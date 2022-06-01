Россия: насколько сложнее стало уехать учиться за рубеж?

До пандемии высшее образование за рубежом ежегодно получали, по разным оценкам, примерно 50-80 тыс. человек. Даже COVID-19 не смог значительно изменить ситуацию: весной 2020-го студенческий исход на какое-то время прекратился, но затем быстро возобновился.

Однако начало войны в Украине значительно усложнило ситуацию. Опустит ли она железный занавес для желающих учиться за рубежом?

Как много желающих получить образование за границей?

«Посмотреть на развитие событий» и «Надо ехать как можно скорее» – две полярных реакции российских семей на нынешнюю ситуацию. По наблюдениям экспертов, второе мнение явно перевешивает.

В марте объем заявок вырос минимум на 30% в сравнении с февралем, посчитал Вячеслав Лычагин, генеральный директор компании «Глобал-диалог», помогающей получить образование за рубежом.

«Любопытно, что очень много запросов поступает от самих школьников, – добавляет Лычагин. – Ребята признаются, что не видят своего будущего в России. Особенно добавилось мотивации у мальчиков, и мы с вами понимаем, почему».

Те же 30% прироста заметили в образовательном агентстве UniPage, специализирующемся на оказании россиянам помощи в поступлении в иностранные вузы. А в сравнении с аналогичным периодом допандемийного 2019-го число заявок увеличилось на 55%.

Какие направления доступны российским студентам?

«На данный момент ни один известный мне зарубежный вуз не объявлял о прекращении приема документов от российских студентов, – говорит Вячеслав Лычагин из «Глобал-диалог». – Наоборот, все они неоднократно подтверждали готовность к дальнейшей работе. У нас на оформлении документы 250 студентов, многие из которых уже получили приглашения».

Лычагин признает, что проблем сегодня много. Осложнились выплаты всевозможных сборов из-за блокировки платежных систем, закрылись тест-центры по сдаче экзаменов IELTS и TOEFL. Но агентства помогают эти проблемы решить. Экзамены, например, можно сдать в ближайших безвизовых странах, а техническую сторону проведения оплат компании берут на себя.

Выход из Болонской системы образования – именно она предполагает разделение учебного процесса на бакалавриат и магистратуру – неприятен, но эксперт его критичным не считает. Да, он может осложнить признание российских дипломов за границей, но не сделает поступление невозможным.

«Думаю, самым обидным последствием станет необходимость терять год перед поступлением в иностранную магистратуру, – предполагает Лычагин. – Скорее всего, наш пятилетний специалитет будет приравнен к болонскому бакалавру. Но именно так мы и учились до 2003-го, пока не присоединились к европейской концепции».

Основная же проблема сегодня – сложности с выдачей виз по некоторым популярным направлениям. Пока это коснулось тех, кто планировал в этом сезоне улететь на языковые курсы.

«Уже два месяца, например, лежат без движения документы в консульствах Великобритании и Канады, – уточняет Лычагин. – Только у нас “зависли” уже десятки студентов, чья учеба была запланирована на эту весну. Думаю, по стране можно говорить о тысячах пострадавших».

А вот Австрия и Ирландия не чинят препятствий россиянам. Визы этих стран выдаются довольно регулярно.

Что касается абитуриентов академических программ, здесь, по мнению Лычагина, какие-то выводы делать рано. Сейчас продолжается получение офферов и подготовка документов, оформление виз только начинается.

В образовательном агентстве UniPage надеются, что получение студентами разрешений будет проходить в штатном режиме: «Надо учитывать, однако, что сегодня нам доступны не все направления. О приостановке выдачи студенческих виз гражданам РФ объявили Мальта, Польша, Словения, Эстония, Литва, Латвия и Чехия».

Прекратила прием заявок на визы категории D Греция, но ожидается, что он возобновится в августе или сентябре. Словакия официальных заявлений не делала, но мест для записи в посольстве не предоставляет.

«Также в посольстве Словакии нам сообщили, что не все университеты готовы принимать российских студентов», – добавляет эксперт UniPage.

Если это так, Словакия будет второй после Эстонии страной, чьи учебные заведения разорвали отношения с Россией.

Впрочем, эксперты UniPage сохраняют оптимизм: «С конца февраля наши клиенты получили около 60 приглашений от вузов Великобритании, США, Нидерландов, Италии, Франции, Финляндии, Китая, Швейцарии и других. Документы рассматривались в обычные сроки. При этом большинство наших студентов получают приглашения сразу из нескольких стран. Это дает им запасной вариант в случае новых ограничений».

В условиях санкций и изменчивого курса рубля понемногу меняется и география студенческих предпочтений. Например, независимый консультант по зарубежному образованию Ольга Фаина отмечает растущий интерес к Болгарии, Венгрии, Турции, Грузии, Сербии. Эти направления занимают сравнительно демократичную нишу. Средняя стоимость программы бакалавриата в Турции, например, $3000-$4000 в год, в Грузии процентов на 30% дешевле. В Сербии стоимость бакалавриата стартует от $1500.

Ну и, конечно, страны Азии. Здесь основные надежды эксперты возлагают на Южную Корею, Китай и Японию.

Китай долгое время был в числе лидеров среди стран-импортеров российских студентов. По данным Института международного образования, в 2018-м году он возглавлял список, обучая более 19 тыс. россиян.

Но пандемия повесила на страну большой замок, и пока студенты тщетно ожидают открытия границ. Есть шанс, однако, что, открывшись, восточный сосед вновь будет рад российским студентам.

По словам Вячеслава Лычагина, сегодня один из самых беспроигрышных вариантов – сильные университеты Южной Кореи. Особенно если вы хотите уехать как можно скорее. С визами проблем нет, обучение проводится на корейском языке и уже этой осенью можно поступить на подготовительные языковые курсы. После языкового экзамена студент переводится на академическую программу, стоимость которой начинается примерно от $6000 в год.

Довольно прозрачна ситуация и с получением японских разрешений. По словам руководителя центра Study in Japan guide Светланы Запары, всю весну российские студенты благополучно сдавали документы и получали визы.

«Примерно 10% семей сами отказались от поездки “из-за ситуации неопределенности”, – уточняет Запара. – Еще 20% решили перенести обучение на осень. Но мне известно, что все студенты, кто хотел уехать в марте и апреле, благополучно это сделали».

Буллинг или поддержка?

Истерика российских чиновников, наводнивших СМИ сообщениями о буллинге россиян и отчислении их из западных вузов, вызвала тревогу некоторых абитуриентов и их семей.

Однако не было обнаружено ни одного факта отчисления российских студентов, о которых заявляла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Европейская ассоциация университетов категорически опровергла это заявление как абсолютно ложное.

Опрошенные нами русскоязычные студенты признаются, что события 24 февраля повергли их в шок. Но единодушно отмечают, что, за редким исключением, встречали очень бережное отношение со стороны окружения и со стороны вузов.

«Я проснулась в 7 утра [24 февраля], прочла новости. И проплакала несколько часов, не переставая, – вспоминает Соня Сергеева, студентка 6-го семестра технического университета Дармштадт (Германия). – В 9 утра у меня было онлайн совещание на работе – студентам здесь разрешено подрабатывать. Я вышла на связь, но то и дело выключала камеру. Душили слезы и ощущение полной безнадежности. Предстояло идти в университет. Смотреть людям в глаза сил не было совершенно».

«Когда совещание закончилось, мне перезвонила моя начальница, девушка-немка, – рассказывает Сергеева. – Я не удержалась и дала волю эмоциям. А, перестав всхлипывать, услышала: “Команда с тобой. Если будет нужна помощь, ты знаешь, к кому обратиться”».

По словам Сергеевой, за все эти два с лишним месяца она ни разу не слышала ни слова осуждения в свой адрес, хотя ее окружение на 80% состоит из иностранцев – не только немцев, но и албанцев, поляков, марокканцев.

Университеты всего мира устроили настоящий флешмоб, рассылая российским, украинским и белорусским студентам письма сочувствия, а также оказывая реальную помощь, включая отсрочки оплат, скидки, и специальные программы питания за 1 евро. Фрагменты очень теплых обращений публикуют студенты Германии, Франции, Нидерландов, Великобритании, Австрии, Японии, Канады.

«Истинный смысл образования – открытие духа, смелость, формирование здоровых ценностей, – говорит Наталья Краснова, создатель групп поддержки российских студентов и украинских беженцев во Франции. – Здесь не должно быть преград и границ. Бережное отношение к российским студентам сегодня – единственно правильная позиция мирового сообщества. Именно им предстоит заново отстроить сожженные мосты».