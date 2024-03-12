Россия не выдерживает темп на Востоке

Ключевые события и факты о взаимоотношениях РФ с государствами Азии в еженедельном блоге «Россия-Восток» на Eurasianet.org.

Главное таможенное управление (ГТУ) КНР раскрыло первые данные по торговле с внешним миром за 2024 год. Российско-китайский товарооборот снова вырос, однако прошлогодних темпов нет и в помине. РФ потеряла лидерство среди стран с относительным приростом в двусторонней торговле с Поднебесной, а между Россией и «коллективным Западом» в плане торгово-экономической значимости для Пекина по-прежнему зияет пропасть. Примечательно, что в пресс-релизе ГТУ китайские товарищи отдельно подчеркивают возвращение товарооборота с США на траекторию роста, даже не удостоив упоминания своего «союзника». При таких вводных даже российская пропаганда притормозила с обещаниями «догнать и перегнать» своих «врагов». Впрочем, если в отношениях с Пекином еще пока есть чем похвастаться, то, например, в сотрудничестве с Индией, которым Кремль хвалился весь прошлый год, кажется, могут наступить по-настоящему пасмурные времена. И что самое удивительное – в прямом смысле из-за развязанной президентом Владимиром Путиным войны против Украины.

Из растущих в подрастающие

Новости ГТУ КНР не раз в 2023 году становились причиной восторженных публикаций и сюжетов российской пропаганды. Весь прошлый год китайская экономика замедлялась, а товарооборот Поднебесной с «недружественными» Москве странами преимущественно снижался. При этом торговля России с Китаем била рекорд за рекордом, выведя РФ в лидеры среди всех стран по приросту товарооборота с КНР. Однако в январе-феврале нынешнего года ситуация изменилась.

Дело в том, что китайская внешняя торговля перестала сжиматься и в первые два месяца 2024 года выросла на 5,5%, из которых 7,1% роста пришлись на экспорт, а 3,5% – на импорт. В частности, перестал падать товарооборот КНР с США. Хотя увеличение составило всего 0,7%, в Пекине возвращение китайско-американской торговли на траекторию роста решили отдельно упомянуть в специальном пресс-релизе. При этом для России места в отчете пресс-службы ГТУ почему-то не нашлось, а ведь с ней рост товарооборота у Поднебесной составил целых 9,3%. Всего Москва наторговала с Пекином за январь и февраль на $37 млрд – намного меньше, чем с США ($100 млрд) или Евросоюзом ($117 млрд). А в целом «коллективный Запад», включая Японию и Южную Корею (про которую ГТУ также отдельно упомянуло в пресс-релизе), как и в прошлом году более чем в 10 раз опережает РФ по объемам торговли с КНР.

Между тем, пожалуй, самое обидное для Кремля заключается в том, что в 2023-м Москва могла кичиться первым местом по приросту товарооборота с Поднебесной среди всех китайских партнеров. За первые же два месяца 2024-го Россию обогнали целых семь стран и регионов, лидерами среди которых стали Бразилия (+33,3%), Вьетнам (+21,6%) и Индия (+15,8%).

Учитывая, что из-за западных, и прежде всего американских, санкций «разворот РФ на Восток» в 2024 году сталкивается все с новыми трудностями, а банки «союзнического» Китая один за другим отказываются проводить финансовые операции с российскими организациями, то в целом ближайшие 10 месяцев станут проверкой на прочность для отношений Москвы и Пекина. Впрочем, пока Москва и Пекин, очевидно, будут пытаться искать выходы из ситуации. Во всяком случае в том, что касается дешевых российских энергоресурсов, которые за фактическим отсутствием альтернативных рынков сбыта на Западе уходят в КНР по бросовым ценам.

Готовность Китая выискивать бреши в санкциях ради, например, нефти из РФ подтверждает, в частности, новость о разгрузке в порту Хуанхау попавшего под ограничения США танкера «Литейный проспект» (Liteyny Prospect) с нефтью марки Sokol на борту. Перед этим судну пришлось три месяца простаивать без дела в море, как и еще пяти танкерам, севшим на якорь близ китайских берегов. Правда, по какой цене КНР решила выкупить Sokol, стоящий значительно дороже (около $76,5 за баррель) введенного Западом потолка цен на российскую нефть ($60 за баррель), не сообщается. Но наверняка Пекин в этом вопросе себя не обидел и под риск вторичных санкций не подставился.

Им такой партнер не нужен

Тем временем продолжают пробуксовывать торговые отношения у России с Индией, сотрудничество с которой в прошлом году было также одним из предметов гордости для Кремля. Все из-за тех же санкций, которые, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова «несут проблемы, но не работают», у «Роснефти» сорвался долгосрочный контракт с крупнейшими нефтеперерабатывающими заводами в Индии на 500 тыс. баррелей в сутки, сообщило агентство Bloomberg. Длившиеся около месяца переговоры завершились провалом, поскольку госкомпании Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum не решились связывать себя жесткими обязательствами на покупку «черного золота» в нынешнем финансовом году. Индийцы предлагали «Роснефти» прописать в контакте пункт о возможных перебоях в закупках, но подконтрольная Кремлю компания на такой шаг не пошла.

По данным Bloomberg, другая государственная компания Indian Oil Corp, у которой уже подписан долгосрочный контракт с «Роснефтью» и «Газпромнефтью», также подумывает о сокращении объемов импорта в 2024 году.

В конце концов без нефти Индия явно не останется и уже наращивает закупки в странах Ближнего Востока и Северной Африки, а подставляться под санкции в Нью-Дели не горят желанием. Впрочем, пока доля «черного золота» из РФ в структуре индийского нефтяного импорта сохраняется на уровне 32%. Это, безусловно, не мало, но заметно ниже, чем, например, в мае 2023 года, когда российская доля доходила до 46%.

Между тем в российско-индийских отношениях назревает политический скандал. Семеро граждан Индии записали видеообращение, в котором обвинили власти РФ в том, что те обманом заставили их воевать на развязанной Путиным войне против Украины. По словам индийцев, они приехали в РФ отмечать Новый год в конце декабря 2023-го, после чего какой-то туристический агент предложим им посетить Беларусь. «Мы не знали, что нам нужна виза. Когда мы прибыли в Беларусь, агент попросил у нас деньги, а потом исчез», – рассказали мужчины. В итоге незадачливых путешественников в Беларуси задержали и передали российским властям, которые заставили их подписать документы, составленные на русском языке.

Закончилось все тем, что обманом семеро индийцев согласились на «альтернативную военную службу» в составе армии РФ, так как в противном случае им угрожали десятью годами тюрьмы. «Теперь нас заставляют воевать на войне против Украины», – пожаловались мужчины.

По информации The Moscow Times, ситуация обстояла несколько иначе. Около 20 индийцев заманили в РФ высокими зарплатами и обещаниями предоставить гражданство. При этом речи об отправки на фронт или даже на оккупированные Москвой территории Украины не шло. Правда, того факта, что Кремль в любом случае незаконным путем завербовал на войну граждан «дружественного» государства, это не отменяло.

Уже 7 марта посольство Индии в РФ сообщило о гибели своего гражданина, не уточнив обстоятельств трагедии. Однако родные 30-летнего мужчины по имени Асфан рассказали, что он был как раз одним из тех, кого Россия принудила к участию в боевых действиях против Украины.

Спустя сутки, 8 марта, стало известно, что индийские спецслужбы раскрыли сеть «торговцев людьми», отправлявших граждан Индии воевать на стороне российских подразделений в Украине. Сообщается, что как минимум двое индийцев на данный момент убиты на войне Путина против Украины. По данным местных спецслужб, правоохранителям удалось установить более 30 случаев отправки индийцев в Россию для их дальнейшего использования в агрессии Кремля.

Индийские власти пока пытаются публично не эскалировать ситуацию и лишь заявляют, что работают над освобождением своих граждан, которые «застряли» в российской армии. Однако потенциально ситуация грозит серьезным напряжением в отношениях Москвы и Нью-Дели, который старался придерживаться нейтралитета в российско-украинской войне и выступать за ее скорейшее урегулирование. Кто знает, возможно, отношение со стороны Кремля к гражданам Индии как к «пушечному мясу» станет дополнительным аргументом для Нью-Дели дать согласие на продажу Украине боеприпасов, над чем сейчас активно работают европейские союзники Киева.

В любом случае, конечно, удивляет умение Москвы портить отношения со странами, которые стараются сохранить с ней сотрудничество, даже когда большая часть мира так или иначе осуждает ее за агрессию против Украины.