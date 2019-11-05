Россия: на фоне застоя в экономике у населения растет интерес к теневому сектору

Дайджест ключевых событий в экономической сфере в октябре 2019 года.

Всемирный банк и МВФ снова понизили прогнозы по росту российской экономики. ЦБ продолжает снижать ключевую ставку на фоне замедления инфляции. У бизнеса и населения преобладают негативные настроения: продолжают снижаться объемы работ в строительном секторе, каждая десятая российская компания готовится сокращать штат, а объемы проблемных кредитов, переданных коллекторам, растут.

Власти планируют расширить эксперимент по сбору налогов с самозанятых, проходящий в четырех регионах, еще на 19, и обязать компании платить НДФЛ и страховые взносы за трудящихся у них самозанятых. При этом степень одобрения теневого дохода населением бьет рекорды, — почти 73% россиян положительно относятся к оплате за работу и услуги «мимо кассы».

Россия так и не вошла в топ-20 рейтинга Doing Business

Россия за год поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business 2020 Всемирного банка, который в 190 странах оценивает законодательство, связанное с регулированием бизнеса. В рейтинге, опубликованном в октябре 2019 года, Россия заняла 28 строчку, поднявшись с 31 места в прошлогоднем рейтинге. Президент РФ Владимир Путин в 2012 году поручал войти в топ-20 к 2018 году. На тот момент Россия занимала 120 позицию.

Россия улучшила показатели, по которым составляется рейтинг, только по двум показателям, пишут «Ведомости». По подключению к электросетям страна поднялась на пять позиций до 7 места, по получению разрешения на строительства — с 48 до 26-го. По остальным показателям Россия осталась на прежнем месте или упала. В частности, по защите миноритариев страна опустилась на 15 позиций до 72 места, по налогообложению — на пять позиций до 58-го.

Индекс, впрочем, не учитывает действия силовых структур, работу судов, изменения налогового законодательства, сказала изданию научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич. Кроме того, Всемирный банк измеряет показатели только в Москве и Петербурге и поэтому рейтинг не отражает общей картины в стране, сказала она.

МВФ снизил прогноз роста ВВП на 2019 год

Международный валютный фонд пересмотрел прогноз по росту российской экономики в третий раз с начала года. В апреле МВФ ожидал роста по итогам 2019 года на 1,7%, в июле — на 1,2%, в октябре — уже на 1,1%. Это почти втрое меньше прогнозируемого МВФ мирового роста ВВП (3%).

Власти России должны перейти к более благоприятному сочетанию налоговой нагрузки и госрасходов, воздерживаясь при этом от использования Фонда национального благосостояния для замены фискальной функции. «Для стимулирования потенциального роста [экономики] необходимы дальнейшие структурные реформы, включая меры по усилению конкуренции, по улучшению ситуации в госзакупках, а также — реформа рынка труда», — отмечается в докладе.

Всемирный банк в октябре также снизил прогноз по росту российского ВВП в 2019 году до 1%. В 2020 году банк ожидает рост на 1,7%, в 2021 году — на 1,8%.

Бизнес обяжут платить налоги за самозанятых

С 2020 года Федеральная налоговая служба намерена обязать компании платить страховые взносы и НДФЛ не только за нанятых работников (как сейчас), а еще и за самозанятых (которые трудятся на компанию). Об этом сообщил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, пишет РИА «Новости». По его мнению, предприятия сознательно нанимают людей в качестве самозанятых, чтобы не отчислять за них деньги в государственные фонды.

Кроме этого, Минфин опубликовал проект закона, расширяющий перечень регионов, где проводится эксперимент по добровольной уплате налогов самозанятыми. С начала 2019 года эксперимент проводится в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. С начала 2020 года к эксперименту предлагают подключить Петербург, Ленобласть, республику Башкортостан, Красноярский и Пермский края, три округа — Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский, и еще 11 областей.

Эксперимент предполагает, что налог для самозанятых («налог на профессиональный доход») уплачивается в случае если ежегодный доход не превышает 2,4 млн рублей (200 тыс. рублей в месяц). Налог составляет 4% дохода, если самозанятый работает на физлиц, и 6% — если на ИП и юрлица. По состоянию на конец октября к системе подключились 250 тыс. россиян, заявил глава ФНС Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Население все больше склоняется к теневым доходам

Положительное отношение россиян к различного рода неофициальной занятости растет, выяснили специалисты РАНХиГС в ходе опроса, результаты которого были опубликованы в октябре 2019 года.

Два года назад, в 2017 году, 50,8% опрошенных положительно отнеслись к выполнению различных работ и услуг (строительных, ремонтных, репетиторских) с получением за них наличной оплаты без уведомления налоговых органов. В 2019 году так ответили уже 72,9% россиян.

По данным академии, 32,5% жителей страны (около 25 млн человек) в той или иной степени причастны сейчас к теневому рынку труда. Одни трудятся на основной работе без трудового договора, другие работают официально, но часть зарплаты получают на руки, третьи получают доход от дополнительных неофициальных заработков вдобавок к своей основной официальной работе.

«Исследование выявило тревожный симптом. Выросло число россиян, считающих, что неофициальная экономическая деятельность в целом приносит больше пользы для общества, — приводятся в публикации слова Андрея Покиды, директора научно-исследовательского Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС. — Это говорит о значимости для граждан "теневого" рынка товаров и услуг в обеспечении их потребностей».

За два года количество безнадежных займов удвоилось

По данным Национальной ассоциация профессиональных коллекторских агентств, за девять месяцев 2019 года банки передали коллекторским агентствам новых (ни разу не бывших в работе с коллекторами) проблемных кредитов на общую сумму более 453 млрд рублей. Это на 83% в количественном и на 10% в денежном выражении больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такое соотношение обусловлено сокращением средней суммы кредита почти в два раза, утверждает президент ассоциации Эльман Мехтиев.

За 9 месяцев 2019 года выросла доля передаваемых в работу кредитных карт (на 5 процентных пунктов) и автомобильных кредитов (на 9,7), при этом доля потребительских кредитов (включая наличными и pos-кредиты, выдаваемые в торговых точках на покупку товаров) уменьшилась на 14,2 пункта.

По итогам года банки передадут в работу около 540-550 млрд рублей просроченной задолженности против 505 млрд рублей годом ранее, прогнозирует Мехтиев. При этом количество таких кредитов, согласно его ожиданиям, вырастет на 50% до 10 млн штук.

Компании по-прежнему сокращают работников

Почти каждая десятая компания в России планирует сокращение работников в 2020 году, показал опрос HeadHunter, пишут «Известия». В 2018 году о намерении уволить часть сотрудников говорили в каждой пятой компании.

Согласно опросу 150 российских работодателей, 9% предприятий намерены сокращать работников в 2020 году (в прошлом году их был 21%). При этом в 2019 году сокращения прошли у 19% опрошенных.

Вместе с тем 49% предприятий в 2019 году увеличили штат сотрудников. Оклады выросли в 43% фирм, в 53% остались без изменений, а об уменьшении окладов заявил лишь 1% работодателей. Почти половина работодателей (47%) прогнозируют увеличение окладов в 2020 году.

В Минтруде считают, что ситуация на рынке труда стабильная. Однако профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов заявил «Известиям», что эта стабильность не поддержана ростом экономики и носит чисто статистический характер. По его мнению, если бы не демографическая яма 1990-х годов, то в стране наблюдался бы рост безработицы, поскольку предпосылок для роста спроса на рабочую силу нет, особенно в коммерческом секторе.

Настроения строительного бизнеса остаются негативными

В строительном секторе сохраняется неблагоприятный деловой климат на протяжении последних четырех лет, говорится в докладе Центра конъюнктурных исследований ВШЭ. В третьем квартале 2019 года индекс предпринимательской уверенности в строительстве немного подрос — до минус 17% с минус 20% в начале года.

Это произошло благодаря тому, что уровень портфеля заказов вышел из «зоны критических значений», в которую он попал в середине 2016 года, говорится в исследовании. Состояние портфеля заказов оценили как «ниже нормального» треть респондентов, хотя год назад их было 38-42%.

Индекс предпринимательской уверенности продолжает оставаться глубоко в отрицательной зоне. За квартал с 23% до 26% выросло количество строительных компаний, где уменьшилось количество заключенных договоров подряда. С 29% до 24% снизилась доля компаний, в которых наблюдался рост физического объема работ.

В два раза за квартал — с 16% до 8% — снизилась доля респондентов, которые отметили рост финансовых ресурсов организации. Одновременно выросло число строительных компаний, в которых инвестиционная активность полностью отсутствовала (до 29%).

ЦБ продолжил снижение ключевой ставки

Центробанк 25 октября снизил ключевую ставку с 7% до 6,5% годовых. В сообщении ЦБ говорится, что это связано с замедлением инфляции, которая растет медленнее ожиданий. Прогноз инфляции по итогам 2019 года снижен с 4,0-4,5% до 3,2-3,7%.

Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются «сдержанными», сохраняются риски «существенного замедления» мировой экономики, поэтому ЦБ сохранил прогноз по росту российского ВВП в 2019 году на уровне 0,8-1,3%.

По прогнозу Sberbank CIB, в декабре 2019 года Банк России снова снизит ставку — до 6%, пишет «Коммерсантъ». Предполагается, что это приведет к уменьшению ставок по кредитам и вкладам, поскольку коммерческие банки занимают деньги в ЦБ именно по ключевой ставке.