Россия: от гражданства – к кастам?

По мнению аналитиков, Россия активно формирует систему, в рамках которой социальное положение и благополучие гражданина жестко обусловлено его лояльностью государству, а нарушение правил влечет за собой ощутимое сокращение объема прав, вплоть до полного их обнуления путем лишения гражданства. (Фото: Daniel Vazome, CC BY 2.0, t.ly/5RuL)

Госдума недавно приняла давно обсуждавшиеся «президентские» поправки в закон о гражданстве. Они, с одной стороны, облегчают процедуру получения российских паспортов иностранцами, а с другой – позволяют лишать приобретенного гражданства по широкому списку оснований, включая целый ряд «политических» статей УК.

Практически одновременно с этим принят одиозный закон об электронных повестках, который, по мнению некоторых экспертов, является прообразом всеобъемлющей системы контроля над гражданами, напоминающей китайский «социальный рейтинг».

Подобные нововведения могут свидетельствовать о деградации института гражданства в стремительно дрейфующей к тоталитаризму стране. В то время как конституция по-прежнему декларирует равноправие всех россиян, усилия властей направлены на формирование кастового общества, в котором объем прав и свобод человека обусловлен лояльностью режиму и «хорошим поведением».

При этом в нагрузку к «дешевому» российскому паспорту всё чаще прилагается повестка в военкомат, что делает его вдвойне сомнительным приобретением.

Аттракцион неслыханной щедрости?

Послабления, содержащиеся в поправках к закону о гражданстве, касаются двадцати категорий иностранцев, включая участников программы содействия добровольному переселению соотечественников; проживающих в России граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана, а также отслуживших по контракту в российской армии.

Они продолжают многолетнюю политику Кремля, направленную на ускоренное «производство граждан» за счет населения постсоветских стран, как для улучшения демографических показателей, так и для оправдания территориальной экспансии.

Политика «сплошной паспортизации» территорий, которые Москва считает своими вотчинами, не нова. Ещё в 2000-х РФ охотно раздавала документы жителям непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии (большинство из которых теперь имеют двойное – местное и российское – гражданство). После 2014 года то же самое происходило на оккупированной части Украины и в Приднестровье.

С прошлого года уже все украинцы пользуются сомнительной привилегией стать россиянами без каких-либо дополнительных условий, что перекликается с тезисом Путина о том, что украинцы и русские – «один народ». Пропаганда уверяет, что за паспортами РФ в «освобожденных» районах выстраиваются очереди, поскольку их жители горячо любят Россию. Украинские СМИ пишут о принудительной паспортизации, сопровождающейся угрозами и насилием. Последний указ Путина, позволяющий депортировать жителей оккупированных территорий, не пожелавших получать российские документы, не оставляет сомнений в природе подобного «самоопределения».

Кроме того, спрос на российские паспорта традиционно высок среди выходцев из стран Центральной Азии, стремящихся избавиться от унизительного и создающего многочисленные неудобства статуса мигранта.

В целом за последние три года гражданство РФ получили около 2 млн иностранцев (причем в 2021-м был побит двадцатилетний рекорд). Для сравнения, считающаяся лояльной к иммигрантам Германия ежегодно натурализует лишь 100-130 тыс. переселенцев.

На первый взгляд, массовая раздача паспортов не согласуется с традиционной риторикой российских властей, обличающих Запад за мультикультурализм и потворство мигрантам. Однако, по мнению историка и политолога Ильи Будрайтскиса, исследующего путинизм как идеологический феномен, Кремль не видит противоречия.

«Европейцы дают права гражданства иностранцам по факту того, что они – люди и беженцы из стран, где им угрожает опасность. В результате Европа получает нелояльных людей, создающих (по выражению Патрушева) там “свои халифаты”. Всё это ведет к распаду Европы и уничтожению национальных государств. Россия находится на противоположном треке – количество её лояльных граждан растет потому что гражданство предоставляется на определенных политических условиях – не как право человека, а как дар государства за лояльность», – резюмирует собеседник «квази-феодальную» логику Кремля.

Данайский дар

С началом полномасштабного вторжения в Украину, российский паспорт становится для выходцев из ближнего зарубежья «данайским даром», так как к нему все чаще прилагается повестка в военкомат.

«Сегодня ночью мне звонил молодой человек – гражданин Таджикистана, который (не понимаю, зачем) подал на российское гражданство. Через месяц после этого ему пришла повестка в военкомат. При этом он даже не успел получить паспорт! Другой пример – обращение от человека 52-х лет, который получил повестку вместе с российским паспортом», – рассказывает правозащитница Валентина Чупик, защищающая права мигрантов.

По её мнению, главной причиной массовой раздачи российских документов является то, что армия РФ остро нуждается в «пушечном мясе». В итоге, статус, ещё недавно дававший мигрантам хоть какие-то права, сегодня становится для них ловушкой.

Россияне равны, но некоторые – равнее

Хотя конституция по-прежнему декларирует равенство всех россиян, независимо от происхождения, а также запрещает лишать их гражданства или права отказаться от него, де-факто получение российского паспорта делает иностранца «гражданином второго сорта».

С 2017 года уроженцы других стран, вступающие в российское «подданство», обязаны присягать на верность новому отечеству. Если впоследствии такого человека признают террористом или экстремистом, считается, что, клянясь «быть верным России», он сообщил о себе «заведомо ложные сведения». А, значит, решение о приеме в гражданство подлежит отмене. При этом россиянина, являющегося таковым по праву рождения, изгнать из нации нельзя.

По новому закону из граждан могут исключить уже не только за экстремизм и терроризм, но за любые действия, которые, по мнению властей, «угрожают нацбезопасности». Речь, в частности, идёт о печально известных нормах, оправдывающих массовые репрессии против инакомыслящих: о «дискредитации армии», распространении «фейков» о «спецоперации», неоднократном нарушении закона о митингах (так называемая дадинская статья), сотрудничестве с «нежелательными организациями» и несоблюдении правил поведения «иноагентов».

Кроме того, власти собираются аннулировать паспорта «дезертиров», уклоняющихся от призыва, и осужденных за наркопреступления (в том числе по «народной» статье 228, за нарушение которой ежегодно осуждают около 70 тыс. человек).

Случаи, когда натурализованных россиян лишали гражданства за нарушение присяги, до сих пор были немногочисленны. В частности, такая судьба постигла хабаровчанина, обучавшего детей основам ислама (а, по версии следствия, «разжигавшего ненависть и вражду»), и иеговиста из Саратова (российские власти считают «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и жестоко преследуют).

Чаще паспорта аннулировали по формальным основаниям – в результате рутинных проверок законности приобретения гражданства. В некоторых случаях основанием для этого были ошибки, возникшие по вине чиновников, вроде отсутствия личного дела гражданина в архиве или неточности в анкетных данных (в подобных случаях считалось, что человек на самом деле не приобретал гражданства).

Иногда практика применялась против оппонентов власти или дружественных Москве режимов: ещё до войны гражданство по надуманным предлогам отбирали у правозащитников, журналистов, священнослужителей и общественников нероссийского происхождения. Самым известным инцидентом такого рода после 24 февраля стал отзыв гражданства у экоактивиста и противника войны Аршака Мачикяна и членов его семьи.

В итоге россияне с миграционным прошлым никогда не чувствуют себя до конца «своими».

«Даже имея в кармане российский паспорт, ты всегда чувствуешь, что у тебя есть слабое место, а всё, что тебе дали, у тебя в любой момент могут отобрать. Несколько раз после 2014 года я сталкивалась с многозначительными репликами полицейских, проверявших мой паспорт: «О! Место рождения – Украина», – рассказывает Олеся (имя изменено), россиянка, родившаяся и выросшая на Донбассе.

Значительное расширение перечня оснований для лишения приобретенного гражданства грозит миллионам натурализованных россиян тем, что любое неосторожное высказывание в интернете или неявка по повестке из военкомата будет грозить им не только «общегражданскими» карами, но и социальной смертью. Потеря гражданства означает утрату всех прав, крах привычной жизни и принудительную высылку из страны.

«Если бы речь шла о нормальном (демократическом – прим.ред.) государстве, я бы сказала, что это (поправки в закон о гражданстве) – дискриминация. Но я уже привыкла к тому, что некоторые россияне всегда “равнее” других», – считает Олеся.

Ужесточение требований к «новым гражданам» отчасти объясняется недоверием Кремля к иностранцам вообще, и выходцам из оккупированных областей в особенности. Об этом, в частности, свидетельствует проект указа, предписывающего проверять людей, отказавшихся от украинского паспорта, на предмет того, не поддерживают ли они правовую связь с Украиной.

Запугивая «приобретенных граждан» лишением этого статуса, Кремль надеется облегчить их вербовку в армию, полагает Валентина Чупик. Однако чем выше риск оказаться на фронте, тем меньше у бывших иностранцев стимулов дорожить своей принадлежностью к российскому государству. «Лишение гражданства РФ сегодня – очень почетное дело», – считает правозащитница.

Идёт ли Россия к кастовой системе?

Тот факт, что норма о лишении гражданства затрагивает только россиян с миграционным прошлым, не означает, что «россиянам по рождению» нечего опасаться. По мнению Будрайтскиса, понимание гражданства как «дара» распространяется и на них.

Призывы вернуть советский институт изгнания из гражданства (в том числе, для рожденных в РФ), чтобы покарать «предателей», в последнее время звучат регулярно, в том числе из уст спикера Думы Вячеслава Володина и других парламентариев.

Сделать это, на первый взгляд, мешает конституция, ясно запрещающая отбирать у россиян гражданство. Однако свежий пример Беларуси, в основном законе которой содержится аналогичное положение, показывает, что для чрезвычайного законотворчества нет ничего невозможного.

К тому же совсем не обязательно лишать человека статуса гражданина, чтобы ограничить его в основных правах, составляющих суть гражданства.

По мнению некоторых аналитиков, Россия стоит на пороге масштабной трансформации законодательства в духе китайской системы социального рейтинга. В её рамках социальное положение гражданина жестко обусловлено его лояльностью государству, а нарушение правил влечет за собой ощутимое сокращение объема прав – от невозможности купить авиабилет до запрета занимать руководящие должности.

О том, что контроль над гражданами эволюционирует именно в этом направлении, сигнализирует закон об электронных повестках, позволяющий автоматически лишать «уклонистов» права выезжать за рубеж, водить машину, совершать сделки с недвижимостью, получать кредиты и тому подобное.

В той же логике выдержаны и другие громкие новации последних лет, например, ужесточения законодательства об иноагентах, превратившие оппонентов режима в официально дискриминируемую группу, попытки внедрения QR-кодов в период пандемии или дискуссии о лишении «уехавших», работающих удаленно, налоговых льгот.

Если тенденция придёт к своему логическому завершению, то (всё ещё формально равноправных) граждан, вероятно, ждёт расслоение на касты, сообразно степени их лояльности режиму. Таким образом, советский фильм «Кин-дза-дза!», в котором социальная жизнь планеты Плюк подчинена принципу «цветовой дифференциации штанов», имеет шансы оказаться пророческим.