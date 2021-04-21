Россия: наука vs наукометрия

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Российская наука стала примером победного шествия наукометрии – для управления самой наукой. Присутствие наукометрии легко обнаружить в повседневной академической жизни, а не только в кабинетах управленцев, многие решения которых имеют прямые последствия для ученых.

Согласно российскому опыту, наукометрия используется в управлении для решения двух задач:

чтобы оценить проект, ученого или организацию при распределении ресурсов;

чтобы подтвердить соответствие статусу ученого, научной организации или, например, журнала.

Как случилось, что наукометрия одержала победу в российской науке?

Как считают эффективность вузов

Традиционные формы отчетности для университетов уже давно содержат наукометрические показатели. Университеты должны ежегодно предоставлять эти показатели. Основной из них – количество публикаций и цитирований на 100 университетских сотрудников (в трех различных базах). С 2012 года эти формы отчетности используются для проведения Мониторинга эффективности образовательных организаций.

Особый упор на наукометрию проявился в программе «5–100». Избранные университеты получили значительные ресурсы в обмен на улучшение позиций в рейтингах и рост релевантных показателей. Важнейшим показателем стало увеличение количества цитирований и публикаций, индексируемых в международных базах данных.

Как заработать баллы для эффективных контрактов

Новые ориентиры коснулись не только двух десятков университетов, участвующих в программе. Они были подхвачены и другими университетами, которые также стали наращивать публикационную активность сотрудников через надбавки и (или) эффективные контракты.

Раньше – до введения эффективных контрактов – преподаватели могли начать думать о публикациях ближе к концу контракта. Временные контракты в России продляются более-менее автоматически. Однако сотруднику все равно нужно пройти через формальную процедуру – и предъявить некоторое количество публикаций.

Сегодня – в связи с появлением эффективных контрактов – информация о публикациях стала играть принципиальную роль.

По условиям эффективного контракта часть зарплаты сотрудника обычно определяется набранными баллами. Баллы можно получить не только за публикации. Но зачастую именно публикации обеспечивают самый высокий балл.

При этом статьи в журналах обладают разным весом – в зависимости от «ценности» самого журнала.

Меньше всего «стоит» публикация в журналах, индексируемых Российским индексом научного цитирования (РИНЦ).

Выше оцениваются статьи в журналах из перечня ВАК.

Наибольшей ценностью обладают статьи в журналах, индексируемых Scopus и Web of Science (WoS).

Это дает некоторую свободу маневра тем, кто не готов публиковаться в международных журналах. За статьи в международных изданиях можно получить также дополнительные финансовые бонусы.

Как считают эффективность институтов

Наукометрия используется для оценки не только университетов, но и научных институтов. Для этого предусмотрена экспертная оценка – раз в пять лет, – обоснованная наукометрическими данными.

Научные институты ежегодно предоставляют информацию по нескольким десяткам параметров. На ее основе разрабатываются пороговые значения результативности – с ними сравнивают показатели каждого конкретного института.

На следующем этапе деятельность института оценивает эксперт – в том числе на основе наукометрических показателей.

В результате организации делят на три категории:

лидеры,

стабильно работающие,

отстающие.

К примеру, по результатам оценки 2017 года, в первой категории – лидеров – относительное количество научных публикаций на одного исследователя в изданиях, индексируемых WoS – 0,68.

Во второй категории – стабильных – почти в два раза меньше – 0,36.

В третьей категории – отстающих – всего 0,13.

Итоги оценки учитывают при распределении финансирования. Кстати, для отстающих институтов предусмотрено закрытие или реорганизация.

В поисках совершенства

В ответ на «публикационное» давление со стороны управленцев возникли и широко распространились недобросовестные практики ученых. В свою очередь наукометрия продолжает совершенствовать свои инструменты. Расчеты становятся более тонкими.

К примеру, в первые годы учета публикаций было достаточно, чтобы статьи печатались в индексируемых журналах. Сегодня при начислении надбавок учитывается квартиль – категория – научного журнала. При оценке руководителей грантов публикация в первом квартиле засчитывается за две статьи.

В новой метрике КБПР (Комплексный балл публикационной результативности) для научных институтов помимо квартилей будут учитываться соавторство и множественные аффилиации.

Как подтвердить статус ученого

Есть разные ситуации, когда у ученого возникает необходимость подтвердить свои научные достижения. К примеру, чтобы стать экспертом в фонде, войти в диссертационный совет или стать членом редколлегии журнала.

Эта функция наукометрии – для подтверждения научных достижений – особенно популярна при присуждении научных степеней.

В конце 1990-х гг. защита диссертации не требовала больших усилий. Для кандидатской, помимо самой рукописи, нужно было сдать три экзамена и опубликовать результаты исследования в научном издании. Годились и тезисы конференции.

Однако с начала 2000-х простая схема начала обрастать поправками, уточнениями и усложнениями. Появился ряд наукометрических требований.

Для доказательства научных достижений членов диссовета требуется сообщить, сколько публикаций и цитирований имеют члены совета – согласно цитатным базам данных.

Редакции ВАКовских журналов должны предоставить данные о количестве публикаций у рецензентов и членов редколлегии, указать число академиков, членов-корреспондентов, докторов наук, кандидатов наук, а также сообщить наукометрические показатели журнала.

Результаты диссертационного исследования принимаются, только если они опубликованы в журналах, подтвердивших свой научный статус.

В Положении 1994 года была только неопределенная запись, что результаты диссертации должны быть опубликованы в научных изданиях – однако никак не обозначалось ни их количество, ни сам набор журналов. При этом к публикациям приравнивались не только статьи, но и другие результаты — от патентов до препринтов и тезисов докладов.

В 2006 году появилось указание, сколько необходимо публикаций и в каких изданиях – создается «ВАКовский» список журналов.

В 2013 году увеличивается количество необходимых публикаций:

для защиты докторской диссертации в социально-гуманитарных науках – не менее 15, в остальных – не менее 10;

для защиты кандидатских диссертаций — три и две соответственно.

Появляются более формализованные критерии «ВАКовских» журналов, которым теперь нужно предоставлять количественную информацию о своей работе.

Как наукометрия оценивает руководителей проектов

Российский научный фонд использует наукометрические барьеры в конкурсных процедурах. Будущий руководитель проекта должен изначально подтвердить свой статус публикующегося ученого индексируемыми статьями.

Более того, за последние пять лет пороговые значения к публикациям руководителей проектов заметно выросли. Для конкурса 2014 года руководителю проекта в естественных науках нужно было иметь не меньше трех статей в индексированных журналах за три года. В 2017 году требовалось уже пять статей за пять лет. В 2021 – восемь.

Для социально-гуманитарных ученых из списка учитываемых баз исчез РИНЦ – Российский индекс научного цитирования.

Наукометрия как замена доверия к ученым

Наукометрию во многих случаях используют как замену экспертного мнения самих ученых.

Мы – ученые – можем спросить у коллег, кто должен быть членом диссовета или редколлегии журнала. Но для управленцев нужны дополнительные доказательства – ведь базовое доверие к ученым отсутствует.

Особенные сложности с доверием к социально-гуманитарным наукам. Это подтверждает последнее нововведение в виде 50 статей. Чтобы состоялась защита по совокупности работ, именно столько статей нужно опубликовать за 10 лет в журналах первого, второго и третьего квартиля. Для остальных наук не менее 30, но только в первом и втором квартилях.

Такую неожиданную дискриминацию легко объяснить подозрением со стороны чиновников, что именно гуманитарные и социальные науки склонны производить липу. А значит, нужно ввести действительно непреодолимый барьер.

Наукометрические показатели выступают своего рода гарантией – решение сделано правильно. Ведь эти показатели складываются из участия множества авторов, которым вступить в сговор непреодолимо сложно.

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Пока будет сохраняться недоверие к ученым, наукометрия продолжит пронизывать управленческие практики.

При этом широкая опора на наукометрию запускает ответные недобросовестные практики по обходу системы. Плагиат, статьи в хищных журналах, покупное соавторство – лишь часть примеров.

В итоге же чиновники получают новые доказательства, что ученым доверять нельзя. Цикл поиска надежных показателей продолжается и грозит превратиться в замкнутый круг.