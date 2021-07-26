Россия: недоверие к госпропаганде порождает слухи и мифы о прививках от коронавируса

Третья волна пандемии накрыла Россию после весеннего спада заболеваемости. Эксперты называют её худшей: смертность бьёт рекорды. Хотя темпы вакцинации, на фоне растущей угрозы, усиливаются, очень значительная часть населения отрицает опасность и с подозрением относится к процедуре. Переход от вялой антиковидной политики к принуждению подстегивает общественное недовольство и придает популярности теориям заговора.

Скепсис населения тормозит прививочную кампанию

Россия – мировой лидер по недоверию к вакцинации, утверждает июльское исследование компании Morning Consult (МС). Почти треть (30%) опрошенных из РФ не планируют прививаться от CОVID-19. Их примерно столько же, сколько собирающихся сделать это (29%) и больше, чем уже вакцинированных (24%).

Отечественные опросы обнаруживают еще более тревожную картину: согласно опубликованному в июле опросу «Левада-центра», более половины россиян не готовы сделать прививку от коронавируса.

Сопротивление вакцинации в России постепенно ослабевает, как и в большинстве стран мира, констатирует MС. В конце мая больше половины (57%) россиян не хотели прививаться или колебались. К середине июля таких было 46%. Опрос «Левады» также демонстрирует уменьшение числа неготовых к прививкам: с 60% до 54% между маем и июлем.

Однако недоверие отступает слишком медленно, чтобы можно было рассчитывать на скорую победу над болезнью. Еще недавно чиновники заверяли, что коллективный иммунитет (возникающий при 60% вакцинированных) сформируется к осени. Теперь от плана отказались, утверждают источники телеканала «Дождь». По их сведениям, к сентябрю власти рассчитывают привить лишь 30-35% взрослых.

Каков вклад конспирологии?

Кремль объясняет новую волну инфекции «тотальным нигилизмом» граждан, игнорирующих санитарные правила. В частности, министр здравоохранения Михаил Мурашко сетовал на особую «ментальность» россиян, свободу слова и интернет-фейки.

Вопреки этим утверждениям, за «вакцино-скепсисом» далеко не всегда стоит безответственность или конспирология.

Чаще нежелание прививаться объясняется беспокойством о побочных эффектах или тревогой, что препарат недостаточно испытан. Россия запретила ввоз иностранных вакцин и предлагает гражданам только отечественные варианты.

«Людей, которые принципиально против вакцинации, немного: меньше 10% [населения]. Это маргинальные взгляды. Не они делают погоду», – убежден Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра».

Действительно, доля «антиваксеров» – идейных противников вакцинации, открыто заявляющих о том, что они против любых прививок – среди сомневающихся в России не выше, чем в США, Канаде, Испании, Франции (6-7%), показывают исследования МС и «Левады». Однако их реальное влияние, возможно, больше, чем кажется.

Согласно международному исследованию «The State of Vaccine Confidence 2016», Россия занимала третье место в Европе (после Франции и Боснии-Герцеговины) по уровню недоверия к иммунизации.

В том, что любые прививки вредны, были убеждены 9% участников прошлогоднего опроса «Левада-центра»; еще 12% считали их бесполезными. Таким образом, к более или менее радикальным антипрививочникам можно отнести каждого пятого россиянина.

Сторонники идеи о бесполезности вакцин, скорее всего, объясняют свое нежелание прививаться неэффективностью такого шага. Неверие в действенность прививок от ковида сегодня демонстрируют 16% опрошенных Мorning Consult – значительно больше, чем в США (6%) и любой другой стране, вошедшей в обзор.

Некоторые антиваксеры предпочитают скрывать свои взгляды от исследователей, подозревая в них представителей «темных сил». Уголовная ответственность, грозящая за распространение фейков, также располагает к скрытности.

Отвечая на вопросы о причинах нежелания вакцинироваться, такие люди говорят о противопоказаниях, боязни «побочки» и так далее, отмечал директор «Левада-центра» Денис Волков.

В конце мая почти четверть (23%) опрошенных ВШЭ считали, что эпидемия – «выдумка заинтересованных лиц» (организаторы опроса не спрашивали, кого именно).

Такие люди могут признавать пользу вакцинации от гриппа или полиомиелита, но отвергать иммунизацию от «выдуманного» коронавируса.

Вирусные мифы

Антипрививочников и ковид-диссидентов нельзя назвать движением, субкультурой или даже интернет-сообществом. Скорее, это совокупность мифов, гуляющих в Сети и «заражающих» самых разных людей, считает социальный антрополог Ирина Козлова, изучающая «ковидные» слухи.

Фейки затопили соцсети еще до начала прививочной кампании: весной прошлого года количество подобных постов и репостов выросло с 10 до 50 тыс. в неделю, а в начале нынешнего перевалило за 100 тыс. (позднее рост приостановился), подсчитали аналитики платформы «Яндекс.Кью» и группа исследователей из РАНХиГС.

Мифы о прививках разнообразны. Специалисты выявили в интернете 83 сюжета о вреде вакцинации, набравшие в сумме 2,6 млн репостов.

Наиболее популярны истории о том, что вакцина вызывает бесплодие, рак, генетические мутации и так далее. Врачи неоднократно опровергали подобные мифы. Однако в профессиональном сообществе есть и те, кто их публично поддерживает или втихомолку отговаривает пациентов от прививок.

Например, по сообщениям, научная сотрудница Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Калле утверждает, что массовая вакцинация – «масштабный эксперимент по выведению трансгенных людей», а вакцина «Спутник V» – «сродни каннибализму».

«Человек просто не знает и не понимает, как устроены элементарные процессы репликации вирусов. И строит гипотезы на этом непонимании», – спорил с Калле членкор РАН, вирусолог Сергей Нетёсов.

Тем не менее ссылок на мнение Калле в соцсетях – тысячи. Часто они появляются к пабликах с характерными названиями, вроде «Тайны мирового порядка».

Врачи, агитирующие против вакцинации, обычно не считают себя ковид-диссидентами или адептами «альтернативной медицины». Их аргументы – ошибочные с официальной точки зрения – редко выходят за рамки научного дискурса.

Однако, подхваченные неспециалистами, они становятся элементом самых фантастических концепций. Например, о том, что фармкомпании целенаправленно разрушают иммунную систему людей, чтобы подсадить их на всё новые дозы вакцины; или о том, что «вакцина – и есть вирус» (иными словами, врачи намеренно заражают население).

Следующим по популярности является верование в то, что вакцинация (в понимании конспирологов, «чипирование») – элемент плана американского миллиардера и филантропа Билла Гейтса по истреблению большей части землян.

В качестве суперзлодея основатель Microsoft «популярнее» самого Сатаны. В то, что «чип в вакцине» – печать Антихриста верят в сотню раз меньше россиян, чем в заговор Гейтса против человечества.

Абсурдность теории сделала её мемом. Тем не менее год назад 45 из 84% респондентов ВЦИОМ, слышавших об идее, боялись быть тайно чипированными. Подобные страхи особенно характерны для малообразованных людей среднего и старшего возраста.

Теория о Гейтсе – американского происхождения. Миллиардер, оппонировавший администрации Дональда Трампа по вопросам о борьбе с пандемией и глобальным изменением климата, является излюбленной мишенью американских крайне правых. В России он олицетворяет страхи перед цифровыми технологиями, сверхбогатой элитой или Америкой как таковой.

«Образ внешнего врага поддерживается нашими государственными телеканалами. Людям, которые смотрят телевизор, Билл Гейтс кажется очень подходящим [на роль антигероя]», – полагает Козлова.

Видимо, благодаря телевидению теория и получила массовое распространение в РФ. В мае прошлого года её озвучил известный кинорежиссер и ультраконсерватор Никита Михалков в эфире авторской программы «Бесогон ТВ» на канале «Россия 24». Позднее выпуск сняли с эфира.

Билл Гейтс – не единственный подозреваемый. Если аудитория российского ТВ склонна демонизировать США, то интернет-пользователи верят, скорее, в заговор российских властей.

«Правительство постоянно нас обманывает. Почему мы должны верить ему в вопросе о вакцинации?», – передает Козлова слова одного из своих информантов.

Подобные взгляды типичны для правых и левых консерваторов, не доверяющих как либералам, так и Кремлю. Например, ковид-диссидентские мотивы – коронавирус «я перенес чуть тяжелее, чем обычную простуду, … а вот если бы меня вакцинировали – то еще неизвестно, разговаривал бы я сейчас с вами или нет» – звучат в выступлениях коммуниста Валерия Рашкина, одного из самых заметных оппозиционных политиков.

Лидеры мнений чаще критикуют обязательный характер вакцинации, чем призывают к полному отказу от нее. Против принуждения к процедуре выступают оппозиционные партии, участвующие в выборах в Думу: КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко» (что, возможно, объясняется популистскими мотивами).

Подобная позиция не всегда связана с предубеждениями конспирологического толка. Некоторые эксперты считают, что принуждение не сыграло никакой роли в повышении темпов вакцинации (просто люди осознали опасность «третьей волны» и сами пошли на прививочные пункты). Другие опасаются, что давление обострит антивакцинные страхи.

«Я вакцинировалась одна из первых и считаю, что вакцина – это здорово. Но я не одобряю повальную вакцинацию. Половина людей, которые, может быть, вакцинировались бы без обязаловки, стали думать, что, если всех гонят [прививаться], значит точно с этой вакциной что-то не так. Так бороться [с антиваксерами] не надо. Иначе мысли про чипирование могут возникнуть даже у тех, у кого их не было», – говорит Ирина Козлова.

Однако во многих случаях борьба с «дискриминацией» непривитых имеет конспирологический привкус. Так, известный актер и телеведущий Егор Бероев недавно вышел на сцену с желтой звездой на груди, уподобив обязательную вакцинацию Холокосту. Жест отсылает к расхожему сравнению санитарных ограничений с «цифровым концлагерем», а вакцинации – с геноцидом.

На митинге КПРФ против обязательной вакцинации, собравшей около тысячи человек, также, по сообщениям, звучали конспирологические речи.

Русская православная церковь занимает осторожную позицию в вопросе о массовой вакцинации. С одной стороны, церковные иерархи сравнивают борьбу с коронавирусом с Великой отечественной войной, с другой – призывают соблюдать принцип добровольности и опровергают слухи об обязательной иммунизации духовенства.

В РПЦ вынуждены считаться с ковид-диссидентскими и антиваксерскими настроениями, характерными для части паствы и клира, вроде сторонников движения «Сорок сороков» или отлученного схимонаха Сергия (Романова).

Впрочем, религиозные теории заговора почти не получили распространения за пределами среды православных радикалов, отмечает Алексей Левинсон.

Почему фейки так популярны?

Распространению антивакцинных мифов способствует недооценка опасности заражения, считают в «Левада-центре». К началу июля (то есть уже в третью волну эпидемии) лишь 41% опрошенных боялись инфекции против 57% «бесстрашных». Меньше других коронавирус заботит молодых и тех, в чьем окружении нет переболевших.

Помимо легкомыслия, тенденцию можно объяснить глубоким недоверием населения к официальной информации (что противоречит идее о том, что госпропаганда руководит общественным мнением).

«Ситуация [с вакцинацией] стала проверкой, показавшей, что власть совсем не все может сделать средствами пропаганды… Рутинная лояльность: проголосовать за “Единую Россию” или Путина, сказать в ходе опроса об одобрении [официального курса], ничего людям не стоит. Вот они её и демонстрируют. Когда же нужно что-то сделать (по призыву властей), все оказывается сложнее», – считает Алексей Левинсон.

По мнению эксперта, доверие к кампании вакцинации подорвали отмена большей части ограничений перед голосованием за поправки в конституцию, а позднее – триумфальные заявления Кремля о рекордно быстром создании первой в мире вакцины против COVID-19.

«[Послание] о том, что политика поставлена впереди заботы о здоровье народа, было прочитано массами», – полагает собеседник.

Убеждение в неискренности властей, лживости СМИ, некомпетентности врачей заставляет многих россиян искать альтернативные источники знаний. Среди прочего, это могут быть сомнительные медицинские советы в Интернете, а также слухи.

Распространители фейков часто ссылаются на такие «авторитетные» инстанции, как, «знакомый врач», «жена военного» «сестра кассира», отмечают исследователи. По мнению социолога Александры Архиповой из РАНХиГС, это свидетельствует о том, что простые россияне больше склонны доверять социально близким людям, а не чиновникам или медиа.

Обязательность вакцинации для некоторых профессий не добавила ей популярности. Меру одобрили около половины (49%) россиян, опрошенных ВЦИОМ, а осудили 30%.

Уклончивая позиция Владимира Путина, переложившего ответственность за прививочную кампанию на губернаторов, не способствует поддержке. С одной стороны, президент выступает за добровольность процедуры, а с другой – позволяет регионам объявлять прививки обязательными по их собственному усмотрению.

Что дальше?

Новый индийский штамм «дельта», по сообщениям, более устойчив к вакцинам. И хотя у вакцинированных по-прежнему мало шансов попасть в реанимацию или умереть, слухи могут усилить фатализм и недоверие к процедуре.

Огромные очереди на прививку становятся рассадниками инфекции. «Люди будут заболевать непосредственно после прививки – связывать это с ней», – предсказывает аналитик Александр Драган.

Таким образом, ковид-диссидентские и антиваксерские настроения в обществе рано сбрасывать со счетов.

Если не удастся решить проблемы, лежащие в основе недоверия значительной части населения к вакцинам, человеческие и финансовые потери от пандемии будут нарастать гораздо стремительнее.