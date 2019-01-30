Россия: отток капитала достиг рекорда за 4 года

Бегство капитала из России в 2018 году стало самым высоким за 4 года, достигнув $67,5 млрд. Эксперты связывают это с продолжающимся ускорившимся уходом из России иностранных инвесторов и со стремлением крупного российского бизнеса к увеличению объемов иностранных активов, в том числе — к накоплению валюты на заграничных счетах.

Рост оттока замедляет развитие экономики, сокращает инвестиции в основной капитал и тормозит рост реальных доходов населения. Некоторые специалисты, наоборот, видят в оттоке хороший признак, — бизнесу есть что накапливать. С другой стороны, если бы эти деньги были вложены в экономику, они принесли бы пользу стране.

Сколько утекло

Отток капитала частного сектора в 2018 году стал самым высоким после 2014 года, составив $67,5 млрд (около 4,5 трлн рублей). По данным Центробанка, это в 2,7 раза больше 2017 года и в 3,6 раза — 2016-го. Больше половины годового оттока пришлось на четвертый квартал, когда из страны ушло $36,5 млрд, что почти в полтора раза больше, чем за весь 2017 год.

Отметим, что Центробанк в декабре впервые за все время работы решил изменить в своей статистике название графы «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» на более нейтральный вариант «финансовые операции частного сектора».

Банк России сделал это для «гармонизации терминологии», говорится в сообщении, хотя не исключено, что это решение также могло быть связано с попыткой исключить из своего дискурса выражение, которое многими воспринимается как однозначно негативное. Вместе с тем ЦБ в октябре выпустил видеоролик, в котором объясняется, почему отток капитала — это не всегда плохо.

Кто выводил деньги из России

В 2018 году иностранные инвесторы активно сокращали вложения в Россию. В третьем квартале иностранные прямые инвестиции упали до –$6 млрд (до –4,2 млрд, по оценке ЦБ), что является минимумом с 2010 года, говорится в октябрьском отчете института «Центр развития» ВШЭ. То есть по этой статье наблюдался отток. Как пояснил «Независимой газете» бывший глава департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов, это означает, что «нерезиденты распродают активы и выходят из России».

По его мнению, это «наглядная иллюстрация того, что наша экономика встала на путь изоляционизма». «В новейшей истории России ничего подобного еще не наблюдалось. Влияние этих трендов на экономическое развитие страны, думаю, не требует комментариев», — сказал он изданию.

В третьем квартале американские инвесторы избавлялись от акций компаний En+ (владеет алюминиевыми заводами и энергетическими объектами в России), UC Rusal, принадлежащих бизнесмену Олегу Дерипаске, и Горьковского автомобильного завода, говорится в отчете ВШЭ. Все эти компаниями оказались под санкциями.

Следует также отметить, что президент РФ Владимир Путин летом 2018 года разрешил компании «Роснефть» не заводить в российские банки валютную выручку от продажи нефти и оставлять ее на счетах иностранных банков. Ранее эти деньги поступали в Россию и часть из них, очевидно, переводились в рубли для разнообразных расходов. Таким образом «Роснефть» обеспечивала приток капитала, но теперь такой обязанности у нее нет. В целом желание крупного бизнеса накапливать валюту за границей, по мнению экспертов, является общим трендом.

Чем вызван отток

Рост оттока связан с «резким ростом вложений [частного сектора] в зарубежные активы в конце года», который произошел на фоне сокращения долгов российского бизнеса, в том числе банков, перед иностранцами, говорится в отчете института «Центр развития» ВШЭ.

Аналогичный вывод делает Центробанк. «В прошедшем году продолжилось уменьшение внешних обязательств банков, и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах после приостановки ее покупок в рамках бюджетного правила», — говорится в сообщении ЦБ.

Согласно бюджетному правилу, Центробанк покупает валюту для резервных фондов Минфина на деньги, полученные нефтегазовыми компаниями при продаже нефти по цене более $40 за баррель. Этот механизм ввели в 2017 году, чтобы снизить зависимость рубля от мировых цен на нефть. С января по август 2018 года, согласно расчетам Sberbank CIB, ЦБ закупил для Минфина валюту на $36,1 млрд (эти деньги не записываются в «отток капитала»), сообщили Eurasianet.org в компании. В августе из-за ослабления рубля ЦБ приостановил закупку валюты до конца года.

«Чистый объем погашений внешнего долга [в четвертом квартале] составил $10,4 млрд. Таким образом, большей частью отток капитала в 4К18 ($26,1 млрд) был связан с увеличением объема иностранных активов. Похоже, резиденты воспользовались моментом, когда ЦБ прекратил закупки валюты, и аккумулировали валютную ликвидность для погашения внешнего долга в будущем», — сообщили в Sberbank CIB.

Отток капитала означает, что деньги оказались не востребованы в России, считает глава аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев. Как он сообщал весной 2018 года газете «Московский комсомолец», ведущие компании-экспортеры, закупая валютные активы, пытаются создать «подушки безопасности» на случай экономических потрясений.

Рост оттока говорит об увеличении выручки российских экспортеров, вызванной ростом цен на нефть, и о негативных ожиданиях участников внешнеэкономической деятельности относительно перспектив российской экономики, сказал осенью 2018 года «Аргументам и фактам» доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. «С одной стороны, отток капитала — это хорошо, потому что есть чему утекать, с другой — это еще и рост негативных оценок», — считает он.

Последствия для экономики

Компания «Уралсиб кэпитал» в 2012 году провела исследование о том, как отток капитала влияет на экономические процессы в стране. Согласно выводам компании, опубликованным в газете «Ведомости», отток размером $10 млрд тормозит рост ВВП (на 0,1% в первый год и на 0,16% во второй), сокращает инвестиции в основной капитал (на 0,51% в первый год и на 0,19% во второй), замедляет рост реальных доходов населения (на 0,28% в первые два года).

Прибыль от экспорта, которые могла быть использована для развития экономики, оседает либо в иностранных банках, либо в государственных резервах. В результате эти деньги не направляются на развитие реального сектора экономики, сказал изданию Bankir.ru аналитик компании «Солид» Вадим Кравчук. Опрошенные изданием специалисты полагают, что в этих условиях даже возможный рост нефтяных цен в 2019 году не сможет воспрепятствовать замедлению экономического роста. В ближайшие годы ВВП России в лучшем случае будет расти на 1,3-2%, то есть в 2-2,5 раза медленнее мировой экономики.