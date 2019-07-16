Россия переживает новый всплеск эмиграции

Эмигрировать из России сегодня мечтает больше людей, чем в 1990-е годы, а количество покинувших страну даже по официальной статистике вдвое превышает показатели 10-летней давности. Согласно одному из последних исследований, в 2000-2018 годах из страны уехали 1,6-2 млн граждан.

Покинуть РФ стремятся, прежде всего, молодежь и образованные профессионалы. Эксперты и сами мигранты называют два главных мотива отъезда: дефицит возможностей в стагнирующей экономике и незащищенность.

Сколько россиян уезжают за границу

По данным Росстата, в 2018 году Россию временно или навсегда покинули 73,3 тыс. граждан – вдвое больше, чем десятью годами ранее.

Но и эта цифра является далеко не полной, о чем можно судить, сравнив ее с информацией, предоставляемой принимающими странами.

Так, по последним (пока неполным) данным Евростата за 2018 год, право на долгосрочное проживание, например, в Германии получили 13 248 российских гражданин, а по информации Росстата, в эту страну выбыло всего 387 человек (даже по максимально «расширенным» данным российского ведомства, включающим не только россиян, но и граждан других государств, число выбывших в ФРГ составило лишь 5209). Схожая ситуация с цифрами по всем государствам Евросоюза, включая, к примеру, Великобританию (6082 гражданина по Евростату, и 133 – по Росстату) и Францию (5043 и 83, соответственно).

По полным данным Евростата за 2017 год, разрешения на долгосрочное проживание в ЕС тогда получили свыше 66 тыс. граждан РФ, а по данным Росстата, в Евросоюз из России выехали чуть больше 2 тыс. человек (по «расширенным» данным, включающим неграждан – менее 15 тыс).

Кроме того, согласно статистике Госдепартамента Соединенных Штатов, в 2018 году число россиян, получивших право на грин-карту только по результатам лотереи, составило 4,5 тыс. человек. Эта цифра не включает людей, получивших вид на жительство в США на основании трудоустройства или воссоединения семей, а также беженцев, лиц, получивших политическое убежище, и людей, оставшихся в США нелегально. Тем не менее одна лишь эта отрывочная цифра втрое выше даже «расширенного» показателя Росстата – 1390 человек.

В 2017 году вид на жительство в США получили 8,918 граждан РФ (в основном по линии воссоединения семей и на основании трудоустройства), и еще 2,649 попросили политического убежища, что, согласно закону, можно сделать только по прибытии в Соединенные Штаты. Свыше 5,5 тыс. россиян получили американское гражданство (правда, многие из них, вероятно, не могли попасть в статистику Росстата за этот год). Представленные выше цифры не включают людей, получивших разрешение на долгосрочное или бессрочное проживание на других основаниях, а также прибывших или оставшихся нелегально. Между тем, согласно Росстату, в Соединенные Штаты в 2017 году выехали всего 226 человек (по «расширенным» данным – 1452).

Подобные расхождения объясняются тем, что Росстат фиксирует лишь тех, кто, уезжая за рубеж, снимается с регистрационного учета по месту жительства, говорит Юлия Флоринская, ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС и соавтор исследования «Международная миграция в России».

«Большинство работающих или учащихся за границей не продают квартиру [в России] и не снимаются с учета», — отмечает она.

По оценке Флоринской, в страны «классической» иммиграции на длительный срок ежегодно выезжают порядка 100-120 тыс. россиян.

Исследование Атлантического совета оценивает число граждан РФ, перебравшихся на постоянное жительство за рубеж в 2000-2018 годах, в 1,6-2 млн человек (в среднем, 88-111 тыс. ежегодно).

По данным ОЭСР, в 2016 году (более поздние данные отсутствуют) только в государства-члены организации мигрировали 88 тыс. уроженцев РФ.

Отток не иссякнет

Поток выезжающих за рубеж вряд ли иссякнет в ближайшее время, т.к. доля россиян, желающих переехать за границу на постоянное место жительство, выросла за десять лет на 30%, свидетельствует опрос «Левада-центра». В 2009 году о желании покинуть страну заявляли 13% респондентов, а в декабре 2018-го — уже 17%. При этом доля потенциальных эмигрантов среди 18-24-летних достигает 41%.

Как следует из данных «Левада-центра», всплеск эмиграционных настроений пришелся на 2011-2013 годы, когда уехать из страны хотели 20-22% опрошенных. Впоследствии их число снизилось до 15-19%, но это все равно выше, чем в 1990-е, когда оно колебалось в районе 11-15%.

ВЦИОМ приводит несколько более сдержанные, но все равно значительные цифры: доля желающих уехать из России колебалась в 2011-2018 годах на уровне 10-13%. В 2018-м о желании эмигрировать заявляли 10% респондентов, а среди молодежи в возрасте 18-24 лет этот показатель достигал 31%.

Примечательно, что чаще других об отъезде за рубеж задумываются специалисты с высшим образованием (46%), особенно молодые (57%), отмечают «Ведомости», ссылаясь на опрос 23 776 россиян, проведенный Boston Consulting Group, The Network и HeadHunter.

Утечка «мозгов» и «рук»

По данным Атлантического совета, 81% россиян, мигрирующих на Запад, имеют высшее образование. Среди них лидируют менеджеры, IT-специалисты, творческие работники, ученые, юристы, финансовые аналитики, бухгалтеры, журналисты. Заметную долю (17%) составляют студенты и учащиеся.

Помимо смены страны проживания, многие граждане России отправляются за границу на временные заработки. Как правило, это жители приграничных регионов Северо-Запада и Дальнего Востока. Многие из них отправляются на заработки в Восточную Азию или Скандинавию. По данным посольства Финляндии, в 2018 году на сельхозработы в эту страну приехали 2,5 тыс. сезонных рабочих из России. В Южной Корее, последние годы активно привлекающей иностранную рабочую силу, россияне трудятся в промышленности, на полях, в сфере обслуживания, а также как разнорабочие.

По словам Андрея Якимова, эксперта по работе с этническими меньшинствами благотворительной организации «ПСП-фонд», россияне чаще рассматривают образование как ресурс, необходимый для эмиграции.

«В России большой рынок труда. Если ты из провинции, тебе легче переехать в крупный город, не тратясь на визы и не испытывая психологических сложностей [при адаптации за границей]. Но [это] не так для жителей Карелии или Мурманской области, для которых работа в Финляндии или Норвегии привлекательнее, чем в Петрозаводске или Мурманске. Но в общем люди, имеющие загранпаспорт и свободу распоряжаться собой, мечтают [не просто уехать на заработки и вернуться, а] закрепиться в какой-нибудь благословенной западной стране. Для этого они готовы конкурировать на местном рынке труда, для чего нужно образование», — отмечает эксперт.

По мнению Юлии Флоринской, девальвация рубля в 2014-2016 годах сделала эмиграцию слишком дорогостоящей для многих желающих уехать (например, на учебу). Это увеличивает долю высокооплачиваемых специалистов в потоке мигрантов из России.

Россияне выходят на глобальный рынок и не возвращаются

Наиболее популярные направления «интеллектуальной» миграции из РФ, как и прежде, США, Израиль, страны Западной Европы, среди которых выделяется Германия. Однако, отмечают эксперты РАНХиГС, квалифицированные россияне все чаще выбирают для жизни страны Южной, Северной и Центральной Европы, а, например, пилоты гражданской авиации предпочитают развивающиеся страны Азии. Среди россиян становится популярной работа учителем английского в Китае.

Среди экспертов нет единого мнения о том, почему профессионалы, относительно неплохо зарабатывающие на родине (программисты, финансовые аналитики, бухгалтеры, пилоты), стремятся уехать из России.

Исследование The Boston Consulting Group объясняет «утечку мозгов» ориентацией российской экономики на экспорт природных ресурсов и производство. По данным агентства, лишь 17% рабочих мест в стране относятся к «экономике знаний». Например, венчурный рынок в сотни раз меньше, чем в США, а система образования не отвечает современным стандартам, говорится там. «С точки зрения привлекательности рынка труда для своих талантов Россия отстает не только от развитых, но и от многих развивающихся стран, и продолжает терять таланты», — считают в BCG.

Дмитрий Ковалев — 25-летний программист, уезжающий работать в Мюнхен. К переезду его побудила не зарплата (которая была весьма высокой по российским меркам), а интерес к передовым разработкам.

«Здесь, в Санкт-Петербурге тоже много контор, занимающихся программным обеспечением для беспилотных автомобилей, но в Баварии я смогу работать в компании, являющейся серьезным вендором (поставщиком). Интересно познакомиться с высококлассными специалистами и технологиями», — говорит собеседник.

Некоторые молодые профессионалы в России чувствуют себя гражданами мира. «[Среди программистов] популярна стратегия — работать фрилансером [в России или на Западе], а жить где-нибудь в Таиланде», — отмечает Дмитрий.

По мнению Юлии Флоринской, отток образованных кадров, несколько усилившийся в последние годы, не столь фатален, как принято думать. С глобализацией и развитием удаленной занятости, многие российские специалисты, живущие за границей, продолжают трудиться в российских компаниях. Часть россиян покидают страну для учебы или работы по временному контракту и не порывают связей с родиной. Знания и опыт, полученные за рубежом, могут принести пользу в России.

Зарплата командира воздушного судна в России может достигать 600 тыс. рублей в месяц, а второго пилота — 170-180 тыс. Тем не менее исход российских пилотов в азиатские авиакомпании, начавшийся несколько лет назад, продолжается, отмечает председатель Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов.

«Раньше уходили опытные командиры, а теперь и вторые пилоты. Не все желающие могут это сделать, так как Росавиация [для того чтобы удержать кадры] не выдает им летные свидетельства на английском языке. Однако некоторые страны, например Вьетнам, принимают справки на русском», — говорит профсоюзный лидер.

По его словам, бурно развивающийся рынок авиаперевозок в Азии позволяет россиянам делать быструю карьеру и зарабатывать в разы больше, чем в РФ, в то время как российская гражданская авиация стагнирует. По данным ШПЛС, во Вьетнаме командир самолета зарабатывает $13-15 тыс. в месяц, а второй пилот — $8 тыс.

Сложнее положение гуманитариев. Историк Роман Гильминтинов учится в аспирантуре университета Дьюка в Северной Каролине, США. «Всю свою жизнь я учился. Сначала бакалавриат в Томске, потом магистратура и аспирантура в Питере. Заканчивая аспирантуру, я понял, что после защиты диссертации с трудом найду достойную работу в России. Вместо того чтобы получить степень и начать преподавать, я снова сел за парту и начал новое исследование с нуля. Не самое приятное ощущение», — рассказывает Роман. По его словам, он был бы счастлив вернуться на родину, но российские профессора получают очень низкие зарплаты, а «майские указы» президента РФ Владимира Путина обернулись сокращениями.

Недостаток политических свобод и социальных гарантий

Исследование Атлантического совета называет новую волну миграции «путинским исходом». Выезд из РФ усилился после 2012-го, когда Владимир Путин стал президентом в третий раз, после чего началось «ослабление экономики и усиление репрессий». «Эмиграция стала приобретать черты политически обусловленной утечки мозгов и вызывать растущее беспокойство российских и международных наблюдателей», — считают авторы исследования.

Собеседники Eurasianet.org признают, что политическая ситуация в России повлияла на их выбор, но главными причинами они называют социальное разобщение российского общества, бесправие работников и социальную незащищенность.

«В России я работала в хорошем московском театре. Это были "жирные" годы, но люди были безынициативны. Если кто-то пытался рыпнуться, ему говорили: "Уволим". Профсоюз существовал лишь для того, чтобы выдавать путевки. Я быстро поняла, что у нас нет рычагов давления на начальство. В Германии ты можешь пойти в Betriebsrat (производственный совет) и пожаловаться анонимно. В США тоже есть параллельная структура, в которую можно сообщить, например, о харассменте. В российском театре — супер-вертикаль», — считает оперная певица Мария Маркина, переехавшая из Москвы в США, а затем — в Германию.

О схожем опыте рассказывает муж Марии — художник Алексей Маркин. «После окончания скульптурного отделения Строгановского училища я работал по частным заказам и преподавал в двух московских университетах. Это был настоящий образовательный конвейер: переработки, большие группы студентов, нет лаборантов, комнат для отдыха. В таких условиях преподаватель обречен терять квалификацию, либо готовиться к занятиям в свободное время. Но в свободное время преподаватель вынужден искать другую работу, чтобы выжить. В сравнении с условиями труда немецких доцентов и профессоров это просто фабрика. Я уже не говорю о разнице в зарплатах», — говорит собеседник.

«В "Аэрофлоте", если ты угоден [начальству], тебя введут [в должность командира], а если нет — будь ты хоть семи пядей во лбу, командиром не станешь. Раньше решения об этом принимал совет командиров. Сейчас все решается кулуарно летным директором. Если второй пилот состоит в профсоюзе, у него мало шансов продвинуться по карьерной лестнице», — отмечает Игорь Дельдюжов.

«Кого-то, например, врачей, не устраивает низкая зарплата за высококвалифицированный и напряженный труд, других — срочные контракты, не позволяющие быть уверенным в завтрашнем дне. Туманными выглядят перспективы пенсионной системы. Пенсии во Франции на порядок выше российских, а пенсионный возраст теперь даже ниже чем в России», — излагает мотивы отъезда российских бюджетников Андрей Демидов, до переезда в Париж работавший учителем частной школы в Санкт-Петербурге.

Современные эмигранты критичны по отношению к Кремлю, но и далеки от идеализации Запада, характерной для старшего поколения. Некоторые из них активно включаются в общественную жизнь на новой родине.

«Певец в Америке — индивидуальный предприниматель. Поскольку в театрах нет постоянных трупп, приходилось переезжать из штата в штат. Я уехала [в Германию], чтобы иметь возможность видеть своего ребенка. Горжусь, что певцы моего поколения в Америке недавно пошли в профсоюзы и совершили "революцию" в профессии», — говорит Мария.

«Американская академическая система элитарна. Если бы я родился в семье такого же достатка, но не в России, а в США, то не смог бы попасть в аспирантуру Дьюка», — считает Роман Гильминтинов, участвующий в профсоюзной жизни кампуса.

«У французских учителей много проблем: много лет не индексировались зарплаты, закрываются школы в сельской местности, предлагается запретить педагогам как госслужащим критиковать политику властей. Но при этом зарплата французского учителя составляет 1,5-2 тыс. евро, переработок почти нет, отчетность невелика, а профсоюзы действуют свободно», — отмечает Андрей Демидов.

Ни один из опрошенных эмигрантов не верит, что российское правительство примет эффективные меры, чтобы сократить «бегство талантов». Однако они с надеждой смотрят на гражданские инициативы в России.

Роман Гильминтинов следит за борьбой студентов СПбГУ против сокращения преподавателей и учебных дисциплин. Андрей Демидов полагает, что российским педагогам необходимо учиться у французских коллег проводить забастовки.

«Люди, которым сегодня около 25-ти, очень активны. Некоторые из них возвращаются [в Россию], но не благодаря государству [а по личным мотивам]. Думаю, лучшим средством сократить утечку мозгов будет улучшение ситуации с политическими и социальными правами в России», — считает Мария Маркина.