Россия: отношение к Джо Байдену и результатам выборов в США

Восторги российских консерваторов, вызванные приходом Дональда Трампа в Белый дом четыре года назад, давно сменились разочарованием. В президентство республиканца российско-американские отношения достигли низшей точки за многие годы. Несмотря на это, многие прокремлевские эксперты огорчены поражением Трампа и с трудом сдерживают неприязнь к его преемнику, демократу Джозефу Байдену.

Отношение к выборам в США

В отличие от большинства мировых лидеров, поздравивших демократа Джо Байдена с победой уже 7-8 ноября, Владимир Путин не сделал этого до сих пор.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков разъяснил, что сперва нужно дождаться окончательного подсчета голосов и исхода «определенных юридических процедур, которые анонсировал действующий президент [Дональд Трамп]» (который оспаривает результаты выборов).

Сдержанность Кремля кажется полной враждебности по сравнению со скорой реакцией российского руководства на избрание Трампа четыре года назад, когда официальная телеграмма была отправлена уже на следующий день после выборов, хотя и тогда рассмотрение претензий в судах, включая частичный пересчет голосов, продолжалось еще около месяца.

В противоположность Путину, его внутриполитический оппонент Алексей Навальный поздравил Байдена и нового вице-президента Камалу Харрис уже 8 ноября, назвав состоявшиеся выборы честными и свободными. «Эта привилегия доступна не всем странам», – добавил оппозиционер, намекая на пороки избирательной системы РФ.

Прокремлевские комментаторы не скрывали злорадства по поводу скандалов, сопровождавших голосование в США.

Так, главред считающегося главным пропагандистским рупором Кремля за рубежом телеканала Russia Today Маргарита Симоньян предположила, что РФ могла бы объявить американские выборы недействительными, так как якобы налицо многочисленные нарушения, сообщения о коррупции, цензура, непрозрачность избирательного процесса и «народный протест».

О «хаосе» и подтасовках заявляли и другие госканалы, вторившие заявлениям Трампа об «украденных» выборах. Некоторые из них упоминали хорошо знакомые россиянам понятия, такие как «вбросы» и «карусели» (распространенные в РФ методы фальсификации результатов голосования).

В свою очередь, независимые медиа, такие как «Медуза», демонстрировали, что утверждения госСМИ не выдерживают критики.

«Говорят, что там (в США) сфальсифицировали выборы [в пользу Байдена]. Тогда я задам вопрос: “Почему они сфальсифицировали выборы президента и не смогли сфальсифицировать… выборы в Сенат так, чтобы там было большинство у демократов?” [люди голосовали за президента и сенаторов в одном и том же избирательном бюллетене и в одно и то же время]. Все факты фальсификаций, за которые уцепились наши дураки, уже опровергнуты», – говорит политолог Илья Матвеев из СЗИУ РАНХиГС.

В политической системе США Сенат имеет ключевое значение, т.к. способен заблокировать практически любые приоритеты президента – от назначения министров до финансирования правительства – или даже сместить президента с должности (при условии поддержки Палаты представителей).

«Все это [шумиха по поводу нечестности американских выборов] предназначено исключительно для внутреннего потребления и связано с двумя моментами. Во-первых, с известным приемом, который называется whataboutism: “Запад постоянно предъявляет претензии к тому, как в России проходит референдум по поправкам [в конституцию] или выборы в органы власти. Мы можем предъявить им сходную претензию”. Во-вторых, это связано с устойчивой симпатией к Трампу, которая является на протяжении последних четырех лет общей тональностью», – считает политолог Илья Будрайтскис из Московской высшей школы социальных и экономических наук.

Любовь, угасшая не совсем

Триумф Трампа в 2016-м был с удовлетворением и даже восторгом встречен российскими консерваторами. Близкие к Кремлю комментаторы, такие как влиятельный политолог и тележурналист Михаил Леонтьев, видели в 45 президенте США политика с «абсолютно четкой системой ценностей», близкой и понятной россиянам.

Телеведущий Дмитрий Киселев еще до вступления Трампа в должность объявил его «фигурой, меняющей мир».

Депутаты Госдумы встретили весть о победе республиканца овацией. О «духовной близости» с американским президентом заявляли известный своими гомофобскими высказываниями политик Виталий Милонов и лидер правопопулистской ЛДПР Владимир Жириновский.

«Трампомания» подчас принимала гротескные формы. Например, петербургское казачество присвоило американскому почетное звание (спустя два года, после очередного обострения в Сирии, Трампа «разжаловали» и обещали сжечь его чучело). А националистическая газета «Завтра» даже объявила Трампа потомком княжеского рода Рюриковичей. Байдена такой чести не удостоили.

Российские консерваторы сочувствуют Трампу, видя в нем разрушителя либерализма, который, согласно прошлогоднему заявлению Путина, пребывает в кризисе, говорит Илья Будрайтскис.

Как следует из прошлогоднего интервью российского лидера изданию Financial Times, под либерализмом он понимает, в первую очередь, мультикультурализм (политику, поощряющую культурное разнообразие), открытые границы и толерантность к мигрантам. Подобная критика встретила понимание у Трампа, администрацию которого не раз обвиняли в разжигании культурных войн. Как Трамп, так и Путин почти синхронно называли себя националистами.

Другим источником доверия российской элиты к Трампу был его предполагаемый «реализм» во внешней политике, то есть склонность выстраивать ее в соответствии с прагматическими интересами США, а не идеологическими или моральными императивами (подход, возможно, отвечающий путинским представлениям о мире).

«Что значит в понимании Трампа сделать Америку более сильной? Чтобы Америка была сильной, необходимо ли, чтобы Украина была интегрирована в Запад и находилась на антироссийской основе? Необходимо ли, чтобы Башар Асад был свергнут в Сирии и так далее? Я [так] не думаю», – рассуждал в 2016-м замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Обычные россияне тоже связывали с Трампом надежды на «перезагрузку» российско-американских отношений. В ноябре 2016-го в такую возможность верили 46% респондентов ВЦИОМ.

Но вскоре первоначальный оптимизм сменился разочарованием.

По мере того, как США вводили все новые санкции против РФ, в то числе в отношении проекта газопровода «Северный поток - 2», и не шли навстречу Москве по вопросу договоров о ракетах средней и меньшей дальности и сокращении наступательных ядерных вооружений, тон официальной пропаганды становился все более критическим.

Несмотря на это, Трамп оставался для России предпочтительным вариантом в качестве американского президента, полагает Будрайтскис.

«Внешнеполитический курс Трампа… несмотря на все санкции, отражал скепсис… по отношению к международным институтам, НАТО, новым военным операциям», – отмечает политолог.

В то же время, в период выборов российские официальные лица оставались сдержанными в своих оценках, что может намекать на то, что они готовились к поражению Трампа и взаимодействию с новой американской администрацией, добавляет исследователь.

Без надежды на взаимопонимание

Приход Джо Байдена в Белый дом оставляет мало надежд на взаимопонимание между Москвой и Вашингтоном. Лояльные Кремлю аналитики считают демократа носителем чуждой идеологии глобализма и либерализма.

«С победой демократа (Байдена) можно ждать реванша всех не консервативных сил во всем мире», – делится опасениями председатель сенатского комитета по международным делам Константин Косачев.

По мнению сенатора, избрание Байдена воодушевит «сторонников “крестовых походов” за “единственно верные” ценности и политические системы» (то есть противников realpolitik в ее путинском понимании). Ту же точку зрения, вероятно, разделяют многие в российской элите.

Проправительственные эксперты, такие как Леонтьев или Петр Акопов, называют Байдена ставленником «глубинного государства». Термин отражает представления о существовании в недрах госаппарата могущественных групп влияния, которые скрытно управляют страной без оглядки на демократические процедуры.

Концепцию, на которую неоднократно ссылался Трамп в своей полемике с оппонентами, некоторые эксперты считают искажающей действительность.

«Понятие “глубинное государство” впервые использовалось по отношению к Турции, где регулярно происходили госперевороты военных против исламистов. [В таком понимании] “глубинное государство” – это просто военные и спецслужбы. Если у вас в стране военные способны на госпереворот, значит, глубинное государство имеет какую-то силу», – объясняет Илья Матвеев.

Однако, продолжает эксперт, считать Байдена ставленником военных и спецслужб – смешно, так как силовые структуры в США традиционно поддерживают республиканцев. «Применительно к Америке “глубинное государство” – это теория заговора», – считает Матвеев.

По мнению политолога, прокремлевские эксперты некритически повторяют демагогию Трампа, оплакивая его поражение. Между тем при Трампе отношения России и США были хуже, чем когда-либо прежде.

Причиной подобной недальновидности, видимо, является идеологическое отторжение, которое вызывают демократы у российских элит. Правда, месяц назад Владимир Путин в своеобразной манере высказался об общих ценностях с Демпартией США.

По словам Путина, американские демократы близки к идеям социал-демократии, из которой выросла и коммунистическая партия, в которой российский лидер когда-то состоял.

«Многие из этих ценностей левого характера мне нравятся до сих пор. Равенство, братство – чего ж здесь плохого? … Как известно, афроамериканское население США составляет … одну из электоральных баз демпартии … Но и Советский Союз постоянно поддерживал движение афроамериканцев … Ещё Коминтерн писал в 30-е годы, что у негритянских представителей рабочего класса и у белых рабочих один враг – это империализм и капитализм… Здесь есть нечто такое, что в известной степени … является общими ценностями», – сказал президент.

Неожиданное признание в любви к марксизму в контексте американских выборов вызвало недоумение у многих наблюдателей. По мнению Ильи Будрайтскиса, здесь имела место тонкая попытка подыграть Трампу.

«Трамповская аудитория считает демократов коммунистами и социалистами. На фоне текущей избирательной кампании заявление Путина о том, что он как бывший коммунист сочувствует “актуальному коммунисту” Байдену, работала в эту сторону», – уверен собеседник Eurasianet.org.

Оправданы ли тревожные предчувствия?

Опасения, что при Байдене Россия вновь станет для США «врагом номер один», высказали многие российские издания, обращавшие внимание на присутствие в команде демократа «антироссийских ястребов». Однако подобную точку зрения разделяют не все.

«Я считаю, что при Байдене отношения России и США будут лучше, хоть и останутся очень плохими. Например, Байден сказал, что вернется в договор [о сокращении наступательных ядерных вооружений], который разорвал Трамп. Уже одно это говорит о том, что с Байденом будут более конструктивные отношения, чем с Трампом», – полагает Матвеев.

Недоброжелатели ждут от Байдена усиления военных интервенций США «во имя демократии». Об этом, в частности, пишет сенатор Косачев, предсказывающий «больше смертей на Донбассе и во многих других горячих точках мира».

Другие эксперты не согласны с тем, что новая американская администрация будет воинственнее предыдущей.

«Для Байдена приоритетом в сфере международной политики будет восстановление той роли Америки в международных институтах, которая сокращалась во время президентства Трампа. С другой стороны, американские избиратели, в том числе демократические, испытывают скепсис в отношении активной внешней политики и наращивания американского присутствия в разных далеких странах. Байден будет вынужден это учитывать», – говорит Будрайтскис.

Народная реакция

Обычные россияне следят, скорее, за курсом доллара, чем за политическим курсом руководства США.

Соцсети отреагировали на избрание Байдена целым фонтаном мемов, большинство из которых обыгрывают старую шутку про Барака Обаму, выкручивающего лампочки в подъездах российских многоэтажек.

Мем возник на фоне уродливой, по выражению авторов статьи в Washington Post, пропагандистской кампании в российских СМИ, обвинявших Обаму во всех смертных грехах.

Россияне ответили на это ироничным предположением, что и в плачевном состоянии домов и дорог тоже виноват Обама.

На одном из самых популярных мемов про Байдена демократ принимает от Трампа связки ключей от российских подъездов (по другой версии, ключи ему напрямую передает Обама), что можно истолковать как констатацию того, что народ не ожидает изменения риторики в отношении США.