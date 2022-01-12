Россия: падение доходов населения стимулирует рост финансовой грамотности

Снижение реальных доходов и тревога о будущем побуждает граждан более ответственно относиться к деньгам. Если десять лет назад 73% населения могли позволить себе не вести семейный бюджет (полагаясь больше на интуицию, чем расчеты), а 14% – не думать о сбережениях, то сегодня беззаботных стало гораздо меньше. Зато выросло число уверенных в собственной финансовой грамотности.

Экономить, планировать, копить, инвестировать, осваивать новые профессии и учиться считать деньги стало не только модно, но и необходимо. Какие трудности подстерегают на этом пути?

Семейная экономика становится плановой

Финансовая грамотность – уровень знаний, позволяющий домохозяйствам уверенно держаться на плаву в кризисных ситуациях, рассчитывать баланс доходов и расходов, кредитную нагрузку, осознанно выбирать финансовые продукты и не попасться на удочку мошенников.

Судя по опросам, за последние годы в этом направлении наметился определенный прогресс. В 2015-м лишь 20% россиянок и россиян в той или иной форме вели семейный бюджет (то есть подробно обдумывали и подсчитывали свои доходы и расходы), тогда как в 2020-м – 51%. Впрочем, у 87% граждан горизонт планирования не превышает месяца, показывает ноябрьский опрос «СберНПФ».

Бедные планируют свои расходы реже, чем более зажиточные: среди людей, едва сводящих концы с концами, бюджет есть у 40%, а среди обеспеченных – у 63%.

Видимо, это объясняется тем, что малоимущие слишком погружены в решение задач каждодневного выживания («Что мы будем есть завтра?», «Как расплатиться с долгами?»), имеют слишком мало времени, ресурсов и предсказуемости в жизни, чтобы думать о будущем, объясняют специалисты.

Попытки вести бездефицитный семейный бюджет часто заканчиваются «дефолтом». У 25% граждан, опрошенных год назад рекрутинговым порталом HeadHunter, сводить концы с концами не получается, а 39% делают это с трудом. закредитованность

Строгая экономия

Самой распространенной реакцией на безденежье и рост цен является экономия. Четыре пятых из опрошенных «Райффайзенбанком» пытаются урезать свои расходы, причем 27% начали делать это недавно.

Чаще всего люди сокращают траты на развлечения, кафе, путешествия, одежду и бьюти-практики. Почти треть (31%) затягивает пояса в буквальном смысле, отказываясь от некоторых продуктов, а 17% экономит на лекарствах и медуслугах.

Оптимизировать расходы – разумно, как в «сытые», так и в «голодные» времена, но ещё важнее научиться управлять доходами, объясняет независимый финансовый эксперт Сергей Макаров, работавший в Национальном центре финансовой грамотности. Всё больше россиян соглашаются с этой истиной.

Великое переобучение

В пандемию многие россияне потеряли работу. Другие столкнулись с сокращением или стагнацией заработков. Неудовлетворенность условиями труда заставила многих задуматься о смене работы или новой профессии. В 2020-м 23% россиян, опрошенных рекрутинговым порталом «Работа.ру» сказали, что освоили новую профессию. В предыдущие годы таких было 5-6%.

Опрос того же сервиса, опубликованный в прошлом ноябре, показал, что в 2021-м профессию поменяли 12%, а место работы – 36% опрошенных. Готовность получить дополнительное образование изъявляют 47% респондентов Superjob. О смене работы в новом году мечтают 24% информантов «Сберстрахования» (это почти вдвое больше, чем в конце 2019-го). Рынок онлайн-обучения переживает бум. Однако неясно, способна ли российская экономика обеспечить граждан достойными рабочими местами.

Копейка рубль бережет

Несмотря на трудное финансовое положение, многие умудряются еще и копить. Если в 2011-м 14% респондентов аналитического центра НАФИ предпочитали жить сегодняшним днем, не думая о сбережениях, то в 2021-м так считали лишь 6%.

Пониманию важности накоплений, вероятно, способствовали повышение пенсионного возраста, подорвавшее веру в заботу государства о старших поколениях, и пандемия, обострившая тревогу о будущем. Десять лет назад «на старость» копили 18% россиян, а откладывали «на всякий случай» 29%; сегодня – 26% и 44% соответственно.

Проблема в том, что процесс напоминает бег на месте: в 2011-м сбережения были у 31% россиян, а в 2021-м – у 30%. При этом денежной «подушки безопасности» россиянина в среднем хватает на два месяца, тогда как в норме, по мнению экспертов, она должна обеспечивать от полугода до года жизни.

Внимание к сбережениям не всегда сочетается с пониманием того, как защитить их от инфляции. Лишь 10% вкладчиков распределяет свои накопления по валютам, отмечают аналитики «Райффайзенбанка».

Между биржей и пирамидой

Идея улучшить свое благосостояние, играя на бирже, становится всё популярнее. Если в начале 2019-го брокерские счета на Московской бирже имели 2 млн человек, то в конце прошлого года уже около 20 млн, отмечает Сергей Макаров. Однако, добавляет он, 80% счетов были пусты или содержали незначительные суммы.

«Люди пришли [на биржу], но деньги не принесли. Есть риск, что они не совсем понимают, что делают и могут потерять деньги полностью или частично», – предупреждает эксперт.

У большинства россиян недостаточно сбережений, чтобы вкладывать их с ощутимой отдачей, поскольку максимальная доходность банковских вкладов не превышает 9% годовых, государственных облигаций – 8%, корпоративных – в среднем 8,4%.

Между тем многие россияне не видят особой разницы между биржей и казино, показывает опрос рекрутингового портала Superjob. К тому же 34% не понимает связи между доходностью и риском. Этим пользуются создатели финансовых пирамид, в последнее время переживающих ренессанс.

В долгах, как в шелках

Стараясь залатать финансовые прорехи, россияне все глубже увязают в долгах. Долги перед банками есть у 40-45% людей самого экономически активного возраста: 30-50 лет. На одного заёмщика приходится два кредита.

В первом полугодии 2021-го должники отдавали банкам в среднем 35% годового дохода, на 8% больше, чем годом ранее, рассчитали эксперты ОНФ. При этом в некоторых регионах закредитованность населения достигает 50-78%.

Доля должников, просрочивших выплаты более чем на девяносто дней, составляет 15% или 5,5 млн человек (причем в их число не входят те, чьи долги банки уже продали коллекторам), а количество личных банкротств галопирует.

Бедность в сочетании с недостатком осведомленности играют в этом ключевую роль. Позволить себе покупку товаров длительного пользования – мебели, бытовой техники, электроники и так далее – не могут 61% домохозяйств, обследованных Росстатом. Одни упорно копят на них, пытаясь угнаться за ростом цен, другие импульсивно берут потребительские кредиты.

Некоторые психологи говорят о кредитомании: люди восполняют дефицит радости в жизни, занимаясь шопингом в кредит. Банки поощряют подобное поведение, смягчая требования к заёмщикам и продвигая свои услуги с помощью навязчивой и нередко недобросовестной рекламы. Законопроект, обязывающий рекламодателей предупреждать потенциальных получателей ссуд о риске, внесенный в мае 2020-го, так и не был принят.

Преступность на удаленке

Уязвимы россияне и перед мошенниками, чаще всего орудующими дистанционно. За время пандемии количество кибер-преступлений выросло в полтора раза, утверждал министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Число удалённых краж и мошенничеств растет даже быстрее. В январе-ноябре 2021-го МВД зафиксировало 371 тыс. таких преступлений против 194 тыс. за тот же период 2019-го, то есть почти вдвое больше.

Как показывают исследования НАФИ, гражданам не хватает знаний, чтобы минимизировать угрозу, а 60% населения не заботится о безопасности своих персональных данных.

Таким образом, экономические трудности порождают противоположные тенденции: с одной стороны, россияне учатся подходить к своим финансам более ответственно, а с другой – не всегда способны устоять перед соблазнами и злоупотреблениями.

Отступает ли безграмотность?

Финансовая грамотность россиян повысилась за последние десять лет, по крайней мере, в их собственных глазах, показывает исследование НАФИ. Если в 2011-м лишь 20% граждан высоко оценивали своё умение распоряжаться деньгами, а 36% сомневались в собственных способностях, то теперь компетентными себя считает почти втрое больше (58%) опрошенных, и вдвое меньше (10%) ощущают неуверенность.

Такому самоощущению способствует распространение безналичных платежей, кредитов и прочих финансовых услуг, а также интернета, ставшего главным источником экономических знаний.

«Многие люди становятся клиентами финансовых организаций, даже если самостоятельно их не выбирали – например, сотрудникам компаний или студентам предлагается оформить банковскую карту для перечисления зарплаты или стипендии соответственно. Ситуация, когда человек пользуется одновременно несколькими банковскими картами, давно стала нормой. Линейка финансовых продуктов тоже постоянно расширяется, затрагивая все категории людей – начиная со школьников и заканчивая гражданами пожилого возраста. Таким образом люди вовлекаются в пользование финансовыми услугами, делают это всё более уверенно. И, соответственно, начинают чувствовать себя всё более компетентными в финансовом плане», – объясняет гендиректор НАФИ Гузелия Имаева.

В то же время эксперт сомневается в том, что уверенность россиян в собственных силах отражает реальный уровень их компетентности.

«Люди склонны переоценивать свои знания и навыки […] Причем самооценка уровня финансовой грамотности напрямую не связана с тем, насколько эффективно человек в реальности распоряжается своими денежными средствами, с уровнем его доходов», – отмечает собеседница Eurasianet.org. Особенно сильно разрыв между субъективной и объективной финансовой грамотностью заметен у пожилых людей, выяснили исследователи.

Россию нельзя назвать ни лидером, ни аутсайдером Международного индекса финансовой грамотности ОЭСР, суммирующего оценки знаний, навыков и установок населения разных стран в отношении финансов.

Средний балл для развитых стран составляет 13 из максимально возможного 21 балла, а для всех обследованных государств – 12,7. В 2020-м Россия набрала 12,5 баллов, существенно отстав от лидеров: Китая, Австрии, Германии, но опередив Италию или Венгрию.

Правительство уделяет проблеме довольно много внимания в рамках Национальной стратегии повышения финансовой грамотности до 2023 года. С 1 сентября нынешнего года уроки финансовой грамотности (включенные в курсы математики, обществознания, географии и «Окружающий мир») станут обязательными для учащихся с первого по девятый класс. Многие школы и даже детсады уже проводят занятия на эту тему.

«Минфин и Центробанк готовят учебники, учителей, тьюторов, консультантов по финансовой грамотности. Проходит огромное количество [просветительских] мероприятий (в том числе на рабочих местах), региональные и федеральные финансовые фестивали. Неделя финансовой грамотности весной прошлого года охватила несколько миллионов человек, в том числе через прямые эфиры», – отмечает финансовый эксперт Сергей Макаров.

Подобные меры сами по себе, вне связи с эффективной социально-экономической политикой, вряд ли способны серьезно улучшить ситуацию с доходами, но, по мнению Гузелии Имаевой, помогают россиянам адаптироваться к «новой нормальности».

«Финансовое планирование – как сохранение части личных доходов и их защита – для людей, живущих в условиях ограниченных ресурсов, еще более значимо, чем для хорошо обеспеченных», – резюмирует собеседница Eurasianet.org.