Россия перекрывает главный канал экспорта нефти из Казахстана

Российский суд распорядился приостановить на один месяц работу трубопровода, который Казахстан использует для транспортировки основной части своей экспортной нефти. Аналитики видят в этом решении запугивание со стороны Москвы.

В решении, вынесенном 5 июля Приморским районным судом города Новороссийска, было установлено, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) якобы нарушал экологические нормативы.

Это произошло всего через день после того, как президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал Евросоюзу помощь в стабилизации мирового рынка энергоносителей.

Потеря экспортных доходов даже за один месяц, вероятно, нанесет серьезный удар экономике Казахстана. Один экономист оценил потенциальные убытки экспортеров и государства приблизительно в 500 миллионов долларов.

6 июля премьер-министр Алихан Смаилов провел внеочередное заседание Кабинета министров, чтобы рассмотреть «меры по минимизации негативных последствий» сокращения экспорта, вызванного решением российского суда. Ни одно из указаний, которые давал на этом заседании Смаилов, не было обнародовано.

В этом году Казахстан уже в третий раз полностью или частично теряет доступ к трубопроводу КТК. Этот маршрут используется для транспортировки более чем двух третей нефтяного экспорта страны.

(Транснефть)

Во второй половине марта один из руководителей КТК, Николай Горбань, объявил, что отгрузку нефти на новороссийском терминале придется ограничить на несколько недель после шторма, якобы повредившего инфраструктуру. В то время аналитики, занимающиеся энергетической промышленностью, выражали некоторые сомнения относительно причиненного штормом повреждений. Однако никто из западных партнеров консорциума, в который входят крупнейшие компании Chevron и Exxon, которым принадлежат, соответственно, 15 и 7 процентов его акций, не смог провести свою собственную инспекцию предприятия.

В прошлом месяце поставки через КТК вновь были прерваны, когда российские официальные представители сообщили, что якобы обнаружили вблизи нефтеналивного оборудования противокорабельные мины, оставшиеся со времен Второй мировой войны.

На этом фоне Казахстану приходится искать возможности сокращения добычи нефти, так как альтернатив маршруту КПК, по которому в прошлом году было переправлено около 53–54 миллионов тонн нефти, существует мало.

Один из альтернативных вариантов предполагает перевозку нефти на танкерах, пересекающих Каспийской море с востока на запад, из Актау в Азербайджан. В 2021 году из этого порта было отправлено около 2,1 млн тонн нефти, но официальные лица утверждают, что это количество можно быстро увеличить на 5 млн тонн. Администрация порта говорит, что после замены оборудования пропускная способность порта может быть увеличена еще более, до 12,5 млн тонн в год.

Время от времени Казахстан ведет с Ираном переговоры о возобновлении старых договоренностей о взаимопоставках нефти, которые действовали между двумя странами до 2011 года. Это также предполагало бы отгрузку нефти на танкеры в Актау и ее разгрузку в расположенном на Каспийском море иранском порте Нека. Пока происходили такие взаимопоставки, Казахстан экспортировал в Иран до 3 миллионов тонн нефти в год.

Теоретически существуют и неиспользуемые возможность вывоза нефти на восток, в Китай, но связанные с этим вариантом дополнительные расходы и логистические трудности делают его сложным и непривлекательным.

Некоторые комментаторы подозревают, что эта последняя неприятность могла случиться с КТК по воле Москвы, в наказание за попытки Казахстана помочь Западу ослабить его энергетическую зависимость от России.

В состоявшемся 4 июля телефонном разговоре с председателем Европейского совета ЕС Шарлем Мишелем Токаев предложил использовать «углеводородный потенциал [Казахстана] с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских [энергетических] рынках».

Потребность в такого рода помощи стала особенно острой с конца мая, когда страны Евросоюза договорились «фактически сократить экспорт нефти из России в ЕС до конца этого года на приблизительно 90 процентов».

Работающий в государственном Казахстанском институте стратегических исследований аналитик Никита Шаталов опубликовал в своем Telegram-канале комментарий, критикующий Россию за то, что она действует в этой ситуации «грубо» и «по-пацански».

«Кремль просто все свои обиды вместил в это перекрытие трубопровода», — писал Шаталов.

Цель давления Москвы, пишет аналитик, — заставить Нур-Султан помочь России облегчить действие западных санкций, но единственным реальным результатом будет еще большее отстранение Казахстана, который до сих пор оставался относительно надежным союзником своего северного соседа.

Специалист в области энергетики Артур Шахназарян сказал, что в закрытии трубопровода КТК следует видеть не столько удар по Казахстану, сколько ответные действия против попыток Запада перекрыть поставки промышленных комплектующих в российскую энергетическую промышленность.

«Россия попробует выжать лимон из КТК в контрсанкционной войне до конца. Лимонад для неё в данном случае — задача получить оборудование для своей нефтегазовой промышленности. Это для россиян жизненная необходимость», — сказал Шахназарян новостному веб-сайту Orda.

Хотя Шахназарян и не считает, что действия России направлены против Казахстана, он признал, что «осколки летят рикошетом и могут больно ранить».

6 июля появилась еще одна печальная новость, связанная с казахстанской энергетикой: как сообщили официальные органы, на западе Казахстана, на одном из крупнейших в стране нефтегазовых месторождений Тенгиз произошел взрыв, в результате которого двое рабочих погибли, а еще трое получили ранения.