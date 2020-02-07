Россия: первый год нацпроекта «Экология» назвали провалом

Счетная палата раскритиковала первый год действия нацпроекта «Экология». Его финансирование заторможено, экологическая обстановка не улучшается.

Эксперты называют первый год нацпроекта провалившимся, а отчет Счетной палаты — неполноценной работой. Например, в отчете говорится, что РФ ежегодно теряет 300 тыс га. лесов, в то время как даже по данным других государственных ведомств, потери только от лесных пожаров составляют 10-15 млн га.

Загрязнение воздуха, водоемов, сокращение лесов, климатические изменения — все это, по данным экспертов, имеет прямое влияние на человеческий капитал и экономику. Ежегодно Россия из-за этого будет терять в ближайшие годы как минимум 2-3% ВВП.

Нацпроект провалился

Счетная плата изучила действие первого года нацпроекта «Экология» стоимостью 4 трлн рублей (нацпроект стартовал в октябре 2018 год и рассчитан до конца 2024 года). Согласно отчету ведомства, несмотря на действие документа, ситуация с экологической обстановкой в стране в целом характеризуется как «неблагополучная».

В частности, десятки миллионов людей живут в городах с загрязненным воздухом, почти все реки и озера отравлены сточными водами, ситуация с сокращением лесов из-за пожаров не меняется, следует из документа.

На 1 ноября 2019 года из выделенных на «Экологию» 56,9 млрд рублей было израсходовано лишь 15,4 млрд. К примеру, в программах «Чистый воздух», «Чистая вода» и «Оздоровление Волги» уровень исполнения расходов составил менее 15%, в программе «Сохранение лесов» — 2,4%, а финансирование еще двух программ вообще не осуществлялось. Также программа «Внедрение наилучших доступных технологий» стоимостью 300 млн может быть сорвана в связи с отсутствием на эту сумму проектов по переходу на современные технологии.

Отчет Счетной палаты не вызвал большого интереса у экологов. Международное экологическое объединение «Беллона» посвятило ему одну публикацию, представляющую собой пересказ содержания отчета без каких-либо комментариев. В руководстве «Беллоны» сообщили, что не смогут прокомментировать документ (причину не уточнили). Несколько экологов из других организаций заявили, что видели публикации в СМИ, но сам отчет не читали и времени на то, чтобы погружаться в него, у них нет. Российский зеленый крест, WWF и Международный социально-экологический союз не посвятили Счетной палате ни одной новости.

«По сути, отчет говорит о том, что нацпроект провалился, — говорит директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе «Гринпис России» Иван Блоков. — В нем многие вещи упомянуты, о которых мы давно говорим, но далеко не все». Несмотря на критический настрой Счетной палаты, ее отчет все же представляет собой «очень вежливый и некий промежуточный материал». «Хотя читал я его с большим удовольствием», — отметил он.

Даже в случае успешной реализации нацпроекта, существует риск ухудшения экологической ситуации, поскольку в документ входят не все меры, необходимые для решения экологических проблем, пишет Счетная палата.

Наконец, ущерб от климатических изменений (в частности, из-за потепления, которое в России происходит в 2,5 раза быстрее глобального потепления, а также из-за сокращения лесов) может стоить экономике 2-3% ВВП в год до 2030 года, а в некоторых регионах — 5-6% валового регионального продукта.

Экономисты МВФ, изучив данные 174 стран в 1960-2014 годах, пришли к выводу, что ежегодное отклонение температуры от своей исторической нормы на 0,01 градуса приводит к снижению долгосрочного роста доходов на 0,05 процентных пункта в год. К примеру, постоянное повышение средней температуры в мире на 0,04 в год приведет к сокращению мирового ВВП на душу населения на 7% к 2100 году.

Однако изменения климата — лишь одна составляющая экологии, которая влияет на экономику. Специалисты ОЭСР оценивали эффект от загрязненного воздуха в России в 12% ВВП в 2015 году ($447,6 млрд) из-за смертности и падения работоспособности людей.

«Это хрестоматийная вещь — связь между состоянием окружающей среды и здоровьем человека, который является главной производительной силой общества. Здоровье человека — ключевой фактор для развития экономики… Нам, с одной стороны, элементарно не хватает трудресурсов, и с другой — качества этого ресурса, если говорить экономическим языком. Если эти трудресурсы добивать еще и плохой экологией, плохими решениями экологических проблем, то, конечно, в итоге самый ценный ресурс будет сокращен или выведен из оборота», — сказал «Новым известиям» заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Порфирьев, комментируя документ Счетной палаты.

Качество воздуха

В условиях загрязненного воздуха проживают 56 млн человек в 143 городах, пишет Счетная плата со ссылкой на Росгидромет. Речь идет о городах, где средние за 2018 год концентрации какого-либо вредного вещества (или нескольких) превышали одну предельно допустимую концентрацию (ПДК), говорится в первоисточнике. К примеру, такова ситуация в большинстве городов Дальнего Востока, Сибири и Урала.

Выявление городов с плохим воздухом на основе превышения ПДК является весьма условным методом, если учесть, что в последние годы власти неоднократного повышали предельные значения этого показателя. Как пишет «Гринпис России», до изменения ПДК формальдегида (в 2014 году) в городах с превышением норматива проживали 50 млн граждан, а после изменения — 20 млн человек. Если ориентироваться на прежние значения ПДК формальдегида, городов с плохим воздухом было бы 192 вместо 143, указывает Росгидромет.

Кроме того, цифры получены на основе измерений в 58% городов страны, где проводятся наблюдения. То есть городов с плохим воздухом (как и населения в них), вероятно, значительно больше.

По словам Ивана Блокова, основная проблема состоит не в том, что предельные значения ПДК формальдегида увеличили, а в том, что в последние 20 лет его абсолютная концентрация в воздухе в среднем устойчиво повышается, также растут объемы выбросов предприятий.

«Через 60 лет, если ничего не менять, все города страны будут загрязнены выше даже новых значений ПДК», — говорит он.

В некоторых странах в оценке загрязненности воздуха вместо ПДК применяется подход, оценивающий риски человека получить заболевания — например онкологические, сердечно-сосудистые и другие. В России подобную систему пытались принять, но ничего не вышло, говорит Блоков. В самой идее использования ПДК он, впрочем, не видит ничего дурного — это «универсальный показатель, который хотя бы в какой-то мене позволяет проследить динамику».

По данным опроса, проведенного «Гринписом» в октябре 2019 года, 80,1% опрошенных ощущают загрязнение воздуха «постоянно», «несколько дней в неделю» или «несколько дней в месяц». Кроме того, 93% опрошенных «недовольны тем, как их информируют о качестве воздуха».

«[Судя по отчету Счетной палаты] складывается впечатление, что проектирование метрополитена в Красноярске — единственная мера, реализуемая нацпроектом в плане улучшения качества воздуха», — отметил Блоков.

Наконец, многие специалисты сомневаются в достоверности данных о состоянии экологии, включая сведения о выбросах вредных веществ в атмосферу.

В частности, юрист «Беллоны» Павел Моисеев в конце декабря 2019 года заявил в интервью Deutsche Welle, что вся система экологической информации направлена на ее искажение.

«Главный вопрос — что такое экологическая информация? У нас нет определения. Законопроект об экологической информации не могут принять с 2016 года [в декабре 2019 года он был принят в первом чтении]… В этом [искажении данных] погрязли все — начиная от нефтяных компаний и заканчивая чиновниками. Не заинтересованы в сокрытии данных разве что простые жители».

В качестве примера он приводит мониторинг воздуха в Петербурге. На сайте городского комитета по природопользованию публикуются данные только по шести веществам (во многих районах — по пяти или четырем), в то время как, по нормативам СанПиН, в городской среде должны мониториться 233 элемента. «Что с другими 227? Неизвестно», — сказал он.

Загрязнение водоемов

Почти все реки страны загрязнены сточными водами, пишет Счетная палата. При этом 88% сточных вод, подлежащих очистке, сбрасываются неочищенными до необходимого уровня, а 95% сельских поселений вовсе лишены очистных сооружений.

По крайней мере половина заложенных в нацпроект прогнозируемых показателей по очистке водоемов содержит искаженные данные, утверждает палата. Например, к 2024 году нацпроект предполагает повысить охват экологическим мониторингом Байкальской природной территории с нынешних 70% до 93%, в то время как в 2017 году, согласно ФЦП «Охрана озера Байкал», это показатель уже составлял 85%.

Некоторые регионы до сих пор не разработали проекты по строительству и реконструкции очистных сооружений, и их финансирование отложили на 2020-2022 годы. Программа «Оздоровление Волги», на реализацию которой было предусмотрено 14,6 млрд рублей на 2019 год, профинансирована лишь на 1,1 млрд, или 7,4%.

Власти в качестве одного из главных показателей качества водоемов (в программе «Чистая вода») используют «долю населения, обеспеченную качественной питьевой водой», которая, по мнению Блокова, не отражает положение дел с качеством воды в водоемах.

«Воду можно улучшить путем снижения сбросов [стоков] или с помощью строительства очистных сооружений, или — замены изношенных труб. Ничего этого в нацпроекте нет», — говорит он.

В то же время мероприятия по программам по оздоровлению Волги и Байкала, проводившиеся в 2019 году, «полностью неадекватны», убежден Блоков: «Адекватных мероприятий в принципе не запланировано».

Стоит отметить, что ни отчет Счетной палаты, ни нацпроект «Экология» совершенно не касаются рек Ангара и Енисей. Ангара длиной почти 1,8 тыс. км вытекает из озера Байкал, входит с ним в один бассейн площадью 1 млн кв. км и течет по территории Иркутской области и Красноярского края. Река является притоком Енисея — одной из самых длинных (3,5 тыс. км) и полноводных рек с площадью бассейна 2,6 млн кв. м (второй бассейн по величине в России и Евразии после реки Обь).

Между тем вода Ангары и Енисея Министерством экологии Красноярского края характеризуется как «загрязненная» либо «грязная», но никакой поддержки со стороны федеральных властей ни по нацпроекту «Экология», ни по другим госпрограммам не наблюдается, говорит директор экологической организации «Плотина» (Красноярск) и российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

«Загрязнение связано с антропогенными факторами. В частности, ежегодно с помощью спутникового мониторинга мы систематически выявляем факты загрязнения притоков Ангары и Енисея при добыче россыпного золота. Некоторые такие участки простираются не то что на десятки — на сотни километров. Но поскольку зачастую это отдаленные районы, такие случаи не всегда становятся информационным поводом. Дело дошло до того, что Росприроднадзор устал ездить по нашим сигналам», — говорит он.

Сейчас, по его словам, в регионе наблюдается бурный рост получения новых лицензий на разведку и добычу золота, поэтому «горячих точек» станет больше. Местные экологи полагали, что после трагедии на реке Сейба в октябре 2019 года (когда из-за прорыва дамбы погибли по меньшей мере 17 работников золотодобывающей артели) власти задумаются, однако этого не произошло.

После трагедии 18 природоохранных организаций (в том числе «Плотина», «Гринпис», «Реки без границ», Центр охраны дикой природы) написали письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением прекратить выдачу лицензий на добычу россыпного золота по крайней мере на еще нетронутых реках.

«Промышленная добыча и разведка россыпного золота в руслах и поймах рек является одним из самых экологически опасных видов горнодобывающей деятельности», — цитирует письмо газета «Коммерсантъ».

По словам Колотова, при добыче россыпного золота, по сути, происходит уничтожение реки. Постепенно ее берега, где вырубается лес, исчезают, вместо этого появляются множество каналов, ручьев, дамб, прудов-отстойников. В итоге, как утверждают ученые, говорит он, требуется несколько десятилетий, чтобы река начала приходить в естественное состояние.

«Почва, грунт, грязь — все идет в воду беспрепятственно. В итоге чистая вода загрязняется, река превращается в сточную канаву», — объяснил Колотов.

«В конце 2019 года мы получили ответ [на письмо Путину], в котором говорится, что по экономическим причинам (на россыпную добычу приходится 27% всей золотодобычи страны) государство не может отказаться от такого источника пополнения золотых запасов, — добавил эксперт. — Экономические причины, таким образом, становятся важнее экологических. Власти, по-видимому, полагают, что Россия — бескрайная страна, в которой рек и лесов хватит на всех и надолго».

В качестве альтернативного поведения властей Колотов приводит в пример Монголию, которая отказалась выдавать лицензии на добычу полезных ископаемых (точно так же поступил Китай), прежде всего — россыпного золота.

«Потому что ущерб экологический несопоставим с экономическими благами. При том что Монголия сейчас не самые лучшие времена экономические переживает, пару лет назад она была на грани дефолта», — сказал он.

Гибель леса

Ежегодно гибнет (без учета вырубки) около 300 тыс. га лесных насаждений, 70% из которых — из-за пожаров, утверждает Счетная палата. Эти данные, по всей видимости, взяты из отчета Росгидромета за 2013 год, только в нем говорится, что 300 тыс. га — это среднегодовое значение за предшествующие 20 лет. Кроме того, утверждение о том, что в 70% случаев гибель лесов была связана с пожарами, касается периода с 1992 по 2008 год.

В реальности потери леса значительно больше. По сведениям «Авиалесохраны», которая собирает данные на основе космического мониторинга, в 2019 году площадь леса, пройденная огнем, составила 10 млн га (в основном в Сибири и на Дальнем Востоке). «Гринпис», ссылаясь на данные системы мониторинга Рослесхоза, заявлял о 14,9 млн га по итогам января-августа. Эти цифры не учитывают гибели лесов по другим причинам (болезни леса, повреждения насекомыми, воздействие промышленных выбросов и т. п.).

Отметим, что в России действует порядок, согласно которому в определенных местах («зонах контроля лесных пожаров») региональные правительственные комиссии по ликвидации ЧС могут прекратить тушение пожара, если прогнозируемые расходы на эти мероприятия превышают возможный вред людям и экономике. По этой причине власти практически не занимались тушением пожаров в 2019 году. По мнению «Гринписа», площадь зон контроля вдвое превышает допустимую.

Иван Блоков сомневается, что 300 тыс. га ежегодно гибнущих лесов — цифра, соответствующая действительности.

«Ситуация в целом — катастрофическая, и пожары — самый большой бич. Растут [их] площади, восстановления не наблюдается, начинается изменения климата. Концепция о том, что пожары можно тушить, только если ущерб от них превышает стоимость его тушения, это, мягко говоря, непрофессионально», — отметил он.