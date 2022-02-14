Россия: о чем говорит рекордный отток капитала из страны?

Чистый отток капитала в прошлом году составил $72 млрд – рекордный «отлив» денег с 2014 года. Разница между суммами, вывезенными и ввезёнными из/в Россию частными компаниями почти в полтора раза больше, чем в 2020-м и втрое – чем в 2019-м. Чтобы оценить масштаб явления, достаточно сказать, что Россию покинуло 70% чистого притока валюты.

В связи с этим некоторые наблюдатели бьют тревогу, говоря об ускоряющемся бегстве капитала. О чем свидетельствует и к чему ведёт тенденция?

Отток или бегство?

Власти стараются убедить публику в том, что «естественный» (по выражению Путина) отток и вредная утечка, вывод и вывоз, движение и бегство капитала – не одно и то же.

Бегством или выводом капитала ЦБ именует «сомнительные» (то есть незаконные, предположительно, связанные с хищениями или уклонением от налогов) финансовые операции. Их объем тоже подрос на фоне пандемии, но в долгосрочной перспективе – сильно сократился. В 2012-м регулятор посчитал подозрительными транзакции на сумму $40 млрд, а в 2020-м – на 53 млрд рублей. Итоговые данные за прошлый год ещё не опубликованы.

Чтобы не нервировать общественность, регулятор пару лет назад даже переименовал графу статистики «отток капитала», в более нейтральное «сальдо финансовых операций частного сектора».

«Если в этом месяце Федор заработал больше, чем потратил — то сальдо его текущего счета стало положительным. А оставшиеся деньги он отнес на счет в банк. То есть сальдо его финансового счета стало отрицательным […] Эти деньги ушли из его бюджета во внешний мир — в банк. […] Как бы странно это ни звучало, отток капитала не говорит о финансовых проблемах», — объяснял ЦБ в своём ликбезовском ролике на YouTube.

Однако, в отличие от Федора, от российского бизнеса ждут не только создания накоплений, но и вклада в благосостояние страны. Отток капитала, как бы его ни называть, свидетельствует о том, что финансовые потоки не впитываются в российскую почву.

Теоретически превышение экспорта капитала над импортом может объясняться не только неблагоприятным инвестклиматом, ведущим к «эвакуации» денег, но и успешной экспансией компаний на внешние рынки. Соответственно, отток капитала часто наблюдается в богатых странах глобального «Севера», а приток – в развивающихся экономиках «Юга», объяснял экс-глава Центробанка Сергей Игнатьев.

Однако Россия не похожа ни на страну, переполненную частным капиталом, ни на бурно растущие новые индустриальные экономики, вроде Китая и Индии.

Хронический отток капитала отражает полупериферийный статус России, считает экономист и социолог Антон Антипов. «Мы продаем сырье, получаем деньги, но не можем их удержать», – говорит он.

Процесс сдерживает экономическое развитие, замедляя рост ВВП (поскольку сокращаются инвестиции в основной капитал), ослабляя рубль и подавляя реальные доходы населения, показало исследование инвестиционной компании «Уралсиб-кэпитал». «Деньги, уходящие из страны, не расходуются на [внутренние] инвестиции и не формируют потребительский спрос», – согласен собеседник Eurasianet.org.

Откуда и куда утекает капитал?

Приток капитала в российскую экономику наблюдался лишь дважды, в 2006 и 2007 годах, что объясняли бурным развитием банковского сектора, активно занимавшего средства за рубежом. С тех пор ситуация в экономике благоприятствовала лишь вывозу денег, пики которого совпадали с кризисами. Например, в 2008-м отток капитала вырос до 134 млрд, а в год аннексии Крыма – до $152 млрд.

Каналы «утечки» в разные годы были разными. Например, в 2014-м тенденцию связывали с санкциями, ограничившими возможности российских банков и корпораций получать займы за границей. В 2020-м отток усилился из-за того, что бизнес и население скупали акции и облигации иностранных фирм, а также инвалюту, чтобы защитить свои сбережения в условиях пандемии.

В 2018 и 2021-м ЦБ объяснял отток капитала ростом прямых иностранных инвестиций (ПИИ) компаний, не относящихся к банковскому сектору, на фоне высокой экспортной выручки. Конкретнее, речь шла о «вложении капитала в связанные иностранные компании». Иными словами, рост мировых цен на нефть, газ, зерно, металлы и так далее усилил вывоз сырьевой ренты за рубеж, где базируются «дочки» российских корпораций, в том числе – государственных. В итоге, в прошлом году зарубежные активы россиян выросли на $50 млрд, тогда как входящие ПИИ составили лишь $31 млрд.

Денежные реки, офшорные берега

Однако, подрывая аргументы ЦБ, львиная доля исходящих из России «прямых иностранных инвестиций» поступает не в новые индустриальные страны, а в офшоры. Десятку ведущих реципиентов российских вложений составляют Кипр, Нидерланды, Швейцария, Сингапур, Багамы, Британские Виргинские и Каймановы острова, Бермуды, Лихтенштейн и Джерси. По официальным данным, на них пришлось 74% исходящих ПИИ.

Проследить судьбу денежных потоков из РФ в мутной воде «налоговых гаваней» невозможно. С одной стороны, офшоры могут быть перевалочными пунктами на пути капиталов в третьи страны. В частности, значительная доля инвестиций в индийскую экономику приходит через Маврикий, а в КНР – через Гонконг. Российские компании тоже пользуются офшорами, чтобы вкладывать деньги в инвестпроекты за рубежом, например, в Африке или Латинской Америке.

«Любой бизнес заинтересован иметь свободу рук и деньги, выведенные в офшоры – прячет он их, или, возможно, инвестирует в [какие-нибудь] рудники в Гайане», – отмечает доцент кафедры мировой экономики РЭУ им. Плеханова Галина Кузнецова.

С другой стороны, как явствует из досье «Пандоры» и других антикоррупционных расследований, в офшорах базируются и фирмы, управляющие недвижимостью и яхтами российской элиты (которые, в отличие от рудников в Гайане, не производят добавленную стоимость).

Наконец, офшоры служат для так называемых круговых инвестиций или псевдо-ПИИ, маскирующих внутренние вложения. О том, насколько распространена подобная практика, свидетельствует тот факт, что ТОП-10 стран, инвестирующих в Россию, идентичен перечню ведущих получателей ПИИ из неё: Кипр, Бермуды, Нидерланды, Багамы, Швейцария, Ирландия, Люксембург, Сингапур, Британские Виргинские острова и Джерси. На них приходится 71% входящих ПИИ, почти столько же, сколько и исходящих.

Таким образом российские капиталы окольным путем возвращаются в РФ, попутно меняя «гражданство». Чего стоит казне подобное «путешествие», можно лишь предполагать.

«В последнее время ФНС сократила долю недополученных [по разным причинам, в том числе из-за офшоров] налогов, до 50% налогооблагаемой базы. Десять-двадцать лет назад она доходила до 80%», – отмечает экономист Антон Антипов, считающий это успехом налоговиков.

Если считать, что большая часть так называемых «иностранных» инвестиций в российские компании – на самом деле внутренние, разница между исходящим и входящим потоками ПИИ, действительно, выглядит как бегство капиталов, чьи владельцы, вопреки призывам госпропаганды, не желают инвестировать на родине.

Почему капиталы «бегут»?

Российский большой бизнес традиционно не привык вкладывать деньги в инвестпроекты внутри страны. Частные олигархи и госменеджеры предпочитают, скорее, извлекать ренту из сырьевых ресурсов и советских предприятий, чем строить новые заводы, полагает Илья Матвеев, доцент факультета международных отношений и политических исследований СЗИУ РАНХиГС, изучающий экономическую историю постсоветской России.

К тому же, за годы постсоветской разрухи многие отрасли российской экономики утратили конкурентоспособность, что делает их рискованным объектом для частных вложений, добавляет Антон Антипов.

Попытки властей стимулировать инвестиционную активность не привели к существенным успехам, а лозунг новой индустриализации, провозглашенный Путиным еще десять лет назад, практически забыт.

В итоге, в РФ продолжается деиндустриализация. Доля инвестиций в ВВП на протяжении многих лет держится на уровне 20-21% (для сравнения, в КНР показатель составляет 43%, в Турции – 32%). В 2012-м в стране насчитывалось 454 тыс. предприятий всех видов, а в 2020-м – 325 тыс.

Инвестклимат в России портят не столько высокие налоги или административные барьеры (хотя уязвимость бизнеса перед силовиками и отсутствие независимого суда, несомненно, повышают ценность офшоров), сколько внешнеполитические риски.

Рейтинг экономической свободы Heritage Foundation относит РФ к «умеренно свободным» (с точки зрения ведения бизнеса) странам, отмечая её успехи на поприще дерегуляции. Однако геополитические «проекты» – вроде угрозы войны с Украиной – сводят на нет любые усилия по созданию РФ позитивного имиджа в глазах как международных, так и отечественных инвесторов.

В частности, на фоне зашедших в тупик переговоров Россия-НАТО и угрожающих заявлений МИДа капитализация крупнейших российских компаний в середине декабря обрушилась на десятки миллиардов долларов. Несмотря на то, что эти компании фундаментально прибыльны, но политические риски сделали их «токсичными», замечает Антон Антипов.

«Россия находится под санкциями, и будет погружаться в них дальше. А, значит, будут расти ограничения на пользование капиталом, если он находится в РФ. Неопределенность в связи с геополитической напряженностью приводит к тому, у компаний – неважно, иностранных или наших, но зарегистрированные за рубежом – причин для вывоза [капитала] больше, чем для ввоза», – говорит Галина Кузнецова из РЭУ им. Плеханова.

Поскольку Кремль явно не собирается менять свой внешнеполитический курс, призывы к деофшоризации экономики, скорее всего, не достигнут цели. В частности, российские офшоры в Калининграде и Владивостоке, созданные, чтобы вернуть выведенный за рубеж капитал, по мнению некоторых аналитиков, оказались потемкинскими деревнями, а корректировка налогового соглашения с Кипром (предусматривающая повышение налоговых ставок до 15%) и разрыв аналогичного договора с Нидерландами привели лишь к тому, что финансовые потоки потекли в Джерси, Швейцарию и Ирландию.