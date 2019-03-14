Россия: на телеком надевают «пакет Яровой»

Государство за последние несколько лет проделало большой путь по введению контроля на рынке телекоммуникаций и интернет-услуг. Операторы связи и провайдеры начинают хранить информацию, которой пользователи обмениваются между собой, а в ближайшие годы объемы этих хранилищ должен быть увеличен. Вскоре также заработает закон об «автономном» Рунете, с помощью которого государство хочет тотально фильтровать все передающиеся по интернету данные.

Только на «пакет Яровой» IT-сфера должна будет потратить около 5 трлн рублей, что в несколько раз превышает ежегодную выручку 100 крупнейших IT-компаний, в том числе — выручку операторов связи. Кто заплатит за закон об «автономном» Рунете, пока непонятно, но уже ясно, что государственный бюджет может потерять больше ста миллиардов рублей.

Помимо вопроса денег, меняется сущность пользовательских данных, которые до сих пор считались относительно защищенными, и доступными государству только в крайних случаях. Международные правозащитные организации заговорили о нарушении в России прав человека на тайну переписки и уважение частной жизни.

Хранение звонков и сообщений пользователей

«Пакет Яровой» — поправки антитеррористической направленности в Уголовный кодекс и закон «О противодействии терроризму», одним из авторов которых является замглавы Госдумы и член партии «Единая Россия» Ирина Яровая. Поправки приняли в июле 2016 года, однако нововведения, затрагивающие область телекоммуникаций, вступают в силу поэтапно в 2018-2019 годах, а отдельные требования распространяются на последующие годы.

В частности, с 1 июля 2018 года операторы связи и интернет-компании должны хранить в течение полугода все сообщения пользователей, а интернет-провайдеры — с 1 октября 2018 года — должны накапливать весь пользовательский трафик в период от одного до шести месяцев. Речь идет о текстовых, голосовых сообщениях, об изображениях, звуковых файлах, видео и других электронных сообщениях.

На интернет-компании возложена обязанность зарезервировать в дата-центрах свободное место в объеме всего месячного входящего и исходящего трафика клиентов, и каждый год на протяжении пяти лет они обязаны будут увеличивать этот объем минимум на 15%. Доступ ко всей этой информации будут иметь ФСБ, МВД, ФСО, ФСИН, СВР и ФТС.

Международная правозащитная организация «Агора» совместно с компанией Telegram Messenger LLP Павла Дурова и Объединением альтернативных операторов связи направили в Комитет министров Совета Европы письмо, в котором указали на то, что «пакет Яровой» представляет собой серьезное ограничение права на уважение частной жизни и тайну переписки и что он фактически распространяет систему постоянного контроля телефонных переговоров на все интернет-коммуникации, пишут «Ведомости».

«Пакет Яровой», по сути, расширяет существующий инструментарий оборудования для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи (так называемая СОРМ). Оборудование СОМР уже много лет стоит у операторов связи, и доступ к нему имеют только правоохранительные органы. Сотрудники операторов связи рассказывали Eurasianet.org, что сами они доступа к СОРМ не имеют и плохо представляют, как эта система работает. «Агора» утверждает, что правоохранители имеют практически бесконтрольный доступ к прослушке и чтению сообщений граждан, несмотря на то, что разрешение на это должен выдавать суд.

Кто заплатит за «пакет Яровой»

Обязательства по созданию инфраструктуры для исполнения «пакета Яровой» возложены на участников рынка. Правительство, по данным РБК, в 2016 году оценивало расходы операторов связи в 2,2 трлн рублей, а общие затраты всего рынка должны составить около 5 трлн, писали «Ведомости».

Для сравнения, суммарная выручка 100 крупнейших IT-компаний в 2017 году, по данным рейтинга TAdviser, составила 1,35 трлн рублей. Выручка всех операторов связи в 2018 году составила 1,7 трлн рублей, том числе около 970 млрд пришлось на выручку сотовых операторов, писали «Ведомости» со ссылкой на компанию «ТМТ консалтинг».

Mail.Ru Group (сети «Вконтакте», «Одноклассники») оценивали свои расходы в $1,2-2 млрд. «Мегафон» в 2017 году оценил свои расходы в 35-40 млрд рублей, МТС в 2018 году объявил о сумме до 60 млрд рублей, которые необходимо будет вложить в течение пяти лет, «Вымпелком» («Билайн») — о 45 млрд за пять лет. Агентство Fitch Ratings в 2018 году оценивало рост капитальных расходов операторов связи на 14-32%, при этом больше всего денег придется потратить «Ростелекому», считает агентство.

«Пакет Яровой» поглотит «значительную часть инвестиционных бюджетов операторов», сообщили Eurasianet.org в «Ростелекоме». Сложно заключается не только в необходимости изыскивать деньги, но и в том, что в 2019-2020 годах нужно вкладываться в строительство сетей пятого поколения (5G), сказали в компании. «Поэтому в ближайшие годы инвестиционные бюджеты операторов будут находиться под очень сильным давлением», — считают в «Ростелекоме».

«Можно, конечно, ничего не делать, отложить вопрос 5G до 2025 года, а пока заниматься «пакетом Яровой». Для операторов это может быть и нормально, но для страны — плохо. Потому что мы потеряем конкурентоспособность», — убеждены в «Ростелекоме».

Расходы отрасли на «пакет Яровой», вероятно, будут переложены на абонентов, сообщили Eurasianet.org в Sberbank CIB. «Либо за счет повышения тарифов, либо путем введения специального налога», — считают в компании. Почти все операторы мобильной связи подняли тарифы с января 2019 года.

Кто может заработать на «пакете Яровой»

В октябре СМИ обратили внимание на то, что ни один оператор связи не начал исполнять «пакет Яровой», хотя некоторые интернет-провайдеры действительно начали хранить трафик пользователей, но лишь в течение 12 часов.

Некоторые специалисты полагают, что «пакет Яровой» — бизнес-проект государства, который призван обеспечить прибыль госкорпорации «Ростех» и оператору «Ростелеком», которые планировали заняться производством дата-центров. О том, что по крайней мере «Ростех» может предложить рынку услуги по хранению переписки, разговоров и контента пользователей, заявляли в 2016 году авторы «пакета Яровой», а сам «Ростех» подтверждал эту информацию.

Влияние на рынок закона об «автономном» Рунете

Еще одним бременем на отрасль ляжет готовящийся закон об «автономной» работе интернета, который, по замыслу авторов, необходим для защиты российского интернета от иностранных «угроз». Документ определяет правила маршрутизации интернет-трафика, при этом предоставляя Роскомнадзору возможность «централизованного управления трафиком». Многие специалисты считают, что под видом защиты от внешних угроз государство пытается создать условия для тотальной фильтрации трафика пользователей.

В какой степени участники рынка должны будут финансировать мероприятия для обеспечения закона, пока непонятно. В самом законопроекте говорится, что документ не потребует расходов из бюджета (хотя это спорно), при этом чиновники уверяют, что попытаются не перекладывать нагрузку на операторов.

Компания «Связь и IT» оценила в 134 млрд рублей бюджетных денег возможные компенсации операторам связи в случае нарушений работы сети, вызванных действием закона, пишет «Коммерсантъ». Еще 25 млрд может потребоваться на исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание и ведение реестра точек обмена трафиком, на расширение штата структур Роскомнадзора, считают в компании. Риски для бюджета обнаружила также Счетная палата.

Для выявления потенциальных проблем и определения возможных поправок в законопроект сотрудники «Мегафона», «Вымелкома», МТС и «Ростелекома» хотят провести учения на сетях связи, пишет РБК.

«Все участники обсуждения сходятся в том, что у него [у законопроекта] благие цели, но механизмы его реализации вызывают много вопросов и споров. Тем более способы его реализации пока точно не прописаны. Поэтому пришли к тому, что участникам рынка надо организовать учения или что-то подобное, чтобы понять, как это все может быть реализовано на практике», — сказала изданию президент компании InfoWatch Наталья Касперская, которая возглавляет эту рабочую группу.

Как закон отразится на Рунете

Законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме. Пока что известно, что операторы связи должны будут установить среди своего оборудования «технические средства противодействия угрозам», которые им бесплатно выдаст Роскомнадзор. Создание центра по управлению этими средствами обойдется ведомству в 1,8 млрд рублей, говорят авторы законопроекта. Предполагается, что в случае иностранных угроз эти технические средства будут включены (также их планируют включать в рамках учений).

Управление «волшебным рубильником» будет осуществлять государство, минуя провайдеров, сказал «Московскому комсомольцу» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. «Эта инновация сомнительна и опасна. Трафик в интернете — это как движение вагончиков по железной дороге. Только в вагончиках не щебенка или уголь, а самая разная информация. И вот оборудование, которое хотят ставить, позволит определять — какие вагончики пропускать, какие в отстойник, а какие на свалку», — отметил он.

«То, что говорят авторы закона, не имеет ничего общего с реальностью… Интернет изначально имеет децентрализованную структуру, которая не зависит ни от желания какого-либо отдельного правительства, ни тем более [президента США Дональда] Трампа. Прописанное в законе — это механизмы для внутренней изоляции, а не защиты от внешней угрозы. Те технические средства, которые собираются у нас внедрить, абсолютно не решают проблему связанности интернета, его доступности и быстрой работы», — сказал изданию эксперт центра цифровых прав Саркис Дарбинян.