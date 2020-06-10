Россия: нуждается ли волонтерское движение в государственной опеке?

Пандемия дала толчок развитию волонтерства — как поощряемого государством, так и неформального или даже оппозиционного по духу.

Коронакризис поставил перед добровольцами новые задачи, например, собирать дефицитные средства защиты для медиков, кормить бездомных и безработных, пострадавших из-за карантина, оказывать помощь людям, оказавшимся в самоизоляции.

Однако не ко всем подобным инициативам власти одинаково благосклонны. Многие волонтерские проекты остались в стороне от мер господдержки, либо сознательно избегают сотрудничества с госструктурами; другим же чиновники ставят палки в колеса.

Опрошенные эксперты сомневаются, что внимание властей к добровольчеству идет на пользу как гражданскому обществу, так и социальному государству.

Как добровольчество взяли под крыло

О волонтерстве как стихийном общественном движении заговорили после катастрофического наводнения в Крымске летом 2012 года, когда сотни добровольцев съехались на место трагедии, организовавшись через соцсети, в то время как тысячи собирали пострадавшим гуманитарную помощь.

Впоследствии популярность волонтерства, по официальным оценкам, лишь росла: если в 2013-м добровольчеством было охвачено менее 1% населения (данные приводил сенатор Максим Иванов в интервью «Коммерсанту»), то есть не больше полутора миллионов человек, то к концу прошлого года их число, по мнению властей, превысило 15 млн. Но при этом содержание понятия «волонтерская деятельность» существенно изменилось.

После Крымска власти решили, что добровольчество нужно регулировать и поставить на службу государственным интересам.

В частности, 2018 год объявили «годом добровольца». Тогда же приняли закон о добровольчестве (волонтерстве), в котором прописали статус волонтера как безвозмездного исполнителя общественно полезных услуг под руководством НКО, религиозной общины или госоргана.

За добровольцами закрепили некоторые права и обязанности, данные о них стали заносить в специальную электронную базу.

«Официальные» волонтеры пользуются льготным проездом, преимуществами при поступлении в некоторые вузы, а также нематериальными поощрениями, вроде благодарностей, сувениров, приглашений на праздники и спортивные состязания.

Развитие волонтерства стало объектом госполитики и дополнительным источником людских ресурсов. Так, 25 тыс. волонтеров работали на Сочинской Олимпиаде, помогая ее гостям, а на Чемпионате мира по футболу было задействовано уже 35 тыс. добровольцев.

Поддержка добровольчества должна стать одной из задач правительства, согласно проекту поправок в конституцию, вынесенному на общероссийское голосование.

Однако не все эксперты оценивают происходящее положительно.

«Добровольчество всегда относилось к деятельности благотворительной, то есть к поддержке неимущих, культуре, преодолению чрезвычайных ситуаций. [Напротив, понятие] «волонтерство» появилось сначала в законодательстве об Олимпийских играх, и оттуда перетекло в законодательство о спорте. Для людей, которые разбирались в вопросе, было ясно, что добровольцы – это люди, которые, тратят время, силы и деньги, чтобы помочь другим, а волонтеры – люди…, заинтересованные в том, чтобы что-то получить взамен… Но получилось так, что законодатель смешал понятия «доброволец» и «волонтер». [В итоге] понятие добровольчества нивелировалось», — считает председатель совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская.

Олимпиада и Год добровольчества стимулировали появление многих организаций, имеющих в своем названии слово «волонтерский». Некоторые из них, например, Ассоциация волонтерских центров, созданы по инициативе президента.

Государство поддерживает такие проекты, как «Волонтеры Победы» (они, в частности, помогают организовывать парады и борются с «искажением исторических фактов») и «Волонтеры конституции», которые по одним оценкам информируют, а по другим – агитируют за поправки в основной закон.

При этом некоторые организации, давно занимающиеся социальным добровольчеством, оказались в тени — отмечает Милославская.

С ней согласен Андрей Якимов, специалист благотворительного «ПСП-фонда», с 2004 года помогающего мигрантам. По его словам, меры государственной поддержки волонтерства никак не затронули организацию.

«Где-то есть все эти волонтеры, но где и кто они – непонятно. Есть профильный комитет по молодежной политике [правительства Петербурга]. У него есть молодежные добровольцы, которые [обычно] записываются в вузах. Но в помощь мигрантам они организованно не приходят», — отмечает он.

Власти мобилизуют волонтеров для борьбы с коронавирусом

Волонтеров официально провозгласили героями борьбы с пандемией COVID-19. Их образы, как и образы врачей, тиражирует социальная реклама, а теперь они могут рассчитывать и на госнаграду – знак отличия «За благодеяние».

Кроме того, Кабмин выделил 242,2 млн рублей на нужды движения «Волонтеры-медики», помогающего персоналу больниц.

Премьер Михаил Мишустин установил выплаты в размере МРОТ для волонтеров, взявших под опеку сирот, инвалидов и стариков. Тогда же Владимир Путин распорядился распространить на добровольцев программу страхования медиков, работающих с больными коронавирусом. По ней заразившиеся волонтеры будут получать 50 тыс. рублей, а в случае смерти добровольца его семье выделят 1 млн. рублей.

Число волонтеров, зарегистрированных в единой информационной системе «Доброволец России», выросло с 750 тыс. в сентябре прошлого года до 1,6 млн. сегодня.

В частности, поддерживаемая властями кампания #МыВместе, участники которой закупают защитные маски для врачей, продуктовые наборы для пожилых, сдают кровь и кормят животных в приютах объединяет 116,8 тыс. волонтеров.

Однако не все видят в этом повод для гордости. Поддерживая и превознося добровольчество, государство стремится переложить часть своих социальных обязательств на плечи граждан, считает политолог и историк Илья Будрайтскис.

«На протяжении предшествующих лет мы видели оптимизацию здравоохранения, в рамках которой было уничтожено огромное количество больничных коек и рабочих мест врачей. Мы видели, что государство не смогло обеспечить медикам ни средств защиты, ни достойной оплаты труда, и все эти бреши и провалы затыкались призывами к совести обычных людей. Со стороны государства это подлый и манипулятивный шаг», — говорит эксперт.

Самоизоляция породила новые формы взаимопомощи

Официальная статистика учитывает лишь часть добровольцев, помогающих бороться с эпидемией. Некоторые инициативы, как, например, волонтерский проект «COVIDарность», действуют автономно от государства.

«Мы не НКО, а просто люди, которые друг другу помогают. Это чистая взаимопомощь… Изначально мы хотели, чтобы появлялось больше локальных сообществ […] которые занимались бы взаимоподдержкой. Создали программное обеспечение, кучу инструкций […] чтобы человеку, который хочет помогать соседям, было на что опереться», — рассказывает создательница проекта Александра Крыленкова.

«В самом начале был запрос на помощь “руками”, когда [пожилым, инвалидам или родителям-одиночкам] нужен волонтер, чтобы погулять с собакой или сходить в магазин. Но люди довольно быстро адаптировались, и [сейчас] такого рода помощь нужна лишь тем, кто сидит на строгом карантине в связи с болезнью», — добавляет она.

По ее словам, сейчас «COVIDарность» функционирует, скорее, как общественная справочная служба, помогающая людям разобраться в часто противоречивых карантинных правилах и оказывающая психологическую помощь.

С введением режима самоизоляции некоторые НКО свернули часть своих проектов, и больше опираются на активность волонтеров. Так, организация «Ночлежка» призвала горожан оставлять на видных местах пакеты с продуктами для бездомных, лишившихся пропитания после закрытия кафе.

Похожей деятельностью занимается и появившееся в Петербурге сообщество «Поможем мигрантам», участники которого собирают продукты и деньги для иностранцев, потерявших работу и оказавшихся на грани голода из-за карантина. Поддержку волонтерам оказывает «ПСП-фонд».

«Наша обычная деятельность не была связана с оказанием прямой гуманитарной помощи, — говорит Андрей Якимов, присоединившийся к добровольцам. — Но в условиях коронавируса и самоизоляции […] встала необходимость помогать мигрантам, особенно женщинам с детьми. Мы рады, что возникло городское сообщество, готовое помогать мигрантам по мотивам солидарности».

На социальное волонтерство переключились и некоторые оппозиционные организации, такие как профсоюз «Альянс врачей», который поддерживает политик Алексей Навальный, и движение «Открытая Россия», основанное бизнесменом и оппонентом Кремля Михаилом Ходорковским (после вынужденной самоликвидации в 2019-м действует как НКО). Добровольцы обеспечивают медиков защитной экипировкой и кормят их горячими обедами.

«В наших проектах становится все больше обычных (мало политизированных) людей. Количество пожертвований просто огромное: суммарно мы собрали около полутора миллионов рублей. В настоящий момент это наиболее важная для общества деятельность. Там, где государство не справляется со своими обязанностями, общество приходит ему на помощь. Такую же ситуацию мы видели в 2012-м, когда был Крымск», — говорит директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Благотворительность под подозрением

Хотя власти признают нехватку средств защиты, они не всегда готовы принять помощь от инициатив, считающихся нелояльными режиму.

Например, добровольцев «Альянса врачей» грубо задержали и оштрафовали при попытке доставить медицинские маски в больницы Новгородской области. Поводом стало нарушение указа губернатора, ограничившего въезд в регион из-за пандемии.

Аналогичная акция «Альянса» в подмосковном Реутове вызвала резкую отповедь депутата-единоросса Геннадия Онищенко, в прошлом — главного санитарного врача РФ. Передачу масок он назвал преступлением и «дешевой пиар-акцией». Официальная пропаганда также обрушилась на профсоюз.

Палки в колеса ставят и «Открытой России».

«Врачи говорят: “Нам нужно [помочь]”, а их начальники – “Нет, не надо”. Отношение главврачей – где-то хорошее, а где-то они пытались блокировать [нашу помощь], и несколько раз даже заявления [в полицию] писали на нас», — рассказывает Пивоваров.

Так, после видеообращения сотрудников скорой помощи в Кинешме (Ивановская область) «Открытка» доставила туда маски, фильтры и противочумные костюмы. Затем на фельдшеров, участвовавших в съемках, завели дело о распространении фейков. Жалуются в полицию и на самих добровольцев, якобы дезинформирующих публику о нехватке защитных средств.

В то же время, волонтеры акции #МыВместе, покровительствуемой Путиным, встречают одобрение официальной печати за ту же самую деятельность.

«Есть согласованная помощь, когда, например, приезжает спикер [Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав] Макаров и дарит [медикам] подарки, поднимая рейтинг «Единой России». А где-то, где есть материальная проблема, главврачи понимают, что, если в прессе начнут писать, что в их учреждениях чего-то не хватает, они могут остаться крайними. В логике чиновника проще отчитаться, что кто-то [из персонала] заболел, чем [признать, что] какие-то общественники собирают ему помощь», — считает Пивоваров.

Добровольцы сторонятся бюрократии

От ограничений на передвижение страдают многие добровольческие проекты, независимо от идеологической окраски. Например, в апреле московская полиция задержала православных волонтеров, раздававших еду бездомным, обвинив их в нарушении режима самоизоляции. То же самое произошло и с добровольцами международного движения «Еда вместо бомб» (Food not bombs), сторонники которого придерживаются анархистских взглядов. По тем же мотивам зоозащитникам запретили навещать бездомных животных в московских приютах. Запрет сняли лишь когда на проблему обратил внимание Путин.

Электронные пропуска для волонтеров действуют в Москве и Подмосковье с апреля. Но получить их могут лишь добровольцы, зарегистрированные на сайте ресурсного центра мэрии, внесенные в единую информационную систему, прошедшие инструктаж и снабженные идентификационным номером.

По словам зеленоградской журналистки, записавшейся в волонтеры, следуя этой (довольно долгой) процедуре, ей пришлось столкнуться с бюрократическими трудностями. Отчасти поэтому некоторые добровольцы не стремятся получить официальный статус.

«Чтобы быть официальным волонтером, нужно где-то зарегистрироваться, и чтобы тебя кто-то куда-то направил. Нет возможности выбрать, в какую организацию пойти. Потом ты сидишь и ждешь, когда тебе предложат что-то сделать… [Но] у людей, которые становятся волонтерами по личному убеждению, нет установки на получение бумажек», — полагает Андрей Якимов из «ПСП-фонда».

Волонтерство и государство

В некоторых странах участие в волонтерской деятельности дает карьерные преимущества и определенные льготы (например, работа волонтера включена в трудовой стаж). В то же время в Швеции или Великобритании государство почти не регулирует добровольчество, сохраняя автономию сектора.

Эксперты, опрошенные Eurasianet.org, разошлись во мнениях о том, нужно ли добровольческому движению государственное участие.

«Может быть, полезно […], чтобы официальное добровольчество стало менее бюрократически безличным […] за счет [более тесной] связи с общественными организациями и инициативами. А, с другой стороны, давало бы официальные “плюшки” (привилегии) людям, которые в нем участвуют. Но пока этого не происходит», — считает сотрудник «ПСП-фонда».

Александра Крыленкова, напротив, убеждена, что «карьерное» волонтерство убивает дух солидарности.

«Мы привыкли к помощи, [когда] ты, благополучный, помогаешь неблагополучным… Конечно, для таких систем поддержка государства необходима… Но пандемия показала, что “хуже” — всем. Если мы говорим про объединение, взаимопомощь, внимание к окружающим и решение общих проблем, то тут государство только мешает, [так как] ставит одного человека в состояние более благополучное, чем у другого», — говорит она.

«Государством добровольчество регулироваться не должно, — полагает Дарья Милославская. — Оно должно оставаться душевным порывом человека или группы».

«Осудить волонтерское движение невозможно, так как это очень хорошие люди, руководствующиеся прекрасными побуждениями. Волонтерство — это хорошо, но не тогда, когда оно подменяет собой [социальное] государство», — считает Илья Будрайтскис.