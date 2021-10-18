Россия: пенсионеров всё меньше, но пенсии не растут

Повышение пенсионного возраста в 2018 году стоило власти симпатий значительной части населения. Однако протестные настроения меньше затронули тех, кто к тому времени уже стал пенсионером (реформаторы объясняли болезненное решение необходимостью повышать размер пенсий). Сегодня, как и три года назад, деятельность Путина одобряет более 70% пожилых людей, отмечал «Левада-центр».

Кремль всё больше позиционирует себя как силу, представляющую интересы старшего поколения в пику «безответственной» и «неопытной» молодежи, считают некоторые политологи. На первый взгляд, для этого есть определенные основания.

Средняя пенсия за последнее десятилетие удвоилась в номинальном выражении: в 2011-м она составляла 8,5 тыс. рублей в месяц, сегодня – 16,8 тыс., а к 2024-му должна вырасти до 20 тыс.

Конечно, этого недостаточно для полноценной жизни, но на фоне других социально уязвимых групп пенсионеры выглядят не так уж плохо. В прошлом году зарплату меньше 15 тыс. рублей в месяц, по данным разных опросов, получали от 10% до 45% работающих россиян.

Минимальная пенсия – 10 тыс. рублей – ненамного уступает МРОТ, составляющему 12,7 тыс. рублей.

Перед думскими выборами пенсионеров удостоили щедрого подарка от президента: 10 тыс. рублей (сумма, равная 100% минимальной и 60% средней пенсии). Выплату получили 43 млн пожилых, включая тех, кто еще работает.

Кроме того, Владимир Путин заверил, что в январе 2022-го пенсии проиндексируют на уровне выше годовой инфляции, как происходит уже пятый год подряд.

Начиная с 2017-го ежегодные индексации выплат пенсионерам были на 0,2-3,6% выше индекса потребительских цен. Гарантию считают настолько важной, что в прошлом году норму о ней внесли в обновленную конституцию.

Однако, если взглянуть на ситуацию внимательнее, картина окажется далеко не однозначной.

Пенсии: прогресс или деградация?

О качестве пенсионного обеспечения обычно судят по тому, насколько выплаты бывшим работникам замещают их утраченную зарплату.

Одной из целей принятой в 2012-м правительственной стратегии развития пенсионной системы до 2030 года было довести размер трудовой пенсии до как минимум 40% прежнего заработка, что соответствует стандартам Международной организации труда (МОТ).

Половина отведенного срока уже прошла, а достижения сомнительны. Согласно Росстату, удельный вес средней пенсии в средней зарплате снижался все нулевые: с 31% в 2000-м до 22% в 2007-м; потом стал расти, достигнув 35% в кризисном 2015 году. Но затем, между 2015 и 2020 годами, доля замещения упала до 29%, самого низкого уровня с 2008 года.

Другой стратегической целью правительства было увеличить размер пенсий до 2,5-3 прожиточных минимумов пенсионера (ПМП). Долгое время показатель рассчитывали, исходя из базового набора продуктов питания и прочих товаров, необходимых для выживания неработающего пожилого человека; с нынешнего года – из доли среднедушевого медианного дохода (выше и ниже которого получает половина населения).

На деле средняя пенсия становится всё ближе к минимальной. Если в 2012-м средний пенсионер получал 1,7 ПМП, то в 2020-м – лишь 1,6.

Реальный – скорректированный с учетом инфляции – размер пенсий вырос на 16,3% к уровню 2011 года, свидетельствует официальная статистика. Таким образом, покупательная способность пенсий увеличивалась в среднем на 1,6% в год, что довольно мало, учитывая небольшие размеры выплат.

В последние годы и без того низкие темпы роста затормозились. В 2017-2021 гг. индексация лишь отчасти покрыла потери 2016 года, когда четырехпроцентное увеличение размера пенсий оказалось более чем втрое ниже тринадцатипроцентного роста цен в предыдущем году. В итоге к началу нынешнего года реальный размер пенсий все еще не дотягивал до «предкрымского» уровня.

В минувшем январе пенсии проиндексировали на 6,3% при официальной инфляции – 4,9%. Однако уже в феврале рост цен «съел» прибавку. В августе средняя пенсия россиян в реальном выражении была на 1% меньше, чем годом ранее.

Индексация 2022 года составит 5,9%, после чего средняя пенсия вырастет до 18,5 тыс. рублей, объявляли в Минтруда. Формально, как и обещал президент, она будет выше инфляции… на мизерные 0,1%.

При этом инфляционные прогнозы ухудшаются. По мнению эксперта ЦБ, инфляция может превысить 6,2%. Если предсказание сбудется, а планы Минтруда останутся без изменений, пенсионерам не компенсируют даже потери из-за роста цен, не говоря уже о прибавке.

Покупательная способность пенсий стагнирует даже несмотря на рекордное уменьшение числа их получателей. На пике, в 2019 году, оно составляло 43,8 млн человек, а в последующие два года упало почти на миллион – до 42,9 млн. Отчасти это связано с высокой смертностью пожилых людей в пандемию. Однако главная причина – повышение пенсионного возраста, считает бывший замминистра труда РФ, эксперт Конфедерации труда России (КТР) Павел Кудюкин.

Пенсионная реформа 2018 года позволила лишь на короткое время «подлатать дыры» пенсионной системы, испытывающей острый дефицит поступлений (бюджет ПФР, аккумулирующего пенсионные взносы граждан, на 38% зависит от трансфертов из федерального бюджета), полагает Фатима Сулейманова, эксперт по социальным реформам и трудовому праву из Высшей школы экономики (ВШЭ).

Расчеты на то, что повышение пенсионного возраста улучшит положение пенсионеров, были изначально ошибочными, полагает она.

Режим экономии

Сразу после выборов из уст чиновников зазвучала скорее риторика жесткой экономии, чем социального популизма.

Проект федерального бюджета на 2022-2024 годы предусматривает урезание расходов на госпрограмму «Развитие пенсионной системы» с 3,3 до 3,1 трлн рублей.

Кроме того, правительство стремится сократить выплаты работающим пенсионерам. Многие пожилые россияне не уходят с рынка труда, чтобы увеличить свой доход. В среднем их зарплата на четверть меньше, чем у более молодых сотрудников, но, в сочетании с пенсией, они могут получать чуть больше денег, чем средний трудящийся.

В 2016-м государство лишило работающих пенсионеров права на ежегодную индексацию пенсий. Пропущенные индексации пенсионеру компенсируют лишь после увольнения. Таким образом, 15 млн (на момент принятия закона) человек поставили перед выбором: продолжать трудиться, смирившись с постепенным обесцениванием пенсии или уйти с работы, потеряв зарплату.

Закрепление индексации пенсий в конституции обострило дискуссию о справедливости нормы. Некоторые парламентарии считают её неконституционной. По мнению критиков, сокращение числа работающих пенсионеров до 9,6 млн после 2016 года отражает не столько отбытие пожилых на заслуженный отдых, сколько их переход в сферу нелегальной занятости.

«Главное ведомство, противодействующее идее индексации пенсий работающим пенсионерам, – Минфин, повернутый на бюджетной сбалансированности. Их главный аргумент: “Пенсия – замещение утраченного дохода, поэтому индексировать её работающим людям не надо”. На мой взгляд, это непонимание страховой природы пенсии. Взносы, уплачиваемые работниками (в том числе, работающими пенсионерами) идут на выплаты актуальным пенсионерам. Получается, что [из-за ухода рабочих мест пенсионеров в тень] идёт недоплата в Пенсионный фонд», – считает Кудюкин.

Однако правительство стоит на своем: 22 сентября оно дало отрицательный отзыв на законопроект, предлагающий вернуть работникам пенсионного возраста право на индексацию. С точки зрения Кабмина, это привело бы к увеличению госрасходов.

Тогда же власти предложили продлить мораторий на перечисление средств в накопительную часть пенсии.

Формально россияне должны направлять 6% своего пенсионного взноса, составляющего 22% от зарплаты до налогообложения, на личный счет в государственном или негосударственном пенсионном фонде, чтобы по выходе на покой получать ренту за счет инвестиций.

На практике с 2014 года все взносы поступают в «общий котел» и расходуются на текущие выплаты. Это позволяет держать в рамках дефицит ПФР, сэкономив около 5 трлн рублей за десять лет, подсчитала «Независимая газета».

Если бы мораторий отменили, пенсионерам достались бы лишь крохи, накопленные до заморозки: в среднем 1,3 тыс. рублей в месяц, отмечали в Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов.

Чтобы граждане все же могли частным образом копить на пенсию, в 2019 году возникла идея гарантированного пенсионного плана (ГПП). Отличие от прежней схемы – добровольность отчислений. Однако проект ГПП, запуска которого ждали уже в текущем году, вероятно, положили под сукно, из тех же соображений экономии, предполагают эксперты.

Еще одной неприятной, хотя и ожидаемой, новостью стало решение отложить компенсацию советских банковских вкладов, обесценившихся в результате либерализации цен в 1992-м и последующей гиперинфляции.

Закон о восстановлении и защите сбережений принят еще в середине 90-х. Однако реализация меры десятилетиями откладывается. На этот раз – до 2025 года. К тому времени большинства людей, имевших накопления в советское время, вероятно, уже не будет в живых.

Как лечить пенсионную систему?

Стандартным объяснением проблем с пенсиями является старение населения, из-за которого нагрузка на работающих и госбюджет может стать непосильной. Однако эксперты, опрошенные Eurasianet.org, не верят в неизбежность экономии за счет пенсионеров.

Фатима Сулейманова из ВШЭ сомневается в целесообразности льготных (ниже 22%) тарифов взносов в Пенсионный фонд, которыми пользуется целый ряд высокодоходных отраслей экономики. В частности, речь идет об IT-компаниях, судовладельцах, предприятиях киноиндустрии, резидентах особых экономических зон в Крыму, Калининградской области и на Дальнем Востоке.

Павел Кудюкин из КТР обращает внимание на несправедливость регрессивной шкалы пенсионных отчислений. По закону, стандартный взнос в 22% распространяется на сотрудников, чей годовой доход не превышает 1,4 млн рублей (около 120 тыс. рублей в месяц). Получающие больше отчисляют в ПФР 10% зарплаты до налогообложения. Таким образом, хотя российская пенсионная система формально считается солидарной, состоятельные граждане вносят в общее дело вдвое меньше, чем остальные.

Государство недостаточно активно борется с «черной» занятостью, что является одной из ключевых причин дефицита Пенсионного фонда, убежден эксперт КТР.

«Правительство отклоняет радикальные средства борьбы с теневой экономикой. Не так давно [депутат Госдумы VII созыва Олег] Шеин внес законопроект, предлагающий простую и эффективную меру: хозяйствующие организации, в которых доказано существование нелегальной занятости, не допускаются к конкурсам на государственные и муниципальные закупки. Это был бы сильный стимул к «обелению», но правительство дало отрицательный отзыв на инициативу. Видимо, она слишком сильно задевала интересы компаний, нарушающих права работников», – предполагает собеседник.

Главным препятствием, мешающим существенному повышению пенсий, является заниженный МРОТ, убеждена Фатима Сулейманова.

В 2019-м Россия ратифицировала 102-ю конвенцию МОТ о минимальных нормах социального обеспечения. В ней прописано, что пенсия не должна быть ниже 40% прежнего заработка. Однако МРОТ в России – 12,7 тыс. рублей, а прожиточный минимум пенсионера – 10 тыс. рублей.

«[Минимальная] пенсия и зарплата одного размера – это абсурд. Если минимальная пенсия [в Москве] – 13,5 тыс. рублей в месяц, то … МРОТ должен быть более 30 тыс.», – отмечает исследовательница.

По мнению Кудюкина, повышать МРОТ необходимо, но сама по себе эта мера не решит всех проблем пенсионной системы.

«Требуется пересмотр всей социально-экономической политики в сторону стимулирования и регулирования поведения экономических агентов с целью сдерживания необоснованной дифференциации уровня доходов», – подчеркивает эксперт.