкевич.

ЦОДы в мире строятся в северных широтах, но не в Арктике, говорит он. Поэтому мировой опыт у нас вряд ли применим. Главные отличия подобных проектов в других странах в том, что там обжитые места, есть коммуникации, доступ к источникам энергии, а также теплое течение и мягкий приморский климат. ЦОДы в Арктике вряд ли будут востребованы также из-за своей удаленности от потребителей, большинство из которых расположены в Москве и Петербурге.

Люди – главный ресурс

«Для “нового обустройства Арктики” потребуются значительные человеческие ресурсы и развитый трудовой потенциал, которые сегодня не соответствуют поставленным задачам из-за миграционного оттока», – говорится в научной статье Института социально-экономических и энергетических проблем Севера (ИСЭ и ЭПС) Коми научного центра Уральского отделения РАН.

С целью сохранения – или даже преумножения – населения региона госстратегией предусматривается улучшение качества жизни: модернизация первичного звена здравоохранения, улучшения материально-технической базы медучреждений, повышение доступности образования, улучшение экологии, благоустройство населенных пунктов и др.

Надежда Седова, профессор кафедры национальной и региональной экономики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова сказала Eurasianet.org, что привлечение населения в арктические регионы – это не только вопрос социально-экономического развития, но и вопрос национальной безопасности. «Именно поэтому в стратегии развития Арктической зоны до 2035 предусмотрено в первую очередь улучшение качества жизни населения арктической зоны (коммунальной инфраструктуры, здравоохранения и т.д.)», – говорит она.

Однако, несмотря на многочисленные государственные инициативы по развитию российской арктической зоны, ее население продолжает сокращаться: по данным экспертов ИСЭ и ЭПС, с 2012 по 2020 гг. оно уменьшилось до 2 млн 618,7 тыс. человек.

Более того, в течение ближайших десятилетий отток жителей из российской Арктики продолжится. Исключением, по мнению специалистов ИСЭ и ЭПС, могут стать субъекты федерации, где будут осваиваться нефтегазовые месторождения, а также те, на которые положительно повлияет развитие Северного морского пути. Но даже эти регионы в будущем, вероятно, столкнутся с оттоком населения под влиянием спада ресурсного цикла, отмечают ученые.