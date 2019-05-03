Россия: нацпроекты не окажут существенного влияния на ВВП

Нацпроекты на 2019-2024 годы стоимостью 25,7 трлн рублей окажут мизерный вклад в рост экономики. Большинство расходов приходится на инфраструктурные проекты, а деньги нацпроектов практически не затронут малый и средний бизнес, который мог бы стать источником роста экономики. Кроме того, нацпроект по развитию бизнеса плохо сочетается с нынешними условиями высокой налоговой нагрузки и дороговизны заемных денег, считают специалисты.

Большая часть внебюджетной части денег пройдет через государственные и окологосударственные компании, которые забюрократизированы и живут не по рыночным законам. В связи с этим специалисты сомневаются в достижении заложенных в нацпроектах показателей.

Прямой вклад в ВВП России нацпроектов ежегодно может достичь лишь 0,2%, а косвенный, мультипликативный вклад — еще 0,1%, говорится в статье сотрудников центра макроэкономического анализа Альфа-банка, опубликованной на сайте компании «Финам».

По их мнению, внушительный объем ежегодных расходов, в среднем эквивалентный 4,2% ВВП, не равен стимулу, который получит экономика.

При этом прямое влияние на экономику (до 0,2% в год) может быть ограничено, если правительство решит финансировать нацпроекты за счет повышения налоговой нагрузки или сокращения других расходов. Что касается косвенного эффекта (не более 0,1% в год), он связан со сравнительно низким в России уровнем так называемого бюджетного мультипликатора, который определяет зависимость роста экономики от госвложений. Если бы аналогичные нацпроекты реализовывались в США, Румынии или в Африке, косвенный эффект оказался бы выше, следует из статьи аналитиков Альфа-банка.

Таким образом, согласно расчетам банка, основным положительным результатом для экономики может стать ускорение потенциального роста до 1,6% к 2024 году (с нынешних 0,7-1,5% в годовом выражении по итогам января-февраля). Однако эта цифра окажется значительно ниже прогноза роста развивающихся стран (4,6-4,9%) и мировой экономики в целом (3,6-3,7%), примерно вдвое ниже запланированного правительством РФ роста ВВП к 2024 году (3% в год).

Между тем презентация нацпроектов, опубликованная на сайте правительства, выглядит в высшей степени многообещающей. Из 25,7 трлн рублей 39% предполагается направить на «экономический рост» (в основном, на расширение магистральной инфраструктуры, цифровую экономику, экспорт и науку), еще 39% — на создание «комфортной среды для жизни» (на дороги, экологию, жилье и городскую среду) и 22% — на «человеческий капитал» (на демографию, здравоохранение, образование и культуру).

Но если деньги направляются на «экономический рост», это еще не значит, что они немедленно окажут существенное влияние на экономику. Дело в том, что самая главная статья расходов на экономический рост (6,3 трлн из 10,1 трлн) — это усовершенствование федеральной транспортной инфраструктуры: аэропорты и морские порты, морские, железнодорожные пути, логистические центры. А если к этому добавить расходы на федеральные и городские дороги (4,8 трлн), то получится, что инфраструктурные траты нацпроектов за весь период составят 43% всех расходов (Альфа-банк считает, что с инфраструктурными проектами так или иначе связаны 60% расходов). Это все «долгоиграющие» проекты и часто неокупающиеся проекты.

Другая причина, по которой нацпроекты окажут слабое влияние на экономический рост, связана с источником их финансирования. По данным правительства, 70% расходов приходятся на бюджеты разных уровней и 29% — на внебюджетные источники. Предположительно, немалая доля внебюджетных источников представляет собой расходы госкомпаний, но их отношение к «истинно» частным вложениям в составе внебюджетных расходов в нацпроектах не указан.

Большая часть вложений будет поступать либо из бюджета (который формируется в основном за счет сбора налогов), либо из числа денег госкомпаний, которые в большинстве случаев живут за счет господдержки, сказал изданию «Ридус» начальник отдела инвестиций «БКС брокер» Нарек Авакян.

Без частных инвестиций и без активности в частном секторе о существенном росте экономики говорить не приходится, считает он. По его оценке, вклад нацпроектов в ВВП может составить 0,5-1% в год, и рост экономики таким образом может достичь 2,5-3%, однако этого все равно не достаточно, чтобы «развиваться хотя бы вместе с остальным миром».

Учитывая глубокую вовлеченность госкомпаний и окологосударственных структур в реализацию нацпроектов, у некоторых специалистов возникают сомнения в том, что цели нацпроектов будут достигнуты.

«Система, при которой мы централизованно планируем большое количество показателей, распределяем средства на большое количество структур, которые живут прежде всего по бюрократическим, а не по экономическим законам, потому что они ни с кем не конкурируют, — может ли такой механизм гарантировать нам, что мы достигнем тех целей, которых мы хотим?» — сказал в эфире телеканала «ОТР» профессор РАНХиГС Константин Корищенко в октябре 2018 года, когда о нацпроектах было многое известно, но они еще готовились.

Большинство других специалистов, опрошенных изданием «Ридус», указывают на невозможность экономического роста в условиях постоянного налогового давления и высокой стоимости заемных денег. Некоторые из них считают, например, что ключевая ставка Центробанка (7,75%) вдвое превышает значение, при котором возможно восстановление бизнеса.

Ситуация осложняется тем, что вложения нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса (481 млрд рублей) могут не полностью оправдать связанных с ними ожиданий. К примеру, часть этих расходов будет направлена на увеличение объемов льготного кредитования бизнеса (когда часть процентов компенсирует государство), однако доступ предпринимателей к такого рода кредитам крайне затруднен, считает глава попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов.

Также нацпроект по развитию бизнеса предполагает усиление вовлечения малых и средних компаний в закупки крупнейших заказчиков до 5 трлн рублей к 2024 году. Однако этой цифры невозможно достичь без участия в закупках производственного бизнеса, который сегодня не может нормально развиваться без специальных условий кредитования и уверенности в завтрашнем дне, которая позволила бы вкладываться в развитие предприятия и обучение персонала, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.

Есть и другие проблемы. За последние два года Счетная палата обнаружила более чем пятикратное увеличение суммы коррупционных схем, связанных с распределением государственных средств, сообщило издание РБК. В основном нарушения связаны с необоснованным завышением стоимости контрактов, ненадлежащей приемкой и оплатой невыполненных работ, а также присуждением контрактов без конкурса.

Также, аудитор Счетной палаты Михаил Мень полагает, что нацпроект «Демография» практически не содержит новых мер финансовой поддержки семей при рождении детей, хотя президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию говорил о необходимости расширить это направление. Кроме того, 80% содержания нацпроекта «Здравоохранение» ранее уже выполнялось в рамках разнообразных ведомственных проектов и госпрограмм, сказал Мень. Также, по его мнению, исполнители нацпроектов находятся под многоуровневой системой контроля и мониторинга, которая снижает эффективность выполнения нацпроектов.

Наконец, Счетная палата в конце марта объявила о «рисках ненадлежащей реализации национальных проектов», в результате которых заложенные в них цели могут быть не достигнуты. Риски связаны с бюрократическими сложностями по доведению денег до регионов, власти которых не могут подписывать соглашения с федеральным центром из-за необходимости планировать свои расходы на год (а не на шесть лет, как требуют нацпроекты). В связи с этим, по данным на 1 марта (более свежей оценки нет), из всех предусмотренных денег по всем нацпроектом было израсходовано лишь 5,8%, указывает Счетная палата.