Россия: оправдали ли власти ожидания россиян в коронавирусный кризис?

С конца марта российские власти анонсировали сразу несколько антикризисных мер поддержки населения и бизнеса во время и после пандемии коронавируса. Обещанная государством поддержка удовлетворила далеко не всех. Наше издание изучило, чего ждали от государства россияне, и что в итоге получили.

Ожидание первое: массовая денежная помощь

Новости о том, что в США и некоторых других странах небогатым слоям населения раздадут деньги, спровоцировали дискуссию — возможно ли такое в России?

У идеи поддержать рублем все население немало сторонников. Среди них ряд ведущих российских экономистов, предложивших властям оказать россиянам масштабную безвозмездную финансовую поддержку в виде компенсации потерянного заработка и субсидирования некоторых обязательных платежей. Эксперты считают, что государство должно выделить как минимум 4,5 трлн рублей, а оптимально – до 11,25 трлн, направив большую часть этих средств на поддержку населения и МСП.

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает правильным выдать россиянам фиксированную сумму — например, $1000 — но только действительно нуждающимся.

По 50 тыс. рублей каждому взрослому и по 10 тыс. рублей детям — столько должно выплатить государство из-за пандемии коронавируса, заявила в своем видеообращении к Путину депутат заксобрания Алтая Мария Демина.

Глава люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никита Рябинин сказал Eurasianet.org, что россиянам нужно выплатить по 17 тыс. рублей — то есть ту сумму, что, по мнению президента, характеризует средний класс в стране.

«У нас население 146 млн человек, если раздать всем по 10 тыс. рублей — это 1,5 трлн. Ерунда при наших резервах, — сказал «Новой газете» директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. — Но так люди почувствуют себя психологически более уверенно. И они эти деньги не под подушку спрячут, они их потребительским спросом понесут в экономику, они будут на них покупать товары и услуги».

Похожие подсчеты и оценки озвучил бизнес-омбудсмен Борис Титов: «Раздача пособий в два МРОТ (12130 руб. — прим. ред.) на взрослого и один МРОТ на ребенка – это 2,4 трлн рублей. Найти их можно».

Что получили

Прямые выплаты россиянам в условиях кризиса обрушат российскую экономику, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «Первого канала». «Это неправильно. Бюджеты треснут», — сказал чиновник.

Объявленные властями меры поддержки носят очень ограниченный характер и включают только финансовую помощь отдельным группам граждан, главным образом — молодым родителям и врачам:

семьи, имеющие право на маткапитал, три месяца будут получать по 5 тыс. рублей на ребенка в возрасте до трех лет;

семьям, где родители потеряли работу, положены дополнительные выплаты по 3 тыс. рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

врачи, которые работают с пациентами с коронавирусом, будут получать дополнительно по 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры — по 50 тыс. рублей, младший медперсонал — по 25 тыс. рублей. Врачам на скорой помощи выплатят по 50 тыс. рублей, фельдшерам, медсестрам и водителям — по 25 тыс. рублей.

лишившиеся рабочего места россияне три месяца будут получать максимальные пособия по безработице (в размере МРОТ), а москвичи по — 19 500 рублей.

Население, похоже, уже не надеется на помощь государства. В частности, все самые популярные комментарии к опубликованной 14 апреля на сайте Lenta.ru статье о предложении раздать деньги россиянам отражают крайний скепсис людей по этому поводу. Общий смысл комментариев, собравших наибольшее число лайков, сводится примерно к следующему: на получение денег могут рассчитывать только представители верхушки, все остальные получат лишь штрафы, налоги и повышение цен.

Готовящийся властями новый пакет мер поддержки, по сообщениям, действительно не предусматривает «ковровых» прямых выплат населению и в значительной мере ориентирован на крупный бизнес.

Ожидание второе: банковские каникулы и отсрочки

Более 63% россиян не имеют накоплений, которые позволили бы им пережить кризис. Большинство тех, у кого есть запасы, потратят их за полгода, если останутся без работы, показало исследование научно-технического центра «Перспектива».

Несмотря на призыв властей к компаниям сохранять заработную плату и оставлять сотрудников с оплачиваемым отпуском, 29% компаний уже отправили персонал в неоплачиваемый отпуск. Это выяснил Центр стратегических разработок, опросив 1000 предпринимателей.

Оставшиеся без заработка рассчитывали на отсрочки по кредитам, прежде всего ипотечным.

«Мы призываем банки не отказывать заемщикам из числа физических лиц и малого бизнеса в предоставлении кредитных каникул, — заявила в начале апреля руководитель проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Евгения Лазарева. — Если не поддержать сейчас заемщиков, оказавшихся из-за пандемии в сложной финансовой ситуации, потерявших доход и работу, то экономика просто рухнет».

Группа общественников, врачей и предпринимателей написали президенту Путину петицию с просьбой «освободить проживающих на территории карантина от квартплаты, платежей по ЖКХ, кредитам, аренде, ипотеке».

Что получили

Госдума приняла закон о кредитных каникулах. Согласно ему, передышку на полгода могут получить те, чей доход упал на 30% и более. Следом, 3 апреля, правительство РФ выпустило постановление, которым ограничило максимальные суммы кредитов для желающих получить отсрочку. Так льгота стала недоступной тем, у кого ипотека больше чем на 1,5 млн рублей. Таких ипотечников в стране — две трети, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

«Непонятно, каким образом рассчитывались эти лимиты и кому планировалось оказывать помощь», — раскритиковала это решение Евгения Лазарева.

8 апреля в ходе селекторного совещания с главами регионов Владимир Путин поручил увеличить лимиты. Спустя два дня премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для Москвы предельный размер ссуды для ипотечных каникул составит 4,5 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока — 3 млн рублей, для остальных субъектов — 2 млн рублей. С такими ограничениями воспользоваться каникулами не смогут 27% заемщиков, по данным Объединенного кредитного бюро.

Не попадающим под условия кредитных каникул стало сложнее реструктуризировать свои долги. Хотя Центробанк еще 20 марта рекомендовал кредитным организациям идти навстречу заболевшим коронавирусом клиентам, банки удовлетворяют только около 15% подобных заявлений. При этом они стали ухудшать условия выдачи кредитов для работников отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

По ЖКХ никаких льгот не появилось, лишь в Москве и Подмосковье на три месяца отменили сборы на капремонт.

Ожидание третье: режим ЧС

«Уже гибнут целые отрасли: туризм, дополнительное образование, логистические услуги, общепит, сфера досуга и многие другие. Граждане России в столь сложный период будут оставаться без работы и средств к существованию», — говорится в обращении к президенту Общественной палата Красноярска. Авторы письма просят ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории всей страны. Это позволит жителям и бизнесу «приостановить свои обязательства» в связи с форс-мажором, говорится в документе.

По состоянию на 13 апреля более 120 000 человек подписали петицию с этим же требованием, а владелец двух ресторанов в Санкт-Петербурге Александр Затуливетров пригрозил с 15 апреля открыть свои заведения, если к тому времени в России не объявят режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

«Понятно, почему государство боится объявлять ЧС, — не хочется платить населению и бизнесу. Решено возложить все потери на наших жителей. Это абсолютно неправильно. Как может бизнесмен платить зарплату своим работникам, когда его предприятие не работает?» — сказал в интервью «Комсомольской правде» мэр Саянска Олег Боровский. При ЧС власть обязана компенсировать все убытки, заявил градоначальник.

Что получили

Режим ЧС в России не введен. 3 апреля пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова отказался комментировать разумность призывов ввести режим ЧС для компенсации бизнесу выпадающих доходов в условиях коронавируса.

Законодательство не обязывает власть компенсировать в полном объеме весь ущерб, нанесенный ЧС, объяснили Eurasianet.org в «Европейской юридической службе». В законах говорится, что граждане имеют право на компенсацию вреда, но там не прописаны конкретные условия и правила, по которым государство должно выплачивать деньги. Так, когда в отдельных регионах страны вводят режим ЧС (например, из-за стихийных бедствий), компенсаций чаще всего не хватает, чтобы покрыть реальный ущерб, отмечают юристы.

Даже если режим ЧС в России не введут, бизнес все равно может сослаться на форс-мажор и избежать ответственности за срыв своих обязательств, рассказали «Секрету фирмы» юристы. Однако в условиях режима ЧС сделать это было бы проще, признают эксперты.

Ожидание четвертое. Полноценная поддержка бизнеса

«Сейчас для вас — время отдавать, — обращалась в конце марта к правительству в колонке для Forbes основательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова. — Выдайте деньги, которые были получены государством за долгие годы от бизнеса, назад в пользование предпринимателям».

Татуловой удалось четко сформулировать, что малый и средний бизнес ждет от государства — этой колонкой в соцсетях делились многие предприниматели. В частности, Татулова требовала:

- субсидии сокращенным людям;

- беспроцентные кредиты и субсидии для бизнеса;

- полную кредитную амнистию для всех пострадавших отраслей;

- денежные гранты для оплаты аренды для малого и среднего бизнеса;

- возможность собственникам помещений не платить кадастровый налог и налог на землю, чтобы они могли пережить отсутствие арендной платы;

- уменьшить НДС с 20% «хотя бы до 10%, а в идеале до нуля» для всех пострадавших отраслей.

«Я сейчас без слез постараюсь Вас умолять, но на самом деле это трагедия, просто трагедия», — с такими словами Татулова обращалась к Путину 26 марта на встрече президента с предпринимателями. После той эмоциональной беседы Татулова сформулировала новые пункты.

- отменить арендные платежи по государственной и частной недвижимости до 1 сентября;

- не штрафовать малый бизнес и пострадавшие отрасли до конца 2020 года;

- отменить налоговые проверки до 1 сентября и проверки контрольных органов до конца 2020 года;

- выдать бизнесу трехлетние беспроцентные кредиты на выплату зарплаты;

- платить из бюджета пособие уволенным работникам в размере 80% от зарплаты;

- предоставить отсрочку на коммунальные платежи до 1 октября.

Что получили

Некоторые из озвученных бизнесом идей правительство воплотило в жизнь. Например:

- на полгода запретили инициировать банкротство компаний из самых пострадавших отраслей, а также взыскивать с них долги и штрафы;

- снизили ставку страховых взносов для работников малого бизнеса с 30% до 15%;

- предоставили малому и среднему бизнесу, «оказавшемуся в сложной ситуации», отсрочку на полгода по всем налогам (кроме НДС) и страховым взносам. Накопившуюся задолженность разрешили гасить в течение года без штрафов.

- ограничили основания для внеплановых проверок малого и среднего бизнеса;

- запустили программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат;

- освободили самые пострадавшие от коронавируса объекты малого и среднего предпринимательства от платежей по договорам аренды федерального имущества за апрель, май и июнь 2020 года.

Вскоре выяснилось, что бесплатные кредиты российскому бизнесу на выплату зарплат оказались не беспроцентными: ставки по 0% будут действовать только первые шесть месяцев. Потом она вырастет до 4%. При этом деньги можно взять лишь на выплату зарплаты в пределах МРОТ.

«Не могу понять, каким образом данная помощь спасет бизнес, — сказала Eurasianet.org собственница сети барбершопов «Щегол» Анастасия Шмакова. — Если мужчина не подстригся в марте и апреле, то он не подстрижется в мае 2-3 раза. Тогда как нам выплачивать кредит, даже беспроцентный?»

Есть нюансы и в других пунктах.

«Президент в своем первом послании говорил о снижении страховых взносов с 30 до 15% для малого и среднего бизнеса, но большинство мелких предпринимателей платят страховые взносы в фиксированном размере. Эту ставку не снизили, ее, наоборот, каждый год повышают», — сказал Eurasianet.org мастер по гравировке камней Павел Бежацкий из Алтайского края.

Индивидуальные предприниматели оказались в ситуации худшей, чем безработные, считает он.

«Они не могут претендовать на пособие по безработице, поскольку по статусу являются предпринимателями и при этом продолжают копить долги. И закрыть деятельность в данный момент невозможно, так как есть замороженные на неопределенное время обязательства перед клиентами и партнерами», — отметил Бежацкий.

Но больше всего бизнес разочаровало то, что государство не помогло бизнесу с зарплатами персоналу на время нерабочих дней (с 28 марта по 30 апреля).

«Субсидии на выплату зарплаты сотрудникам хотя бы в пределах МРОТ — это будет реальная помощь и для предпринимателя, и для сотрудников!», — сказала Анастасия Шмакова.

Возможно, этот пункт еще появится в готовящемся правительством новом пакете мер поддержки. Но помощь, скорее всего, опять будет носить весьма ограниченный характер: по информации Bloomberg и Forbes, размер пакета составит лишь около 1 трлн рублей, что значительно ниже уровня, который считают необходимым эксперты, причем большая часть денег предназначается крупному бизнесу.

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