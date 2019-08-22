Россия: очереди к врачам испытывают терпение пациентов

Длительное ожидание медицинской помощи — одна из самых острых проблем для пациентов после нехватки медработников и высоких цен на лекарства. Несмотря на заявленные правительством гарантии по соблюдению сроков оказания помощи, на деле они нередко не соблюдаются.

Государственные реформы здравоохранения привели к сокращению медучреждений и работников, в результате чего пациентов смещают в область платной медицины. Этому активно способствуют очереди, которых можно избежать, заплатив денег. По данным специалистов, в государственных и частных учреждениях растет как число платных приемов, так и выручка от них.

Какова ситуация с доступностью медпомощи

Очереди на консультации к специалистам и на госпитализацию считаются одной из главных проблем системы здравоохранения (39% опрошенных) после высоких цен на лекарства и нехватку специалистов, следует из опроса Фонда общественного мнения, результаты которого были опубликованы в мае 2019 года. В 2015 году недовольных сроками ожидания было на 8% меньше.

О массовом недовольстве говорят опросы и других организаций. Так, по данным ВЦИОМ за 2017 год, 83% респондентов сами сталкивались с длинными очередями или слышали о них. О том же в 2019 году заявил Всероссийский союз страховщиков, включивший несвоевременное оказание медпомощи в топ-10 нарушений прав пациентов.

Специализированные форумы и сайты пестрят жалобами на труднодоступность бесплатных медуслуг.

«Нет возможности записать маму на прием к кардиологу… На две ближайшие недели нет талонов или приема… У мамы высокое давление, был инфаркт и операция… Безобразие, если больной может попасть на прием… [не ранее, чем через] через три недели», — возмущается жительница Подмосковья.

«Вторую неделю не могу даже записаться на прием к неврологу… [Когда] пришел в поликлинику… мне сказали, что запись происходит только по вторникам с 12.00 до 13.00… [Во вторник, в 12.30] в регистратуре ответили, что запись уже окончена… [Придется] терпеть до следующей недели, и еще под вопросом, смогу ли я записаться… Или вообще помирать теперь», — сетует нижегородец.

«Моя мама… поставлена в очередь на замену коленного сустава. Врач сказал, что время ожидания операции — около года. Мы прождали год… в январе мы позвонили в справочную службу больницы. Там нам ответили, что [наш номер в очереди на операцию] — 194 [В феврале номер не изменился. И в марте он остался тем же]», — недоумевает москвичка.

По сообщениям СМИ, проволочки иногда приводят к трагедиям. Например, в Пермском крае 40-летний мужчина умер, так и не дождавшись приема у кардиолога.

На днях проблема привлекла внимание главы государства Владимира Путина, отметившего, среди прочего, что «пациенты справедливо жалуются на плохие условия, очереди к врачам специалистам и их нехватку».

Сроки бесплатной медпомощи не соблюдаются

Согласно государственным гарантиям в сфере бесплатной медицинской помощи, неотложную помощь должны оказывать в течение двух часов с момента обращения, прием у участкового терапевта или педиатра должен проводиться проводится в течение 24 часов после обращения, консультация у врача-специалиста — не позднее двух недель.

Онкологические больные должны получать помощь в срок до 14 дней, на рентгеновские, ультразвуковые и прочие обследования отводится от двух недель до месяца. Предельные сроки оказания высокотехнологичной медпомощи в госгарантиях не установлены.

Однако информация о том, как указания выполняются на практике, неполна, разрозненна и недостоверна, утверждают авторы исследования Высшей школы экономики. Статистика, которая могла бы быть легко собрана с помощью таких электронных ресурсов, как ЕМИАС, не ведется. Имеющиеся фрагментарные оценки сроков ожидания делаются медучреждениями по собственным правилам и не дают представления о том, в какой степени выполняются госгарантии.

Чтобы добиться формального исполнения норм, медучреждения прибегают к уловкам, говорится в исследовании. Например, записаться на прием к специалисту (в том числе онлайн) можно лишь за две недели. Если врачи загружены на большой срок вперед, новые заявки не принимают. Время, которое пациент потратил, чтобы получить заветный талон, не учитывается.

«Выдача талона строго за 14 дней минимизирует риски, связанные с жалобами, а также обеспечивает видимость доступности помощи и формальное выполнение предельных сроков оказания медицинской помощи», — пишут сотрудники ВШЭ.

В России, в отличие от большинства западных стран и государств ОЭСР, не существует единой системы мониторинга времени ожидания медпомощи, а пациенты лишены возможности отслеживать движение очереди.

Улучшить ситуацию могло бы создание прозрачной системы управления очередью, считают аналитики ВШЭ, и такие попытки делаются в некоторых российских регионах. Однако другие эксперты полагают, что причина долгого ожидания — в дефиците врачей, медицинского оборудования и больничных коек.

Госбольницы увязли в майских указах

По данным профсоюза медработников «Действие», большинство российских медиков вынуждены заниматься внутренним совместительством, работая значительно больше нормы.

По мнению сопредседателя профсоюза Андрея Коновала, это следствие формального выполнения «майских указов» президента РФ Владимира Путина 2012 года о повышении зарплаты врачей и медсестер до 100-200% средней зарплаты по региону.

Чтобы отчитаться перед начальством о росте зарплат, клиники массово сокращали персонал, заставляя оставшихся медиков трудиться сверхурочно. Но в результате они только столкнулись с новыми трудностями, говорит он.

«У многих медучреждений — огромная кредиторская задолженность, возникшая на фоне необходимости выполнять майские указы. Ведь если штаты учреждений не заполнены, им выделяется меньше средств по программе обязательного медицинского страхования. Поскольку тарифы ОМС занижены, медучреждениям не хватает средств на реактивы и оборудование», — отмечает Коновал.

Чтобы получить деньги из Фонда ОМС и региональных бюджетов, больницы должны выполнить госзадание, рассчитываемое исходя из ожидаемого поступления пациентов в течение года. Его невыполнение грозит медучреждениям сокращением финансирования. Однако, поясняет собеседник, перевыполнение плана не ведет к автоматическому росту поступлений.

Это стимулирует больницы наращивать объем платных услуг. По мнению президента Лиги защиты пациентов Александра Саверского, главврачи рассматривают очереди как источник дополнительного дохода (получить ту же услугу за деньги зачастую можно без очереди). «Раньше я думал, что очереди — результат ошибок [в организации медпомощи], а сейчас считаю, что их создают специально», — полагает Саверский.

Очереди как стимул коммерциализации

Эксперты связывают снижение доступности бесплатных медуслуг с реформами в здравоохранении. Сокращению количества специалистов способствовало внедрение так называемой трехуровневой системы, когда амбулатории первичного звена оказывают простейшую медпомощь, второго — используют «сложное, но не высокотехнологичное» оборудование, а третьего — применяют «уникальные и ресурсоемкие» методы, включая высокотехнологичное оборудование.

«Теперь, чтобы получить помощь специалиста, я должен сначала прийти к терапевту, который даст мне направление. После этого записаться на прием в учреждение второго уровня, часто далеко от дома. Он будет недели через две. Проще заплатить», — объясняет последствия реформы Александр Саверский.

«Врач-гинеколог жалуется, что не может "поймать номерки" и записать на УЗИ своих беременных пациенток, которые в нем экстренно нуждаются. Она вынуждена отправлять их в платную клинику», — говорит Андрей Коновал.

Согласно недавнему опросу Общероссийского народного фронта, 86% респондентов сталкивались с проблемой нехватки медработников, а 53% из них признались, что нужного им специалиста не оказывалось в штате районной поликлиники.

Кроме того, в государственных медучреждениях часто можно получить бесплатную услугу за деньги — гораздо быстрее, чем по бесплатному пути и с очередями.

Не способствует доступности лечения и сокращение медицинской инфраструктуры. Больничных коек с 2005 по 2017 годы их стало на 392,7 тыс. меньше, а число медучреждений (больниц и поликлиник) упало с 31,3 до 25,5 тыс.

«Нам говорят, что отказ от стационарных форм лечения — передовой европейский опыт. Действительно, стационарная помощь в Европе — исключение, потому что основную помощь оказывает патронажная сестра на дому. Но у нас вместо того чтобы усилить амбулаторное звено, начали его оптимизацию [параллельно с сокращением коек в стационарах]. Пациентов просто выдавливают в частный [платный медицинский] сектор», — считает Саверский.

Медленное обслуживание способствует росту частной медицины

Правительство поощряет развитие государственно-частного партнерства в системе ОМС. В некоторых регионах службы скорой помощи переданы в аутсорсинг частным компаниям, а в башкирском городе Салават попытались сдать в концессию единственный роддом.

Все эти меры объясняют необходимостью привлечения частных инвестиций в модернизацию медицины. Однако на практике приватизация бесплатной медпомощи порой приводит к неоднозначным результатам. Например, передача «скорых» в частные руки в определенных регионах привела к протестам водителей. Причина — урезание социальных гарантий, сокращения и задержки зарплат. О том же говорили и сотрудники салаватского роддома.

При этом обещанные вложения в модернизацию не гарантированы. Стремление частных аутсорсеров и концессионеров к прибыли может служить стимулом для наращивания объемов платных услуг, оптимизации штата и экономии на персонале.

В итоге, отмечают эксперты, заботы правительства о рыночной эффективности государственного здравоохранения играют на руку частному медицинскому сектору.

Число приемов в коммерческих клиниках Москвы выросло в 2018 году на 10,8%, составив 22,8 млн, или 10% всех визитов к врачу (224,7 млн). При этом частная медицина наращивает количество посещений втрое быстрее, чем государственная, говорится в исследовании BusinesStat. В целом по России на долю платного сектора приходится 15,8% оборота всего здравоохранения (государственного платного и бесплатного, а также частного), или 483 млрд рублей (на 10,8% больше предыдущего года), следует из данных BusinesStat.

По мнению аналитиков, популярности платного здравоохранения способствует повышенный спрос на услуги узких специалистов, появившийся после оптимизации государственных клиник.

«Уже существуют сети частных клиник, насчитывающие десятки учреждений. Это объективный индикатор проблем общественного здравоохранения, когда-то считавшегося лучшим в мире», — говорит Александр Саверский.