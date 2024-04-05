Россия обогнала Германию, а Белгород в топ-5 самых комфортных городов

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Российская экономика продолжает расти «хорошими темпами», даря россиянам процветание и образы будущего. Во всяком случае об этом заявляет глава РФ Владимир Путин. Правда, на деле в очередной раз оказывается, что представления властей о происходящем в стране серьезно отличаются от реального положения дел. Та же экономика падает даже по любимому рейтингу хозяина Кремля, согласно которому Россия «обогнала Германию», а население утопает в долгах. Впрочем, требовать от руководства РФ если не честности, то хотя бы аккуратности в оценках – дело гиблое, ведь правительство умудрилось включить Белгород в топ-5 самых комфортных крупных городов России, а это уже говорит о многом. Между тем продолжают давать о себе знать последствия теракта в «Крокус Сити Холле». Порой самые неожиданные.

Россия богатеет избирательно

Российский лидер 2 апреля выступил на коллегии МВД и рассказал правоохранителям о любимом – об экономике. «У нас в целом удовлетворительные результаты в экономике. 3,6% рост, в Европе такого нет. И сейчас сохраняются хорошие темпы – уже за 4%. Промышленное производство растет, у нас в социальной сфере решаем стоящие перед нами задачи. Исторический минимум безработицы, исторический минимум людей, живущих за чертой бедности», – озвучил Путин привычный набор «побед» России.

При этом перечислив все спорные моменты и выдав их за истину, он отчего-то умолчал о реальных «успехах». Как выяснил Forbes, за два года войны – на фоне деградации социально-экономической жизни – Россия приросла долларовыми миллиардерами и установила личный рекорд по этому показателю. В 2021 году «толстосумов» в РФ насчитывалось 123 человека, однако после полномасштабного вторжения в Украину в 2022-м россиян-миллиардеров осталось 88. В 2023-м их число выросло – до 110 человек, а в 2024-м достигло небывалых 125 персон с совокупным состоянием $576,8 млрд. Forbes подчеркнул, что миллиардеров у России могло бы оказаться еще больше, но десять человек из числа богатейших бизнесменов после развязанной Кремлем войны отказались от гражданства РФ и пополнили ряды суперуспешных предпринимателей других стран.

Судя по тому, чем занимаются, например, 19 новичков списка, агрессия Путина против Украины оказала на их обогащение прямое влияние. Как гласит русская поговорка, которые, между прочим, любит Путин: «кому война, а кому – мать родна».

Кстати, часть бизнесменов сделали состояние за счет ухода с российского рынка зарубежных компаний. И чем дольше тянется война, тем меньше вероятность возвращения в страну проверенных мировых брендов, которых заместили местные дельцы. Как выяснил «Коммерсантъ», фирмы, ранее предлагавшие россиянам люксовые товары и поставившие на паузу работу в РФ, на третий год войны начали массово закрывать свои магазины.

Отсутствие качественной конкуренции устраивает, похоже, не только предпринимателей, но и государство. Дело в том, что с декабря 2022 года власти РФ взимают с владельцев бизнеса из «недружественных стран» комиссию в 15% от рыночной стоимости активов при уходе из России. Это принесло казне в 2023 году 114 млрд рублей, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Счетной палаты. Кроме того, дополнительные 315 млрд рублей правительству принес налог на сверхприбыль, который известен как «налог на войну». Таким образом, уточнило издание The Moscow Times, от налога на войну и сборов с уходящих из страны компаний властям удалось собрать 429 млрд рублей. Всего казна получила 884 млрд рублей неучтенных в прогнозе доходов в 2023 году, хотя и это не спасло РФ от дефицита бюджета, который официально составил 3,2 трлн рублей.

Тем временем власти продолжают искать способы пополнить «кошелек», чтобы оплатить оккупационные аппетиты Путина. Пока правительство прорабатывает повышение налога на доходы граждан, руководство страны не забывает и о других поборах – менее болезненных с точки зрения общества. Так, действующий с 2018 года в ряде регионов эксперимент по взиманию с россиян «курортного сбора», который сейчас максимально составляет 100 рублей в сутки для путешественников в Санкт-Петербурге и Ставропольском крае, до конца года законодательно будет распространен на всю страну. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко настаивает: идею курортного сбора российские законодатели почерпнули из «мировой практики», а вырученные деньги регионы смогут направить на восстановление культурных памятников и улучшение курортной инфраструктуры. Но учитывая «космические» суммы, которые Путин собрался потратить на оккупацию Украины, наверняка этим рублям найдут другое применение.

О том, что дела в российской экономике обстоят не так радужно, как заявляет Путин, говорит и обновленный рейтинг стран по паритету покупательной способности (ППС), на который весь прошлый год любил ссылаться глава РФ, ведь в нем «Россия обогнала Германию» и «вошла в пятерку крупнейших экономик мира». Новые данные показали: Россия выпала из пятерки и теперь занимает шестое место. Хотя буквально в феврале хозяин Кремля дал поручение правительству выйти к 2030 году на четвертую позицию. Особенность этого рейтинга в том, что он зачастую не отражает реального состояния экономики – и строится на статистике, предоставляемой самой страной (а Росстат широко известен своим непомерным оптимизмом) – но даже в нем РФ умудрилась опуститься.

Между тем, если путинские миллиардеры приумножают состояние, то обычные граждане беднеют на глазах. Как стало известно из сообщения Центробанка, портфель микрозаймов россиянам за 2023 год увеличился на 24% до 362 млрд рублей без учета процентов. При этом долг населения по микрокредитам под 280% годовых составил 250 млрд рублей. Учитывая, что к подобным займам, как правило, прибегают те, кому отказали в кредитах банки, то растущее число граждан, вынужденных не от хорошей жизни брать на себя кабальные финансовые обязательства, явно не говорят о процветающей социально-экономической ситуации.

Иронично, что среди тех, кто за два года войны против Украины заработал на микрокредитах для россиян, оказалась бывшая жена Путина Людмила Очеретная, которая считается бенефициаром микрофинансовой организации (МФО) CarMoney. Данная МФО получила более миллиарда рублей чистой прибыли с начала агрессии против соседнего государства, выдавая гражданам займы под 150%–360% годовых. Для сравнения в 2021 году CarMoney заработала 242 млн рублей, в 2022-м – 391,3 млн, а в 2023-м – целых 647,9 млн. Всего в 2023 году этой МФО население было должно 8 млрд рублей.

Другими словами, заявления властей о ситуации в стране, мягко говоря, не соответствуют действительности. Однако, как продемонстрировал Минстрой РФ, у путинских чиновников нет пределов в создании альтернативной реальности. Ведомство выкатило новый рейтинг городов по комфорту для жизни, из которого выяснилось, что во всероссийский топ-5 в номинации «крупные города» попал Белгород. При этом только за последние полтора месяца столицу прифронтовой Белгородской области обстреляли более 100 раз, в результате чего погиб как минимум 21 человек, подсчитали «Важные истории».

Все подчинено войне

Впрочем, в европейской части страны остается все меньше мест, где граждане могли бы чувствовать себя в безопасности – развязанная Путиным полномасштабная война против Украины проникает все глубже в Россию. Впервые с февраля 2022 года беспилотники долетели до Татарстана и ударили по предприятиям в 1300 километрах от Украины. Под удар попали нефтезавод и особая экономическая зона, где власти подрядили студентов собирать дроны-камикадзе. Минздрав Татарстана сообщил, что в результате атаки пострадали 13 человек, двое из которых несовершеннолетние. Что неудивительно, учитывая, что общежитие для студентов находилось всего в 300-400 метрах от цеха по сборке иранских «Шахедов». По данным «РБК-Украина», операция была проведена Главным управлением разведки Минобороны Украины. Дальность же полета беспилотников говорит о том, что теперь в потенциальной зоне поражения находятся Карелия, Татарстан, Башкортостан, вся Ленинградская область, часть Кировской и Оренбургской областей, отмечает «Агентство».

Как защитить территорию страны от беспилотников, в Кремле не знают. Поэтому власти не придумали ничего лучше, чем выпустить к прессе председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, который заявил: «Когда Киев возьмем, тогда закончится беспредел с беспилотниками». Иронично, что, угрожая «брать Киев», власти призывают не верить в грядущую мобилизацию. На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по его информации, на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тыс. человек. Но пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заверил, что «это неправда». Ранее «Медуза» со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента, сообщала, что Путин «готов идти до победного – хоть до Киева» или хотя бы «взять Харьков».

Пока власти, правда, пытаются обойтись без повторного призыва на фронт мужчин из гражданской жизни. Методы у Кремля прежние – заманивание деньгами и использование заключенных. Так, губернатор Ростовской области Василий Голубев 2 апреля подписал распоряжение об увеличении единовременной выплаты за заключение контракта на службу в армии до 700 тыс. рублей. Больше оккупационный «бонус» только в Санкт-Петербурге – 905 тыс. рублей.

К тому же новый закон о помиловании преступников в обмен на участие в войне открывает властям большую ресурсную базу из убийц, насильников и грабителей. Как отметил журналист Дмитрий Колезев, новая норма «работает для всех – хоть для того, кто по пьянке зарезал собутыльника, хоть для профессионального киллера, хоть для маньяка на пожизненном заключении» и «по сути позволяет отмазать от ответственности любого человека, за которого напишет ходатайство командир воинской части».

На фоне массовой вербовки заключенных на войну в России даже закрываются тюрьмы. Главы фонда «Русь сидящая» Ольга Романова пояснила: «Новый закон, который теперь есть в УК и УПК, позволяет брать заключенных уже на этапе СИЗО. То есть на этапе снятия с теплого трупа. Вот труп еще теплый, тебя сняли, надели наручники, все – можешь записываться. Можешь записываться на войну, и все – можешь идти».

По такому случаю в Кремле, кажется, даже решили не торопиться с идеей возвращения смертной казни, возбудившей российских политиков сразу после теракта в «Крокус Сити Холле». Пропагандист и автор программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Кисилев напомнил о «позиции Путина» о смертной казни. Оказывается, для главы РФ «жизнь каждого из сограждан – бесценна».

Тем временем власти наотрез отказываются видеть в подмосковном теракте след террористической организации «Исламское государство». По мнению Путина, Россия демонстрирует «уникальный пример межконфессионального единства», поэтому она «вряд ли может быть объектом нападения исламских фундаменталистов». При этом тот же Путин 25 марта признавал, что атака на «Крокус» была совершена «радикальными исламистами», хотя и заявлял о «киевском следе». К началу апреля власти РФ, видимо, окончательно решили не бороться с угрозой, исходящих от исламских радикалов, а сосредоточиться на пропаганде «киевского следа».

При этом дошло до того, что Путин пригрозил Украине, а также, видимо, США и «коллективному Западу», которых Кремль пытается приплести к трагедии в Красногорске, полноценными терактами. Выступая на коллегии МВД, нацлидер назвал теракты «обоюдоострым оружием».

Такая установка, данная правоохранительным органам, очевидно, не помогает по-настоящему расследовать атаку на «Крокус» и явно не повышает безопасность россиян. Однако это не мешает силовикам устраивать массовые репрессии в отношении трудовых мигрантов из стран Центральной Азии. Такая, мягко говоря, неоднозначная тактика уже привела к неожиданным проблемам. В одном из российских регионов – Дагестане – начался мусорный коллапс. Мигрантов, убиравших улицы, начали выдавливать из страны, а сами убрать за собой россияне оказались не в состоянии.