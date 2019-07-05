Россия: нацпроекты как последняя надежда экономики

Президент России во время специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» в июне 2019 года. (Фото: пресс-служба президента РФ)

Дайджест ключевых событий в экономической сфере в июне 2019 года.

Основной темой экономических новостей в июне стало замедление экономического роста и обсуждение национальных проектов, которые призваны эту ситуацию исправить. Экономистов и предпринимателей волнует возможная рецессия и закредитованность населения.

Представители власти продолжают убеждать: национальные проекты в скором времени исправят ситуацию, хотя верится в это немногим. Между тем рост необеспеченного кредитования обеспокоил президента и Центробанк.

Экономика на грани рецессии

В июне Росстат подтвердил свою оценку роста ВВП в первом квартале 2019 года — 0,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Годом ранее ВВП рос динамичнее — на 1,9%. По оценке Центробанка, поддержку ВВП в первом квартале оказал рост необеспеченного кредитования. Если бы не этот факт, динамика могла бы быть нулевой.

Специалисты ВШЭ отмечают, что в сравнении с предыдущим кварталом и с корректировкой на сезонность в первом квартале 2019 года ВВП не рос вовсе (0%), а в четвертом квартале 2018 года — сократился (–0,4%) после нулевого роста в третьем квартале. То есть экономика не росла на протяжении трех кварталов подряд.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал принять меры для «разогрева экономики». «Намечены 10 ключевых изменений по повышению темпов экономического роста. Подробности через несколько месяцев», — написал на свой странице в Instagram министр экономического развития Максим Орешкин.

Прогнозы ухудшаются

Слабые итоги первого квартала привели к пересмотру прогнозов по росту российской экономики в 2019 году. Первым это сделал Всемирный банк, который в начале июня снизил прогноз с 1,5% до 1,2%.

Центробанк в середине июня уменьшил оценку роста ВВП в этом году с 1,2-1,7% до 1-1,5%. Несколькими днями позже (17 июня) рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз по росту российской экономики с 1,5% до 1,2%. Аналитики агентства отметили слабую динамику потребления и инвестиций. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в начале июня заявил, что ВВП в 2019 году может оказаться ниже 1%, передает Интерфакс.

Президент РФ Владимир Путин, несмотря на ухудшение показателей экономического развития и пессимистичные прогнозы, вполне доволен состоянием экономики и политикой властей. На ПМЭФ-2019 он заявил, что страна преодолела трудности, связанные с санкциями и падением цен на товары традиционного российского экспорта (углероды, металлы, химическую продукцию).

При этом Россия не только преодолела спад, но и вышла на траекторию устойчивого роста, уверен президент. «Связано это и с внешнеэкономической конъюнктурой, но не только. Это связано и с внутриэкономическими факторами, и с факторами экономической политики российского руководства», — цитирует Путина ТАСС.

Рекорд по инвестиционным планам

ПМЭФ-2019, прошедший 6-8 июня, стал рекордным по числу гостей (19 тыс. человек из 145 стран мира) и по количеству инвестиционных соглашений (745 сделок на сумму 3 трлн 271 млрд рублей). Хотя отметим, что соглашения, подписываемые на форуме, еще не означают, что они будут выполнены. Многие проекты, по которым подписывались соглашения на прошлогодних экономических форумах, до сих пор не выполнены. Инвестиции в 2019 году падают четыре месяца подряд.

На форуме много говорилось о национальных проектах, которые должны стать движущей силой для экономики страны до 2024 года. Это 12 программ развития стоимостью 25,7 трлн рублей, которые касаются различных сфер — от демографии и здравоохранения до предпринимательства и цифровой экономики. Однако почти 80% ключевых участников ПМЭФ-2019 не верят, что нацпроекты помогут достичь поставленных целей. Это выяснилось в ходе опроса во время бизнес-завтрака Сбербанка, пишет агентство Regnum.

Зато к участию в национальных проектах проявляют интерес иностранные инвесторы, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, комментируя итоги встречи Владимира Путина с главами инвестиционных и суверенных фондов. По оценке Дмитриева, доходность таких вложений составит 15%, передает «Вести. Экономика».

Прямая линия Путина и новые обещания

В июне Владимир Путин в 17-й раз отвечал на вопросы граждан в прямом эфире. Основным средством, на который делал упор президент для того, чтобы уравновесить проблемные вопросы, опять стали национальные проекты.

Путин не поверил в то, что у кого-то есть зарплата в 10 тыс. рублей, сказав, что это нужно проверить. Говоря о доходах населения, он привел средние цифры по зарплатам в стране: в 2017 году начисленная заработная плата составляла 39,2 тыс. рублей, в 2019 году — 48,5 тыс. А то, что падают реальные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей) виновата закредитованность населения: людям приходится отдавать существенную часть зарплаты на погашение кредитов. Путин попросил Центробанк обратить внимание на опасность возникновения «пузырей» в сфере потребительского кредитования.

Президент пообещал, что ситуацию, в том числе с уровнем жизни населения исправят национальные проекты. «Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу», — сказал президент.

«В итоге получилась крайне странная прямая линия, в которой власть вроде показала, что она в курсе происходящего и все понимает, но при этом ничего менять не собирается», — сказал «Ведомостям» доцент ВШЭ Александр Кынев.

Растущее кредитование ограничат

Около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением кредитов, показали предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора, пишет РБК. По данным Центробанка, 9,7% заемщиков тратят на погашение кредитов более 80% ежемесячного дохода.

Необеспеченное потребительское кредитование растет ускоренными темпами. По данным ЦБ, к 1 мая 2019 года темп прироста в годовом выражении составил 25,3%. Поэтому регулятор принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска при расчете достаточности капитала для тех банков, которые выдают «рискованные» кредиты.

С октября 2019 года при расчете кредитов размером больше 10 тыс. рублей банки должны будут оценивать отношение выплат по всем кредитам заемщика, включая выдаваемый, к его доходам. Если он превышает 50% дохода, то банкам придется выдавать кредит с учетом надбавок к коэффициентам риска. Проще говоря, банкам нужно будет больше собственных денег, чтобы они имели право выдать кредит такому заемщику.

«Замедление роста необеспеченного потребительского кредитования приведет к снижению его вклада в рост экономики в краткосрочном периоде, но будет способствовать более устойчивым темпам роста в долгосрочном периоде», — считает Центробанк.

Налоговые преступления хотят лишить срока давности

Верховный суд подготовил проект постановления пленума Верховного суда, позволяющий привлечь к уголовной ответственности за налоговые преступления пожизненно. Обычно срок давности отсчитывается от момента совершения преступления, в случае с налоговыми преступлениями он составляет от 2 до 10 лет. В новой версии постановления предполагается, что налоговое преступление длится до тех пор, пока должник полностью не рассчитывается с бюджетом.

С просьбой доработать документ выступили крупнейшие предпринимательские объединения — Торгово-промышленная палата, Ассоциация европейского бизнеса, Российско-германская внешнеторговая палата, Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия», а также уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Нововведение приведет к усилению давления на бизнес и негативно скажется на экономической активности, сказал «Ведомостям» вице-президент ТПП Вадим Чубаров. Партнер ФБК Галина Акчурина считает, что если задним числом просить предпринимателей подтверждать правильность уплаты налогов, то появятся «колоссальные риски привлечения к уголовной ответственности абсолютно любого бизнесмена».