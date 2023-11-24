Россия: опрос выявил рост недоверия к Кремлю и поддержки мира с Украиной

Почти никто не поддерживает заявленные Кремлем цели по «денацификации» и «демилитаризации» Украины, все больше россиян ощущают негативные последствия войны, и на этом фоне растущее их число начинает терять страх перед властями и высказываться против «СВО». Таковы результаты опроса, опубликованного 23 ноября исследовательской компанией Russian Field.

Пожалуй, самым примечательным обнаружением опроса является то, что практически все хотят мира. В частности, на вопрос о том, «Каким в принципе должно быть мирное соглашение между Россией и Украиной, чтобы Вы его поддержали?», только 1 процент опрошенных ответили, что не поддержат никакое соглашение, и высказались за войну до безоговорочной победы. Остальные продемонстрировали различную степень готовности как-то договариваться о мире.

Также примечательно то, что люди готовы закончить войну даже при условии, что не будет достигнута ни одна из заявленных Кремлем целей «СВО». Напомним, что в начале войны Владимир Путин говорил о необходимости «денацификации» и «демилитаризации» Украины, а также недопущения ее вступления в НАТО, а позже, на фоне неудач на этом поприще, он заявил, что «значимым результатом для России» стало хотя бы расширение ее границ за счет украинских территорий.

Однако большинству опрошенного населения – свыше 85 процентов – для заключения мира ничего этого оказалось не нужно. Лишь единицы – примерно 3-4 процента – в качестве условия мира выдвинули бы «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, а также ее отказ от вступления в НАТО. И только порядка 7-9 процентов подписали бы договор при условии сохранения упомянутого Путиным «значимого результата» – удержания Россией контроля хотя бы над частью оккупированных районов Украины.

Еще одной примечательной деталью является то, что многие россияне стали терять страх и более открыто выражать свое неприятие войны. На фоне развернутых российскими властями репрессий против инакомыслящих, невиданных по размаху с советских времен, многие граждане стали бояться публично выражать свои взгляды. Например, в начале войны во время опросов Russian Field об «СВО» на одного согласившегося публично пообщаться с исследователями приходилось 15-20 отказавшихся. Такой уровень отказов указывал на то, что подавляющее большинство россиян были недовольны войной, но не хотели открыто говорить об этом.

Однако в последнем опросе Russian Field – уже 13-м с начала войны – был самый низкий уровень отказов: всего чуть больше четырех отказов на одно согласие. И результаты, судя по всему, отразили прилив потерявших страх несогласных.

Например, на вопрос о том, поддержали бы они новую волну мобилизации, лишь 32 процента ответили положительно, а большинство – 58 процентов – высказались против. (Причем большинство высказавшихся за оказались людьми преклонного возраста или богатыми гражданами, которые, видимо, думали, что им лично мобилизация не грозит.)

Ситуация не особо изменилась даже когда исследователи перефразировали вопрос, спросив: «Если Владимир Путин завтра объявит о проведении второй волны мобилизации, Вы поддержите или не поддержите такое решение?». В пику автократу с его репрессивной машиной 53 процента опрошенных по-прежнему сказали нет, а число согласившихся выросло лишь до 38 процентов (и опять в основном за счет богатых и пенсионеров).

Более того, хотя, как упоминалось выше, подавляющее большинство россиян поддержало бы какой-нибудь мирный договор с Украиной, примерно половина опрошенных считает, что прекратить войну и перейти к переговорам о мире нужно уже прямо сейчас, что является «максимальным показателем за все время наблюдений» и противоречит позиции Кремля (кстати, доля сторонников немедленного мира возрастает до 74 процентов, если эту позицию поддержит Путин и не нужно будет опасаться гнева властей, т.е. число боящихся, похоже, уже меньше, чем число теряющих страх).

Также 50 процентов опрошенных заявили, что нельзя доверять официальным данным о том, как идет военная операция. И здесь тоже «впервые за три волны замеров уровень недоверия официальной информации о ходе военной операции превысил уровень доверия», составившего всего 44 процента (причем снова за счет богатых, судя по всему, являющихся частью правящего истеблишмента, а также пенсионеров, в основном черпающих информацию о войне из программ контролируемого Кремлем телевидения).

Среди негативных последствий войны больше всего людей беспокоят человеческие жертвы (62 процента), психологическое состояние вернувшихся с фронта (38 процентов), а также рост бедности и углубление экономического кризиса (33 процента). Причем даже среди богатых, т.е. людей, как правило хорошо адаптировавшихся к авторитарным реалиям России, а также среди пенсионеров, которые продолжают верить «Первому каналу», эти цифры не сильно отличались от вышеупомянутых показателей, т.е. даже эти столпы режима, видимо, начинают покачиваться.