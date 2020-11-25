Россия: не окажется ли отмена популярного налогового режима для бизнеса контрпродуктивной?

С 1 января 2021 года в России перестанет действовать «любимый налог малого бизнеса» – единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Власти утверждают, что благодаря ему предприниматели «недоплачивают в бюджеты».

Но отмена налога приведет к тому, что для заметной части предпринимателей налоговая нагрузка вырастет в разы, и многие – на фоне вызванных пандемией трудностей – могут уйти в тень, в результате чего местные бюджеты потеряют значительную долю доходов, считают опрошенные Eurasianet.org эксперты.

Что такое ЕНВД и почему его сворачивают

ЕНВД – налоговый спецрежим, который применяется в России с 1998 года. Его ввели для предпринимателей в сферах, которые сложно проконтролировать (магазины, ветклиники, пассажирские перевозчики, бытовые услуги и т.д.). Бизнесмены в зависимости от региона платят по 7-15% от предполагаемой прибыли – по сути, это фиксированный платеж, величину которого определяют власти. На реальный же доход при этом никто не смотрит.

Газета «Ведомости» называет ЕНВД «любимым налогом малого бизнеса». Дело в том, что предприниматели на этом режиме освобождены от уплаты налога на прибыль, НДС (кроме импортного) и налога на имущество. Это сделало ЕНВД вторым по популярности налоговым режимом после упрощенной системы налогообложения (УСН).

Совокупная налоговая нагрузка средней компании, работающей на ЕНВД, составляет всего 0,8%, говорил премьер-министр Михаил Мишустин. Такие фирмы «недоплачивают в бюджеты», заявил он. По его словам, в 2019 году ЕНВД применяли почти 2 млн юрлиц. Они заплатили в бюджет 65 млрд рублей. Вместе с тем 2,2 млн компаний, которые работали по УСН, внесли в казну в 7 раз больше – 422 млрд рублей.

О том, что ЕНВД перестанет действовать в 2021 году, было известно давно. В середине 2019 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что этот налоговый режим не будут продлевать, потому что «через ЕНВД происходит существенное уклонение от уплаты налогов».

У такого решения были и противники. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект о продлении ЕНВД, но правительство его не поддержало, и документ еще не рассмотрели даже в первом чтении.

Какие альтернативы предлагают бизнесу

Отказываясь продлевать срок действия ЕНВД, правительство подчеркивает, что у бизнеса есть большой выбор других льготных налоговых режимов – УСН, патентная система, налог для самозанятых и т.д.

В «Партии Роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова (большая часть членов партии – предприниматели) утверждают, что предлагаемая взамен ЕНВД патентная система подходит не всем предприятиям, так как подразумевает ограничения по площади, форме собственности, количеству сотрудников и так далее. Остальным придется выбрать УСН (либо 6% от оборота, либо 10% от разницы доходов и расходов), то есть налоговая нагрузка на них вырастет в разы.

«Отмена ЕНВД – это достаточно сильный удар по бизнесу, так как эта система налогообложения была простая, понятная, удобная и реально минимизировала нагрузку на налогоплательщиков по сравнению, например, с “упрощенкой”, – подтверждает партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. – Платежи для тех, кто будет искать альтернативу ЕНВД, конечно, вырастут».

Особенно это будет болезненно на фоне коронавирусного кризиса, считают в «Партии Роста»: «За период пандемии бизнес понес огромные убытки, потребительский спрос упал, рынок нестабилен. Чистая доходность бизнеса сейчас колеблется на уровне 5-10%, отнять у него 5% и более означает остановить его».

Однако часть экспертов с этим тезисом не согласны; они считают, что в трудные времена преимущества «вмененки» не столь очевидны.

«Для ЕНВД характерны постоянные платежи в зависимости от количества сотрудников, площади, занимаемой предприятием, а не от доходов. В кризис этот налог совсем не выигрышен, – отмечает руководитель финансового блока Paragraph Attorneys at law Диана Гимадиева.

«В условиях существенного снижения выручки и экономической нестабильности данный спецрежим не особенно выгоден», – согласна главный налоговый консультант юридической фирмы Tax Compliance Юлия Павлова.

В то же время Гимадиева допускает, что отмена ЕНВД может привести к сокращению количества малых предприятий (особенно в регионах, где на ЕНВД «сидят» около половины предпринимателей) и «вызвать негативные последствия для местных и региональных бюджетов». Об этом же говорят и чиновники на местах.

Как пострадают местные бюджеты

Все поступления от ЕНВД полностью зачисляются в муниципальные бюджеты. Те 65 млрд рублей, которые там оказались по итогам кампании 2019 года, теперь можно оценивать как выпадающие доходы муниципалитетов, считает руководитель проектов «Налогия» Василий Кисленко.

Мэр Белогорска (второй по численности город Приамурья) Станислав Мелюков подсчитал: вместо 70 млн рублей по ЕНВД бюджет его муниципалитета в 2021 году получит всего 15 млн рублей от УСН.

«Ответов, где взять недостающие 55 млн, чтобы компенсировать потерю ЕНВД, нет, – написал градоначальник на своей странице в Instagram. – Если оценить городской бюджет в общих чертах, то "все грустно". Впрочем, мы каждый год такое говорим, но сейчас реально, "хоть бери и вешай замок на администрацию"».

В крупных городах – похожая картина. Новосибирск в связи с отменой ЕНВД потеряет 1,3 млрд рублей. По решению областного правительства, город получит компенсацию в размере 3% от УСН – около 300 млн рублей.

«Это четвертая часть от того, что у нас выпадает. По нашим оценкам, необходимо 12-15%, чтобы прикрыть эту дыру. Нам прикрыть ее нечем», – говорил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Представители Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) попросили у федеральной власти отчислять в бюджеты городских округов в размере не менее 50% от сборов по УСН. Пока сообщений о том, что им пошли навстречу, не было.

«Субъекты чувствуют себя не лучше: многие из них имеют значительный объем долговой нагрузки и не могут занимать у коммерческих банков, – говорит Василий Кисленко. – Более успешные регионы этой возможностью обладают, но в итоге круг замыкается: общая долговая масса увеличивается, и на этом фоне растет зависимость от центра. Дифференцированные отчисления от поступлений УСН на этом фоне ситуацию не выправят, поскольку проблему просто переложат из одного кармана в другой. Собственно, муниципалитетам уже дана рекомендация из разряда “денег нет, но вы держитесь“. Похоже, нас ждут очередные времена бюджетной эквилибристики».

Уйдет ли бизнес в тень

Достаточно жесткая позиция государства по вопросу отмены ЕНВД связана с уверенностью в работоспособности инструментов учета и контроля, объясняет Василий Кисленко.

«Аналитика банковских транзакций, онлайн-кассы, агрегированные данные по цепочкам контрагентов и прочее – вот грани фискального успеха, – говорит эксперт «Налоги». – На этом фоне не нужно удивляться, что рост наличных денег в обороте бьет новые рекорды, причем немалая доля участия в этом процессе приходится как раз на бизнес. Стоит ли его в этом винить? Вряд ли, ведь это та самая “реакция на раздражитель”, о которой нам так много рассказывали в школе».

С этим согласен и Давид Капианидзе из BMS Law Firm. По его словам, вероятность того, что заметная часть бизнеса уйдет в тень, достаточно велика.

«Особенно это касается предпринимателей с небольшой выручкой, которым другие системы будут невыгодны, – подчеркнул эксперт. – При этом возможность уйти в тень сейчас есть, так как пока у властей нет ресурсов, чтобы выявлять каждого нарушителя».

В самой налоговой, похоже, настроены оптимистично. Например, начальник инспекции ФНС Набережных Челнов Диана Сагетдинова сказала: «Мы не думаем, что налогоплательщики будут сейчас уходить в тень. Надеемся на их осознанность, гражданскую позицию».

По мнению Василию Кисленко, властям следует определиться, что сейчас важнее для государства: дополнительно «монетизировать» бизнес через принудительный перевод их на другие системы налогообложения или сохранить «в живых» самих предпринимателей, которые эту монетизацию сформируют.

«Здесь же простая арифметика второго класса: ноль налогоплательщиков, умноженный на повышенный налог, в результате дает для бюджета именно ноль, – рассуждает он. – В текущей же парадигме мы можем уйти в “минус”, спровоцировав излишнюю социальную напряженность, если не взрыв».