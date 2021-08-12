Россия ополчилась из-за языкового вопроса в Кыргызстане

Все началось с безобразной ситуации между продавцом-консультантом и посетителем в одном из развлекательных центров кыргызской столицы. Но затем все переросло в международный инцидент.

Произошедший 2 августа эпизод был зафиксирован камерой наблюдения: на видео крепкий мужчина-кыргыз смотрит на сидящую за прилавком девушку славянской внешности. Внезапно он хватает калькулятор и швыряет его прямо ей в лицо. Позднее стало известно, что именно привело в ярость мужчину: женщина упорно говорила на русском языке, а не на кыргызском.

Распространившееся в социальных сетях видео вызвало горячие споры о том, кто был прав. Одни считают, что мужчина не имел права вести себя подобным образом. Другие упрекают женщину за ее неумение – или нежелание – говорить на кыргызском языке.

Не остались в стороне от случившегося и известные российские политики. Они выразили обеспокоенность относительно того, что проживающие в Кыргызстане русскоязычные граждане могут сталкиваться с запугиванием и агрессией, – факт, который официальный Бишкек отрицает.

Депутаты Госдумы упомянули еще об одном случае в официальной жалобе, направленной кыргызским коллегам. В конце июня в тренировочном лагере в Иссык-Кульской области был избит девятилетний мальчик, который, по сообщениям, подвергся нападению на «этнической и религиозной почве».

«[Родители мальчика] обнаружили синяки и ссадины на его лице, а также легкие повреждения на нижней губе, – сказала Eurasianet.org адвокат семьи Индира Саутова. – Тренер сказал им, что их ребенок подрался с какими-то ребятами».

Позднее семья отозвала свое заявление о возбуждении уголовного дела после того, как зачинщики драки и их родители принесли свои извинения.

Это не помешало спикеру Госдумы Вячеславу Володину объявить 9 августа, что российские законодатели обратились непосредственно к председателю Жогорку Кенеша (под таким названием известен парламент Кыргызстана) с просьбой лично проконтролировать ситуацию.

«Это не первый подобный инцидент. Подобное недопустимо, учитывая, что русский язык в Кыргызстане имеет официальный статус, – написал Володин. – Депутаты рассматривают ответные меры, в число которых могут включить запрет на въезд в Россию для всех, кто ведет себя подобным образом по отношению к русскоязычным жителям [Кыргызстана]».

Еще более бурная реакция последовала со стороны эпатажного ультранационалиста и сторонника Кремля Владимира Жириновского, который 10 августа возглавил акцию протеста перед посольством Кыргызстана в Москве.

«Русские веками, часто в ущерб себе развивали национальные окраины, строили города, предприятия, несли в Среднюю Азию просвещение. Да и сегодня сотни тысяч киргизских семей живут за счёт заработков в России, – сказал он собравшимся. – Наше терпение подходит к концу. Мы потребуем снизить число киргизских рабочих в России».

Есть те, кто, как и депутат парламента Кыргызстана Дастан Бекешев, опасается, что дело прибрело крайне политизированный характер.

«Что касается русского языка, то он должен сохранить свой официальный статус, поскольку у нас в стране много русскоговорящих, а также много граждан, которые уезжают учиться и работать в Россию», – сказал он Eurasianet.org.

Правозащитница Рита Карасартова в интервью Eurasianet.org сказала, что продолжение обсуждения этой темы грозит лишь дальнейшим ухудшением межнациональных отношений в Кыргызстане. По ее словам, в любом случае вся ситуация вывернута наизнанку.

«Граждане Кыргызстана, не являющиеся этническими кыргызами, не прилагают усилий по изучению государственного языка, потому что знают, что русский является официальным языком, и свободно говорят на нем. И как показывает опыт, такие инциденты происходят именно потому, что одна из сторон не знает кыргызского языка», – сказала она.

Эдир Бова, проживающий в Бишкеке дунганский активист, сказал Eurasianet.org, что граждане Кыргызстана должны бы в какой-то степени знать язык страны, особенно если они работают в сфере обслуживания.

«Многие не могут выучить кыргызский из-за того, что они в своем окружении его практически не слышат, поскольку в Бишкеке почти все говорят по-русски. Иногда из сел приезжают кыргызстанцы, которые не знают [русского] языка, и, сталкиваясь с тем, что в столице все говорят по-русски, они не могут не злиться», – сказал он.

Впрочем, Бова также посетовал на то, что государство не выполняет свои обязанности по популяризации кыргызского языка. Заинтересованные в изучении языков лица могут, к примеру, найти бесплатные курсы китайского и корейского языков, но для желающих изучить кыргызский язык такой возможности нет.

«Это не единственное, что сдерживает изучение государственного языка. Отсутствие качественных учебных пособий по кыргызскому языку также мешает его распространению. Власти должны выделять на эти цели достаточно средств», –

По словам 57-летней Даанакан Курманбековой, ей и ее семье было сложно адаптироваться в Бишкеке после переезда сюда из расположенного на юге Баткена семь лет назад именно из-за языкового барьера.

«Я понимаю, что русский язык может обеспечить доступ к хорошему образованию, но мы не должны забывать, что мы кыргызы, – сказала она. – Только в Кыргызстане русский язык используется наравне с нашим родным языком. Этого нет в других странах Центральной Азии, не говоря уже о Кавказе или Прибалтике».

Но, возможно, шумиха вокруг этого скандала раздувается искусственно. Бекешев предположил, что российские политики могут разыгрывать националистическую карту в преддверии назначенных на 17 сентября выборов в Думу.

В то же время еще один кыргызский депутат Ирина Карамушкина считает, что необходимо обсудить статус этнических меньшинств. По ее словам, возникновению проблемы меньшинств способствовал принятый в 2013 году документ под названием «Концепция развития национального единства и межэтнических отношений в Кыргызской Республике». По сути, этот документ официально закрепил идею о том, что граждане Кыргызстана подразделяются на представителей «титульной нации» и «этнических меньшинств».

«До этого момента мы все чувствовали себя полноправными гражданами. Мы жили, решали свои проблемы и трудились как один народ. Но потом постепенно под предлогом развития страны кыргызстанцам определенных национальностей сообщили, что их место в разделе нацменьшинств», – говорит она.