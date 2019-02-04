Россия: нехватка долгосрочных кредитов тормозит экономику

Рентабельность продаж в обрабатывающей промышленности не оправдывает ставки по кредитам, которые можно было бы использовать на инвестиционные цели. (Фото: Минпромторг РФ)

Доля долгосрочных кредитов, выдаваемых малому и среднему бизнесу, не превышает нескольких процентов. Банки в лучшем случае поддерживают текущую деятельность бизнеса, но денег на финансирование долгосрочных проектов давать не хотят. Кроме того, процентные ставки за «длинные» деньги довольно высоки.

Говорить о подъеме экономики в такой ситуации не приходится, считают эксперты. По их мнению, нехватка долгосрочного кредитования препятствует развитию бизнеса, снижает инвестиции в экономику и способствует монополизации рынков.

На какой срок выдаются кредиты

С января по ноябрь 2018 году российский бизнес, по данным ЦБ, получил в банках почти 40 трлн рублей кредитов. Займы малому и среднему бизнесу составили 5,9 трлн рублей. Большая часть денег, выданных юрлицам (64-76% в зависимости от месяца), — это займы, выданные максимум на год. Доля кредитов от года до трех лет составили в среднем 17,25%, свыше трех лет — 14,8%. Малый и средний бизнес долгосрочные кредиты получает еще реже — в 2,8% случаев, если говорить о кредитах сроком более трех лет.

Банки не горят желанием кредитовать небольшой бизнес даже на короткий срок, и отказывают практически каждому второму. В первом квартале 2018 года, например, доля отказов небольшим компаниям составила 46% (в сравнении с 42% в четвертом квартале 2017 года), следует из опроса, проведенного «Опорой России».

Озабоченность по поводу кредитования бизнеса выразила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. «Так как нас беспокоит структура кредитов (в целом кредиты растут), хотелось бы, чтобы больше росли кредиты, которые идут на развитие производства, на инвестиционные проекты», — сказала она на встрече с президентом Владимиром Путиным в 2018 году.

Как банки избегают кредитования

Один из постоянных клиентов Сбербанка утверждает, что за 18 лет обслуживания нескольких его организаций в Мурманске лишь однажды он смог получить заем. Это был смарт-кредит [решение о выдаче которого принимается с помощью «искусственного интеллекта»], взятый на три года и возвращенный через три месяца.

«В удовлетворении остальных нужд (пополнение оборотных средств, покупка основных средств, капитальные ремонты недвижимости, контрактные обязательства) организациям отказано несколько десятков раз. Пачки бумаги в виде ксерокопий документов осели в банке бесследно, встречи с представителями не принесли никакого результата», — пишет клиент на портале «Банки.ру».

Иногда банки не отказывают в выдаче кредита, но затягивают свое решение на месяцы. «Да, ставки от 6,5% [специальная ставка для проектов в приоритетных отраслях], только вот чтобы получить финансирование, нужно что-то особенное: и это не кредитная история, не финансовое положение, не портфель контрактов в объеме годовой выручки, не обеспечение... А что? Вот играем в угадайку уже 1,5 года», — пишет на том же портале еще один пользователь.

Порой банкиры одобряют кредит, но совсем не на ту сумму и не на тот срок, которые нужны клиенту. По словам индивидуального предпринимателя из Тулы, он просил в банке 1,7 млн рублей на 3 года с ежемесячным платежом 60 тыс. руб., а ему одобрили 450 тыс. руб. на 7 месяцев с платежом в 58 тыс. рублей. «Где здесь развитие бизнеса? Какими доводами руководствовались сотрудники банка, принимая такое решение? Уж лучше бы совсем отказали», — написал он.

Почему банки не дают длинные кредиты

Одна из причин неразвитости долгосрочного кредитования — дефицит длинных денег у банков. Средний срок, на который банки привлекают деньги у населения, короче среднего срока выдачи кредитов. «Банки сильно рискуют, фондируя долгосрочные активы за счет краткосрочных пассивов», — считает доцент кафедры экономической теории факультета государственного управления МГУ Валентина Кузнецова, пишет Национальный банковский журнал. Не менее рискованны, по ее словам, варианты финансирования инвестиционных кредитов за счет денег, привлеченных при выпуске собственных облигаций, или за счет межбанковских кредитов.

В списке других препятствий развитию долгосрочного кредитования — отсутствие специалистов, которые могут адекватно оценить риски проекта, частая изменчивость регулятивных требований, нестабильность налогового регулирования, считает Валентина Кузнецова.

Наконец, банки обязаны формировать резервы на возможные потери по ссудам. В случае с проектным финансированием, если платежи по кредиту отсутствуют более трех лет с момента его выдачи, то банк обязан перечислить в ЦБ резерв в размере минимум 25% суммы кредита, если — более пяти лет, то — 75%, говорится в презентации вице-президента Ассоциации региональных банков России Олега Иванова.

Банки — лишь посредники, которые реализуют политику крупных инвесторов, в том числе иностранных, в вопросе предоставления ликвидности, сказал Eurasianet.org аналитик «Финам» Алексей Коренев. Сейчас, по его словам, западные бизнесмены считают долговременные инвестиции в Россию слишком рискованными. Поэтому в отечественную экономику приходят в основном «короткие» деньги, нацеленные на спекулятивные операции или относящиеся к каким-то разовым, а не долгосрочным контрактам.

Инвестиционную непривлекательность России Коренев объясняет западными санкциями и существенными колебаниями курса рубля, которые повышают вероятность потерь при резких изменениях его стоимости. Среди внутренних факторов, снижающих интерес иностранных инвесторов к России, он называет непрозрачность и неравенство конкуренции, слабую защищенность частного капитала, несовершенство правовой и судебной систем.

Также этому способствует, по его мнению, высокий уровень коррупции, засилье проверяющих инстанций, трудности с открытием и развитием бизнеса на начальном этапе, слабая инфраструктура, монополизированность рынков и чрезмерно высокая доля государства в отечественном производстве.

У бизнеса нет денег на обслуживание кредитов

В таких условиях и бизнес не спешит создавать новые проекты и брать на это кредиты в банках, особенно на несколько лет. Еще одна причина сдержанного отношения бизнеса к длинным кредитам — их стоимость. В ноябре 2018 года средневзвешенная ставка по рублевым кредитам для малого и среднего бизнеса на 1-3 года составила 10,69%, по кредитам свыше 3 лет – 8,74%, следует из данных Банка России.

Однако в реальности ставки по кредитам часто оказываются значительно выше, например, из-за недостаточного обеспечения заемщика. Устанавливая более высокий процент, банк хочет вернуть как можно больше денег в первое время выплат, именно для этого первые платежи расщеплены больше в пользу погашения процентов, чем основного долга. И только по мере погашения платежей, со временем, эта пропорция меняется на противоположную.

Иногда банки повышают ставки по уже выданным кредитам. «Один из крупных наших банков-кредиторов повысил ставки по 12-летнему кредиту, выданному пять лет назад на строительство новой тепловой электростанции, хотя за неделю до этого говорил нам, что повышение ключевой ставки ничего для нас не изменит», — утверждает заместитель гендиректора по экономике и финансам электроэнергетической компании «Т плюс» Кирилл Лыков в своем тексте в газете «Ведомости».

Эксперты прогнозируют, что растущая инфляция приведет к увеличению ключевой ставки, а, следовательно, и кредитных ставок (Центробанк с помощью ключевой ставки борется с инфляцией). Это ударит в первую очередь по обрабатывающей промышленности, которая и так ограничена в кредитовании из-за низкой рентабельности продаж. «Вплоть до недавних месяцев рентабельность продаж в обрабатывающей промышленности была ниже ставки по кредитам на срок свыше одного года, которые можно использовать на инвестиционные цели», — считают эксперты института «Центр развития» ВШЭ.

Отсутствие длинных денег тормозит экономику

Проблемы с инвестиционными кредитами обострились после 2014 года. «Мы видим большие проблемы с инвестиционными кредитами — причем с обеих сторон. Банки не могут выдавать длинные деньги из-за регулятивных рисков, а предпринимателям не всегда хватает квалификации распланировать в пяти-семилетней перспективе свою деятельность. Удивительно, но в нашей статистике мы увидели удвоение дефолтности, как только срок кредита начинает превышать определенный рубеж», — отмечал в 2016 году исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы Антон Купринов в исследовании агентства «Эксперт РА».

В 2017 году эксперты Центра стратегических разработок писали, что емкость долгосрочных кредитов в банках в тот момент находилась на уровне, при превышении которого начнется торможение экономического роста. Дефицит долгосрочных инвестиционных кредитов мог бы восполнить небанковский финансовый сектор, однако уже тогда он «находился в состоянии глубокой депрессии».

Наконец, в 2018 году Аналитическое кредитное рейтинговое агентство объявило, что неразвитость долгосрочного кредитования — «барьер для инвестиционного развития даже на фоне исторически низких процентных ставок и ограничитель для ускорения экономического роста выше потенциала в 1,5-2%». Без долгосрочного фондирования инвестиции в основной капитал будут совершаться за счет собственных средств инвестора, что ограничит число реализуемых проектов и приведет к монополизации рынков, считают в агентстве.