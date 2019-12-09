Россия: несущие убытки стадионы ЧМ-2018 отдают регионам и прекращают финансировать

Стадионы, построенные или реконструированные к Чемпионату мира по футболу 2018 года, начали переводить из федеральной собственности во владение властей регионов. Предполагается, что они должны выйти на самоокупаемость за счет проведения матчей, концертов и других мероприятий, но пока большинство из них остаются глубоко убыточными.

В последние месяцы 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения о передаче в региональную собственность стадионов в Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре и Саранске.

Последние шесть были специально возведены к чемпионату мира, а стадион в Екатеринбурге, а также арена «Лужники» в Москве, — реконструированы.

Еще три стадиона были построены чуть раньше и к ЧМ-2018 нуждались лишь в небольшой доработке: в Казани стадион построили к Универсиаде-2013, в Сочи — к Олимпиаде-2014, а в Москве «Открытие арена» (тоже участвовала в ЧМ) строилась как домашний стадион футбольного клуба «Спартак». Наконец, стадион в Петербурге (также участвовал в ЧМ) был построен для ФК «Зенит».

Найти применение большинству стадионов после чемпионата оказалось непросто. Не возникло вопросов с «Открытие ареной» и «Казань ареной» — там продолжают играть «Спартак» и «Рубин», соответственно. Петербургский стадион «Газпром арена» в феврале 2018 года городские власти передали «Зениту» на 49 лет. Окупаемость (и дальнейшая судьба) прочих вызывает серьезные вопросы.

Особняком стоят «Лужники» — крупнейший стадион страны. Его реконструкция к ЧМ-2018 обошлась в 26,6 млрд рублей, писал «Интерфакс». Принадлежит спорткомплекс мэрии Москвы и получает деньги из бюджета столицы. Так, в 2018 году, согласно отчету об исполнении бюджета, размер субсидий и иных переводов составил почти 4 млрд рублей, и еще 1,8 млрд составила субсидия на подготовку именно к чемпионату.

«Лужники» не являются домашним стадионом ни для одного клуба. Сборная России по футболу в 2019 году провела на нем всего один матч. Осенью 2018 года три домашних матча Лиги чемпионов на этой арене проводил ЦСКА.

Стоимость аренды в «Лужниках» является конфиденциальной информацией, сказал в интервью «Спорт экспресс» гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. По данным издания, арендовать «Лужники» на один матч стоит 9 млн рублей, но по сведениям журналиста-инсайдера Василия Конова, ЦСКА смог договориться за 6,5 млн, писал он в своем Телеграм-канале.

Кроме того, в «Лужниках» проводятся концерты, но не каждому исполнителю выгодно арендовать такую большую площадку. В 2019 году там прошло всего четыре концерта, пишет «Спорт экспресс», — Bon Jovi, Muse, Metallica и Rammstein. Цена аренды также не разглашается, но очевидно, что стадион глубоко убыточен.

В других городах расходы на обслуживание стадионов пониже, но все же значительные: от 200 млн рублей в год в Калининграде и 300 млн в Саранске до 350 млн в Нижнем Новгороде и 500 млн в Самаре. Общая сумма расходов на содержание всех построенных за счет бюджета стадионов в 2018-2023 годах оценивается в 16 млрд рублей.

Согласно принятой правительством РФ «Концепции наследия чемпионата мира по футболу», сейчас стадионы снимают с федерального финансирования и передают в собственность регионов. До этого они находились в управлении ФГУП «Спорт-инжиниринг».

До перевода стадионов в региональную собственность футбольные клубы арендовали их у «Спорт-инжиниринга». Стоимость аренды также считается коммерческой тайной, однако СМИ выяснили, что ФК «Тамбов» платил за одну игру на стадионе в Саранске 2,4 млн рублей. Аренда стадиона в Волгограде обошлась «Ротору» в 29 млн за полгода.

Футбольные матчи как правило не покрывают затрат на обслуживание стадионов. Поэтому там обычно стараются проводить концерты, корпоративы и сдавать помещения различным арендаторам.

Но концерты тоже проходят не так часто. На стадионах в Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде и Калининграде в 2019 году прошло только одно крупное выступление — тур музыкальной группы «Ленинград», а на «Ростов арене» осенью 2018 года прошел концерт рэпера Басты.

Еще один метод заработка — переименование. Директор «Екатеринбург арены» Оксана Тищенко в интервью 66.RU говорила о таких планах. Переименование стадиона, по ее словам, стоит не менее 50 млн рублей.

В Сочи нашелся необычный выход: туда переехало игравшее в Первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) петербургское «Динамо», приобретенное несколько лет назад бизнесменом Борисом Ротенбергом, а теперь переименованное в ФК «Сочи».

Сочинский стадион находится в собственности Краснодарского края, для управления им создано ГБУ «Фишт». Посещаемость стадиона, по данным ТАСС, в среднем 3-6 тыс. человек за матч (при вместимости 44,3 тыс.), т.е. и здесь тоже возникают вопросы по поводу окупаемости.

Ситуация со стадионами усугубляется тем, что футбольные клубы зачастую сами испытывают финансовые трудности и платят аренду не всегда исправно. К сентябрю 2019 года, к примеру, долг ФК «Мордовия» за аренду саранского стадиона достиг 44,5 млн рублей, и «Спорт-инжиниринг» обратился в суд, пишет РИА «Новости».

«Мордовия» была вынуждена съехать с арены и теперь играет на более скромном стадионе «Старт», а на саранском стадионе выступает ФК «Тамбов», пишет Sports.ru. Директор «Мордовии» Николай Левин, впрочем, уверен, что клуб вернется на стадион, после того как его передадут в собственность республики, сказал он изданию «РБ-бизнес».

«Балтика» задолжала за аренду стадиона в Калининграде 24,4 млн, но к августу погасила долг, следует из картотеки арбитражных дел. Проблемы возникли также у «Ростова», который не оплачивал проведение матчей ФНЛ двух последних сезонов, и «Спорт-инжиниринг» предлагал клубу расторгнуть договор аренды, но в сентябре футбольный клуб все же погасил долг, пишет Sports.ru. Впрочем, уже в ноябре «Спорт-инжиниринг» подал в суд на футбольный клуб, требуя погасить новый долг в 14,4 млн рублей, сообщает ТАСС.

Концепция по использованию стадионов рекомендует проводить на них спортивные и юбилейные мероприятия, музыкальные фестивали и лектории, сдавать свободные помещения в коммерческую аренду и устраивать там музеи. «Собственникам стадионов необходимо определить источники и объемы ресурсного обеспечения их операционной деятельности до выхода стадионов на самоокупаемость», — говорится в документе.

Но не все верят в исполнимость задуманного.

«Я не испытываю иллюзий, не верю, что в регионах удастся выйти на самоокупаемость», — сказал Николай Некрасов, директор легкоатлетического манежа в Петербурге, в 1983-2001 годах — директор стадиона имени Кирова, на месте которого построена "Газпром арена".

«Хотя там [в регионах] стадионы попроще, чем наш [петербургский], расходы ниже, но и прибыльных мероприятий гораздо меньше. Rammstein туда не ездит, а если бы и приехал, билеты для местного зрителя оказались бы дорогими. На футбольных клубах им тоже не заработать. Недоделок и брака нужно много исправлять. Не учитывается, что стадионы надо и зимой содержать, а ведь даже на "Газпром арене" все было сделано в летнем исполнении, — добавил Некрасов. — Думаю, сами, без бюджетной помощи, они не выживут».