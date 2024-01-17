Россия отвергает критику в адрес миротворцев в Карабахе

Карабахские армяне протестуют у штаб-квартиры российских миротворцев в декабре 2022 года, вскоре после того как Азербайджан начал блокаду. (Фото: Ани Балаян)

Министерство иностранных дел России гневно выступило в защиту своих миротворцев, размещенных в Нагорном Карабахе.

В сентябре прошлого года миротворческий контингент, насчитывающий 2 тысячи человек, не вмешался в ситуацию, когда Баку начал стремительное наступление с целью возвращения региона, в результате которого практически все армянское население покинуло его.

Все это произошло после девятимесячной блокады региона, во время которой российские войска оказывали ограниченное содействие в доставке грузов в Карабах и транспортировке карабахцев в Армению для получения ими медицинской помощи.

Ряд армянских чиновников, в том числе выступивший недавно секретарь Совета безопасности Армен Григорян, публично жалуются на миротворцев, утверждая, что они не смогли защитить около 100 тысячи местных армян.

«С 19 сентября в Нагорном Карабахе началась этническая чистка. До сих пор мы не получили никаких объяснений, как российские миротворцы могли допустить этническую чистку. Мы не находим этому никаких объяснений», – сказал Григорян.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила категорическое несогласие с этими утверждениями.

«Мы считаем, что это [обвинения] – попытка подтасовать факты ради снятия с себя ответственности. Массовой гибели мирного населения Нагорного Карабаха или причинения существенного ущерба гражданским объектам не было», – заявила она на брифинге 12 января.

Ну, можно и так сказать. Азербайджанские войска не совершали массовых нападений на мирных жителей Карабаха, хотя отдельные сообщения о творимых ими в деревнях жестоких расправах все же поступали. Тем не менее исход армян из Карабаха носил насильственный и хаотичный характер. Во время бегства местных жителей более 200 человек лишились жизни в результате взрыва на топливном складе, и около 64 человек погибли по дороге в Армению из-за образовавшихся по пути многодневных пробок. (По оценкам, 220 военнослужащих армии обороны Нагорного Карабаха погибли в попытке противостоять наступлению).

«Никто не имеет право их оскорблять, а тем, кто будет их оскорблять, мы дадим ответ», – добавила Захарова.

Она также высказалась по поводу термина «этническая чистка», который использовали многие другие армянские официальные лица, включая премьер-министра Никола Пашиняна.

«Что касается утверждений об этнической чистке в Карабахе, хотелось бы предоставления каких-либо фактов, если есть хоть какой-то документ, заявление какой-либо международной организации, которую в Ереване считают авторитетной: например, ООН или другой организации», – добавила она.

Миротворцы были размещены в Карабахе в соответствии с соглашением о прекращении огня, подписанным при посредничестве России в ноябре 2020 года, сразу после победы Азербайджана во Второй карабахской войне и перехода под его контроль территорий в регионе и вокруг него. Не имея четко определенного мандата, российские войска действовали в условиях неопределенности.

Вопросы об эффективности действий миротворческих сил возникли уже в самом начале. В декабре 2020 года российские миротворцы не смогли предотвратить захват Азербайджаном двух карабахских сел в предполагаемой зоне их ответственности. В последующие три года Азербайджан продолжал вторгаться в Карабах, захватывая все новые территории и подвергая риску проживающее вдоль границы гражданское население.

В декабре 2022 года, когда Азербайджан заблокировал Лачинский коридор – единственный путь, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, – миротворцы не смогли или не захотели его разблокировать. Блокада продолжалась более девяти месяцев, пока в сентябре Азербайджан не предпринял решительное наступление, которое привело к роспуску де-факто республики в результате подписания очередного соглашения о прекращении огня при посредничестве России и капитуляции местных сил обороны. В последующие дни все население Карабаха за исключением нескольких десятков жителей эвакуировалось в Армению, оставив за собой практически обезлюдевшие земли, и все это время российские миротворцы безучастно взирали на происходящее.

Россия заявила, что в ходе наступления Азербайджана погибли несколько ее военнослужащих, в том числе старший офицер, но не сообщила ни подробностей произошедшего, ни точного числа погибших.

После того как Азербайджан установил полный контроль над регионом, россияне демонтировали несколько наблюдательных постов. Теперь они координируют свою миротворческую деятельность исключительно с Азербайджаном. В своем новостном бюллетене миротворцы неизменно фиксируют отсутствие нарушений режима прекращения огня и заявляют о постоянном взаимодействии с Баку «в целях обеспечения безопасности гражданского населения».

Совсем недавно министр иностранных дел Азербайджана дал понять о возможном выводе миротворцев в 2025 году, как изначально и предусматривало трехстороннее соглашение 2020 года.

Официальные лица Армении не прокомментировали высказывания Захаровой.