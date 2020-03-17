Россия: неравное распределение денег и власти – книжный обзор

В своей новой книге французский экономист Тома Пикетти обсуждает свою теорию современного неравенства применительно к странам за пределами евроатлантического мира. Значительное внимание в этом 1200-страничном труде уделено Евразии.

В своей популярной книге «Капитал в XXI веке», опубликованной в 2013 году, Пикетти утверждал, что с 1950-х годов в развитых странах росло неравенство по причине разрыва между доходностью инвестиционного капитала и более медленным экономическим ростом. Книга была переведена как минимум на 35 языков.

Его новый труд «Капитал и идеология», опубликованный на французском языке в прошлом году и вышедшей на английском в этом месяце, привлечет внимание специалистов, т.к. концентрируется на регионах вне Запада, включая анализ ситуации в России, Бразилии, Китае, Индии, Иране, Японии, ЮАР и ряде других стран.

Неравенство в России

Основанная мысль книги «Капитал и идеология» – каждое общество за всю историю человечества вырабатывало свое оправдание неравенства в распределении материальных благ и власти. Эти идеологические установки никогда не были абсолютно выдуманными, но не были они и всегда последовательными. И они менялись – иногда медленно, на протяжении столетий, а иногда внезапно, на фоне драматических событий вроде революций.

Сегодня в большинстве стран мира сформировалось общественное устройство, которое Пикетти называет «собственническим». При таком устройстве законы отделяют частную собственность от государственной. Выработанная в этой связи идеология нацелена на защиту частной собственности, которая рассматривается как одна из предпосылок процветания и гармонии в обществе. Пикетти называет это «сакрализацией» частности собственности, т.е. собственность и владение ей стали священными. Для собственнических обществ подъем коммунизма в XX веке стал крупным кризисом, но затем создал новые возможности. Неудачи коммунизма укрепили позиции собственничества по всему миру.

На постсоветском пространстве эти трансформации в основном определялись существованием СССР и его предшественника – царистской России, ставшей последней европейской империей, трансформировавшейся в собственническое общество. Современная Россия является бастионом крайнего собственничества, что негативно сказывается на ее экономическом развитии, утверждает Пикетти.

При коммунизме Россия – в попытке создать общество, противостоящее частной собственности – воспользовалась подходом, схожим с подходом собственничества: она сакрализировала государственную собственность. Это обернулось катастрофой. Пиккети утверждает, что сакрализация госсобственности привела к сверхцентрализации государства при Сталине и крайним формам применения законов «против воровства», осужденные по которым составляли до половины заключенных в тюрьмах страны (число которых в тот период достигало 5% населения СССР). Уже в 1950-х годах темпы индустриализации и роста благосостояния практически скатились к стагнации, подрывая легитимность государственного устройства.

При этом в СССР не исчезло неравенство. Просто оно стало определяться не деньгами, а сформировавшейся системой распределения привилегий. Крах этой системы, по мнению Пикетти, является одной из причин того, что собственническая идеология в постсоветской России приняла такие крайние формы, что привело к крайнему неравенству, которое наблюдается сегодня в стране.

По подсчетам Пикетти, в 2018 году самым богатым 10% россиян досталось 46% всех доходов в стране (в 1990 году – 20%). В Европе эта цифра составляла 34%, а в Китае – 41%. Соединенные Штаты обогнали Россию лишь в последнее десятилетие: в 2018 году данный показатель в США составил 48%.

Как Россия превратилась из страны, где все было общественной собственностью, в государство с одним из самых высоких уровней неравенства в мире?

Шоковую терапию в постсоветский период проводить было не обязательно, пишет Пикетти. На фоне развала СССР Москва обсуждала социал-демократические альтернативы. Но переходный период в России шел на фоне усиления собственнической идеологии на Западе, которую российская элита переняла и которой придерживается до сих пор. Более того, Владимир Путин считает, что отказ от перераспределения собственности (коммунизма) позволил России вернуться в клуб великих держав. Хотя Путин назвал развал СССР самой большой геополитической трагедией прошлого века, вину за произошедшее он возложил именно на советскую экономическую политику. «В основе [падения Союза] лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика», – заявил он в прошлом году.

Из руин СССР восстала Россия, ставшая «лучшим союзником гиперкапитализма», пишет Пикетти.

Сложившаяся в России система действительно, судя по всему, не приемлет перераспределения собственности. В стране нет прогрессивной налоговой системы или налога на наследство, в результате чего сумма собираемых налогов эквивалентна 10% ВВП, в то время как, по данным ОЭСР, в Германии этот показатель составляет 38%, а в США – 24%. Российская система отличается зависимостью от эксплуатации сырья и концентрацией богатства в руках узкого круга людей. По причине захвата богатств кучкой олигархов и недостатков судебной системы (включая, например, неспособность бороться со схемами по уклонению от налогов) проведение экономических реформ представляется маловероятным.

Неравенство на постсоветском пространстве

Рисуемая Пикетти картина траектории развития России в советский и постсоветский периоды прямолинейна и не обременена рассуждениями о переходном периоде, что может расстроить некоторых читателей и специалистов. Но он убедительно связывает последствия шоковой терапии и сложившуюся в постсоветской России политическую идеологию. Неравенство и великодержавные амбиции являются двумя характерными чертами современной России, на связь между которыми мало кто раньше указывал столь ясно и четко.

Пикетти включает происходящие в регионе экономические переходные процессы в глобальный контекст. Но, в частности, его мнение о собственничестве как главенствующей идеологии российской элиты требует более глубокого исследования. Это относится и к прочим постсоветских государствам, о которых не упомянуто в книге – странам, также наряду с Россией сформировавшим собственнические режимы. Эти режимы формировались каждый по-своему, но всех их объединяет общая советская история.