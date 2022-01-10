Россия остается для Китая рынком сбыта и поставщиком сырья

Китай и Россия заявляют о рекордном росте товарооборота, однако структура торговли не меняется: РФ остается для КНР источником природных ресурсов и рынком сбыта готовой продукции. Причем на фоне остальных стран Россия остается довольно мелким партнером Китая в экономическом плане.

Хотя КНР является одним из ведущих инвесторов в мире, РФ от этого гигантского пирога достаются лишь крошки. Однако Китай все-таки инвестирует определенные ограниченные средства в промышленные предприятия на территории России и стремится нарастить свою долю на российском рынке технологичной продукции.

Тем временем Россия с трудом переправляет за китайскую границу рыбу и ничего не может поделать с пробками из фур, скопившихся с российской стороны. Возможно, переориентация на железнодорожный транспорт поможет справиться с трудностями экспортеров, которые длились весь 2021 год.

Между тем недостатки на экономическом фронте с лихвой восполняются громкими заявлениями высокопоставленных чиновников о геополитическом сотрудничестве. В декабре прошла встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Демонстрация дружбы и сотрудничества

В декабре власти обеих стран особенно много говорили о сближении на политическом уровне, называя свое сотрудничество стабилизирующим фактором для всего мира. В середине декабря главы Китая и России провели полуторачасовые переговоры, которые назвали дружескими и теплыми. На них, в частности, обсудили необходимость «создания независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем, на которую не смогли бы влиять третьи страны».

Владимир Путин, выступая на своей ежегодной большой пресс-конференции, много говорил о превосходном уровне сотрудничества между Россией и Китаем, которое он считает образцом совместной международной работы. «Это абсолютно всеобъемлющее партнёрство стратегического характера, не имевшее в истории пока прецедентов, во всяком случае, между Россией и Китаем. И эта работа, эта напряжённая ежедневная работа идёт на пользу как китайскому, так и российскому народу и является, конечно, серьёзным стабилизирующим фактором на международной арене», – сказал Путин.

В конце декабря с заявлением выступил министр иностранных дел КНР Ван И. Он сказал, что «если наши великие державы, Китай и Россия, будут стоять плечом к плечу и наращивать сотрудничество, международный порядок будет непоколебим, а глобальные принципы – неопровержимы». Министр заявил, что Пекин и Москва выступают в качестве гарантов устойчивого развития в мире, продуктивно взаимодействуют на таких важных многосторонних площадках, как ШОС и БРИКС.

Россия призвала Китай объединить усилия для борьбы с глобальным терроризмом, обратив особое внимание на Афганистан. «Только общими усилиями мы сможем поставить серьезные преграды на пути международного терроризма. Россия готова совместно с Китаем содействовать этому без политизации и двойных стандартов», – заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов на симпозиуме по борьбе с терроризмом, прошедшем в Пекине.

Путин планирует посетить XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. «Надеюсь, что визит президента Владимира Путина на зимних Олимпийских играх в Китае будет успешным и поспособствует укреплению дружбы. В 2014 году председатель КНР Си Цзиньпин также принимал участие в церемонии открытия зимних Игр в Сочи», – сказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй на пресс-конференции, посвященной зимним Олимпийским играм в Пекине в 2022 году.

Товарооборот вырос на треть

По данным, опубликованным в декабре, за 11 месяцев 2021 года объем торговли между Россией и Китаем вырос на 33,6% в годовом исчислении – до $130,428 млрд. «Мы ожидаем, что за весь нынешний год объем китайско-российской торговли превысит $140 млрд», – заявила официальный представитель Министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин. Для сравнения: товарооборот Китая и США за 11 месяцев 2021 вырос в годовом исчислении на 30,2% и составил $682,322 млрд, а общий внешнеторговый оборот Китая составил $5,47 трлн (доля РФ в нем – 2,4%). КНР и РФ многие годы заявляют о цели увеличить взаимную торговлю до $200 млрд в год, теперь она отложена до 2024 года.

Расширению торгово-экономического сотрудничества между РФ и КНР будет посвящена серия мероприятий, которую организуют Генконсульство России в Харбине, Управление коммерции провинции Хэйлунцзян и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). Первая видеоконференция прошла 8 декабря, в ней участвовали порядка 1 тыс. человек с обеих сторон. Темой заседания стала российско-китайская кооперация в горнорудной сфере и энергетике.

Китаю нужна энергия и дешевый газ

В конце декабря появились данные о поставках газа из России в Китай за январь-ноябрь 2021 года. Экспорт вырос почти в 3 раза и составили 6,63 млн тонн. Цена газа для Китая в четвертом квартале составила $196 за тысячу кубометров, что в 5-10 раз меньше рыночной цены в Европе (в декабре европейские фьючерсы на газ перешагивали отметку в $2000 долларов за тысячу кубометров). За 11 месяцев 2021 года Китай заплатил России за газ порядка $1,27 млрд (в среднем около $192 за тысячу кубов), что в 2,47 раза выше, чем за этот же период 2020 года. Россию по поставкам газа в Китай опережает только Туркменистан с 21,91 млн тонн на сумму $6,09 млрд (в среднем порядка $360 за тысячу кубов).

Китай наращивает закупки электроэнергии из России: в декабре заключено соглашение об увеличении в 2022 году поставок до 4,4 млрд кВт·ч в год. Это максимальный объем экспорта российской электроэнергии в КНР, однако в масштабах потребления Китая – это меньше 0,1%. С начала октября компания «Интер РАО» удвоила поставки электроэнергии в Китай, который попросил об этом в связи с внутренним дефицитом электроэнергии. Ожидается, что по итогам 2021 года экспорт электроэнергии вырастет на 30% по сравнение с 2020 годом.

Китай также заинтересован в поставках сжиженных углеводородных газов и гелия с Амурского газоперерабатывающего завода, который принадлежит ОАО «Газпром». Уже заключены контракты на предпроектные исследования для создания подземных хранилищ газа на территории КНР между «дочками» «Газпрома» и китайской CNPC, сказал директор представительства «Газпрома» в Китае Виктор Ковтун, пишет «Коммерсант».

Промышленность, технологии и вино

По последним данным ЦБ РФ, прямые китайские инвестиции в российскую экономику по состоянию на начало третьего квартала 2021 года сократилось более чем на 15% по сравнению с тем же периодом кризисного 2020-го.

Однако какие-то деньги из Китая все-таки идут. На строительство Амурского газохимического комплекса (Амурский ГХК) – совместного предприятия российского СИБУРа (60%) китайской Sinopec (40%) – привлекли финансирование в $9,1 млрд. Кредиты предоставят европейские, китайские и российские банки. «Объем кредитных линий под покрытие экспортных страховых агентств составит эквивалент 2,6 млрд долларов США, размер коммерческих кредитных линий – 6,5 млрд долларов США», – говорится в сообщении СИБУРа. Амурский ГХК будет выпускать полиэтилен и полипропилен, производственная мощность – до 2,7 млн тонн в год.

Свыше 10 млрд рублей обещают вложить Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и японская компания IIDA Group Holdings в холдинг Russia Forest Products (RFP Group) для расширения деревообрабатывающих мощностей. Сейчас эта компания перерабатывает 50% леса, который заготавливает, а к 2025 году должна перерабатывать все 100%.

Копания Huawei планирует открыть в Петербурге свой центр исследований, сообщил «Коммерсант». Для этого компания выкупит за 5 млрд рублей бизнес-центр Кантемировский в центре города. Ранее планировалось, что Huawei откроет это подразделение в Москве. Штаб-квартира китайской корпорации находится в бизнес-парке «Крылатские Холмы», где компания арендует 20 тыс. м2. Не исключено, что Huawei будет привлечена для строительства нового ледового дворца к Чемпионату мира по хоккею с шайбой 2023 года. Руководство ООО «СКА Арена» (концессионер проекта) и Huawei уже обсудили возможности сотрудничества по этому проекту.

В Пекине прошла презентация вин российского производителя «Абрау-Дюрсо», который в 2019 году открыл свое представительство в Шанхае. «Наблюдается положительная динамика роста целевой аудитории компании и, в том числе, ее продаж на онлайн-площадках. Возможности китайского рынка безграничны», – заявила представитель шанхайского филиала «Абрау-Дюрсо» Надежда Назарова.

Товары пересаживаются в поезда

Железнодорожный транспорт становится приоритетным способом поставок товаров в Китай из-за санитарных ограничений, которые в 2021 году вводил КНР. Например, с декабря был ограничен прием сухопутных неконтейнерных грузов. Это снова привело к скоплению фур на границе с Китаем (порядка 1 тыс. фур, в ноябре была максимальная пробка в 1,5 тыс.). Перевозки ж/д транспортом, наоборот, поощряются и растут.

Железнодорожные перевозки в Европу правительство Китая обещает субсидировать до 2023 года, сообщает Seanews. Первоначально субсидии планировали отменить в 2022 году, но их продлили на год из-за пандемии.

За 11 месяцев 2020 года перевозки контейнеров по маршруту Китай-Европа-Китай по инфраструктуре ОАО «РЖД» выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,6 раза до 502,6 тыс. ДФЭ. В частности, перевозка груженых контейнеров выросла в 1,8 раза до 485,6 тыс. ДФЭ, сообщает РЖД.

По железным дорогам России в Китай стали отправлять наливные грузы. Впервые из Воронежа направлен поезд с 2 тыс. тонн подсолнечного масла, которое везут во флекситанках. А со станции Кемерово в Китай отправили первый контейнерный поезд с углем, в составе которого 62 сорокафутовых универсальных контейнера.

Новый морской грузовой маршрут открылся между портом Гуанчжоу (Южный Китай) с портом Восточный в России. Первоначально контейнеровозы будут ходить по этому маршруту трижды в неделю. Благодаря новому прямому морскому пути время в пути сократиться на 2-3 дня. Первый контейнеровоз «Хуэйфа» («HUI FA») доставил из России в Китай целлюлозу, лесоматериалы и уголь.

Сложности экспортеров

С начала января 2022 года Китай отменит пошлины на импорт более 950 видов товаров, например, на морепродукты и свинину, поставщиком которых является в том числе и Россия. Однако ввозить рыбную продукцию в Китай становится сложнее из-за требований подтверждать безопасность продукции.

Так, ГТУ КНР и Россельхознадзор РФ согласовали новый «сертификат здоровья» на рыбу и продукцию из нее, поставляемые из России в Китай. Обновленная форма документа вступает в силу с 1 января 2022 года. Предприятия-экспортеры рыбопродукции для экспорта в Китай должны быть внесены в реестр экспортеров (ИС «Цербер») и быть аттестованными на ввоз товаров в Китай.

Вместе на Луну

В Китае одобрили четвертый этап программы по подготовке к созданию научной российско-китайской станции на Луне. По словам заместителя главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа, в течение десяти лет на Луну отправят три миссии, задача которых вывести Китай в лидеры в «освоении Луны». Планируется исследовать ресурсы спутника Земли, изучить возможности мирной разработки этих ресурсов и их использования.