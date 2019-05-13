Россия: нацпроект для бизнеса декларирует благие цели, но его выполнение сомнительно

Пока ситуация с реализацией нацпроекта не располагает к оптимизму: льготные кредиты давать некому, а условия для ведения бизнеса, в том числе в сфере производства, вопреки рейтингам, ухудшаются. (Фото: Минпромторг)

С начала 2019 года заработал рассчитанный на шесть лет нацпроект по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Он ставит амбициозные цели — увеличить количество занятых в сфере МСП, долю этого сегмента в ВВП и экспорте. Основные называемые инструменты для этого — развитие льготного кредитования, вовлечение бизнеса в госзаказ, устранение административных барьеров.

Проект рискует столкнуться с множеством проблем, считают эксперты. Льготное кредитование не развивается из-за высокой доли теневого сектора и ограниченного перечня потенциальных заемщиков. Деньги госзакупок продолжают оседать в крупных компаниях. Кроме того, часть нацпроекта сконцентрирована вокруг решения второстепенных, по мнению экспертов, проблем.

Зачем нужен нацпроект

На реализацию нацпроекта предполагается направить 481,5 млрд рублей в 2019-2024 годах. Большая часть средств (89%) пойдет на льготные кредиты (261,8 млрд) и ускорение роста субъектов МСП (167,9 млрд рублей).

В частности планируется открыть центры поддержки бизнеса и экспорта; провести обучение основам предпринимательской деятельности для 450 тыс. человек; упростить доступ к госзаказу и увеличить объем госзакупок с участием МСП с 3 трлн (в 2018 году) до 5 трлн рублей (к концу 2024 года); вывести на экспорт 15,4 тыс. малых компаний; снизить административные барьеры, включая освобождение не менее 1,2 млн предпринимателей от обязанности сдавать налоговую декларацию; распределить гранты, и т.п.

Александр Калинин, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», считает, что при достижении заявленных показателей страна получит «совершенно другую экономику и твердо стоящий на ногах малый бизнес».

Однако эксперты опасаются, что достижению заявленных целей могут помешать несовершенные механизмы реализации отдельных мер, формальный подход к выполнению задач, а также то, что нацпроект частично сфокусирован на решении второстепенных, по их мнению, проблем.

Проблемы льготного кредитования

В рамках программы льготного кредитования планируется выдать займы на сумму 10 трлн рублей по ставке не более 8,5% годовых при средних ставках по кредитам МСП, по данным на февраль,11,39%. Уже в 2019 году планируется выдать 1,12 трлн рублей, ежегодно увеличивая объем до 2,17 трлн рублей в 2024 году.

Это несоразмерно больше тех объемов льготного кредитования, которые наблюдались до вступления в силу нацпроекта. В 2018 году по льготной ставке было выдано кредитов на 361 млрд, в 2017-м — 253 млрд. При этом суммарный объем всех кредитов МСП в 2018 году, включая нельготные, по оценке агентства «Эксперт РА», составил 6,8 трлн.

Первая сложность с льготным кредитованием может возникнуть в связи с тем, что получить их могут лишь предприятия «приоритетных» отраслей — сельское хозяйство, обрабатывающие производства, строители, предприятия общепита и сферы бытовых услуг и некоторые другие. В списке нет торговли, хотя на оптовую и розничную торговлю, по данным Росстата, приходится 31,5% предприятий МСП и около 50% индивидуальных предпринимателей.

Вторая проблема связана с величиной запланированного льготного кредитования, объем которого может оказаться невостребованным. По данным Минэкономразвития, за первые три месяца 2019 года по нацпроекту было выдано 24 млрд льготных кредитов — это 2,1% от плана на год (1,12 трлн).

Предусмотренный на 2019 год объем льготных кредитов не будет выдан бизнесу в полном объеме, если не расширить перечень предприятий, которые могут на них претендовать, поскольку спроса на кредиты подпадающих под программу отраслей не хватит, считает вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.

Кроме того, уже сейчас некоторые банки рассматривают заявки на льготное кредитование по нескольку месяцев и отказывают без объяснения причин, утверждает Председатель попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов.

Еще одна причина возможных сложностей программы льготного кредитования — в распространенности «теневого» сектора. Непрозрачность бизнеса — одна из главных причин отказа в кредитовании со стороны банков.

«Возьмем, к примеру, предпринимателя. Выручка — непонятно какая, реальную прибыль не декларирует, налоги старается не платить, еще и просрочки допускает по текущим кредитам. Согласитесь, такого клиента сложно прокредитовать, — сказала Eurasianet.org заместитель директора банка «Восточный» по МСБ и региональному корпоративному бизнесу Анна Ермолаева. — При этом если у предпринимателя стабильный бизнес, прозрачная бухгалтерия, понятная прибыль (а, соответственно, и понятны источники погашения), то за такого заемщика банки ведут борьбу».

Наконец, выдача льготных кредитов ограничена 61 банком из 473 работающих в России (по данным на 1 апреля). Это тормозит выполнение программы, считают главы предпринимательских объединений. Минэкономразвития планирует расширить перечень банков, а также снизить наименее возможную сумму кредита с 3 млн до 500 тыс. рублей.

Фокус на второстепенных проблемах

Увеличение показателей и объемов финансирования не всегда влечет за собой решение проблемы. Например, доля малого бизнеса в госзакупках в действительности меньше официальной, считает председатель комитета по государственному заказу и цифровой экономике «Опоры России» Илия Димитров. Связано это с тем, что многие из малых компаний учреждены крупными именно под получение госзаказа. Поэтому без глубинного изменения механизмов распределения госзаказа ситуация не изменится, говорит он.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова считает, что увеличить закупки до 5 трлн рублей с участием МСП невозможно без привлечения производственных компаний. Но проблема в том, что производители не хотят участвовать в закупках, потому что главным условием победы в конкурсе является наименьшая цена, при которой не учитывается качество продукции. Производителям сложно конкурировать в условиях демпинга.

Кроме того, в рамках нацпроекта утвержден план по «упрощению ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности». Он затрагивает 12 направлений, в числе которых присоединение к инженерным сетям, градостроительство, таможенное администрирование, экспорт, производительность труда, контрольно-надзорная деятельность и другие.

Данный план не предполагает структурных перемен и существенного изменения условий ведения бизнеса, сказала РБК профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова. «Это полезные, но технические меры, которые не создадут условий для настоящей трансформации делового климата и экономического развития страны», — убеждена она.

Выполнение некоторых пунктов плана прямо отражается на позиции России в рейтинге Всемирного банка Doing Business, считают собеседники РБК. Некоторые положения плана пересекаются с критериями, по которым Всемирный банк оценивает условия ведения бизнеса в стране.

С 2011 по 2018 год Россия поднялась в рейтинге Doing Business со 120 до 31 места, хотя президент РФ Владимир Путин рассчитывал на 20 место в 2018 году. Однако перемещение России вверх по рейтингу не всегда означает, что в стране улучшились условия ведения бизнеса.

Во-первых, Всемирный банк при составлении рейтинга опирается на проводимые реформы по улучшению делового климата, а не на их влияние на бизнес. Во-вторых, рейтинг не учитывает такие показатели, как макроэкономическая стабильность, развитие финансовой системы, качество трудовых ресурсов, коррупция и проблемы безопасности, сказал бизнес-омбудсмен Борис Титов изданию Forbes.

«В нем [рейтинге] не видны ни проверки бизнеса, ни уголовные дела против него, ни высокая стоимость кредита, ни растущие тарифы естественных монополий», — отметил он. Кроме того, составители рейтингов опрашивают только юристов и нотариусов, а не бизнесменов, и только в Москве и Петербурге, говорит Титов. Проблемы бизнеса куда глубже, чем скорость регистрации нового предприятия или аналогичный критерий, считает он.

Положение России отчасти «искусственно» подтягивается в международных рейтингах, в числе которых Doing Business, за счет точечных мер органов исполнительной власти, при этом сохраняется неудовлетворительное состояние регуляторной среды для ведения бизнеса в России, считают специалисты Центра стратегических разработок.

Нацпроект также ставит цель увеличить количество занятых в сфере МСП. Каким образом это должно произойти, непонятно. Пока что их количество сокращается. По данным Росстата, с 2017 по 2018 год число занятых в малых предприятиях (без индивидуальных предпринимателей) сократилось на 166,5 тыс. человек (до 11,8 млн человек). С учетом индивидуальных предпринимателей с февраля 2018 по февраль 2019 года количество сотрудников в малом бизнесе уменьшилось на 1,9%, или на 300 тыс. человек, сообщает «Эксперт РА».

Малый и средний бизнес пребывает в положении глубокого застоя, следует из опроса Промсвязьбанка и «Опоры России». Только 4% предприятий МСП планируют расти, а четверть микропредприятий находятся на грани закрытия.