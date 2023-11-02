Россия обладает мощными экономическими рычагами воздействия на Армению

Отношения Армении с ее стратегическим партнером Россией с каждым днем становятся все хуже и хуже, а ее руководство, похоже, намерено сменить геополитическую ориентацию в пользу Запада.

Но если вспомнить о действенных рычагах воздействия России на страну, эта затея может показаться абсолютно нереальной.

А Москва начала намекать на то, что она может создать экономические проблемы Армении и её гражданам.

Армянские официальные лица заверяют, что на экономическом фронте все идет своим чередом, но экономисты и бизнесмены испытывают растущее беспокойство о возможных последствиях политической напряженности.

Около 40 процентов экспорта Армении направляется в Россию, а зависимость Еревана от России в отношении товаров первой необходимости можно охарактеризовать как чрезмерную.

Вся газораспределительная инфраструктура страны принадлежит «Газпром Армения», местной дочерней компании российской государственной газовой компании. Также Россия является практически монополистом в вопросе импорта в Армению зерна и нефтепродуктов.

Экономика Армении в значительной степени зависит от трудовых мигрантов, пересылающих заработную плату из России на родину. В 2022 году общая сумма денежных переводов из России составила 3,6 миллиарда долларов из поступивших в страну 5,1 миллиарда долларов.

Предупредительный выстрел

24 октября Госдума РФ отложила обсуждение законопроекта, предусматривающего признание армянских водительских удостоверений, необходимых для осуществления предпринимательской и трудовой деятельности. Этот шаг был воспринят в Армении как политически мотивированный и как намек на экономические санкции, которые Москва может ввести, чтобы «образумить» своего непослушного младшего партнера.

Более того, председатель Госдумы Вячеслав Володин практически в отрытую заявил, что это решение связано с тем, что правительство Армении не предприняло никаких шагов по приданию русскому языку официального статуса.

Многие армянские трудовые мигранты находят работу в России в сфере услуг, в том числе в качестве водителей такси. Признание армянских водительских удостоверений избавило бы их от бюрократических проволочек, с которыми они постоянно сталкиваются. Теперь такая возможность представляется как никогда маловероятной.

Экономист Сурен Парсян назвал решение российских законодателей «предупредительным выстрелом».

«Пока это всего лишь сигнал, за которым могут последовать более жесткие меры в случае ухудшения политических отношений», – сказал Eurasianet.org Парсян.

Экономическая зависимость растет

Неуклонное ухудшение политических отношений между Арменией и Россией в последние полтора года обратно пропорционально росту экономического сотрудничества двух стран. (Eurasianet.org рассказывал об этом в апреле).

После того как США и ЕС ввели санкции против Москвы за развязанную ею войну против Украины, Армения стала одной из ряда стран, через которые западные товары стали поступать в Россию.

По данным государственного статистического комитета Армении, в 2022 году товарооборот между Арменией и Россией вырос почти в два раза и достиг 5,3 миллиарда долларов. Экспорт из Армении в Россию увеличился почти в три раза – с 850 миллионов долларов в 2021 году до 2,4 миллиарда долларов в 2022-м. Импорт из России увеличился на 44 процента и достиг 2,88 миллиарда долларов.

Тенденция стремительно нарастает. Общий объем товарооборота за январь-август 2023 года превысил 4,16 миллиарда долларов, что является рекордным показателем с момента распада СССР. Экспорт из Армении в Россию за этот период составил 2,3 миллиарда долларов и впервые превысил показатель импорта, который достиг 1,86 миллиарда долларов.

Примечательно, что большая часть экспорта Армении в Россию в настоящее время представляет собой реэкспорт западной продукции, которая уже не может поставляться напрямую в Москву.

Министр финансов Армении Ваге Ованнисян недавно в резкой форме высказался относительно ключевой роли реэкспорта в структуре торговли с Россией: по его словам, если в первом полугодии 2023 года экспорт в Россию вырос на 215 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то на реэкспорт пришлось 187 процентных пунктов этого роста, а на экспорт армянской продукции – всего лишь 28 процентных пунктов.

Общий вывод таков – после вторжения в Украину Россия значительно укрепила свои позиции в экономике Армении. И многие опасаются, что эта растущая зависимость от России может существенно ограничить возможности Армении для маневра на политической арене.

«Тот факт, что 55-56 процентов экспорта в Россию – это не сырье, а готовая продукция, говорит о высокой степени зависимости Армении. И в этих условиях, если Москва введет санкции, они будут очень болезненными для Армении», – сказал экономист Сурен Парсян, добавив, что шансы перенаправить эти товары на западные рынки невелики.

«Там другие стандарты качества. Нам потребуется фундаментально менять целые отрасли экономики, что является сложным и длительным процессом. А за это время многие предприятия закроются, что приведет к росту безработицы и ухудшению социально-экономической ситуации в целом», – сказал Парсян.

По его словам, армянские власти не предпринимают реальных попыток диверсифицировать торгово-экономические связи страны и снизить ее зависимость от России.

Экономика не влияет на политику

По мнению политолога и директора Института Кавказа Александра Искандаряна, нет никаких признаков того, что расширение экономического сотрудничества Армении и России оказывает какое-либо влияние на политические отношения между двумя странами, где нарастает кризис.

В качестве подтверждения своих слов он упомянул о недавнем заявлении премьер-министра Пашиняна о том, что Армения не намерена менять вектор своей внешней политики, несмотря на недовольство отказом Москвы поддержать Ереван в конфликте с Азербайджаном, а также о недавнем высказывании Пашиняна в интервью The Wall Street Journal о том, что Армения ничего не выигрывает от присутствия на ее территории около 10 тысяч российских военнослужащих.

«Дело в том, что пока этот кризис не вышел за рамки дискурса. Институциональных изменений в армяно-российских отношениях не наблюдается. О них [подобных изменениях] говорят, их обсуждают, но Армения продолжает быть членом возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества независимых государств и Евразийского экономического союза. Если и когда отношения ухудшатся на институциональном уровне, то и взаимодействие будет ухудшаться на институциональном уровне», – сказал Eurasianet.org Искандарян.