Россия: паника на рынках и в головах

Дайджест ключевых событий в экономике в декабре 2021 года.

В России усиливается инфляция, а население влезает в кредитную кабалу со скоростью 14 млрд рублей в день. Иностранные инвесторы избавляются от российских акций на фоне угроз войны на Украине и опасений усиления экономических санкций в отношении России.

Растут объемы внешней торговли с Китаем: он продолжает покупать у России газ по ценам в несколько раз ниже рыночных. Однако это не помешало ОАО «Газпром» объявить по итогам 2021 года рекордные показатели чистой прибыли – свыше 2 трлн рублей, половину которой обещают направить на дивиденды.

Население беднеет, а меньшинство, обладающее значительными сбережениями, ищет способы их сохранить – например, скупая недвижимость, которая за год подорожала на 30-50%, в некоторых регионах на 100%. В декабре средняя стоимость квадратного метра в России перевалила за 100 тыс рублей. Квартиры часто покупаются для сдачи в аренду, нередко – нелегальной, без уплаты налога с полученных доходов. Власти ищут новые способы пополнения бюджета, обещая взять под контроль «серый рынок» аренды жилья.

В ноябре россияне активно инвестировали в российский фондовый рынок, который в 2021 году показал рекордную дивидендную доходность в 8,7%, говорится в исследовании «Атон». Удачной инвестицией стало считаться приобретение автомобиля, цены на которые за год выросли на 20-30%, что вызвало желание властей начать их регулировать.

Реальная инфляция вдвое опережает официальную

В 2021 году инфляция в России, по данным ЦБ, почти вдвое превысит прогнозируемые ранее значения в 4-5% и составит 8,4%. Согласно исследованию «Ромир», по итогам ноября потребительская инфляция достигла 17%. «Ромир» оценивает динамику цен на корзину товаров, сформированную на основе 15 млн покупок домохозяйств в 2008-2020 гг. В нее включены реально покупаемые продукты, а не «условная корзина» «Росстата».

Ежемесячные опросы ЦБ показывают, что сами россияне в своей оценке инфляции согласны с данными «Ромир». В декабре уровень наблюдаемого роста потребительских цен составил 17,7% против ожидаемых 10,5% в начале 2021 года. Почти каждый пятый (18,4%) считает, что цены выросли на 30% и выше, а это уже гиперинфляция. ЦБ в декабре в седьмой раз за год поднял ставку рефинансирования – до 8,5%, удвоив ее за год (с 4,25%). Аналитики «Райффайзенбанка» считают, что возможно и дальнейшее повышение ставки до 8,75%, и ожидают сохранения уровня инфляции выше 8% еще несколько месяцев.

Для «адаптации к инфляции» в декабре 27% россиян перешли на более дешевые товары и услуги, 21% стали тратить «запасы», 14% задумались о поиске способов повысить свои доходы. Материальное положение у 38% россиян в 2021 году ухудшилось, и, стараясь сохранить привычный уровень жизни, они продолжают «залезать в долги».

Долги россиян выросли вдвое

За 11 месяцев 2021 года граждане получили новых кредитов на 4,635 трлн рублей – вдвое больше, чем за тот же период 2020 года. Только за ноябрь долги физлиц выросли на 237 млрд рублей. В среднем заемщики увеличивали свой совокупный долг со скоростью 14 млрд рублей в день. Общий размер кредитов населения на начало декабря 2021 года составил 24,679 трлн рублей, следует из статистики ЦБ РФ.

Хотя бы один кредит в России имеют 45 млн граждан (55% трудоспособного населения). В декабре выдачи могут быть еще выше, говорит в интервью Finanz.ru гендиректор ОКБ Артур Александрович: люди ждут ускорения инфляции и спешат за кредитами сейчас, пока ставки не стали еще выше.

Каждый десятый в стране (11%) планирует взять кредит в 50-100 тыс. рублей, чтобы отметить новогодние праздники, показал опрос сервиса Работа.ру. Половине опрошенных (56%) нужны деньги для подарков, 36% – для новогоднего стола, а 23% хотят взять в долг на путешествия.

Просрочка физлиц в ноябре выросла на «существенные» 15 млрд рублей, пишет ЦБ в обзоре «О развитии банковского сектора». Ее общий размер регулятор оценивает в 1,049 трлн рублей. У ФССП на конец первого полугодия в работе находилось почти 12 млн исполнительных производств о взыскании с физлиц в пользу кредитных организаций долгов на более 2,3 трлн рублей.

Коррупция в госзакупках выше, чем оборонный бюджет

Опрос Высшей школы экономики (ВШЭ), на который ссылается РБК, проведенный в декабре 2021 года, выяснил, что почти каждый пятый рубль (20%), потраченный на госзаказ, оказался «взяткой» или откатом. Коррупция в сфере госзакупок достигла 6,6 трлн рублей в год, что равно 6,2% российского ВВП, вдвое выше оборонного бюджета РФ (3,3 трлн) и в шесть раз выше затрат на все высшее образование (1,1 трлн рублей в год).

Участвуя в системе госзакупок, 71% компаний были вынуждены давать взятки или использовать схему «откатов», каждый третий госконтракт (37%) заключается в результате сговора поставщиков и заказчиков или между участниками торгов. Сумма откатов от 3% до 65% от размера закупки, чаще всего 5-20%.

В глобальном индексе восприятия коррупции от Transparency International (организация внесена Минюстом РФ в список «иностранных агентов») в 2020 году Россия занимала 129 место из 180 возможных, став наравне с такими странами, как Габон, Мали и Малави.

В Госдуме озаботились судьбой российского золота

Депутаты Госдумы в середине декабря заинтересовались, почему из России вывозят все добываемое золото, решив послать запрос в правительство и ЦБ. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев считает, что «мы вывозим больше, чем добываем, в то время как американцы и китайцы уже более 11 тыс. тонн скопили золотовалютные резервы».

По данным ФТС, за январь-октябрь 2021 года из России вывезено 240,5 тонн золота, добыто за этот же период – 218,79 тонны, еще 12,55 получено в виде попутной добычи, а 25,2 тонны произведено из вторичного сырья. После того, как ЦБ РФ прекратил закупки золота в резервы, а правительство стало выдавать производителям генеральные лицензии на экспорт, по итогам 2020 года экспорт золота из России вырос на 160%. Драгметалл в основном доставляют в Лондон.

Газовая торговля даже дешевым топливом очень выгодна

«Газпром» продолжает поставлять дешевое топливо в Китай: средняя цена в декабре составила $196 за кубометр, что в 7-10 раз меньше рыночной стоимости газа в Европе.

Тем не менее ОАО «Газпром» в декабре отчитался о рекордной чистой прибыли компании и о своем намерении выплатить высокие дивиденды. По предварительным оценкам, чистая прибыль составит более 2 трлн рублей, руководство компании обещает направить на дивиденды половину. Акционеры получат предварительно более 45 рублей на акцию, цена которой в декабре составляла 320-350 рублей. Контрольным пакетом ОАО «Газпром» обладает государство Россия, 16,7% принадлежат владельцам депозитарных расписок ADR (American Depositary Receipt), 33,06% имеют «прочие "зарегистрированные лица"».

Распродажа российских акций

На фоне угрозы усиления экономических санкций и разговоров о возможном вторжении России в Украину, иностранные инвесторы распродают российский госдолг. За последний месяц нерезиденты вывели с рынка 1,7 млрд долларов и сократили вложения в облигации федерального займа на 0,4 млрд долларов, пишет Finanz.ru со ссылкой на аналитиков ING, которые изучили статистику Национального расчетного депозитария.

Спекулятивный отток капитала из России увеличился с $3 млрд до $4 млрд в месяц, оценивают аналитики Райффайзенбанка. По их мнению, усиление оттока связано с ростом напряженности между Россией и Украиной, а также заявлениями США о возможном введении новых жестких санкций. Отток капитала не позволяет укрепиться курсу рубля даже на фоне высоких цен на сырье. Согласно оперативной оценке ЦБ РФ, положительное сальдо текущих операций в ноябре составило $17 млрд, а за 11 месяцев $111,4 млрд, пишут аналитики Райффайзенбанка.

На этом фоне размещение на рынке облигаций Федерального займа в четвертом квартале, которым занимался Минфин, привело к провалу: по данным на 15 декабря удалось продать ОФЗ всего на 220 млрд рублей, вместо запланированных 520 млрд рублей. Интерес к ОФЗ упал на фоне «введение США очередных санкций к первичным размещениям ОФЗ», пишут аналитики БК Регион. По их оценке, возрастают опасения по поводу возможности введения санкций и к вторичному рынку ОФЗ, что будет иметь крайне негативное влияние на российский госдолг, например, его паническую распродажу нерезидентами. По данным Мосбиржи, на торгах 22 декабря разместить ОФЗ на сумму 24 млрд рублей удалось лишь по стоимости 88,85% от номинала, что составило менее 200 млрд рублей.

Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом ориентированных не только на Россию), за неделю по 22 декабря составил $483 млн, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследования BCS Global Markets. Неделей ранее отток составлял $250 млн. По данным BCS Global Markets, отток наблюдается седьмую неделю подряд. Это максимальный отток с весны 2020 года, говорится в обзоре BCS Global Markets.

Россияне стараются спастись от инфляции на фондовом рынке

На фоне обвала рынка, в ноябре 2021 года на Московской бирже выросло количество брокерских счетов частных инвесторов на рекордные 1,6 млн – до 26,5 млн. «Число физлиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в ноябре на 937,6 тыс., до 16,2 млн человек. Это наибольший приток за все время наблюдений», – говорится в сообщении биржи.

В ноябре частные инвесторы вложили в российские акции на Мосбирже 91 млрд рублей, в облигации – 100 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 79,5% – приходилась на корпоративные облигации, 18,1% – на государственные облигации, 2,4% – на еврооблигации.

Интерес к российским бумагам могут подогреть и рекордные девиденды в 60 млрд долларов, которые по итогам 2021 года могут заплатить российские компании, оценивают в обзоре аналитики ITI Capital. Это в полтора раза (50%) выше, чем в 2020 году и на 35% чем в 2019 году (35 млрд долларов).

Одновременно с этим ЦБ России в декабре сообщил о решении полностью запретить инвестиции в «криптовалюту», в которую, по оценкам ЦБ россияне вкладывали ежегодно по 5 млрд долларов.

Недвижимость рекордно дорожает

В декабре в России продолжился рост цен на недвижимость. Средняя цена квадратного метра по стране перевалила за 100 тыс. рублей, а средний годовой рост цен составил порядка 33-50%, в зависимости от региона анализирует ЦИАН. В некоторых цена квадратного метра увеличилась на 60-70%, а в Сочи на 100%.

Спрос подстегивают инфляционные ожидания россиян, которые стремятся уберечь сбережения, даже если для покупки квартиры нужно взять ипотечный кредит. «В первом квартале 2022 года не исключена новая волна ажиотажного спроса за счет тех, кто решит успеть оформить ипотеку до повышения ставок банками», – говорит директор департамента управления сетью федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова. По ее оценке цены будут расти на 1-1,5% в месяц, но могут стабилизироваться во втором полугодии.

Эксперты, опрошенные ТАСС, по итогам 2022 года ждут увеличения стоимости недвижимости в России на 10-15%, в том числе и в связи с ростом цен на стройматериалы. В 2021 году в России построено 90 млн м2 жилья, что стало рекордом, сообщил президент Путин на своей пресс-конференции 23 декабря 2021 года. В 2020 году, по данным Росстата, ввели жилья 82,2 млн м2, в предыдущие годы еще меньше.

Контроль над ценами

Боязнь инфляции заставляет россиян вкладываться не только в недвижимость и фондовый рынок, но и рассматривать покупку автомобилей как способ сберечь средства от обесценивания. Высокий спрос создает дефицит машин по «прайсовым ценам». Дилеры, несмотря на рекомендации производителей, продают автомобили с дорогим «дополнительным оборудованием» и по завышенным ценам. По данным Минэкономразвития, на 15 декабря иностранные автомобили подорожали на 14,46% год к году, а отечественные – на 18,98%. Минпромторг предлагает запретить дилерам делать наценку свыше 10% при продаже новых машин, сообщает ТАСС со ссылкой источник в министерстве. При этом, по данным АЕБ, у дилеров падают продажи: в ноябре продано 125 466 новых авто, что на 20% меньше чем год назад.

Государство берется за нелегальную аренду

Минстрой России разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС), куда обяжут всех россиян внести все договора о сдаче внаем своих квартир, гаражей, дач, машиномест и т.д. По расчетам Минстроя, это позволит в 2023-2025 годах собрать в бюджет дополнительно 62,8 млрд рублей. За отказ вносить свои объекты в систему предусмотрен штраф: до 5 тыс. рублей для физлиц и до 50 тыс. для юрлиц.

Сейчас в России сдается 250 млн кв метров жилья, или 7% от всего жилого фонда в стране. На съемных квартирах живут 6,9 млн семей.