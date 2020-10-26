Россия: останется ли суррогатное материнство легальным?

Россия – одна из семи стран мира, в которых разрешено коммерческое суррогатное материнство. Этичность технологии вызывает споры. Однако грубое вмешательство силовиков в последнее время только вредит общественному обсуждению проблемы, считают эксперты.

В РФ процедуру узаконили в 2012-м, примерно тогда же, когда другие страны (в частности, Индия и Таиланд) стали отказываться от подобной практики.

В России в сложной полемике схлестнулись врачи, пациенты, суррогатные матери, бизнес, церковь, феминистки, консерваторы и ЛГБТ-активисты. Но до сих пор перевес был за сторонниками легальности.

«Веские аргументы» от Следственного комитета, недавно обвинившего группу работавших в сфере суррогатного материнства медиков и предпринимателей в торговле детьми, поколебали чашу весов, но не добавили ясности в вопрос о том, чем является суррогатное материнство.

Противоречивые оценки

Цена процедуры – $40-50 тыс. по данным международной консалтинговой компании IVF Concеptions – в России вдвое-втрое ниже, чем в США, где она легальна в некоторых штатах. По другим данным, средняя стоимость услуги в России – от $20 тыс.

Это, а также сравнительно высокий уровень медицины и обилие «молодых женщин из низшего или среднего класса», готовых стать суррогатными матерями, делает РФ привлекательной в глазах бездетных пар со всего мира, отмечает IVF Concеptions.

Впрочем, «политические конфликты и недружественные отношения с остальным миром могут быть причиной того, что большинство предполагаемых родителей не в восторге от суррогатного материнства в России», добавляют специалисты компании.

Точная статистика медицинского (в частности – репродуктивного) туризма в России отсутствует, подчеркивают эксперты опрошенные «Коммерсантом».

Сколько детей рождают суррогатные матери в стране, доподлинно неизвестно. СМИ неоднократно приводили цифру: 22 тыс. детей в год, ссылаясь на Европейскую ассоциацию суррогатного материнства. В свою очередь, ассоциация ссылается на «официальную отечественную статистику», обнаружить которую не удалось.

По данным Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) за 2018 год (более свежие сведения не опубликованы), в результате таких родов на свет появилось 784 малыша – впятеро больше, чем десятью годами ранее.

Реальная цифра может быть на 10-15% больше (так как не все клиники отчитываются в РАРЧ), то есть достигать 900, отмечал президент ассоциации Владислав Корсак.

Учитывая, что, согласно регистру, в предыдущие два года число детей, рожденных с помощью СМ, прирастало на 100-200, можно предположить, что в 2019-м российские суррогатные матери дали жизнь не менее 1 тыс. младенцев.

Что говорит закон

Применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), в том числе сурматеринства, регулируют статья 55 закона об основах охраны здоровья и ведомственный приказ Минздрава. Однако особого закона, детально оговаривающего все аспекты использования процедуры, не существует.

Минздрав рассматривает СМ как метод лечения от бесплодия. Услугами сурмам вправе воспользоваться семейные пары или одинокие женщины, которым поставлен соответствующий диагноз.

Суррогатной матерью может стать 20-35-летняя женщина, родившая собственного ребенка. Генетический материал, участвующий в процессе, должен принадлежать «заказчикам» (такой способ оплодотворения называется гестационным).

Пробелы в законодательстве зачастую приводят к спорным юридическим последствиям.

Так, согласно Семейному кодексу, супруги, согласившиеся на имплантацию эмбриона другой женщине, могут быть признаны родителями ребенка лишь с согласия суррогатной матери. Поэтому суды иногда оставляют детей с сурмамами или отказывают им в праве на алименты, если генетические родители отказались воспитывать дитя.

Закон не включает одиноких мужчин в число людей, которые могут воспользоваться СМ по медицинским показаниям (в отличие от одиноких женщин). Причины подобной дискриминации не объясняются. Возможно, это связано с боязнью, что процедура позволит геям заводить и воспитывать детей.

Однако прямого запрета для отцов-одиночек закон не содержит, подчеркивает правовой советник ЛГБТ-группы «Выход» Макс Оленичев.

«Законодательство об охране здоровья не может противоречить Конституции России, статья 19 которой запрещает дискриминацию людей по признаку пола. Сексуальная ориентация людей не имеет значения для решения вопроса, может ли человек воспользоваться ВРТ или нет», – отмечает юрист.

Принятый в 2012-м «закон Димы Яковлева» запретил усыновление российских сирот иностранцами. Однако на детей, выношенных суррогатными матерями, «эмбарго» не распространяется.

Аргументы против

Запретить суррогатное материнство требуют как консерваторы, так и многие представители противоположного лагеря: феминистки, правозащитники и исследователи.

«Новые репродуктивные технологии обостряют социальное неравенство. Пользоваться их преимуществами могут [лишь] очень хорошо обеспеченные люди», – отмечает директор Ивановского центра гендерных исследований Ольга Шнырова.

По ее мнению, легальность коммерческого материнства в РФ объясняется заинтересованностью в нем многих представителей элиты.

Суррогатными матерями, как правило, становятся малообеспеченные женщины, часто – мигрантки, отмечает эксперт фонда «Безопасный дом» (борется с торговлей людьми), психолог Вероника Антимоник.

Судя по рассказам суррогатных матерей, которые изредка попадают в СМИ, многие из них воспринимают беременность как работу, не лучше и не хуже прочих. Другие считают свою миссию благородной, так как они помогают бездетным парам обрести семейное счастье.

По мнению Вероники Антимоник, к таким свидетельствам стоит относиться критически. Выбор в пользу суррогатного материнства на деле часто является вынужденным, поскольку бедные женщины не видят иной возможности выжить или содержать собственных детей, указывает эксперт.

По данным репродуктивных агентств, сурмама может получать 25-30 тыс. рублей в месяц во время беременности и около 1 млн – после рождения ребенка. На эту сумму человек с доходом на уровне МРОТ мог бы прожить почти девять лет.

Антимоник добавляет, что многие суррогатные матери выросли в патриархальной среде и привыкли воспринимать собственное тело как принадлежащее кому-то другому: семье, мужу или партнеру. Таким образом, СМ – продолжение той же логики, что и антиабортные инициативы (в обоих случаях женщину рассматривают как «инкубатор»).

В период беременности суррогатные матери зависимы от репродуктивных агентств, посредничающих между клиентами, клиниками и сурмамами, продолжает эксперт «Безопасного дома».

Иногда условия жизни беременных щадящие: суррогатная мать живет у себя дома и время от времени приходит на обследование в клинику.

Но часто их держат на съемных квартирах или в больничных палатах, под неусыпным контролем и даже видеонаблюдением, рассказывает Антимоник. О том же рассказывают и некоторые суррогатные матери.

По некоторым данным, недобросовестные посредники обманывают как доноров, так и сурмам, которым не платят обещанное вознаграждение. Все это ставит женщин в условия, близкие к эксплуатации.

Опасения вызывает и судьба детей от суррогатных матерей, которых вывозят в другие страны. Например, в Таиланде разгорелся скандал, когда выяснилось, что эксцентричный японский миллионер решил обзавестись сотнями детей, используя для этого «фабрику младенцев» в Бангкоке. Не исключено, что подобные «фабрики» могут поставлять детей и для каких-нибудь преступных целей.

В России запрета на заместительное материнство для иностранцев требует депутат Ирина Яровая, известная по так называемому «пакету Яровой», ограничившему анонимность в интернете. К отказу от процедуры призывает и сенатор Елена Мизулина, прославившаяся неоднозначными инициативами в сфере семейного права.

Противники СМ из консервативных кругов часто выдвигают религиозные аргументы против новшества.

В частности, глава отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Иларион отмечал, что «младенец не биологическая особь, а созданный по образу и подобию Божию человек, который… должен иметь одного отца и одну мать».

В отличие от феминисток, консерваторов мало волнуют права женщин, объясняет разницу позиций оппонентов СМ социолог Анна Темкина из Европейского университета.

«У консерваторов все “естественное” – морально, а “неестественное” – аморально. Суррогатное материнство попадает в категорию “неестественного”… [Для консерваторов] это нарушение традиционных устоев, в соответствие с которыми допустима единственная форма семьи: нуклеарная гетеросексуальная, моногамная… “Никакого diversity (разнообразия), никаких альтернатив не надо придумывать, иначе все геи обзаведутся детьми”. В феминизме речь идет не об этом», – говорит собеседница.

Аргументы за

Участники рынка отвергают обвинения в причастности к траффикингу, рассматривая сурматеринство как способ лечения от бесплодия. С этой точки зрения сурмама является добровольной помощницей в рамках разрешенной медицинской процедуры.

Такие женщины проходят строгий отбор по возрасту, состоянию здоровья и психической устойчивости, что сводит к минимуму риски для их организма, утверждают сторонники технологии.

Сравнивать заместительное материнство с продажей ребенка – некорректно, ведь предметом сделки здесь служит не новорожденный, а услуга по его вынашиванию и рождению. А поскольку при гестационном способе оплодотворения используется генетический материал доноров, суррогатная мать не продает младенца, а лишь передает его семье, отмечает адвокат Степан Хантимиров в комментарии Znak.com.

Некоторые течения феминизма рассматривают заместительное материнство как форму репродуктивного труда.

«Есть точка зрения в феминизме, которая ориентируется на конкретный опыт женщин. Её сторонницы задаются вопросами: “Почему они (суррогатные матери) это делают?”, “Идут ли они на это добровольно?”. Они считают, что это нормальный способ заработка в неолиберальном, капиталистическом обществе, а для бездетных пар – нормальная возможность реализовать свои потребности в родительстве. Обращается внимание на то, что в опыте могут быть отношения не эксплуатации между теми, кто платит, и суррогатной матерью, а отношения заботы, взаимопомощи, общего дела», – излагает суть подобного подхода Тёмкина, добавляя, что всё же большинство феминисток смотрят на суррогатное материнство как на форму эксплуатации.

Аналогичной позиции придерживаются и некоторые представители ЛГБТ-сообщества.

«Эти идеи [противников суррогатного материнства] оставляют за скобками ситуации, когда люди желают продолжить род, и имеют на это полное право, но по каким-либо причинам не могут сделать это естественным путем. Интересы этих людей также важны и их необходимо учитывать», – полагает Макс Оленичев.

Что ждет сурматеринство в будущем?

Дебаты об этичности СМ не стихают многие годы, но попытки его законодательного запрета до сих пор проваливались.

Недавно в запутанный спор между сторонниками и противниками технологии вмешались коронавирус и Следственный комитет, уделяющий пристальное внимание врачебным преступлениям.

Закрытие границ из-за пандемии привело к тому, что биологические родители не могут забрать новорожденных, выношенных суррогатными матерями. По данным СМИ, более сотни младенцев «застряли» в одном лишь Санкт-Петербурге.

Скандал разгорелся, когда в середине января в Подмосковье обнаружили квартиру, где под присмотром няни находились четверо младенцев. Один из них незадолго до этого умер от синдрома внезапной смерти новорожденного (диагноз ставят, когда не удалось выяснить причину смерти ребенка). Когда это произошло, няня вызвала скорую, а врачи – полицию.

СК возбудил дело по двум уголовным статьям: «причинение смерти по неосторожности» (до двух лет заключения) и «торговля людьми» (до пятнадцати лет).

По версии следователей, детей, рожденных суррогатными матерями, готовили к отправке на Филиппины. Родители новорожденных, состоятельные филиппинцы, один из которых – вице-спикер парламента этого государства, просят Россию отдать младенцев.

В июне в Москве нашли еще пятерых малышей, за которыми ухаживали две китаянки. О квартире сообщили соседи, потревоженные детским плачем. Новое дело объединили с предыдущим.

В итоге под арестом и в розыске оказались руководители двух репродуктивных агентств Константин Свитнев (объявлен в розыск, но утверждает, что не скрывается и всячески предлагал оказать помощь следствию) и Владислав Мельников; их сотрудники – переводчик Кирилл Анисимов, юрист Роман Емашев и курьер Валентина Чернышова; две суррогатные матери – россиянка Татьяна Блинова и украинка Ирина Когут; а также врачи клиник, где проводили ЭКО: эмбриолог Тарас Ашитков, его жена, репродуктолог Юлиана Иванова и акушер-гинеколог Лилия Панаиоти.

Все они, по мнению СК, были членами преступной группы, занимавшейся продажей детей.

Угроза нависла и над клиентами репродуктивных агентств – одинокими мужчинами. О том, что Следком планирует аресты россиян, сумевших обзавестись детьми при помощи сурмам, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в структуре. В результате минимум двое отцов-одиночек бежали из России.

Скольким людям грозит опасность в связи с намерениями силовиков, никто не знает. По словам Макса Оленичева из «Выхода», ЛГБТ-организациям известно о нескольких десятках таких семей.

Обвинения отцам пока не предъявлены и, по мнению Оленичева, законных оснований для этого нет. Но, так как в России есть проблемы с верховенством права, дело может отразиться на практике клиник и усложнить жизнь ЛГБТ-людям, мечтающим о продолжении рода, добавляет эксперт.

Процесс вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Некоторые комментаторы окрестили его новым «делом врачей», по аналогии с судилищем сталинских времен. Петицию в защиту арестованных подписали 7,5 тыс. человек. По мнению защитников, они лишь делали свою работу, которая в России легальна.

Действия властей кажутся непоследовательными. Если в Москве и Подмосковье обнаружение квартир с младенцами спровоцировало активность СК, то в Петербурге, по данным СМИ, власти ведут переговоры о скорейшей отправке таких детей зарубежным «заказчикам». При этом известно, что как минимум один младенец, рожденный суррогатной матерью в Гатчине, умер, не дождавшись встречи с био-родителями из КНР.

Тем временем клиники, занимающиеся репродуктивными технологиями, их пациенты и суррогатные матери не знают, что сулит им будущее.

Анонимный врач-эмбриолог предположил в интервью Znak.com, что преследование его коллег – подготовка к запрету сурматеринства в России.

По мнению президента Лиги врачей Семена Гальперина, необходим отдельный закон, регламентирующий применение СМ. При этом не так уж важно, разрешительным он будет или запретительным. Главное – покончить с неопределенностью.