Россия: отставание экономики продолжает нарастать

Дайджест ключевых событий в экономике в октябре 2021 года.

Страна ушла на «ковидные каникулы». Бизнес в панике — не все успели отойти от предыдущих ограничений. Предприниматели недовольны масштабами поддержки и предупреждают о плачевных последствиях для многих отраслей.

Банк России признал — остановить инфляцию не получится. И решил действовать максимально жестко, повысив ключевую ставку до 7,5%. На этом фоне укрепляется рубль, поддержку которому оказала также ситуация на мировом рынке энергоносителей.

Международный валютный фонд, как и российские аналитики, не слишком оптимистичен: рост экономики России замедлится в ближайшие пять лет, а отставание от мира — усилится.

Отставание российской экономики продолжит нарастать

Доля России в мировой экономике снизилась до минимальных уровней с начала 2000-х годов, свидетельствуют данные Международного валютного фонда. В октябрьском докладе World Economic Outlook оценивается вклад стран в глобальный ВВП в перспективе до 2026 года.

В 2021 году российская экономика составит 3,075% мировой, что является минимальным значением за 20 лет. В ближайшие пять лет эта доля продолжит снижаться: в 2022 году — до 3,02%, а к 2026-му — до 2,83%. Таким образом, экономика вернется к показателям времен дефолта 1998 года.

Что касается прогноза по росту ВВП, то он достаточно оптимистичен на текущий год — 4,7%. Однако, дальнейшие ожидания ухудшены: в 2022 году экономика вырастет на 2,9% вместо прогнозируемых ранее 3,8%. И это существенно ниже среднемировых значений — 5,9% в 2021 году и 4,9% в следующем. Показатели других развивающихся стран выглядят и вовсе недостижимыми: 6,4% и 5,1% соответственно.

К 2026 году темпы роста российской экономики замедлятся до 1,6%, считают в МВФ.

Локдаун с неограниченным сроком

С 30 октября по 7 ноября в России введен режим нерабочих дней с сохранением заработной платы работникам. Такой указ подписал президент Владимир Путин. Регионы могут продлевать срок локдауна в зависимости от локальной ситуации. Максимальный срок нормативно не ограничен.

Принудительно закрываются предприятия сферы услуг, общепита и непродовольственные магазины. Каждый регион самостоятельно определяет круг ограничений. Чаще всего доступ в ряд организаций — отели, фитнес-центры, стоматологию — возможен по QR-коду. Его выдают тем, кто вакцинировался или имеет медотвод от прививки.

Эти меры будут стоить 0,1% ВВП в неделю, оценивает главный экономист ING Bank Дмитрий Долгин. И это не худший вариант: в апреле-мае 2020 года недельный «простой» стоил экономике 0,25% в неделю, отмечает он. Однако в случае продления локдауна негативный эффект может быть более масштабным, чем в первую волну пандемии. В связи с этим аналитик ожидает замедление темпов экономического роста.

Бизнес готовится к катастрофе

В правительстве подсчитали, что нерабочие дни в течение двух недель будут стоить бизнесу 60 млрд рублей. Власти готовы компенсировать 27 млрд рублей выпадающих доходов путем выплат по 1 МРОТ на каждого сотрудника из пострадавших отраслей, — сообщил первый зампред правительства Андрей Белоусов.

Предприниматели называют новые ограничения катастрофой, компенсации в 1 МРОТ — подачкой, и говорят о том, что многие компании не выживут. «Во время нового локдауна рестораны, оставившие доставку, недополучат порядка 90% выручки, а некоторые вынуждены будут закрыться полностью, — цитирует Forbes Максима Ползикова, управляющего партнера и генерального директора Ginza Project Moscow. — Чтобы оправиться после 10 дней локдауна, потребуется в лучшем случае несколько месяцев».

«Введение QR-кодов привело практически к полному прекращению коммерческой деятельности предприятий», — сказал изданию Дмитрий Нартов, гендиректор сети «Киномакс».

Неожиданное для рынка повышение ключевой ставки

22 октября Банк России повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пункта — до 7,5%. Регулятор признал: реальная инфляция превышает все предыдущие прогнозы, а инфляционные ожидания остаются слишком высокими.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, рост цен на продукты осенью обоснован скромным урожаем и высокими издержками в животноводстве. Влияние на российские реалии оказывает и мировой рынок, а именно рост цен на продовольствие, уголь, цветные металлы и природный газ. Особенно критично подорожание газа — оно влияет на стоимость азотных удобрений и, в конечном счете, на цены продукции сельского хозяйства.

Еще одна важная причина инфляционных рисков, по мнению ЦБ, связана с дисбалансом спроса и возможностями предложения. Производители вместо повышения эффективности производства просто перекладывают дополнительные издержки на плечи потребителей.

Новый прогноз годовой инфляции от ЦБ — 7,4-7,9%. Ключевая ставка в следующем году будет находиться на средних значениях в 7,3-8,3%, а значит не исключен дальнейший рост показателя.

Рубль укрепился

В октябре рубль укрепился на 5% по отношению к доллару. В начале месяца американская валюта стоила 72,9 рублей, а 26 октября опустилась до минимального значения в 69,6 рублей. Похожая ситуация и в паре рубль — евро. С максимального курса 84,6 рубля на 5 октября европейская валюта упала до 80,7 рубля за евро на 27 октября.

На укрепление рубля в течение месяца повлияло несколько факторов, говорят аналитики. На мировом рынке — это рост цен на нефть и газ перед отопительным сезоном. Среди локальных факторов — повышение ключевой ставки, налоговые выплаты и дивиденды в октябре, из-за которых крупнейшим экспортерам пришлось продавать валюту.

В последние дни месяца рубль немного сдал позиции: 70,5 рубля за доллар и 82,3 рубля за евро. Небольшое ослабление происходит из-за повышенного спроса на валюту. Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко прогнозирует, что рубль продолжит укрепляться на фоне ослабления доллара. К концу года пара может торговаться на отметке в 67 рублей за доллар. Это произойдет при дальнейшем росте дефицита энергоносителей.

Производители мясной продукции предупреждают о росте цен

Крупные производители мясной продукции уведомляют торговые сети о повышении отпускных цен. Это связано с увеличением себестоимости производства, пишут «Известия». Сосиски, колбасы, полуфабрикаты подорожают на 7-20% с начала ноября.

Сами производители называют повышение цен вынужденным и минимально возможным. Говорят о том, что стоимость сырья для них выросла намного больше. Например, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), курятина за год подорожала на 50%, что связано с заболеваниями птиц. Свинина стала дороже на 25-30% за год.

Генеральный директор «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров отметил, что покупатели перешли на более дешевые мясные продукты и дальше останется только сокращать потребление.

Рост цен беспокоит больше, чем коронавирус

61% россиян считают удорожание продуктов и товаров в магазинах главной проблемой общества. В 2 раза меньше людей беспокоит пандемия COVID-19, ее упомянули 32% опрошенных. Итоги опроса опубликовал «Левада-Центр» в конце октября 2021 года.

36% респондентов назвали наиболее острой проблемой обнищание большинства населения. 33% россиян указали на коррупцию и взяточничество. О недоступности многих видов медицинского обслуживания заявили 23% опрошенных, столько же — о расслоении на богатых и бедных и несправедливое распределение доходов.

Россия разрешила вернуться мигрантам-нарушителям

Миграционные власти России, Узбекистана и Таджикистана договорились о трудовой амнистии. Как пишет Росбалт, на работу в РФ смогут вернуться около 300 тыс. граждан соседних стран, которые в свое время нарушили те или иные правила пребывания в России. Так, разрешен въезд 158 тыс. граждан Узбекистана, сообщает посольство этой страны в РФ. Амнистия не будет распространяться на мигрантов, которые были выдворены из страны по решению суда.

Ни один рынок труда в мире не зависит так от мигрантов, как российский, считают профессор Российско-Таджикского (Славянского) университета Рахмон Ульмасов и советник ректора Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе Нурали Курбанов. В своей статье они пишут, что если до пандемии рабочие из СНГ искали в России работу, то сейчас — для работодателей остро стоит проблема найти трудовых мигрантов.