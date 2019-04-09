Россия: отток мигрантов ставит под угрозу экономическое развитие

За последние 5 лет условия работы трудовых мигрантов в России сильно изменились: девальвация рубля, экономические проблемы на многих предприятиях, усложнение процедуры легализации привели к сокращению потока иностранной рабочей силы в страну.

Наряду с уменьшением количества временных работников, сокращается миграционный приток постоянных переселенцев: уезжать из страны стали больше, а приезжать для постоянного проживания — меньше. Естественная убыль населения уже не компенсируется приезжими из других стран.

Эксперты отмечают, что в ситуации сокращения населения важно создавать условия для привлечения мигрантов, которые смогут компенсировать убыль трудоспособного населения. Новая Концепция миграционной политики, принятая в конце 2018 года, пока только декларирует смягчение правил въезда. Одной из причин осторожности властей может быть негативное, по данным опросов, отношение россиян к трудовым мигрантам.

Двойной удар по мигрантам

Отток иностранной рабочей силы, по данным ФМС, начался в 2014 году, когда произошел обвал рубля. Тогда, впервые с 2009 года, миграционная служба обнаружила сокращение на 17,6% количества поставленных на учет иностранных граждан.

В 2015 году усложнился порядок легализации трудовых мигрантов, — в частности, мигрантов обязали в течение 30 дней после въезда в страну приобретать патент для работы, а также — сдавать экзамены по русскому языку и приобретать полисы медицинского страхования. В результате количество прибывших иностранцев снизилось в 2015 году еще на 6,1% (до 17 млн человек). В частности, на 14,2% сократился приток граждан Украины, на 18,9% — Узбекистана, на 15,6% — Таджикистана и на 21,9% — Молдовы.

Тенденция продолжилась и в 2016 году. Причинами сокращения числа трудовых мигрантов из Средней Азии в 2015-2016 годах являются девальвация рубля и сжатие рынка труда в России, говорится в докладе ВШЭ и РАНХиГС. Снижение мигрантов из Украины и Молдавии объясняется тем, что у них есть альтернатива в виде выезда на работу в западные страны, которая стала для них более привлекательной благодаря безвизовому режиму с Европой.

С 2017 года начался рост миграции, однако он до сих пор не достиг уровня докризисного 2013 года (17,9 млн человек). В 2017 году на миграционный учет было поставлено 15,7 млн иностранцев (в том числе для целей работы — 4,8 млн), в 2018-м — 17,8 млн (в том числе для работы — 5 млн).

В начале 2019 года в России находились 9,7 млн иностранных граждан, это чуть меньше, чем в 2015 году (9,75 млн), и почти на 2 млн меньше, чем в 2014-ом, когда в стране находилось 11,6 млн иностранцев.

Представители диаспор говорят о еще более существенном оттоке мигрантов, чем отражено в статистике. Заместитель председателя «Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев» Мухаммед Алимурадов сообщил корреспонденту Eurasianet.org, что за последние 5 лет количество трудовых мигрантов из Узбекистана (крупного источника миграции) сократилось на 40%.

По его мнению, основной причиной стало ужесточение миграционного законодательства, а также высокие затраты на легализацию и административные барьеры. «Кроме официальных затрат на получение патента, на каждом этапе есть посредники, которые пытаются заработать на мигрантах, — говорит он. — Процедуры затягиваются, за отведенные 30 дней мигранты не успевают получить необходимые документы и попадают в список нарушителей».

Кроме этого, говорит Алимурадов, в Узбекистане открываются заводы, новые предприятия, появляется больше шансов трудоустроиться на родине. «И получать те же деньги, что и в России», — добавляет он.

В последние годы мигранты из Центральной Азии также стали ориентироваться на другие страны, более привлекательные для работы.

Сложности легализации

Несоответствие официальных данных с оценками представителей диаспор, вероятно, связано с сокращением количества нелегальных мигрантов: статистика учитывает только тех, кто становится на учет, а диаспоры знают ситуацию в целом. С этим согласен Мухаммед Алимурадов, утверждающий, что нелегальных мигрантов стало существенно меньше: сейчас, по его оценке, только 10-15% приехавших из Узбекистана находятся в стране нелегально, то есть не имеют даже регистрации.

На фоне сокращения миграции наблюдается усиление работы правоохранителей. За нарушения — выдворяют из страны и закрывают въезд на срок до 10 лет. В 2018 году, по данным МВД РФ, было принято 253,6 тыс. решений о неразрешении въезда, по сравнению с 210,7 тыс. в 2017 году и 229 тыс. в 2016-м. В целом, по оценке президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, сейчас запрещен въезд 1 млн иностранцев, пишет News.ru.

Многие приезжие, независимо от того, встали они на учет или нет, не всегда получают документы на работу. Из 5 млн иностранцев, въехавших в страну в 2018 году с целью работать, разрешительные документы получили 1,8 млн человек (в том числе 1,67 млн патентов и 130 тыс. разрешений на работу).

Всего в России, возможно, пребывает порядка 3 млн нелегальных мигрантов, сказал в конце 2018 года замглавы Федерального агентства по делам национальностей Михаил Мишин. Его оценка основана на том, что две трети иностранцев, въехавших в Россию с целью трудоустройства, не оформили патенты и разрешения на работу, пишет «Российская газета».

Однако, оценка Мишина, похоже, не учитывает то, что некоторые трудовые мигранты (в частности, граждане Казахстана, Кыргызстана и Армении) обязаны указывать при постановке на миграционный учет, что целью приезда является трудоустройство, но при этом им не нужно оформлять патенты или разрешения на работу. Принимая во внимание, что, например, число одних лишь работающих в РФ кыргызских граждан колеблется, по различным данным, от 640 до 800 тыс. человек, оценка в 3 млн нелегалов представляется значительно завышенной.

Численность легализовавшихся в 2014 году — до новых правил — в два раза превышает нынешние объемы, отмечается в подготовленном в декабре 2018 года докладе Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития. «Отсутствие роста числа вновь оформляемых документов может свидетельствовать как о слишком высокой цене официального выхода на рынок труда…, так и об ужесточении миграционных правил», — говорится в документе.

Около 30% мигрантов работают, не имея даже потенциальной возможности оформить свое трудоустройство, считают авторы доклада ВШЭ и РАНХиГС. «Проблема привлечения трудовых мигрантов в Россию пока кажется менее трудной, чем их легализация», — считают они.

О том, каким образом некоторые мигранты пытаются получить документы в обход миграционных правил, можно судить по новостям из разных регионов страны: об уголовных делах за подделку документов, «помощи» в постановке на миграционный учет от сотрудников полиции и другим подобным сообщениям.

Рабочая сила как двигатель прогресса

Помимо общего сокращения миграции, снижается прирост мигрантов, которые приехали в Россию на постоянное место жительства. По данным Росстата, который учитывает именно их, в 2018 году впервые за долго время миграционный прирост (приехавшие минус уехавшие) не смог компенсировать естественную убыль населения. Прирост мигрантов составил 124,8 тыс. человек, в то время как убыль населения — 218,4 тыс.

Миграционный прирост в 2018 году оказался самым маленьким с 2005 года, следует из доклада аналитического центра при правительстве РФ, если их дополнить данными Росстата. Это произошло в результате сокращения числа прибывших в Россию и увеличения числа выбывших за ее пределы, говорится в материалах Росстата. Таким образом, постоянное население России сократилось на 93,5 тыс. человек. Сокращается и трудоспособное население страны.

О том, что снижение числа рабочей силы становится основным вызовом для экономики России, говорят международные и российские эксперты. В докладе об экономике России Всемирного банка, вышедшем в декабре 2018 года, говорится, что для удвоения темпов экономического роста в дополнение к увеличению числа рабочей силы (через повышение пенсионного возраста) потребуется проведение реформ, направленных на увеличение входящих миграционных потоков, расширение объема инвестиций и ускорение роста совокупной факторной производительности.

Без привлечения человеческого капитала из других стран российская экономика не сможет расти желаемыми для правительства темпами, пишут в докладе эксперты Института исследований развивающихся рынков Сколково и консалтинговой компании EY. По их оценкам, для роста ВВП в 4-5% в год необходимо увеличивать трудовые ресурсы на 1-1,5% в год. Исходя из численности рабочей силы (75,45 млн человек), ежегодный прирост рабочей силы должен составить минимум 755 тыс. человек.

«Даже если нам удастся существенно повысить производительность труда, увеличить занятость работников в возрасте 55 лет и старше, заменить ряд рутинных профессий роботами, мы не сможем компенсировать к 2030 году потери более десяти миллионов трудоспособных. Также высока вероятность того, что по сравнению с другими драйверами экономического роста меры миграционной политики окажутся более простыми в разработке и реализации», — пишут авторы доклада ВШЭ и РАНХиГС.

Шаг вперед, два назад

В правительстве с 2006 года предпринимают шаги к облегчению процесса легализации мигрантов, отмечаются в докладе ВШЭ и РАНХиГС. Однако за решениями по либерализации законодательства немедленно предпринимаются шаги в обратном направлении. «Разумные законодательные инициативы часто сопровождаются таким количеством дополнительных поправок и такой правоприменительной практикой, что весь позитивный эффект от нововведений просто теряется», — говорится в документе.

В октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, которая ставит цель создать более комфортные условия для легализации и адаптации мигрантов. В конце февраля 2019 года принят план ее реализации на первом этапе. В документе делается упор на анализ текущей ситуации и совершенствование процедур, для чего будут разрабатываться новые законы и нормативные акты. Более конкретных мер в документе не прописано.

Сокращение миграционных потоков сопровождается ростом негативного отношения жителей России к трудовым мигрантам. Доля ее противников, которую замеряет «Левада-центр», в июле 2018 года составила 67%. Это ниже показателей двухлетней давности (80%), но выше, чем в 2002 году (45%). Согласно исследованию «Института общественного мнения Анкетолог», лишь 28% россиян доброжелательно относятся к мигрантам, а 72% — настороженно, 77% считают, что миграционное законодательство необходимо ужесточить, а 53% уверены, что миграция отрицательно влияет на экономическое развитие страны.

Между тем Россия теряет привлекательность как направление для стратегической миграции, хотя остается популярным местом сезонной подработки, отмечается в исследовании Сколково и EY. Именно стратегическая миграция нацелена на решение долгосрочных демографических проблем, характерных для России. Официальная риторика направлена на уклонение от решения проблемы, а неофициальная «носит практически полностью антимиграционный характер», говорится в документе. Это не позволяет ожидать разработки разумной и взвешенной стратегической политики в ближайшем будущем, считают авторы исследования.

«При этом времени остается все меньше, — отмечают авторы исследования. — Быстрое экономическое развитие некоторых азиатских стран, включая Казахстан, Китай и страны Персидского залива, в сочетании со все более либеральным принятием мигрантов большинством стран Запада с развитой экономикой, ставит Россию в непростое конкурентное положение на международном рынке человеческого капитала».