Россия: пандемия навсегда выгнала из городов миллионы людей?

В удаленном режиме в России продолжают работать 4,6 млн человек. Больше половины из них так и не выйдут в офис, продолжая выполнять свои обязанности из дома, считает министр труда РФ Антон Котяков.

Оказалось, что для того, чтобы получать «городской» доход, вовсе не обязательно жить в большом городе — можно работать удаленно. Это поняли и работники, и работодатели. Угроза второй волны коронавируса, а также других сезонных заболеваний, заставляют людей задуматься о переезде или возвращении из мегаполисов в пригород или небольшие города. Спрос на загородную недвижимость вырос на 77,7%.

Почти 1 млн человек вернулись в офисы

По данным министра труда РФ Антона Котякова, на конец июля на «удаленке» оставались 4,6 млн работников, или порядка 9% трудоспособного населения страны. На «пике» пандемии трудились из дома 5,5 млн человек, сообщил Котяков в интервью ТАСС. Ранее он говорил, что даже после окончания пандемии на удаленной работе останется минимум 5% работающих россиян, а это более 2,5 млн человек. Поэтому в законодательство РФ требуется внести уточнения про правила работы на «удаленке». Поправки в Трудовой кодекс планируется внести осенью 2020 года.

Дистанционный режим работы становится обычным явлением. Работники и работодатели привыкли к удаленной работе и стали лояльнее к такой форме занятости. По данным опроса hh.ru, результаты которого опубликованы в августе в «Известиях», 72% респондентов хотели продолжить работать удаленно (39% «точно да» и 33% «скорее да»). Аналогичный опрос в апреле показал меньшую заинтересованность в дистанте: тогда 57% респондентов были готовы трудиться из дома (23% «точно да» и 34% «скорее да»).

Опрос также показал, что 26% работодателей готовы перевести сотрудников на постоянный дистанционный режим, 17% против такой формы труда. Остальные готовы прибегать к таким мерам временно. В апреле соотношение было кардинально другим: 8% сторонников и 58% противников «удаленки».

По словам Наталии Макаровой, директора по персоналу ГК «Дионис», многие офисные компании не вернули сотрудников в офис, или разрешили работать неполный день или неполную неделю. По ее мнению, эта тенденция будет долгосрочной, т.к. и у работодателя, и работника есть материальные выгоды: меньше арендная плата, не надо организовывать рабочее место, нет временных и денежных затрат на проезд, меньше гардероб.

Дмитрий Пучков, категорийный менеджер «Авито Работа», отметил, что доля вакансий удаленной работы начала расти с апреля 2020 года, и на конец июля составила 1,25% по стране. В таких крупных городах, как и Москва и Санкт-Петербург, она несколько выше: 1,63 и 1,66% соответственно.

«В ближайшем будущем мы будем наблюдать распространение “гибридной” модели, когда подавляющее большинство работодателей позволит совмещать работу в офисе и вне его», — сказал Пучков корреспонденту Eurasianet.org.

Максим Захаренко, генеральный директор компании «Облакотека», отметил еще одну тенденцию: распространение удаленной работы позволит компаниям из мегаполисов расширить практику найма персонала из удаленных регионов.

«Уверен, что во время пандемии многие компании поняли все возможные выгоды от найма региональных специалистов, и этот тренд будет поддерживаться дальше, — сказал Захаренко Eurasianet.org. — Такая модель работы выгодна как для сотрудников, так и для компании. Сотрудник может зарабатывать больше, не переезжая в центральный регион. Он будет экономить деньги и время на дорогу, сможет проводить больше времени с семьей, готовить домашнюю еду. Кроме того, гибкий график работы на “удаленке” позволяет, например, купить более дешевый дневной абонемент в фитнес. Есть прямая выгода и работодателю: сотрудникам в регионах мы платим больше местного рынка, но меньше, чем бы платили бы сотруднику такой же квалификации в Москве».

Миграционные тренды

Такой интерес к удаленной работе эксперты связывают с растущей тенденцией оттока населения из мегаполисов за город. Согласно исследованию РАНХиГС, пандемия COVID-19 может изменить сложившуюся в России систему расселения. Эксперты отмечают, что все больше россиян интересуется возможностью жить вне больших городов, при этом сохранив свои доходы и уровень жизни. Угроза второй волны коронавируса и стремление сократить свои расходы во время экономического кризиса усиливают эти настроения.

«Коронавирус — это болезнь городов. Практически во всех странах мира прослеживается закономерность — очаг заболевания формируется в крупнейших городах, а затем распространяется на периферийные территории с более низким уровнем развития», — отмечают исследователи РАНХиГС. По их данным, текущая ситуация в корне отличается от всех предыдущих кризисов, когда у населения также рос интерес к проживанию вне городов. Отток населения из крупных мегаполисов России в период карантина марта-мая 2020 года, по их словам, был «феноменален». При этом тенденция не выглядит краткосрочной.

«В общественном сознании выросла ценность проживания либо наличия “резервного” жилья на территориях со сравнительно меньшей плотностью населения. Можно прогнозировать достаточно длительное сохранение страхов пандемии в коллективной памяти, — считают авторы исследования. — В связи с этим высока вероятность изменения требований населения к характеристикам жилья и городской среды с учетом уроков COVID-19 и опыта самоизоляции. Возможны сдвиги вектора внутренней миграции: увеличение обратного потока из агломераций, особенно в южные регионы страны с более благоприятным климатом».

Снижение численности населения городов связана также с ростом безработицы. Например, из Петербурга, по данным на июнь 2020 года, уехало порядка 1 млн человек, заявил в интервью газете «Деловой Петербург» вице-губернатор города Евгений Елин. По мнению чиновника, это люди из других регионов, потерявшие работу.

Россияне готовятся к длительной самоизоляции

Растущий интерес к загородной жизни вызвал рост спроса на недвижимость вне крупных городов. 63% россиян имеют дачный участок, показал опрос Фонда общественного мнения в мае 2020 года. Еще 20% хотели бы приобрести дом за городом или дачу. По данным сервиса объявлений «Авито Недвижимость», которые приводит ТАСС, спрос на загородные дома в первом полугодии 2020 года вырос на 77,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на долгосрочную аренду — на 35%.

По данным агентства недвижимости ЦИАН, в июле 2020 года порядка 40% спроса на недвижимость приходилось именно на загородные объекты. При этом более половины потенциальных покупателей, опрошенных центром исследований ЦИАН, рассматривают проживание за городом как основное (55,6%). Среди них 15% собираются перейти или уже перешли на удаленный режим работы, а 44% считают, что режим самоизоляции и карантина проще переносить за городом. Аналитики отмечают рост спроса на загородную недвижимость в Подмосковье, Ленинградской области и вблизи крупных городов, где население имеет высокие доходы. Больше всего покупателей интересуют коттеджи для круглогодичного проживания.

Руководитель департамента загородной недвижимости Point Estate Сергей Горяинов подтвердил Eurasianet.org, что на рынке загородной недвижимости наблюдается повышенный спрос, вызванный вспышкой коронавируса и опасениями возникновения второй волны пандемии.

«К тому же, границы были закрыты, многие россияне остались дома, что также подстегнула всплеск спроса процентов на 20, — сказал Горяинов. — Сейчас пользуется спросом все: и дома “под ключ”, и “коробки”, и земельные участки. Активнее всего раскупают качественные, особенно новые объекты в хорошей и тихой локации. Во время карантина клиенты разбирали даже очень дорогие лоты».

Городские жители не только покупают готовые дома, но и активно строят, при этом стараются сделать это как можно быстрее. Причем есть основания полагать, что растет и спрос на более бюджетное жилье, доступное более широкому кругу покупателей, что дополнительно указывает на массовость исхода из городов.

Михаил Беляков, глава архитектурного бюро Noor Architects, отметил, что пандемия усилила спрос на модульные быстровозводимые дома, которые собираются по типу конструктора.

«Протяженность цикла сборки составляет от одной недели, а сами модули обходятся дешевле, чем классическое домостроение», — сказал он.

Руководитель строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский прогнозирует, что если раньше доля индивидуальной застройки от общей площади возводимого жилья в стране составляет 45%, то уже в третьем квартале она увеличится до 55-60%.