Россия обвиняется в масштабной кибератаке на Грузию

Изображение, появившееся на грузинских сайтах после масштабной кибератаки на Грузию в октябре 2019 года. Грузия, США и Великобритания обвиняют в произошедшем Россию.

Грузия, США и Великобритания обвинили Россию в массовой кибератаке на Грузию, которая произошла в октябре прошлого года.

Согласованные заявления трех стран возлагают вину на российскую службу военной разведки – ГРУ – за атаку, жертвами которой стали около 15 000 веб-сайтов в Грузии, включая сайт президента.

Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) «оценивает с высочайшим уровнем вероятности», что именно ГРУ организовало атаку, которая стала крупнейшей в истории Грузии.

«Великобритания убеждена, что ГРУ провело эти кибератаки с целью подорвать суверенитет Грузии, посеять раздор и нарушить ход жизни простых грузин», – говорится в заявлении Великобритании.

В заявлении Государственного департамента США в качестве источника атаки был указан Главный центр специальных технологий ГРУ (GTsST, также известный как «Подразделение 74455» и «Песчаный червь»).

«Эти действия противоречат попыткам России доказать, что она является ответственным игроком в киберпространстве, и демонстрируют продолжающуюся череду опрометчивых и опасных киберопераций ГРУ против ряда стран, – говорится в заявлении. – Эти операции направлены на то, чтобы посеять раздор, дестабилизировать обстановку и подорвать демократические институты».

В результате взлома контент многих сайтов был заменен фотографией экс-президента Грузии Михаила Саакашвили с надписью «Я вернусь». Партия «Единое национальное движение» Саакашвили, которая находится сейчас в оппозиции, сразу же возложила ответственность на интернет-троллей, работающих на нынешние власти Грузии.

Но многие другие естественным образом заподозрили Россию. Напряженность в отношениях между двумя странами усилилась за несколько месяцев до кибератаки, после скандального появления депутата российской Госдумы в парламенте Грузии, что привело к массовым уличным протестам и росту антироссийских настроений в стране.

Россия, в свою очередь, отреагировала введением запрета на прямые рейсы в Грузию и другими мерами, направленными на нанесение ущерба индустрии туризма Грузии. И, судя по всему, также кибератаками.

«Грузия осуждает эту кибератаку, которая противоречит нормам и принципам международного права и представляет собой очередное посягательство на суверенитет Грузии, направленное против европейской и евроатлантической интеграции страны и ее демократического развития», – говорится в заявлении МИД Грузии.

В ответ на обвинения МИД России, в частности, заявил, что «бездоказательность и политическая мотивированность явно срежиссированного информационного вброса очевидна» и «никаких свидетельств причастности российских официальных структур к вредоносной деятельности в электронных сетях Грузии нет и быть не может», а «все обвинения вновь выстраиваются в духе пресловутого “highly likely”».