Россия не стала вмешиваться в выборы в Армении

Пашинян во время встречи с Путиным в РФ в апреле. (Фото: Kremlin.ru)

На предстоящих 20 июня выборах в Армении выбор России, казалось бы, должен быть очевиден. Один из двух главных претендентов демонстрирует пророссийский настрой и гордится дружбой с президентом Владимиром Путиным. Другой – бывший журналист, который пришел к власти в результате уличных протестов, а затем окружил себя людьми из либерального мира НКО.

И все же Кремль, похоже, не стал вмешиваться.

Премьер-министру Николу Пашиняну за три с лишним года пребывания у власти удалось, несмотря на все трудности, убедить Москву в том, что он является надежным союзником России. А поражение Армении в прошлогодней войне с Азербайджаном, закончившейся заявлением о прекращении огня при посредничестве России, только углубило взаимозависимость между Пашиняном и Кремлем.

В результате Россия, судя по всему, практически ничего не сделала для того, чтобы поддержать человека, который должен был бы быть кремлевским фаворитом – бывшего президента Роберта Кочаряна. Между тем Кочарян не скрывал своего желания заручиться поддержкой Москвы перед выборами, регулярно давая интервью российским СМИ и часто заявляя о своих пророссийских позициях в ходе предвыборной кампании.

Но эти «призывы к России оказать ему поддержку и помощь» были «отклонены», сказал Ричард Гирагосян, глава ереванского «Центра региональных исследований». «Я по-прежнему считаю, что российское правительство предпочитает видеть у власти правительство во главе с Пашиняном. Во многих отношениях Пашинян стал трофеем для Путина: законным, демократически избранным лидером, в значительной степени находящимся в подчинении России и под ее контролем. В противоположность [президенту Беларуси Александру] Лукашенко».

Когда Пашинян в 2018 году возглавил уличные протесты, которые он назвал «бархатной революцией», их тут же начали сравнивать с прозападными «цветными революциями» на постсоветском пространстве, особенно в Грузии и Украине, к которым Москва отнеслась крайне негативно. Но, в отличие от своих коллег в Тбилиси и Киеве, Пашинян и его союзники старательно избегали геополитизации революции, концентрируя внимание исключительно на внутриполитических вопросах – например, на коррумпированности и авторитаризме правящего режима – и не ставя под сомнение пророссийскую внешнеполитическую ориентацию Армении.

Придя к власти, Пашинян сохранил эту политику, хотя и назначил ряд «соросовцев» – активистов либеральных НКО, финансируемых западными правительствами и фондами – на высокопоставленные посты и должности советников. Он столкнулся с пристальным и агрессивным вниманием и частой критикой со стороны российских аналитиков и прессы, а Кремль был явно недоволен попытками новых властей привлечь к ответственности Кочаряна и других близких к России членов бывшего режима за предполагаемые преступления, совершенные ими во время пребывания у власти. В августе 2018 года Путин публично поздравил Кочаряна с днем рождения, хотя двумя месяцами ранее проигнорировал день рождения Пашиняна.

Но Пашинян твердо придерживался традиционной внешнеполитической ориентации, и даже отправил небольшой армянский контингент в помощь военной миссии России в Сирии, за что заработал упрек со стороны Вашингтона. «Войдя во власть, он не сделал ничего, чтобы поломать или скорректировать армянский внешнеполитический традиционализм», – написал Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности МГИМО. В 2019 и 2020 годах Путин поздравил Пашиняна с днем рождения.

Прошлогодняя война усилила зависимость Армении от России, которая гарантировала прекращение огня и теперь держит миротворческий контингент в контролируемой Арменией части Нагорного Карабаха. Россия привержена обеспечению исполнения документа о прекращении огня, на котором стоит подпись Пашиняна.

Тем временем Кочарян намекает, что сможет добиться пересмотра соглашения в пользу Армении благодаря хорошим отношениям с РФ. Хотя подобные заявления, возможно, и льстят Москве, она, скорее всего, не хочет, чтобы что-нибудь нарушало хрупкий мир между армянами и азербайджанцами.

«В этом контексте Пашинян, каким бы проблемным партнером он ни был, гарант того, что поствоенный порядок не будет вдруг обрушен ради сиюминутного пиара или выборного триумфа», – отметил Маркедонов.

В целом в рамках предвыборной кампании все основные кандидаты старались превзойти друг друга в демонстрации верности Москве. Кочарян призывал расширить российское военное присутствие в Армении и обвинял нынешние власти в том, что они испортили отношения с Россией.

Когда США, Грузия и Евросоюз помогли заключить соглашение о возвращении нескольких армянских солдат из азербайджанского плена, Пашинян изо всех сил благодарил Путина и других российских официальных лиц, хотя они не имели никакого отношения к этой договоренности. «Мы продолжим развивать и укреплять стратегическое партнерство с Россией, которая является нашим партнером номер один в сфере безопасности», – сказал он.

Еще один кандидат в премьеры – Артур Ванецян, бывший союзник Пашиняна, превратившийся теперь в его критика – в интервью известному российскому журналисту Владимиру Соловьеву повторил российский патриотический лозунг «Крым наш!». Правда, как сообщает Русская служба Би-би-си, он тут же оговорился: «То есть, ваш».

Мнения в Москве остаются двойственными. По сообщению Би-би-си, «информация от источников, близких к разным кругам российской власти, ничего не проясняет: одни настаивают на неприятии "соросовца" Пашиняна, другие утверждают, что он давно стал понятным и удобным для России партнером, несмотря на очевидное несовпадение стилей».

Ясно одно: российское правительство видит больше рисков в попытке свергнуть Пашиняна, чем преимуществ в приходе к власти еще более пророссийского кандидата. «Эта очевидная беспристрастность в подходе Кремля к кандидатам опровергает распространенное мнение о том, что Москва устала от “слишком прозападного” Пашиняна и ищет возможности вернуть испытанного Кочаряна», – написал российский журналист Кирилл Кривошеев. – Россия явно не хочет портить свою репутацию в армянском обществе без уважительной причины, создавая впечатление, что – как колониальный хозяин – навязывает своего кандидата».

Маркедонов добавил: «У Москвы за плечами есть неудачный опыт, когда четкая поддержка “своих” (например, на Украине) не приводила к тем результатам, которые планировались. Напротив, провоцировала кризисы и проблемы».