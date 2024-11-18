Россия: Очередной виток обесценивания рубля

Ключевые события и факты, влияющие из-за войны в Украине на жизнь российского общества, в еженедельном блоге «Россияне и война» на Eurasianet.org.

Россия столкнулась с очередным витком девальвации: стоимость доллара превысила 100 рублей, заставив специалистов признать, что в ближайшем будущем тренд на обесценивание российской валюты продолжится. Все более явное превращение рубля в «фантик», хотя и позволяет правительству наполнять бюджет, сильно давит на инфляцию, которую Центробанк безуспешно пытается обуздать. По мнению экономистов, складывающаяся ситуация, вероятно, приведет к очередному повышению ключевой ставки уже на декабрьском заседании ЦБ. Хотя насколько это поможет, вопрос открытый, ведь рост цен вызван целым рядом факторов. В свою очередь, меры регулятора рискуют вызвать в стране волну банкротств и обрушение промышленности. Вторжение в Украину, которое и погрузило Россию в социально-экономический кризис, глава РФ Владимир Путин пока сворачивать не собирается, однако некоторые россияне, на чьи дома агрессия Кремля обрушилась напрямую, уже призвали верховного главнокомандующего «закончить эту проклятую войну».

Игра в «фантики»

На прошедшей неделе курс российской валюту впервые с октября 2023 года обвалилась до 100 рублей за доллар. На пике девальвации – в четверг, 14 ноября, - «американец» дорожал до 100,72 рублей, затем, правда, отступив чуть ниже психологической отметки – до 99, 48 рублей. В тот же день впервые с октября прошлого года достиг отметки больше 99 рублей и официальный курс рубля, устанавливаемый Центробанком. По мнению опрошенных «Агентством» экспертов, в ближайшие месяцы девальвация, скорее всего, продолжится, а курс будет колебаться в диапазоне от 95 до 105 рублей за доллар.

При этом в 2025 году российская валюта продолжит дешеветь не в последнюю очередь из-за того, что правительству будет необходимо где-то брать непомерные суммы, заложенные в бюджет на войну против Украины. Агентство Bloomberg еще в 2023 году отмечало, что ослабление российской валюты хотя бы на один рубль приносит федеральной казне 100-120 млрд дополнительных доходов. К тому же война приносит много «непредвиденных» расходов, незаложенных заранее в «смету». Например, губернатор Курской области Алексей Смирнов на днях заявил, что только на восстановление региона от последствий боевых действий потребуется 700 млрд рублей, что сопоставимо с годовым валовым продуктом этой области.

По мнению экспертов, ключевая причина очередного провала рубля – в структурных проблемах экономики. Экспортные доходы РФ в октябре просели на 10% по сравнению с сентябрем, профицит торгового баланса сократился, а иностранной валюты в денежной массе внутри России стало меньше. Кроме того, сказываются давление санкций и падение нефтяных котировок.

Тем не менее в современной истории РФ так сложилось, что курс доллара стал в какой-то степени «народным показателям» здоровья экономики, а потому власти пытаются успокоить россиян. Приводить абсурдные аргументы, почему девальвация не должна беспокоить граждан, на арену выпустили главу Минфина Антона Силуанова, который заявил, что россиянам не нужны доллары, и посоветовал пользоваться рублями. По его словам, «надежное, выгодное, доходное вложение» — это покупка облигаций федерального займа. Весной 2022 года – уже после начала полномасштабного вторжения Путина в Украину и введения против РФ жестких санкций – Силуанов называл доллар и евро «токсичными фантиками»

Однако с тех пор по ценности все ближе к «фантику» становятся именно рублевые купюры.

В нехватке дефицита нет

Проблема в том, что слабый рубль – один из проинфляционных факторов. А ведь именно из-за масштабного роста цен ЦБ то и дело повышает ключевую ставку, которая на данный момент достигла рекордных значений за всю современную историю России – 21%. Как отмечает профильный Telegram-канал MMI, инфляция в октябре оказалась «вблизи ожиданий». «Но в ноябре идем на рекорд!» - предупредили аналитики. По оценке канала, «начало ноября выглядит тревожно»: с 6 по 11 число месяца официальный рост цен составил 0,30%, а с начала ноября – 0,42%. Цены в ноябре 2024 года растут быстрее, чем в ноябре 2023-го. «Если замедления до конца ноября не произойдет, то повышение ставки до 23% будет неизбежно», - дали прогноз в MMI в преддверии грядущего в декабре заседания ЦБ.

При этом структурные проблемы импорта, вызванные санкциями за развязанную Путиным войну против Украины, а также проблемы в сельском хозяйстве провоцируют острый дефицит многих товарных позиций в РФ, тем самым делая попытки снизить инфляцию практически бессмысленными.

О дефиците на прошедшей неделе говорили достаточно много. Даже Путин, в восприятии которого Россия исключительно процветает, пожаловался на нехватку продукции – в данном случае главу РФ волновал дефицит яблок, в чем он и признался руководителю Северной Осетии Сергею Меняйло. С начала 2024 года яблоки в России официально подорожали на 12,83%, пропустив вперед по росту цен среди пищевых продуктов только молоко (13,42%), сметану (13,8*%), баранину (21,67%), сливочное масло (27,47%) и картофель (64,14%).

Молоко, кстати, в ближайшее время может подорожать еще сильнее, поскольку крупнейшие производители данного продукта решили повысить отпускные цены для торговых сетей – от 3,4% до 10%, что неизбежно вызовет увеличение стоимости на прилавках. Хотя, возможно, ещё более резкого роста удастся избежать, поскольку в дело вмешалась Генпрокуратура России, которая пришла с проверкой к производителям молока, а те тут же «сообщили о предпринятых действиях по корректировке цен на молоко до прежнего уровня».

Правда, регулировать цены на все товары с помощью Генпрокуроры у властей явно не хватит ресурсов. Между тем в России наблюдается дефицит картофеля, урожай которого обвалился на 20% по сравнению с прошлым годом. Вице-премьер Дмитрий Патрушев на этом фоне пообещал наладить импорт картофеля из «дружественных» стран. Не утихает в стране и кризис сливочного масла, рост цен на которое научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center в Берлине Александра Прокопенко назвала прямым следствием перевода экономики на военные рельсы, поскольку в России не хватает трудовых ресурсов. Дефицит кадров наблюдается даже в столь важной стратегической отрасли как железнодорожные перевозки – по словам гендиректора РЖД Дмитрия Шаханова, стране не достает более 2,5 тыс. машинистов, поэтому об укомплектованности тех же молокозаводов и говорить всерьез не приходится.

«Вы не можете одновременно вести войну и бороться с инфляцией», - отметила Прокопенко.

Дорожают, естественно, не только продукты питания. В Москве, например, по состоянию на ноябрь 2024 года взлетела на 20% по сравнению с 2023 годом средняя цена на искусственные новогодние елки, а также увеличился цен – на 24% - на гирлянды и игрушки. В целом по стране до конца года ожидается рост стоимости елочных украшений как минимум на 10-20%. Эксперты жалуются на дорогую логистику, рост стоимости упаковки, а также дефицит данного товара в стране.

Резкого скачка цен стоит ждать и в сегменте бытовой техники электроники, импорт которой в октябре обвалился на 15–30%. Участники рынка предупреждают, в 2025 году страну может ждать усиление дефицита данных товаров и соответственно рост их стоимости на 10–20%. Правда, в контексте общей ситуации такая оценка выглядит еще весьма оптимистично.

Так или иначе, других мер по борьбе с инфляцией, кроме как ужесточения денежно-кредитной политики, в Центробанке не знают и, видимо, намерены и дальше пытаться охлаждать рынок высокой ключевой ставкой. Правда, аналитики проправительственного Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) уверяют, что увеличение ставки поставило Россию перед серьезным риском стагфляции – одновременным спадом производства и высокой инфляцией. Эксперты считают, что страну может накрыть волна банкротств и корпоративных дефолтов, что вызовет «шоковый» спад промышленности.

Богатейшие люди России, с которыми удалось анонимно пообщаться агентству Bloomberg, согласны с пессимистичным прогнозом экспертов и не верят, что страну в обозримой перспективе ждут какие-либо улучшения. Напротив, миллиардеры считаю, что экономика РФ будет лишь деградировать, поскольку идущая почти три года война против Украины не позволяет хоть сколько-нибудь приблизиться к выходу из многочисленных кризисов.

Одна из сфер, которую в 2025 году может ждать лавинообразное обрушение, - авиаотрасль. Так, в грядущем году около 30 малых и средних авиакомпаний РФ могут обанкротиться, сообщила газета «Известия». На этих перевозчиков приходится 26% всех пассажирских рейсов внутри России, однако из-за санкций они не в состоянии платить за лизинг иностранных самолетов. В 2025 году правительство разрешило списать эти компаниям долги по лизингу, однако собралось начислить на эти суммы налог на прибыль в размере 25%. Участники рынка предупреждают: подобный маневр окажется неподъемным для перевозчиков. Кроме того, газета «Коммерсантъ» рассказала, что в 2025 году в России могут закрыться около 200 внутренних авиамаршрутов. Проблема – в задержке выделения государством специальных субсидий, без которых компании либо не будут выполнять рейсы, либо рискуют уйти в огромный убыток, либо повысят стоимость льготных билетов до коммерческой.

Примечательно, последствия санкций, введенных против российской авиаотрасли, смогли прочувствовать на себя и высшие чиновники РФ, напрямую несущие ответственность за развязанную против Украины войну. Так, глава МИД Сергей Лавров на днях пожаловался, что его самолет специального летного отряда «Россия» зачастую отказываются заправлять топливом даже в «дружественных странах». Например, подобные инциденты происходили в ЮАР и Бразилии. «Невозможно было заправиться. Конечно, это раздражает», - посетовал министр. В свою очередь, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков признался, что проблемы с заправкой борта, на котором летает Путин, даже влияет на решения по визитам в ту или иную страну. Таким образом, хозяин Кремля, следует из слов Пескова, оказывается вынужден отказаться от поездок из-за отказа «дружественных стран» (в «недружественные» Путин и не летает) залить топливо в его самолет.

Тем не менее агрессию против Украины Путин сворачивать не собирается. Напротив, все действия властей РФ говорят лишь о готовности эскалировать ситуацию. Так, «Важные истории» узнали, что в Москве начались облавы на призывников для срочной службы, которым массово закрывают выезд из страны. Кроме того, издание «Верстка» выяснило, что в армии участились случаи, когда солдат-срочников принуждают к подписанию контракта с Минобороны, чтобы затем отправить их на войну. При этом заставлять подписать контракт начали уже с первых дней службы.

Журналисты русской службы BBC и «Медиазоны», тем временем, на 15 ноября смогли достоверно подтвердить гибель на украинских фронтах 78 тыс. 329 российских военных. Аналитики изданий отмечают, что темпы прироста подтвержденного числа погибших россиян – самые высокие за все время войны. Показатели сентября, октября и ноября превышают цифры 2023 года в полтора раза, а 2022 года – более чем в два раза. Западные разведки ранее оценивали потери России убитыми в 200 тыс. человек, а также в 400 тыс. ранеными.

Между тем некоторые россияне, остающиеся в стране и лично прочувствовавшие на себе ужасы войны, несмотря на развернутые Кремлем репрессии, осмелились призвать Путина прекратить агрессию. Жители села Ольговка Кореневского района Курской области, которое с августа 2024 года находится в зоне боевых действий, записали обращение к главе государства.

«Мы три месяца как в аду, куда нам обращаться, где найти спасение. Просим вас закончить эту проклятую войну, которая унесла много невинных жизней. Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо, не слушали сигнал ракетная опасность. Разберитесь в этой ситуации и услышьте жителей приграничья. Не по своей воле мы все это терпим», - воззвали они к Путину.

Но вряд ли это его, конечно, остановит.