Россия: падение доходов вынуждает население лезть в долги и проедать сбережения

Падение реальных доходов населения продолжается шестой год подряд. Почти половина российских семей могут позволить себе лишь еду и одежду, а у каждого седьмого домохозяйства денег хватает только на еду. Чтобы компенсировать нехватку денег, люди проедают сбережения и увеличивают кредитную нагрузку.

Проблемы с доходами снижают уровень рождаемости и приводят к убыли населения, создают препятствия в развитии человеческого капитала, и, в конечном счете, ведут к экономическому спаду, считают эксперты.

Падение доходов

Реальные располагаемые доходы населения (доходы за минусом обязательных платежей, с поправкой на инфляцию) с 2014 по 2018 год упали почти на 11%. В первом квартале 2019 года реальные располагаемые доходы сократились на 2,3% и, по прогнозу Счетной палаты, продолжат падать на протяжении всего года.

Лишь 11,9% граждан имеют ежемесячный доход выше 60 тыс. рублей, 27,4% живут на 30-60 тыс. рублей, а доход остальных 60,7% не превышает 30 тыс. рублей, следует из средних значений за 2018 год, опубликованных Росстатом. Число людей, живущих за чертой бедности, выросло с 15,5 млн в 2013 году до 18,9 млн человек в 2018 году, при этом их количество могло быть выше, если бы не манипуляции со статистикой.

В апреле 2019 года, по данным РАНХиГС, свое материальное положение оценивали как плохое или очень плохое 29,6% россиян, в то время как год назад так считали 25,3%. Это вдвое выше официального уровня бедности по итогам 2018 года — 12,9% населения.

Основную массу бедных в России составляют работающие люди, которые считают свою зарплату несправедливо маленькой, особенно в отдаленных от крупных городов регионах, а также сетуют на незащищенность на рынке труда, следует из исследования ВШЭ. «Всех бедных… объединяет их запрос на справедливую оплату труда и доступ к эффективным рабочим местам, так как во многом их бедность связана с положением на рынке труда», — говорится там.

Рост расходов

Официальная инфляция в январе-мае 2019 года составила 5,2% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с тем же периодом прошлого года в два с лишним раза. В частности, подорожали продовольственные товары — мясо и птица, крупы, овощи, хлеб, рыба и молоко, а также непродовольственные — сигареты, бензин, медикаменты и стройматериалы.

Также выросла стоимость услуг. По данным аналитического центра при правительстве, который ссылается на Росстат, в январе-апреле 2019 года больше всего (в годовом выражении) подорожали услуги в системе образования (8,7%), коммунальные услуги (6,8%) и проезд в общественном транспорте (6,6%).

Только коммунальные услуги съедают 11,4% семейного бюджета (5038 рублей в месяц), подсчитали аналитики Сбербанка в 2018 году. В некоторых регионах в малообеспеченных семьях эти платежи занимают до половины дохода. Некоторые граждане перестают платить за коммунальные услуги. Долг населения по ним стремительно растет: в октябре 2016 года он составлял 270 млрд, в июле 2017 года — 645 млрд, а к ноябрю 2018 года достиг 750 млрд.

Также наблюдается рост налоговой и неналоговой нагрузки — обязательных платежей и взносов. С января 2019 года до 20% вырос налог на добавленную стоимость, что ударило по карманам всех потребителей. В 2015-2018 годах росли коэффициенты, по которым рассчитывается налог на имущество физлиц. В последние годы в России увеличивался транспортный налог, тарифы водительской страховки ОСАГО, в 2015 году среди услуг ЖКХ появилась новая квитанция — взнос за капитальный ремонт жилых домов.

На что хватает денег

Почти половина российских семей (48,2%) могут позволить себе только еду и одежду, а на товары длительного пользования (смартфон или бытовая техника) денег уже не хватает, следует из данных Росстата за четвертый квартал 2018 года. У 14,9% домохозяйств средств хватает только на еду. Еще 32,3% справляются с затратами на еду, одежду и товары длительного пользования, но не могут купить квартиру или автомобиль. И лишь примерно 3% семей способны приобрести все, что считают нужным, включая основное жилье, дачу и транспортные средства.

Число россиян, которые не экономят на привычных товарах, с мая 2018 по май 2019 года уменьшилось с 24% до 17%, следует из исследования компании «Ромир». Доля тех, кто экономит, таким образом, выросла до 83%. Почти четверть опрошенных (24%) экономят на еде (годом ранее — 17%).

Одним из способов экономии стала покупка бывших в употреблении вещей. Граждане стали чаще переводить деньги с карты на карту, что, по мнению экспертов Института Гайдара и РАНХиГС, говорит о росте сегмента С2С-торговли (торговля между людьми, не являющимися предпринимателями), пишут они в своем мониторинге.

«Совокупная выручка в данном сегменте, по данным Data Insight, превышает 300 млрд рублей в год, причем до 80% приходится на вторичную продажу бывших в употреблении вещей, тогда как собственно коммерция (реализация товаров, купленных для перепродажи) формирует 4-5% от стоимостного объема С2С-рынка онлайн-ритейла», — утверждают они.

Сокращение сбережений и рост долгов

Доля сберегаемых доходов населения снижалась на протяжении нескольких лет (с 14,3% в 2015 году до 11,1% в 2016 году и до 8,1% в 2017 году), а в 2018 году достигла минимального значения (5,5%) за последние десять лет, пишет Аналитический центр при правительстве РФ. Сберегаемые средства направляются на расходы наряду с кредитами, говорится в докладе центра.

Действительно, наблюдается рекордный рост объемов кредитования. В 2018 году долг граждан по кредитам вырос на 22,8% после роста на 13,2% в 2017 году. На 1 мая 2019 года, по данным ЦБ, задолженность физлиц перед банками достигла 15,8 трлн рублей.

При этом расширение потребительского кредитования в апреле не смогло компенсировать негативное влияние на потребительский спрос, которое было оказано падением реальных располагаемых доходов, считают в ЦБ. Это привело к тому, что годовой темп прироста выручки розничной торговли (1,2%) оказался минимальным с сентября 2017 года.

Аналитик «Финам» Алексей Коренев прочит розничной торговле вялотекущую стагнацию. «Лишь отдельные ретейлеры смогут продемонстрировать относительно неплохие результаты. Остальным же придется бороться за то, чтобы операционные и финансовые показатели их деятельности хотя бы не снижались», — сказал он газете «Деловой Петербург».

Последствия для страны

Одним из основных последствий сокращения доходов является падение потребительского спроса, которое подавляет рост экономики. Стагнирующая экономика, в свою очередь, не способна создать новые рабочие места и повысить доходы, что создает порочный круг.

Падение доходов также приводит к убыли населения, считает директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев. «Именно с начала 2000-х годов, когда на фоне бешено растущих мировых цен на нефть, доходы людей ощутимо выросли, стали очевидны и демографические успехи», — говорит он. О том, что из-за проблем с доходами населения в стране падает рождаемость, заявил ранее в этом месяце и замминистра труда Алексей Вовченко.

Рождаемость в стране в первом квартале 2019 года (в сравнении с тем же периодом прошлого года) сократилась на 9,1%.

Стратегия выживания и экономии крайне опасна, потому что не оставляет возможности для развития, вложений в образование, в отдых и здоровье, сказал РБК научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.

При этом наблюдаемые сейчас темпы роста потребительского кредитования, которым население пытается компенсировать падение доходов, являются главным риском для возможной рецессии в экономике, которая может начаться в 2021 году, убежден министр экономичного развития РФ Максим Орешкин.